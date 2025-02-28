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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2655265626572658 Додано: П'ят 28 лют, 2025 18:31 anduzenko написав: akurt написав: Одному рилу anduzenko - який - як я памʼятаю - смітив на тій закритій гілці, не повезло: саме йому - одному на всій планеті Земля (!!!)- я продав інформацію про ВНП.

Пишаюся: хоч одного в світі рила мені вдалося одурити! Нехай знає: не тільки йому все життя людей дурити! Одному рилу anduzenko - який - як я памʼятаю - смітив на тій закритій гілці, не повезло: саме йому - одному на всій планеті Земля (!!!)- я продав інформацію про ВНП.Пишаюся: хоч одного в світі рила мені вдалося одурити! Нехай знає: не тільки йому все життя людей дурити!

Какой ты чувствительный мальчик, Томми (С)

Давать Акурту деньги вперёд не советую. Слишком долго он в Турции прожил.

Какой ты чувствительный мальчик, Томми (С)Давать Акурту деньги вперёд не советую. Слишком долго он в Турции прожил.

Ти звик брехати все життя і всім підряд - робота така - але тут брехати не слід: це Фінансовий форум України , а не рило-ригательний. Ти звик брехати все життя і всім підряд - робота така - але тут брехати не слід: це, а не рило-ригательний. akurt

Повідомлень: 10594 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3932 раз. Подякували: 1386 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 лют, 2025 18:54 akurt написав: anduzenko написав: akurt написав: Одному рилу anduzenko - який - як я памʼятаю - смітив на тій закритій гілці, не повезло: саме йому - одному на всій планеті Земля (!!!)- я продав інформацію про ВНП.

Пишаюся: хоч одного в світі рила мені вдалося одурити! Нехай знає: не тільки йому все життя людей дурити! Одному рилу anduzenko - який - як я памʼятаю - смітив на тій закритій гілці, не повезло: саме йому - одному на всій планеті Земля (!!!)- я продав інформацію про ВНП.Пишаюся: хоч одного в світі рила мені вдалося одурити! Нехай знає: не тільки йому все життя людей дурити!

Какой ты чувствительный мальчик, Томми (С)

Давать Акурту деньги вперёд не советую. Слишком долго он в Турции прожил.

Какой ты чувствительный мальчик, Томми (С)Давать Акурту деньги вперёд не советую. Слишком долго он в Турции прожил.

Ти звик брехати все життя і всім підряд - робота така - але тут брехати не слід: це Фінансовий форум України , а не рило-ригательний. Ти звик брехати все життя і всім підряд - робота така - але тут брехати не слід: це, а не рило-ригательний.

Выглядит 100% как общение с зеркалом Выглядит 100% как общение с зеркалом anduzenko

Повідомлень: 225 З нами з: 18.10.17 Подякував: 43 раз. Подякували: 27 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 лют, 2025 19:00 Ну ми тебе знаємо як облупленого - брехав та колотився весь час на іншій гілці.

А це мабуть жоден гнидник ніякому лОху не втюхав - їсти немає що - то почав писати на гілці, до якої НЕ мав та НЕ матимеш жодного відношення. Банальний флудер. Ще й брехливий...

Так що якщо наводиш цитати від Джейсона Стейтема, то ось спеціально для тебе:

"И так обидно, что время из нормальных делает мразей..." (с) akurt

Повідомлень: 10594 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3932 раз. Подякували: 1386 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:25 BIGor написав: The_Rebel написав: BIGor написав: Ну повна віддалена робота без привязки до країни - це просто кайф. Але зараз всіх затискають ходити в офіси, навіть з привязкою до країни вже складно знайти щось нормальне. Ну повна віддалена робота без привязки до країни - це просто кайф. Але зараз всіх затискають ходити в офіси, навіть з привязкою до країни вже складно знайти щось нормальне.

Так, наша компанія ще рік тому анонсувала повернення в офіс спочатку хоча б на пару днів в тиждень щоб потім дотиснути на весь робочий час в офісі. Але ми пручаємося як можемо) Усі уже звикли, багато хто роз'їхалися по Бучам/Броварам, та і взагалі до себе в область. І тепер важко зібрати всіх в Києві. Спочатку ковід, потім війна, то це вже 5й рік на удальонці. Я себе вже не уявляю в офісі, мені буде страшно туди повертатися Так, наша компанія ще рік тому анонсувала повернення в офіс спочатку хоча б на пару днів в тиждень щоб потім дотиснути на весь робочий час в офісі. Але ми пручаємося як можемо) Усі уже звикли, багато хто роз'їхалися по Бучам/Броварам, та і взагалі до себе в область. І тепер важко зібрати всіх в Києві. Спочатку ковід, потім війна, то це вже 5й рік на удальонці. Я себе вже не уявляю в офісі, мені буде страшно туди повертатися

В нас вже переведуть весною всіх в офіс, керівництво сказало, що хто не буде ходить - їм прогул і на вихід. Керівництво до речі америкоси. Мені іноді кажеться, що вони там нюхають щось, або в США якісь робітники набагато покірніші і лояльніші, і нема проблем з добиранням до центральних локацій. В нас вже переведуть весною всіх в офіс, керівництво сказало, що хто не буде ходить - їм прогул і на вихід. Керівництво до речі америкоси. Мені іноді кажеться, що вони там нюхають щось, або в США якісь



Тут это характерно.

Субординация ярко выражена.

В Украине какие-то более демократичные отношения между начальством и подчиненными или между работодателем и работником.

Ездить?

Да, это не проблема работодателя откуда ездит работник и его семейные проблемы - должен быть вовремя на рабочем месте.

