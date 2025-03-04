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#<1 ... 2663266426652666 Додано: Пон 03 бер, 2025 21:43 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Досить специфічна країна.

Нагадаю, що НЕ входить в список країн Шенгенської угоди.

Цікаво, що очолює цю державу відразу дві людини: це президент Франції з французського боку та один з єпископів з боку іспанського. Реально керує голова Уряду.

Маю досить негативний досвід спілкування з бізнесом, який має адресу реєстрації в Андоррі.

Відморожуються по всіх питаннях. Не відповідають на листи електронною поштою.

Листи, надіслані на офіційні адреси, зникають невідомо де.

Я навіть трохи схитрив: попросив приятеля Надіслати лист з повідомлення про вручення з Бельгії (!!!).

Лист повернувся через три тижня з поміткою: «Адресат відмовився отримувати».

В мене враження, що мафія крутіше за Колумбійську.

Серед цікавого: три офіційні мови.



Чув що треба дуже добре подумати, ніж щось там шукати для інвестицій. А якщо така думка виникла то буде ретельно готуватися ДО ПРИЇЗДУ.

Я планував відвідати Андорру восени 2024 - після подій листопада - січня, коли мене трохи «кинули на гроші» - і це офіційна компанія, зареєстрована в столиці (я втратив 120 € - небагато, але це їх стиль роботи з клієнтами: в основному брешуть, обманюють та присилають тупі відписки) - якось перехотілося. Так, в шенген не входить, але у України з ними безвіз.

Віднедавна є номад візи на 2 роки з можливістю продовження і без зобов'язань ставати податковим резидентом.

Тож і цікаво Так, в шенген не входить, але у України з ними безвіз.Віднедавна є номад візи на 2 роки з можливістю продовження і без зобов'язань ставати податковим резидентом.Тож і цікаво Faceless

Модератор Повідомлень: 35456 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1470 раз. Подякували: 8144 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 бер, 2025 21:45 Ага. Тоді дійсно цікаво.

І дійсно безвізовий режим з Україною. akurt

Повідомлень: 10604 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3934 раз. Подякували: 1386 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 бер, 2025 22:06 Re: Еміграція, заробітчанство В Андоре налоги очень низкие. Что-то около 10%. Знаю несколько человек, которые уже по 5-10 лет в Испании живут, собираются туда переехать когда дети вырастут. Ну тоесть оставить детей в Испании так как почему-то по их мнению нефиг детям там делать, а самим уехать в Андору. Может меньше возможностей для образования там. slonomag Повідомлень: 637 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 158 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 бер, 2025 22:11 Re: Еміграція, заробітчанство slonomag написав: В Андоре налоги очень низкие. Что-то около 10%. Знаю несколько человек, которые уже по 5-10 лет в Испании живут, собираются туда переехать когда дети вырастут. Ну тоесть оставить детей в Испании так как почему-то по их мнению нефиг детям там делать, а самим уехать в Андору. Может меньше возможностей для образования там. З освітою там складно. Шкільна освіта непогана ніби і доступна, а вища - є тільки один крихітний університет. Тому місцеві їдуть вчитися в сусідні країни.

Громадянство отримати складно. 20 років треба. Або 10 років якщо там вчитися, а вчитися як я вже написав - нема де.

Високий рівень безпеки. Сама країна не сказати щоб дешева, особливо нерухомість (і оренда), але низькі податки - хороший аргумент. З освітою там складно. Шкільна освіта непогана ніби і доступна, а вища - є тільки один крихітний університет. Тому місцеві їдуть вчитися в сусідні країни.Громадянство отримати складно. 20 років треба. Або 10 років якщо там вчитися, а вчитися як я вже написав - нема де.Високий рівень безпеки. Сама країна не сказати щоб дешева, особливо нерухомість (і оренда), але низькі податки - хороший аргумент. Faceless

Модератор Повідомлень: 35456 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1470 раз. Подякували: 8144 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 бер, 2025 22:27 Faceless написав: slonomag написав: В Андоре налоги очень низкие. Что-то около 10%. Знаю несколько человек, которые уже по 5-10 лет в Испании живут, собираются туда переехать когда дети вырастут. Ну тоесть оставить детей в Испании так как почему-то по их мнению нефиг детям там делать, а самим уехать в Андору. Может меньше возможностей для образования там. З освітою там складно. Шкільна освіта непогана ніби і доступна, а вища - є тільки один крихітний університет. Тому місцеві їдуть вчитися в сусідні країни.

