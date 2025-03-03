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#<1 ... 2663266426652666> Додано: Пон 03 бер, 2025 16:27 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Обязательно в Испании?

Гражданин США или Канады не может приехать с Х00 куе на счету и купить недвигу?

3% - очень неплохо. В США сейчас 6-8%.

Знакомые сейчас в Канаде второй год.

Муж фигачит на траке за примерно 10 Ккуе в месяц, думают после определенной цифры накоплений или в Испанию или в Португалию переехать. Обязательно в Испании?Гражданин США или Канады не может приехать с Х00 куе на счету и купить недвигу?3% - очень неплохо. В США сейчас 6-8%.Знакомые сейчас в Канаде второй год.Муж фигачит на траке за примерно 10 Ккуе в месяц, думают после определенной цифры накоплений или в Испанию или в Португалию переехать.

*Вне Украины/россии/Гондураса и других стран третьего мира. Просто мы ведь тут в основном рассматриваем переезд из Украины, поэтому и пишу в этом контексте. А так-то конечно, даже если из Польши приедешь, то покупай что хочешь, никаких вопросов к тебе не будет.



П.С. У меня соседи американцы живут, приехали, сразу купили себе дом и до сих пор радуются какая тут мега дешевая страна по сравнению с ЮС (хз где они там жили, в каком штате). Хотя они уже больше 6 месяцев тут. *Вне Украины/россии/Гондураса и других стран третьего мира. Просто мы ведь тут в основном рассматриваем переезд из Украины, поэтому и пишу в этом контексте. А так-то конечно, даже если из Польши приедешь, то покупай что хочешь, никаких вопросов к тебе не будет.П.С. У меня соседи американцы живут, приехали, сразу купили себе дом и до сих пор радуются какая тут мега дешевая страна по сравнению с ЮС (хз где они там жили, в каком штате). Хотя они уже больше 6 месяцев тут. slonomag Повідомлень: 637 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 158 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 бер, 2025 16:41 rjkz написав: Кстати, у меня давно возник вопрос насчет сквоттеров/окупасов.

Они взламывают двери/окна чтобы проникнуть?

Разве нельзя поставить нормальные двери с качественными замками и ролеты/ставни на замках? Кстати, у меня давно возник вопрос насчет сквоттеров/окупасов.Они взламывают двери/окна чтобы проникнуть?Разве нельзя поставить нормальные двери с качественными замками и ролеты/ставни на замках?

В некоторых районах могут и болгаркой дверь выпилить ) да надуманная это проблема в 90% случаев. Я как-то смотрел статистику окупированного жилья. На данный момент там что-то около 15к кейсов на всю страну. Что в масштабах Испании меньше 0.1% от общего кол-ва жилья. И там по сути 3 категории:



1. Стремные районы где недвига стоит 20-30к евро. Там впринципе полиция не ездит даже на вызовы, и случаи с выпиливанием дверей болгаркой на глазах у соседей впринципе норма.

2. Фермы, часто заброшенные (оставшиеся от родителей например) в каких-то жутких ипенях. Такое конечно без проблем окупировать так как ближайший сосед в 3х километрах и никакие решетки не спасут.

3. Отдельностоящие виллы, которые окупируют професиональные окупасы по наводке для получения отступных от владельца. Тут хз как они это делают, думаю там и решетки есть, и охрана подключена, но если работает команда из 10 человек, то наверное есть какие-то варианты как это обойти.



В любом случае, вероятность попасть в любой из этих 3х кейсов для рядового украинца около 0. Ну конечно если не купить недвигу вслепую за 20к в цыганском районе, так как там достаточно просто прийти днем чтобы понять что жить там нельзя. В некоторых районах могут и болгаркой дверь выпилить ) да надуманная это проблема в 90% случаев. Я как-то смотрел статистику окупированного жилья. На данный момент там что-то около 15к кейсов на всю страну. Что в масштабах Испании меньше 0.1% от общего кол-ва жилья. И там по сути 3 категории:1. Стремные районы где недвига стоит 20-30к евро. Там впринципе полиция не ездит даже на вызовы, и случаи с выпиливанием дверей болгаркой на глазах у соседей впринципе норма.2. Фермы, часто заброшенные (оставшиеся от родителей например) в каких-то жутких ипенях. Такое конечно без проблем окупировать так как ближайший сосед в 3х километрах и никакие решетки не спасут.3. Отдельностоящие виллы, которые окупируют професиональные окупасы по наводке для получения отступных от владельца. Тут хз как они это делают, думаю там и решетки есть, и охрана подключена, но если работает команда из 10 человек, то наверное есть какие-то варианты как это обойти.В любом случае, вероятность попасть в любой из этих 3х кейсов для рядового украинца около 0. Ну конечно если не купить недвигу вслепую за 20к в цыганском районе, так как там достаточно просто прийти днем чтобы понять что жить там нельзя. slonomag Повідомлень: 637 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 158 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 бер, 2025 17:36 slonomag

