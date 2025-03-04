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akurt написав:Досить специфічна країна. Нагадаю, що НЕ входить в список країн Шенгенської угоди. Цікаво, що очолює цю державу відразу дві людини: це президент Франції з французського боку та один з єпископів з боку іспанського. Реально керує голова Уряду. Маю досить негативний досвід спілкування з бізнесом, який має адресу реєстрації в Андоррі. Відморожуються по всіх питаннях. Не відповідають на листи електронною поштою. Листи, надіслані на офіційні адреси, зникають невідомо де. Я навіть трохи схитрив: попросив приятеля Надіслати лист з повідомлення про вручення з Бельгії (!!!). Лист повернувся через три тижня з поміткою: «Адресат відмовився отримувати». В мене враження, що мафія крутіше за Колумбійську. Серед цікавого: три офіційні мови.
Чув що треба дуже добре подумати, ніж щось там шукати для інвестицій. А якщо така думка виникла то буде ретельно готуватися ДО ПРИЇЗДУ. Я планував відвідати Андорру восени 2024 - після подій листопада - січня, коли мене трохи «кинули на гроші» - і це офіційна компанія, зареєстрована в столиці (я втратив 120 € - небагато, але це їх стиль роботи з клієнтами: в основному брешуть, обманюють та присилають тупі відписки) - якось перехотілося.
Так, в шенген не входить, але у України з ними безвіз. Віднедавна є номад візи на 2 роки з можливістю продовження і без зобов'язань ставати податковим резидентом. Тож і цікаво
В Андоре налоги очень низкие. Что-то около 10%. Знаю несколько человек, которые уже по 5-10 лет в Испании живут, собираются туда переехать когда дети вырастут. Ну тоесть оставить детей в Испании так как почему-то по их мнению нефиг детям там делать, а самим уехать в Андору. Может меньше возможностей для образования там.
slonomag написав:В Андоре налоги очень низкие. Что-то около 10%. Знаю несколько человек, которые уже по 5-10 лет в Испании живут, собираются туда переехать когда дети вырастут. Ну тоесть оставить детей в Испании так как почему-то по их мнению нефиг детям там делать, а самим уехать в Андору. Может меньше возможностей для образования там.
З освітою там складно. Шкільна освіта непогана ніби і доступна, а вища - є тільки один крихітний університет. Тому місцеві їдуть вчитися в сусідні країни. Громадянство отримати складно. 20 років треба. Або 10 років якщо там вчитися, а вчитися як я вже написав - нема де. Високий рівень безпеки. Сама країна не сказати щоб дешева, особливо нерухомість (і оренда), але низькі податки - хороший аргумент.
slonomag написав:В Андоре налоги очень низкие. Что-то около 10%. Знаю несколько человек, которые уже по 5-10 лет в Испании живут, собираются туда переехать когда дети вырастут. Ну тоесть оставить детей в Испании так как почему-то по их мнению нефиг детям там делать, а самим уехать в Андору. Может меньше возможностей для образования там.
З освітою там складно. Шкільна освіта непогана ніби і доступна, а вища - є тільки один крихітний університет. Тому місцеві їдуть вчитися в сусідні країни. Громадянство отримати складно. 20 років треба. Або 10 років якщо там вчитися, а вчитися як я вже написав - нема де. Високий рівень безпеки. Сама країна не сказати щоб дешева, особливо нерухомість (і оренда), але низькі податки - хороший аргумент.
Ну вот я не знаю, это логично сбежать в Андору если ты как-то пропетлял в Испании пока дети росли, налоги не платил, а потом такой бац, и уехал. А если ты уже прожил тут лет 15, платил налоги все время, то тебе по сути еще 10 лет и гарантированная пенсия в Испании - смысл уже смыкаться куда-то.
akurt написав:Досить специфічна країна. Нагадаю, що НЕ входить в список країн Шенгенської угоди. Цікаво, що очолює цю державу відразу дві людини: це президент Франції з французського боку та один з єпископів з боку іспанського. Реально керує голова Уряду. Маю досить негативний досвід спілкування з бізнесом, який має адресу реєстрації в Андоррі. Відморожуються по всіх питаннях. Не відповідають на листи електронною поштою. Листи, надіслані на офіційні адреси, зникають невідомо де. Я навіть трохи схитрив: попросив приятеля Надіслати лист з повідомлення про вручення з Бельгії (!!!). Лист повернувся через три тижня з поміткою: «Адресат відмовився отримувати». В мене враження, що мафія крутіше за Колумбійську. Серед цікавого: три офіційні мови.
Чув що треба дуже добре подумати, ніж щось там шукати для інвестицій. А якщо така думка виникла то буде ретельно готуватися ДО ПРИЇЗДУ. Я планував відвідати Андорру восени 2024 - після подій листопада - січня, коли мене трохи «кинули на гроші» - і це офіційна компанія, зареєстрована в столиці (я втратив 120 € - небагато, але це їх стиль роботи з клієнтами: в основному брешуть, обманюють та присилають тупі відписки) - якось перехотілося. Мої французські приятелі «кривилися» при слові «Андорра» та попереджали, щоби не купував в Андоррі алкоголь - він там напрочуд ніби-то дешевий, але на францкщській митниці все відбирають.