Громадянство отримати складно. 20 років треба. Або 10 років якщо там вчитися, а вчитися як я вже написав - нема де.

Високий рівень безпеки. Сама країна не сказати щоб дешева, особливо нерухомість (і оренда), але низькі податки - хороший аргумент. З освітою там складно. Шкільна освіта непогана ніби і доступна, а вища - є тільки один крихітний університет. Тому місцеві їдуть вчитися в сусідні країни.Громадянство отримати складно. 20 років треба. Або 10 років якщо там вчитися, а вчитися як я вже написав - нема де.Високий рівень безпеки. Сама країна не сказати щоб дешева, особливо нерухомість (і оренда), але низькі податки - хороший аргумент.

Ну вот я не знаю, это логично сбежать в Андору если ты как-то пропетлял в Испании пока дети росли, налоги не платил, а потом такой бац, и уехал. А если ты уже прожил тут лет 15, платил налоги все время, то тебе по сути еще 10 лет и гарантированная пенсия в Испании - смысл уже смыкаться куда-то. Ну вот я не знаю, это логично сбежать в Андору если ты как-то пропетлял в Испании пока дети росли, налоги не платил, а потом такой бац, и уехал. А если ты уже прожил тут лет 15, платил налоги все время, то тебе по сути еще 10 лет и гарантированная пенсия в Испании - смысл уже смыкаться куда-то. slonomag Повідомлень: 637 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 158 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 бер, 2025 09:00 akurt написав: Досить специфічна країна.

Нагадаю, що НЕ входить в список країн Шенгенської угоди.

Цікаво, що очолює цю державу відразу дві людини: це президент Франції з французського боку та один з єпископів з боку іспанського. Реально керує голова Уряду.

Маю досить негативний досвід спілкування з бізнесом, який має адресу реєстрації в Андоррі.

Відморожуються по всіх питаннях. Не відповідають на листи електронною поштою.

Листи, надіслані на офіційні адреси, зникають невідомо де.

Я навіть трохи схитрив: попросив приятеля Надіслати лист з повідомлення про вручення з Бельгії (!!!).

Лист повернувся через три тижня з поміткою: «Адресат відмовився отримувати».

В мене враження, що мафія крутіше за Колумбійську.

Серед цікавого: три офіційні мови.



Чув що треба дуже добре подумати, ніж щось там шукати для інвестицій. А якщо така думка виникла то буде ретельно готуватися ДО ПРИЇЗДУ.

Я планував відвідати Андорру восени 2024 - після подій листопада - січня, коли мене трохи «кинули на гроші» - і це офіційна компанія, зареєстрована в столиці (я втратив 120 € - небагато, але це їх стиль роботи з клієнтами: в основному брешуть, обманюють та присилають тупі відписки) - якось перехотілося.

Мої французські приятелі «кривилися» при слові «Андорра» та попереджали, щоби не купував в Андоррі алкоголь - він там напрочуд ніби-то дешевий, але на францкщській митниці все відбирають. Досить специфічна країна.Нагадаю, що НЕ входить в список країн Шенгенської угоди.Цікаво, що очолює цю державу відразу дві людини: це президент Франції з французського боку та один з єпископів з боку іспанського. Реально керує голова Уряду.Маю досить негативний досвід спілкування з бізнесом, який має адресу реєстрації в Андоррі.Відморожуються по всіх питаннях. Не відповідають на листи електронною поштою.Листи, надіслані на офіційні адреси, зникають невідомо де.Я навіть трохи схитрив: попросив приятеля Надіслати лист з повідомлення про вручення з Бельгії (!!!).Лист повернувся через три тижня з поміткою: «Адресат відмовився отримувати».В мене враження, що мафія крутіше за Колумбійську.Чув що треба дуже добре подумати, ніж щось там шукати для інвестицій. А якщо така думка виникла то буде ретельно готуватися ДО ПРИЇЗДУ.Я планував відвідати Андорру восени 2024 - після подій листопада - січня, коли мене трохи «кинули на гроші» - і це офіційна компанія, зареєстрована в столиці (я втратив 120 € - небагато, але це їх стиль роботи з клієнтами: в основному брешуть, обманюють та присилають тупі відписки) - якось перехотілося.Мої французські приятелі «кривилися» при слові «Андорра» та попереджали, щоби не купував в Андоррі алкоголь - він там напрочуд ніби-то дешевий, але

Стосовно мови - хіба не каталонська офіційна?