А як же випадки, коли типу все нормально спочатку, вселяються під видом орендарів, а потім перестають платити і не можна виселити? gonchik74

Повідомлень: 948 З нами з: 28.01.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 бер, 2025 18:23 gonchik74 написав: slonomag

А як же випадки, коли типу все нормально спочатку, вселяються під видом орендарів, а потім перестають платити і не можна виселити? А як же випадки, коли типу все нормально спочатку, вселяються під видом орендарів, а потім перестають платити і не можна виселити?

90% аренды идет со страховкой от неплатежей, тоесть даже если перестали платить, то страховая платит еще 1-1.5 года пока ты через суд выселишь. Не идеально, но впринципе работает.

И там тоже зависит от типа аренды, если краткосрочная то вроде как через полицию выселяют за 1 день без всяких судов. Ну а на долгосрочной страховка. 90% аренды идет со страховкой от неплатежей, тоесть даже если перестали платить, то страховая платит еще 1-1.5 года пока ты через суд выселишь. Не идеально, но впринципе работает.И там тоже зависит от типа аренды, если краткосрочная то вроде как через полицию выселяют за 1 день без всяких судов. Ну а на долгосрочной страховка. slonomag Повідомлень: 637 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 158 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 бер, 2025 18:27 Re: Еміграція, заробітчанство slonomag написав: 1-1.5 года пока ты через суд выселишь. 1-1.5 года пока ты через суд выселишь.

А який сенс тоді взагалі платити за оренду? Чи є якийсь чорний список окупантів і після виселення більше не здають в оренду? А який сенс тоді взагалі платити за оренду? Чи є якийсь чорний список окупантів і після виселення більше не здають в оренду? Дюрі-бачі

Повідомлень: 5096 З нами з: 29.07.22 Подякував: 822 раз. Подякували: 602 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 бер, 2025 18:31

- захоплення житла, яке є порожнім вже декілька років; полюють за таким.

- захоплення у вигляді бізнесу (вселяється звичайний орендар, який через 3 місяці перестає платити. Виселятися не хоче, або висуває умову сплати йому певної суми в 2-3 тисячі євро. В таку халеп попав наш українець в в Туреччині - в Анталії. Заселилися якісь уйгури (в Іспанії найчастіше - цигани). Вимагали десь 1 500 євро. Я йому порадив віддати нехай ідуть - він не погодитвся - і ще 1,5 роки (!!!!!) з ними воював. Наймав юриста з 600 євро - не допомогла. Виїхали, знищивши що можна в 3-к квартирі. Гадаю жалкував що не віддав 1 500 вчасно).

- але буває і інше, наприклад нижче дам посилання.



Серед моїх приятелів троє мають нерухомість Іспанії, там самий цікавий випадок третій - вілла в районі Гібралтару - так там жорстка умова від мерії: можете не жити цілий рік - але цілий рік треба тримати "садовника". Тобто цілодобового цілорічного охоронця. Дороге задоволення.

Про окупасів цікаво тут:

https://www.youtube.com/watch?v=ULgvQM_O6dM Випадки там в Іспанії бувають різні:- захоплення житла, яке є порожнім вже декілька років; полюють за таким.- захоплення у вигляді бізнесу (вселяється звичайний орендар, який через 3 місяці перестає платити. Виселятися не хоче, або висуває умову сплати йому певної суми в 2-3 тисячі євро. В таку халеп попав наш українець в в Туреччині - в Анталії. Заселилися якісь уйгури (в Іспанії найчастіше - цигани). Вимагали десь 1 500 євро. Я йому порадив віддати нехай ідуть - він не погодитвся - і ще 1,5 роки (!!!!!) з ними воював. Наймав юриста з 600 євро - не допомогла. Виїхали, знищивши що можна в 3-к квартирі. Гадаю жалкував що не віддав 1 500 вчасно).- але буває і інше, наприклад нижче дам посилання.Серед моїх приятелів троє мають нерухомість Іспанії, там самий цікавий випадок третій - вілла в районі Гібралтару - так тамможете не жити цілий рік - але цілий рік треба тримати "садовника". Тобто цілодобового цілорічного охоронця. Дороге задоволення.Про окупасів цікаво тут: akurt

Повідомлень: 10602 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3934 раз. Подякували: 1386 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 бер, 2025 18:49 Дюрі-бачі написав: slonomag написав: 1-1.5 года пока ты через суд выселишь. 1-1.5 года пока ты через суд выселишь.

