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#<1 ... 2663266426652666 Додано: Пон 03 бер, 2025 21:43 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Досить специфічна країна.

Нагадаю, що НЕ входить в список країн Шенгенської угоди.

Цікаво, що очолює цю державу відразу дві людини: це президент Франції з французського боку та один з єпископів з боку іспанського. Реально керує голова Уряду.

Маю досить негативний досвід спілкування з бізнесом, який має адресу реєстрації в Андоррі.

Відморожуються по всіх питаннях. Не відповідають на листи електронною поштою.

Листи, надіслані на офіційні адреси, зникають невідомо де.

Я навіть трохи схитрив: попросив приятеля Надіслати лист з повідомлення про вручення з Бельгії (!!!).

Лист повернувся через три тижня з поміткою: «Адресат відмовився отримувати».

В мене враження, що мафія крутіше за Колумбійську.

Серед цікавого: три офіційні мови.



Чув що треба дуже добре подумати, ніж щось там шукати для інвестицій. А якщо така думка виникла то буде ретельно готуватися ДО ПРИЇЗДУ.

Я планував відвідати Андорру восени 2024 - після подій листопада - січня, коли мене трохи «кинули на гроші» - і це офіційна компанія, зареєстрована в столиці (я втратив 120 € - небагато, але це їх стиль роботи з клієнтами: в основному брешуть, обманюють та присилають тупі відписки) - якось перехотілося. Так, в шенген не входить, але у України з ними безвіз.

Віднедавна є номад візи на 2 роки з можливістю продовження і без зобов'язань ставати податковим резидентом.

Тож і цікаво Так, в шенген не входить, але у України з ними безвіз.Віднедавна є номад візи на 2 роки з можливістю продовження і без зобов'язань ставати податковим резидентом.Тож і цікаво Faceless

Модератор Повідомлень: 35456 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1470 раз. Подякували: 8144 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 бер, 2025 21:45 Ага. Тоді дійсно цікаво.

І дійсно безвізовий режим з Україною. akurt

Повідомлень: 10602 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3934 раз. Подякували: 1386 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 бер, 2025 22:06 Re: Еміграція, заробітчанство В Андоре налоги очень низкие. Что-то около 10%. Знаю несколько человек, которые уже по 5-10 лет в Испании живут, собираются туда переехать когда дети вырастут. Ну тоесть оставить детей в Испании так как почему-то по их мнению нефиг детям там делать, а самим уехать в Андору. Может меньше возможностей для образования там. slonomag Повідомлень: 637 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 158 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 бер, 2025 22:11 Re: Еміграція, заробітчанство slonomag написав: В Андоре налоги очень низкие. Что-то около 10%. Знаю несколько человек, которые уже по 5-10 лет в Испании живут, собираются туда переехать когда дети вырастут. Ну тоесть оставить детей в Испании так как почему-то по их мнению нефиг детям там делать, а самим уехать в Андору. Может меньше возможностей для образования там. З освітою там складно. Шкільна освіта непогана ніби і доступна, а вища - є тільки один крихітний університет. Тому місцеві їдуть вчитися в сусідні країни.

Громадянство отримати складно. 20 років треба. Або 10 років якщо там вчитися, а вчитися як я вже написав - нема де.

Високий рівень безпеки. Сама країна не сказати щоб дешева, особливо нерухомість (і оренда), але низькі податки - хороший аргумент. З освітою там складно. Шкільна освіта непогана ніби і доступна, а вища - є тільки один крихітний університет. Тому місцеві їдуть вчитися в сусідні країни.Громадянство отримати складно. 20 років треба. Або 10 років якщо там вчитися, а вчитися як я вже написав - нема де.Високий рівень безпеки. Сама країна не сказати щоб дешева, особливо нерухомість (і оренда), але низькі податки - хороший аргумент. Faceless

Модератор Повідомлень: 35456 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1470 раз. Подякували: 8144 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 бер, 2025 22:27 Faceless написав: slonomag написав: В Андоре налоги очень низкие. Что-то около 10%. Знаю несколько человек, которые уже по 5-10 лет в Испании живут, собираются туда переехать когда дети вырастут. Ну тоесть оставить детей в Испании так как почему-то по их мнению нефиг детям там делать, а самим уехать в Андору. Может меньше возможностей для образования там. З освітою там складно. Шкільна освіта непогана ніби і доступна, а вища - є тільки один крихітний університет. Тому місцеві їдуть вчитися в сусідні країни.

Громадянство отримати складно. 20 років треба. Або 10 років якщо там вчитися, а вчитися як я вже написав - нема де.

Високий рівень безпеки. Сама країна не сказати щоб дешева, особливо нерухомість (і оренда), але низькі податки - хороший аргумент. З освітою там складно. Шкільна освіта непогана ніби і доступна, а вища - є тільки один крихітний університет. Тому місцеві їдуть вчитися в сусідні країни.Громадянство отримати складно. 20 років треба. Або 10 років якщо там вчитися, а вчитися як я вже написав - нема де.Високий рівень безпеки. Сама країна не сказати щоб дешева, особливо нерухомість (і оренда), але низькі податки - хороший аргумент.

Ну вот я не знаю, это логично сбежать в Андору если ты как-то пропетлял в Испании пока дети росли, налоги не платил, а потом такой бац, и уехал. А если ты уже прожил тут лет 15, платил налоги все время, то тебе по сути еще 10 лет и гарантированная пенсия в Испании - смысл уже смыкаться куда-то. Ну вот я не знаю, это логично сбежать в Андору если ты как-то пропетлял в Испании пока дети росли, налоги не платил, а потом такой бац, и уехал. А если ты уже прожил тут лет 15, платил налоги все время, то тебе по сути еще 10 лет и гарантированная пенсия в Испании - смысл уже смыкаться куда-то. slonomag Повідомлень: 637 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 158 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2663266426652666 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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