За митницю - в ЄС же не шмонають, навіть з Голандії можна повести траву (на свій страх і ризик) в іншу країну



А питання товариша Фейслеса дуже цікаве, але думаю наврядчи хтось взагалі бував (або взагалі бував) більше одного дня в таких карликових країнах як Ліхтенштейн, Люксембург чи Сан-Марино навіть як турист. Стосовно мови - хіба не каталонська офіційна?За митницю - в ЄС же не шмонають, навіть з Голандії можна повести траву (на свій страх і ризик) в іншу країнуА питання товариша Фейслеса дуже цікаве, але думаю наврядчи хтось взагалі бував (або взагалі бував) більше одного дня в таких карликових країнах як Ліхтенштейн, Люксембург чи Сан-Марино навіть як турист. BIGor

Повідомлень: 9792 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1420 раз. Подякували: 1835 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 бер, 2025 09:23 akurt написав: Досить специфічна країна.

Нагадаю, що НЕ входить в список країн Шенгенської угоди.

Цікаво, що очолює цю державу відразу дві людини: це президент Франції з французського боку та один з єпископів з боку іспанського. Реально керує голова Уряду.

Маю досить негативний досвід спілкування з бізнесом, який має адресу реєстрації в Андоррі.

Відморожуються по всіх питаннях. Не відповідають на листи електронною поштою.

Листи, надіслані на офіційні адреси, зникають невідомо де.

Я навіть трохи схитрив: попросив приятеля Надіслати лист з повідомлення про вручення з Бельгії (!!!).

Лист повернувся через три тижня з поміткою: «Адресат відмовився отримувати».

В мене враження, що мафія крутіше за Колумбійську.

Серед цікавого: три офіційні мови.



Чув що треба дуже добре подумати, ніж щось там шукати для інвестицій. А якщо така думка виникла то буде ретельно готуватися ДО ПРИЇЗДУ.

Я планував відвідати Андорру восени 2024 - після подій листопада - січня, коли мене трохи «кинули на гроші» - і це офіційна компанія, зареєстрована в столиці (я втратив 120 € - небагато, але це їх стиль роботи з клієнтами: в основному брешуть, обманюють та присилають тупі відписки) - якось перехотілося.

Мої французські приятелі «кривилися» при слові «Андорра» та попереджали, щоби не купував в Андоррі алкоголь - він там напрочуд ніби-то дешевий, але на францкщській митниці все відбирають. Досить специфічна країна.Нагадаю, що НЕ входить в список країн Шенгенської угоди.Цікаво, що очолює цю державу відразу дві людини: це президент Франції з французського боку та один з єпископів з боку іспанського. Реально керує голова Уряду.Маю досить негативний досвід спілкування з бізнесом, який має адресу реєстрації в Андоррі.Відморожуються по всіх питаннях. Не відповідають на листи електронною поштою.Листи, надіслані на офіційні адреси, зникають невідомо де.Я навіть трохи схитрив: попросив приятеля Надіслати лист з повідомлення про вручення з Бельгії (!!!).Лист повернувся через три тижня з поміткою: «Адресат відмовився отримувати».В мене враження, що мафія крутіше за Колумбійську.Серед цікавого: три офіційні мови.Чув що треба дуже добре подумати, ніж щось там шукати для інвестицій. А якщо така думка виникла то буде ретельно готуватися ДО ПРИЇЗДУ.Я планував відвідати Андорру восени 2024 - після подій листопада - січня, коли мене трохи «кинули на гроші» - і це офіційна компанія, зареєстрована в столиці (я втратив 120 € - небагато, але це їх стиль роботи з клієнтами: в основному брешуть, обманюють та присилають тупі відписки) - якось перехотілося.Мої французські приятелі «кривилися» при слові «Андорра» та попереджали, щоби не купував в Андоррі алкоголь - він там напрочуд ніби-то дешевий, але на францкщській митниці все відбирають.

