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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 03 бер, 2025 21:43
akurt написав:Досить специфічна країна.
Нагадаю, що НЕ входить в список країн Шенгенської угоди.
Цікаво, що очолює цю державу відразу дві людини: це президент Франції з французського боку та один з єпископів з боку іспанського. Реально керує голова Уряду.
Маю досить негативний досвід спілкування з бізнесом, який має адресу реєстрації в Андоррі.
Відморожуються по всіх питаннях. Не відповідають на листи електронною поштою.
Листи, надіслані на офіційні адреси, зникають невідомо де.
Я навіть трохи схитрив: попросив приятеля Надіслати лист з повідомлення про вручення з Бельгії (!!!).
Лист повернувся через три тижня з поміткою: «Адресат відмовився отримувати».
В мене враження, що мафія крутіше за Колумбійську.
Серед цікавого: три офіційні мови.
Чув що треба дуже добре подумати, ніж щось там шукати для інвестицій. А якщо така думка виникла то буде ретельно готуватися ДО ПРИЇЗДУ.
Я планував відвідати Андорру восени 2024 - після подій листопада - січня, коли мене трохи «кинули на гроші» - і це офіційна компанія, зареєстрована в столиці (я втратив 120 € - небагато, але це їх стиль роботи з клієнтами: в основному брешуть, обманюють та присилають тупі відписки) - якось перехотілося.
Так, в шенген не входить, але у України з ними безвіз.
Віднедавна є номад візи на 2 роки з можливістю продовження і без зобов'язань ставати податковим резидентом.
Тож і цікаво
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Додано: Пон 03 бер, 2025 21:45
Ага. Тоді дійсно цікаво.
І дійсно безвізовий режим з Україною.
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akurt
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Додано: Пон 03 бер, 2025 22:06
В Андоре налоги очень низкие. Что-то около 10%. Знаю несколько человек, которые уже по 5-10 лет в Испании живут, собираются туда переехать когда дети вырастут. Ну тоесть оставить детей в Испании так как почему-то по их мнению нефиг детям там делать, а самим уехать в Андору. Может меньше возможностей для образования там.
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slonomag
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Додано: Пон 03 бер, 2025 22:11
slonomag написав:В Андоре налоги очень низкие. Что-то около 10%. Знаю несколько человек, которые уже по 5-10 лет в Испании живут, собираются туда переехать когда дети вырастут. Ну тоесть оставить детей в Испании так как почему-то по их мнению нефиг детям там делать, а самим уехать в Андору. Может меньше возможностей для образования там.
З освітою там складно. Шкільна освіта непогана ніби і доступна, а вища - є тільки один крихітний університет. Тому місцеві їдуть вчитися в сусідні країни.
Громадянство отримати складно. 20 років треба. Або 10 років якщо там вчитися, а вчитися як я вже написав - нема де.
Високий рівень безпеки. Сама країна не сказати щоб дешева, особливо нерухомість (і оренда), але низькі податки - хороший аргумент.
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Faceless
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Додано: Пон 03 бер, 2025 22:27
Faceless написав:
slonomag написав:В Андоре налоги очень низкие. Что-то около 10%. Знаю несколько человек, которые уже по 5-10 лет в Испании живут, собираются туда переехать когда дети вырастут. Ну тоесть оставить детей в Испании так как почему-то по их мнению нефиг детям там делать, а самим уехать в Андору. Может меньше возможностей для образования там.
З освітою там складно. Шкільна освіта непогана ніби і доступна, а вища - є тільки один крихітний університет. Тому місцеві їдуть вчитися в сусідні країни.
Громадянство отримати складно. 20 років треба. Або 10 років якщо там вчитися, а вчитися як я вже написав - нема де.
Високий рівень безпеки. Сама країна не сказати щоб дешева, особливо нерухомість (і оренда), але низькі податки - хороший аргумент.
Ну вот я не знаю, это логично сбежать в Андору если ты как-то пропетлял в Испании пока дети росли, налоги не платил, а потом такой бац, и уехал. А если ты уже прожил тут лет 15, платил налоги все время, то тебе по сути еще 10 лет и гарантированная пенсия в Испании - смысл уже смыкаться куда-то.
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