А який сенс тоді взагалі платити за оренду? Чи є якийсь чорний список окупантів і після виселення більше не здають в оренду? А який сенс тоді взагалі платити за оренду? Чи є якийсь чорний список окупантів і після виселення більше не здають в оренду?

Наверное. Я как-то не задумывался о том что можно арендовать жилье, а потом взять и не платить.

Вообще наверное да, так как я давал свой НИЕ, по которому можно посмотреть всякую инфу типа кредитов, долгов и тд в открытых источниках. Это то что любой человек может открыть и глянуть про кого угодно + я не вдавался в подробности, но думаю что у этих контор (страховщиков) есть еще какие-то базы где они смотрят.

Мне оба раза сдали вообще без страховки и без залога, но у меня ведь и автономо зарегано, по которому тоже много чего видно. А так это обычная практика страховка + залог за пол года. Наверное. Я как-то не задумывался о том что можно арендовать жилье, а потом взять и не платить.Вообще наверное да, так как я давал свой НИЕ, по которому можно посмотреть всякую инфу типа кредитов, долгов и тд в открытых источниках. Это то что любой человек может открыть и глянуть про кого угодно + я не вдавался в подробности, но думаю что у этих контор (страховщиков) есть еще какие-то базы где они смотрят.Мне оба раза сдали вообще без страховки и без залога, но у меня ведь и автономо зарегано, по которому тоже много чего видно. А так это обычная практика страховка + залог за пол года. slonomag Повідомлень: 637 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 158 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 бер, 2025 20:38 Є "проміжний варіант" - його практикує один учасник нашого форуму.

Квартира 2+1 в оренді з квітня 2021 року - за цей час курс ліра/долар мінявся (ліра падала) і середня оренда плата змінювалася.

Але він вирішив її НЕ змінювати. Власник там лаявся бігав - відключав воду та електрику - нічого не допомогло: "Я буду платити стільки, скільки вважаю за необхідне" - за 3-к квартиру з меблями.

Починав з цифри якщо не помиляюся 3 500 лір і то було десь 400 євро.

Зараз якщо не помиляюся платить 7 400 і це близько 200 євро.

Власник нічого не може вдіяти - він не мешкає в Анталії, а коли останній раз був з надією чи виселити чи підняти плату до середньоринкової - десь 21 000 лір - на нього наш легінь мудро натравив юриста. Той швидко пішов... Далеко... akurt

Повідомлень: 10602 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3934 раз. Подякували: 1386 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 бер, 2025 20:51 Re: Еміграція, заробітчанство А хто цікавився варіантами в Андоррі? Faceless

Модератор Повідомлень: 35456 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1470 раз. Подякували: 8144 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 бер, 2025 21:37 Досить специфічна країна.

Нагадаю, що НЕ входить в список країн Шенгенської угоди.

Цікаво, що очолює цю державу відразу дві людини: це президент Франції з французського боку та один з єпископів з боку іспанського. Реально керує голова Уряду.

Маю досить негативний досвід спілкування з бізнесом, який має адресу реєстрації в Андоррі.

Відморожуються по всіх питаннях. Не відповідають на листи електронною поштою.

Листи, надіслані на офіційні адреси, зникають невідомо де.

Я навіть трохи схитрив: попросив приятеля Надіслати лист з повідомлення про вручення з Бельгії (!!!).

Лист повернувся через три тижня з поміткою: «Адресат відмовився отримувати».

В мене враження, що мафія крутіше за Колумбійську.

Серед цікавого: три офіційні мови.



Чув що треба дуже добре подумати, ніж щось там шукати для інвестицій. А якщо така думка виникла то буде ретельно готуватися ДО ПРИЇЗДУ.

Я планував відвідати Андорру восени 2024 - після подій листопада - січня, коли мене трохи «кинули на гроші» - і це офіційна компанія, зареєстрована в столиці (я втратив 120 € - небагато, але це їх стиль роботи з клієнтами: в основному брешуть, обманюють та присилають тупі відписки) - якось перехотілося.

Мої французські приятелі «кривилися» при слові «Андорра» та попереджали, щоби не купував в Андоррі алкоголь - він там напрочуд ніби-то дешевий, але на францкщській митниці все відбирають. Востаннє редагувалось akurt в Пон 03 бер, 2025 21:44, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10602 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3934 раз. Подякували: 1386 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2663266426652666> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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