Многие ездят в/из соседних штатов на работу по несколько часов в день только на дорогу. Я знаю несколько человек, которые выезжают на работу в 5 утра. Тут это характерно.Субординация ярко выражена.В Украине какие-то более демократичные отношения между начальством и подчиненными или между работодателем и работником.Ездить?Да, это не проблема работодателя откуда ездит работник и его семейные проблемы - должен быть вовремя на рабочем месте.Многие ездят в/из соседних штатов на работу по несколько часов в день только на дорогу. Я знаю несколько человек, которые выезжают на работу в 5 утра. rjkz

Повідомлень: 17000 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8488 раз. Подякували: 5352 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:35 anduzenko написав: Hotab написав: anduzenko



Знакомый много лет живёт в Испании с семьёй. Получает доход на счёт украинского ФОП и платит налоги соответственно неньке, но работодатель не испанский. У местной налоговой вопросов нет.





Це добре. Але у мене питання дещо інше:

наскільки я розумію, саме офіційна робота , і саме в Гешпаніі, є однією з умов для початку процесу легалізації і отримання ВНЖ. (є і інші шляхи отримання ВНЖ, але мені здається це найбільш реальний ) . Мабуть можна не паритись за ВНЖ, але тоді по закінченню війни і закінченню прихистку, знов почне працювати 90/180 днів. А я розглядаю (якщо взагалі розглядаю, а не просто мрію , як 11 років про філіпінку ) релокацію якраз по фінішу війни. Це добре. Але у мене питання дещо інше:наскільки я розумію, саме офіційна робота , і саме в Гешпаніі, є однією з умов для початку процесу легалізації і отримання ВНЖ. (є і інші шляхи отримання ВНЖ, але мені здається це найбільш реальний ) . Мабуть можна не паритись за ВНЖ, але тоді по закінченню війни і закінченню прихистку, знов почне працювати 90/180 днів. А я розглядаю (якщо взагалі розглядаю, а не просто мрію , як 11 років про філіпінку ) релокацію якраз по фінішу війни.

А зачем им (как и любой стране) иммигранты, которые не собираются там работать? Чтобы они, не заплатив ни цента налогов, оформили местную пенсию, пользовались местными медициной и образованием? Если вдруг узнаете про такую страну, сообщите мне - я уже завтра там буду.

Просто ВНЖ - бывает "для ойтишнеков" в некоторых странах, но это совсем не то.

Но конкретно в Испании - если не нужна социалка, то просто приезжаешь с незасвеченным паспортом и живёшь.

Вернее, так было до появления биометрии в аэропортах. А зачем им (как и любой стране)оформили местную пенсию,Если вдруг узнаете про такую страну, сообщите мне - я уже завтра там буду.Просто ВНЖ - бывает "для ойтишнеков" в некоторых странах, но это совсем не то.Но конкретно в Испании - если не нужна социалка, то просто приезжаешь с незасвеченным паспортом и живёшь.Вернее, так было до появления биометрии в аэропортах.



В НЙ вне зависимости от статуса (нелегал, турист на длительном проживании, гринкардхолдер, обладатель рабочей визы, гражданин и другие варианты) ОБЯЗАН отдать детей в школу по месту жительства ИЛИ в частную школу (у меня когда старший пошел в частную школу после елементари, даже был звонок от инвестигейтора из отдела образования, почему он не появился в паблик скул).

Дети обязаны и будут иметь страховку, если у семьи недостаточно дохода или нет совсем для ее оплаты. НЕ совсем уверен насчет туристов. Какой-то механизм есть для нелегалов. В НЙ вне зависимости от статуса (нелегал, турист на длительном проживании, гринкардхолдер, обладатель рабочей визы, гражданин и другие варианты) ОБЯЗАН отдать детей в школу по месту жительства ИЛИ в частную школу (у меня когда старший пошел в частную школу после елементари, даже был звонок от инвестигейтора из отдела образования, почему он не появился в паблик скул).Дети обязаны и будут иметь страховку, если у семьи недостаточно дохода или нет совсем для ее оплаты. НЕ совсем уверен насчет туристов. Какой-то механизм есть для нелегалов. rjkz

Повідомлень: 17000 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8488 раз. Подякували: 5352 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:44 rjkz написав: Да, это не проблема работодателя откуда ездит работник и его семейные проблемы - должен быть вовремя на рабочем месте.

Многие ездят в/из соседних штатов на работу по несколько часов в день только на дорогу. Я знаю несколько человек, которые выезжают на работу в 5 утра. Да, это не проблема работодателя откуда ездит работник и его семейные проблемы - должен быть вовремя на рабочем месте.Многие ездят в/из соседних штатов на работу по несколько часов в день только на дорогу. Я знаю несколько человек, которые выезжают на работу в 5 утра.

Саме так. Приятелька мешкає в місті West Hartford - а працює в New York. Це 190 км. Не менше 2-х годин на авто. І що? Їздить щодня.



Невістка приятеля у Великій Британії мешкає за 1,5 години руху швидкісним потягом від Лондона, де працює.

Правда, не кожен день.

Це вважається нормальним.

Справа саме в тому, що якщо ти маєш роботу - ти маєш все! Саме так. Приятелька мешкає в місті West Hartford - а працює в New York. Це 190 км. Не менше 2-х годин на авто. І що? Їздить щодня.Невістка приятеля у Великій Британії мешкає за 1,5 години руху швидкісним потягом від Лондона, де працює.Правда, не кожен день.Це вважається нормальним.Справа саме в тому, що якщо ти маєш роботу - ти маєш все! akurt

Повідомлень: 10594 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3932 раз. Подякували: 1386 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2655265626572658 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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