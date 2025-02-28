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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2655265626572658
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 18:31

  anduzenko написав:
  akurt написав:Одному рилу anduzenko - який - як я памʼятаю - смітив на тій закритій гілці, не повезло: саме йому - одному на всій планеті Земля (!!!)- я продав інформацію про ВНП.
Пишаюся: хоч одного в світі рила мені вдалося одурити! Нехай знає: не тільки йому все життя людей дурити!

Какой ты чувствительный мальчик, Томми (С)
Давать Акурту деньги вперёд не советую. Слишком долго он в Турции прожил.

Ти звик брехати все життя і всім підряд - робота така - але тут брехати не слід: це Фінансовий форум України, а не рило-ригательний.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 18:54

  akurt написав:
  anduzenko написав:
  akurt написав:Одному рилу anduzenko - який - як я памʼятаю - смітив на тій закритій гілці, не повезло: саме йому - одному на всій планеті Земля (!!!)- я продав інформацію про ВНП.
Пишаюся: хоч одного в світі рила мені вдалося одурити! Нехай знає: не тільки йому все життя людей дурити!

Какой ты чувствительный мальчик, Томми (С)
Давать Акурту деньги вперёд не советую. Слишком долго он в Турции прожил.

Ти звик брехати все життя і всім підряд - робота така - але тут брехати не слід: це Фінансовий форум України, а не рило-ригательний.

Выглядит 100% как общение с зеркалом
anduzenko
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 19:00

Ну ми тебе знаємо як облупленого - брехав та колотився весь час на іншій гілці.
А це мабуть жоден гнидник ніякому лОху не втюхав - їсти немає що - то почав писати на гілці, до якої НЕ мав та НЕ матимеш жодного відношення. Банальний флудер. Ще й брехливий...
Так що якщо наводиш цитати від Джейсона Стейтема, то ось спеціально для тебе:
"И так обидно, что время из нормальных делает мразей..." (с)
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:25

  BIGor написав:
  The_Rebel написав:
  BIGor написав:Ну повна віддалена робота без привязки до країни - це просто кайф. Але зараз всіх затискають ходити в офіси, навіть з привязкою до країни вже складно знайти щось нормальне.

Так, наша компанія ще рік тому анонсувала повернення в офіс спочатку хоча б на пару днів в тиждень щоб потім дотиснути на весь робочий час в офісі. Але ми пручаємося як можемо) Усі уже звикли, багато хто роз'їхалися по Бучам/Броварам, та і взагалі до себе в область. І тепер важко зібрати всіх в Києві. Спочатку ковід, потім війна, то це вже 5й рік на удальонці. Я себе вже не уявляю в офісі, мені буде страшно туди повертатися :D

В нас вже переведуть весною всіх в офіс, керівництво сказало, що хто не буде ходить - їм прогул і на вихід. Керівництво до речі америкоси. Мені іноді кажеться, що вони там нюхають щось, або в США якісь робітники набагато покірніші і лояльніші, і нема проблем з добиранням до центральних локацій.


Тут это характерно.
Субординация ярко выражена.
В Украине какие-то более демократичные отношения между начальством и подчиненными или между работодателем и работником.
Ездить?
Да, это не проблема работодателя откуда ездит работник и его семейные проблемы - должен быть вовремя на рабочем месте.
Многие ездят в/из соседних штатов на работу по несколько часов в день только на дорогу. Я знаю несколько человек, которые выезжают на работу в 5 утра.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:35

  anduzenko написав:
  Hotab написав:anduzenko

Знакомый много лет живёт в Испании с семьёй. Получает доход на счёт украинского ФОП и платит налоги соответственно неньке, но работодатель не испанский. У местной налоговой вопросов нет.


Це добре. Але у мене питання дещо інше:
наскільки я розумію, саме офіційна робота , і саме в Гешпаніі, є однією з умов для початку процесу легалізації і отримання ВНЖ. (є і інші шляхи отримання ВНЖ, але мені здається це найбільш реальний ) . Мабуть можна не паритись за ВНЖ, але тоді по закінченню війни і закінченню прихистку, знов почне працювати 90/180 днів. А я розглядаю (якщо взагалі розглядаю, а не просто мрію , як 11 років про філіпінку ) релокацію якраз по фінішу війни.

А зачем им (как и любой стране) иммигранты, которые не собираются там работать? Чтобы они, не заплатив ни цента налогов, оформили местную пенсию, пользовались местными медициной и образованием? Если вдруг узнаете про такую страну, сообщите мне - я уже завтра там буду.
Просто ВНЖ - бывает "для ойтишнеков" в некоторых странах, но это совсем не то.
Но конкретно в Испании - если не нужна социалка, то просто приезжаешь с незасвеченным паспортом и живёшь.
Вернее, так было до появления биометрии в аэропортах.


В НЙ вне зависимости от статуса (нелегал, турист на длительном проживании, гринкардхолдер, обладатель рабочей визы, гражданин и другие варианты) ОБЯЗАН отдать детей в школу по месту жительства ИЛИ в частную школу (у меня когда старший пошел в частную школу после елементари, даже был звонок от инвестигейтора из отдела образования, почему он не появился в паблик скул).
Дети обязаны и будут иметь страховку, если у семьи недостаточно дохода или нет совсем для ее оплаты. НЕ совсем уверен насчет туристов. Какой-то механизм есть для нелегалов.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:44

  rjkz написав:Да, это не проблема работодателя откуда ездит работник и его семейные проблемы - должен быть вовремя на рабочем месте.
Многие ездят в/из соседних штатов на работу по несколько часов в день только на дорогу. Я знаю несколько человек, которые выезжают на работу в 5 утра.

Саме так. Приятелька мешкає в місті West Hartford - а працює в New York. Це 190 км. Не менше 2-х годин на авто. І що? Їздить щодня.

Невістка приятеля у Великій Британії мешкає за 1,5 години руху швидкісним потягом від Лондона, де працює.
Правда, не кожен день.
Це вважається нормальним.
Справа саме в тому, що якщо ти маєш роботу - ти маєш все!
akurt
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  #<1 ... 2655265626572658
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