Стосовно мови - хіба не каталонська офіційна? За митницю - в ЄС же не шмонають, навіть з Голандії можна повести траву (на свій страх і ризик) в іншу країну
А питання товариша Фейслеса дуже цікаве, але думаю наврядчи хтось взагалі бував (або взагалі бував) більше одного дня в таких карликових країнах як Ліхтенштейн, Люксембург чи Сан-Марино навіть як турист.
akurt написав:Досить специфічна країна. Нагадаю, що НЕ входить в список країн Шенгенської угоди. Цікаво, що очолює цю державу відразу дві людини: це президент Франції з французського боку та один з єпископів з боку іспанського. Реально керує голова Уряду. Маю досить негативний досвід спілкування з бізнесом, який має адресу реєстрації в Андоррі. Відморожуються по всіх питаннях. Не відповідають на листи електронною поштою. Листи, надіслані на офіційні адреси, зникають невідомо де. Я навіть трохи схитрив: попросив приятеля Надіслати лист з повідомлення про вручення з Бельгії (!!!). Лист повернувся через три тижня з поміткою: «Адресат відмовився отримувати». В мене враження, що мафія крутіше за Колумбійську. Серед цікавого: три офіційні мови.
Чув що треба дуже добре подумати, ніж щось там шукати для інвестицій. А якщо така думка виникла то буде ретельно готуватися ДО ПРИЇЗДУ. Я планував відвідати Андорру восени 2024 - після подій листопада - січня, коли мене трохи «кинули на гроші» - і це офіційна компанія, зареєстрована в столиці (я втратив 120 € - небагато, але це їх стиль роботи з клієнтами: в основному брешуть, обманюють та присилають тупі відписки) - якось перехотілося. Мої французські приятелі «кривилися» при слові «Андорра» та попереджали, щоби не купував в Андоррі алкоголь - він там напрочуд ніби-то дешевий, але на францкщській митниці все відбирають.
Чоловік жінчиної сестри - іспанець свої гроші заробив, що контрабасил сигарети з Андоои до Іспанії, бо вони там практично без акцизів. Але то вже досить давно було, більше 20 років тому.
BIGor написав:Стосовно мови - хіба не каталонська офіційна? За митницю - в ЄС же не шмонають, навіть з Голандії можна повести траву (на свій страх і ризик) в іншу країну А питання товариша Фейслеса дуже цікаве, але думаю наврядчи хтось взагалі бував (або взагалі бував) більше одного дня в таких карликових країнах як Ліхтенштейн, Люксембург чи Сан-Марино навіть як турист.
Національна (офіційна) дійсно каталонська. Але це рідна мова десь не більше як для 1/3 мешканців. Тому там ще і французька, і іспанська. Я раніше думав, що у них там головним є князь, або там герцог. Нема ні князя, ні герцога: країною керують (теоретично) дві людини: президент Франції (мова французька) та єпископ іспанський (мова іспанська). Я особисто вів переписку з офісом Міністра туризму та торгівлі, то вони самі мені надіслали посилання на їх сторінку французькою, а не каталонською. І з аферистами з Андорри переписку я вів на французькій (використовував перекладач). З приводу митниці: можливо, в Андорру і можна завозити наркотики з Нідерландів. Але при виїзді з Андорри - як мені повідомили мої французькі приятелі - ретельну перевірку роблять французькі митники. З перелічених країн я був в Люксембурзі. Після листування з аферистами-бізнесменами щ Андорри в листопаді-січні в Андорру зовсім не тягне. Цікаво, що голова компанії - запрошений фахівець з Німеччини. А економічним блоком керує жінка, офіс якої розташований на Мальті. Хлопці та дівчата - ще ті… Звертаю на це увагу тих, хто хоче там шукати роботу: будьте уважні.
Доволі цікаво веде свій власний канал з Канади наш пан Андрій (він взагалі чи з Луцька, чи з Тернополя) - до переїзду в Канаду за програмою CUAET працював в Польщі. Нове відео досить цікаве: він аналізує нові рішення Уряду Канади щодо українців та на своєму прикладі наводить дані про те, що: - українцям фактично продовжили офіційне перебування на 4 роки. - найскладніше питання: отримати Вид на прожиття в Канаді. Шанси підвищуються.
Я звʼязався з хлопцем, до відʼїзду якого в Канаду його та його родини мав безпосереднє відношення (родина виїхала з України ще влітку 2021 року, до листопада 2022 мешкали в Анталії, старший син 21 рік виїхав в Канаду сам в листопаді, в березні 2023 року - батьки та молодший брат - зараз учень школи в місті Вінніпег) так він терміни вже вивчив, сказав, що в січні 2026 року подасть заявку на продовження свого перебування та роботи ще на три роки. Повне відео тут: https://youtu.be/Hs0tXzO9sQM?si=QH1AN-kixWg77Uzn
BIGor написав:А питання товариша Фейслеса дуже цікаве, але думаю наврядчи хтось взагалі бував (або взагалі бував) більше одного дня в таких карликових країнах як Ліхтенштейн, Люксембург чи Сан-Марино навіть як турист.
Был в последних двух...Так и есть.Как правило,столица из одной-двух улиц,по сути-село селом,точнее типа любой перефирии,но с названием страны.Сан Марино,такая же хрень как и Андорра.По сути,городок на отвесной скале..живущий за счет отсутствия акцизов на косметику,алкоголь и сигареты,которые выгребают туристы и итальянцы с близлежащих окрестностей,мотающиеся туда на шопинг,а скорее не только на шопинг. Та же хрень относится к Гибралтару,был еще до того,как Британия покинула Евросоюз...хотя и после,чтобы попасть,нужно было купить дневной тур в ближайшей Ла Линеи..турбюро...тем более и пляжи там весьма не плохие.Что интересно,в составе тургруп-можно было и без Британской визы,сейчас-не знаю,а в одиночку или парой-уже нет..Только виза.Хотя,казалось бы-куда ты с той скалы денешься? Монако,такой же карлик под названием страна-атмосфера совершенно не та,что в Сан Марино и подобных местах..Там сигареты,никому вообще не вперлись И это реально ощущается