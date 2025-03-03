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rjkz написав:Обязательно в Испании? Гражданин США или Канады не может приехать с Х00 куе на счету и купить недвигу? 3% - очень неплохо. В США сейчас 6-8%. Знакомые сейчас в Канаде второй год. Муж фигачит на траке за примерно 10 Ккуе в месяц, думают после определенной цифры накоплений или в Испанию или в Португалию переехать.
*Вне Украины/россии/Гондураса и других стран третьего мира. Просто мы ведь тут в основном рассматриваем переезд из Украины, поэтому и пишу в этом контексте. А так-то конечно, даже если из Польши приедешь, то покупай что хочешь, никаких вопросов к тебе не будет.
П.С. У меня соседи американцы живут, приехали, сразу купили себе дом и до сих пор радуются какая тут мега дешевая страна по сравнению с ЮС (хз где они там жили, в каком штате). Хотя они уже больше 6 месяцев тут.
rjkz написав:Кстати, у меня давно возник вопрос насчет сквоттеров/окупасов. Они взламывают двери/окна чтобы проникнуть? Разве нельзя поставить нормальные двери с качественными замками и ролеты/ставни на замках?
В некоторых районах могут и болгаркой дверь выпилить ) да надуманная это проблема в 90% случаев. Я как-то смотрел статистику окупированного жилья. На данный момент там что-то около 15к кейсов на всю страну. Что в масштабах Испании меньше 0.1% от общего кол-ва жилья. И там по сути 3 категории:
1. Стремные районы где недвига стоит 20-30к евро. Там впринципе полиция не ездит даже на вызовы, и случаи с выпиливанием дверей болгаркой на глазах у соседей впринципе норма. 2. Фермы, часто заброшенные (оставшиеся от родителей например) в каких-то жутких ипенях. Такое конечно без проблем окупировать так как ближайший сосед в 3х километрах и никакие решетки не спасут. 3. Отдельностоящие виллы, которые окупируют професиональные окупасы по наводке для получения отступных от владельца. Тут хз как они это делают, думаю там и решетки есть, и охрана подключена, но если работает команда из 10 человек, то наверное есть какие-то варианты как это обойти.
В любом случае, вероятность попасть в любой из этих 3х кейсов для рядового украинца около 0. Ну конечно если не купить недвигу вслепую за 20к в цыганском районе, так как там достаточно просто прийти днем чтобы понять что жить там нельзя.
gonchik74 написав:slonomag А як же випадки, коли типу все нормально спочатку, вселяються під видом орендарів, а потім перестають платити і не можна виселити?
90% аренды идет со страховкой от неплатежей, тоесть даже если перестали платить, то страховая платит еще 1-1.5 года пока ты через суд выселишь. Не идеально, но впринципе работает. И там тоже зависит от типа аренды, если краткосрочная то вроде как через полицию выселяют за 1 день без всяких судов. Ну а на долгосрочной страховка.
Випадки там в Іспанії бувають різні: - захоплення житла, яке є порожнім вже декілька років; полюють за таким. - захоплення у вигляді бізнесу (вселяється звичайний орендар, який через 3 місяці перестає платити. Виселятися не хоче, або висуває умову сплати йому певної суми в 2-3 тисячі євро. В таку халеп попав наш українець в в Туреччині - в Анталії. Заселилися якісь уйгури (в Іспанії найчастіше - цигани). Вимагали десь 1 500 євро. Я йому порадив віддати нехай ідуть - він не погодитвся - і ще 1,5 роки (!!!!!) з ними воював. Наймав юриста з 600 євро - не допомогла. Виїхали, знищивши що можна в 3-к квартирі. Гадаю жалкував що не віддав 1 500 вчасно). - але буває і інше, наприклад нижче дам посилання.
Серед моїх приятелів троє мають нерухомість Іспанії, там самий цікавий випадок третій - вілла в районі Гібралтару - так там жорстка умова від мерії: можете не жити цілий рік - але цілий рік треба тримати "садовника". Тобто цілодобового цілорічного охоронця. Дороге задоволення. Про окупасів цікаво тут: https://www.youtube.com/watch?v=ULgvQM_O6dM
slonomag написав:1-1.5 года пока ты через суд выселишь.
А який сенс тоді взагалі платити за оренду? Чи є якийсь чорний список окупантів і після виселення більше не здають в оренду?
Наверное. Я как-то не задумывался о том что можно арендовать жилье, а потом взять и не платить. Вообще наверное да, так как я давал свой НИЕ, по которому можно посмотреть всякую инфу типа кредитов, долгов и тд в открытых источниках. Это то что любой человек может открыть и глянуть про кого угодно + я не вдавался в подробности, но думаю что у этих контор (страховщиков) есть еще какие-то базы где они смотрят. Мне оба раза сдали вообще без страховки и без залога, но у меня ведь и автономо зарегано, по которому тоже много чего видно. А так это обычная практика страховка + залог за пол года.
Є "проміжний варіант" - його практикує один учасник нашого форуму. Квартира 2+1 в оренді з квітня 2021 року - за цей час курс ліра/долар мінявся (ліра падала) і середня оренда плата змінювалася. Але він вирішив її НЕ змінювати. Власник там лаявся бігав - відключав воду та електрику - нічого не допомогло: "Я буду платити стільки, скільки вважаю за необхідне" - за 3-к квартиру з меблями. Починав з цифри якщо не помиляюся 3 500 лір і то було десь 400 євро. Зараз якщо не помиляюся платить 7 400 і це близько 200 євро. Власник нічого не може вдіяти - він не мешкає в Анталії, а коли останній раз був з надією чи виселити чи підняти плату до середньоринкової - десь 21 000 лір - на нього наш легінь мудро натравив юриста. Той швидко пішов... Далеко...
Досить специфічна країна. Нагадаю, що НЕ входить в список країн Шенгенської угоди. Цікаво, що очолює цю державу відразу дві людини: це президент Франції з французського боку та один з єпископів з боку іспанського. Реально керує голова Уряду. Маю досить негативний досвід спілкування з бізнесом, який має адресу реєстрації в Андоррі. Відморожуються по всіх питаннях. Не відповідають на листи електронною поштою. Листи, надіслані на офіційні адреси, зникають невідомо де. Я навіть трохи схитрив: попросив приятеля Надіслати лист з повідомлення про вручення з Бельгії (!!!). Лист повернувся через три тижня з поміткою: «Адресат відмовився отримувати». В мене враження, що мафія крутіше за Колумбійську. Серед цікавого: три офіційні мови.
Чув що треба дуже добре подумати, ніж щось там шукати для інвестицій. А якщо така думка виникла то буде ретельно готуватися ДО ПРИЇЗДУ. Я планував відвідати Андорру восени 2024 - після подій листопада - січня, коли мене трохи «кинули на гроші» - і це офіційна компанія, зареєстрована в столиці (я втратив 120 € - небагато, але це їх стиль роботи з клієнтами: в основному брешуть, обманюють та присилають тупі відписки) - якось перехотілося. Мої французські приятелі «кривилися» при слові «Андорра» та попереджали, щоби не купував в Андоррі алкоголь - він там напрочуд ніби-то дешевий, але на францкщській митниці все відбирають.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 03 бер, 2025 21:44, всього редагувалось 1 раз.