Чоловік жінчиної сестри - іспанець свої гроші заробив, що контрабасил сигарети з Андоои до Іспанії, бо вони там практично без акцизів. Але то вже досить давно було, більше 20 років тому. Чоловік жінчиної сестри - іспанець свої гроші заробив, що контрабасил сигарети з Андоои до Іспанії, бо вони там практично без акцизів. Але то вже досить давно було, більше 20 років тому. Bolt Повідомлень: 3363 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 258 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 бер, 2025 10:44 BIGor написав: Стосовно мови - хіба не каталонська офіційна?

За митницю - в ЄС же не шмонають, навіть з Голандії можна повести траву (на свій страх і ризик) в іншу країну

А питання товариша Фейслеса дуже цікаве, але думаю наврядчи хтось взагалі бував (або взагалі бував) більше одного дня в таких карликових країнах як Ліхтенштейн, Люксембург чи Сан-Марино навіть як турист. Стосовно мови - хіба не каталонська офіційна?За митницю - в ЄС же не шмонають, навіть з Голандії можна повести траву (на свій страх і ризик) в іншу країнуА питання товариша Фейслеса дуже цікаве, але думаю наврядчи хтось взагалі бував (або взагалі бував) більше одного дня в таких карликових країнах як Ліхтенштейн, Люксембург чи Сан-Марино навіть як турист.



Національна (офіційна) дійсно каталонська. Але це рідна мова десь не більше як для 1/3 мешканців. Тому там ще і французька, і іспанська. Я раніше думав, що у них там головним є князь, або там герцог. Нема ні князя, ні герцога: країною керують (теоретично) дві людини: президент Франції (мова французька) та єпископ іспанський (мова іспанська). Я особисто вів переписку з офісом Міністра туризму та торгівлі, то вони самі мені надіслали посилання на їх сторінку французькою, а не каталонською. І з аферистами з Андорри переписку я вів на французькій (використовував перекладач).

З приводу митниці: можливо, в Андорру і можна завозити наркотики з Нідерландів.

Але при виїзді з Андорри - як мені повідомили мої французькі приятелі - ретельну перевірку роблять французькі митники.

З перелічених країн я був в Люксембурзі.

Після листування з аферистами-бізнесменами щ Андорри в листопаді-січні в Андорру зовсім не тягне. Цікаво, що голова компанії - запрошений фахівець з Німеччини. А економічним блоком керує жінка, офіс якої розташований на Мальті.

Хлопці та дівчата - ще ті…

Звертаю на це увагу тих, хто хоче там шукати роботу: будьте уважні. Національна (офіційна) дійсно каталонська. Але це рідна мова десь не більше як для 1/3 мешканців. Тому там ще і французька, і іспанська. Я раніше думав, що у них там головним є князь, або там герцог. Нема ні князя, ні герцога: країною керують (теоретично) дві людини: президент Франції (мова французька) та єпископ іспанський (мова іспанська). Я особисто вів переписку з офісом Міністра туризму та торгівлі, то вони самі мені надіслали посилання на їх сторінку французькою, а не каталонською. І з аферистами з Андорри переписку я вів на французькій (використовував перекладач).З приводу митниці: можливо, в Андорру і можна завозити наркотики з Нідерландів.Але при виїзді з Андорри - як мені повідомили мої французькі приятелі - ретельну перевірку роблять французькі митники.З перелічених країн я був в Люксембурзі.Після листування з аферистами-бізнесменами щ Андорри в листопаді-січні в Андорру зовсім не тягне. Цікаво, що голова компанії - запрошений фахівець з Німеччини. А економічним блоком керує жінка, офіс якої розташований на Мальті.Хлопці та дівчата - ще ті…Звертаю на це увагу тих, хто хоче там шукати роботу: будьте уважні. akurt

Повідомлень: 10604 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3934 раз. Подякували: 1386 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 бер, 2025 10:52



News from Canada



Доволі цікаво веде свій власний канал з Канади наш пан Андрій (він взагалі чи з Луцька, чи з Тернополя) - до переїзду в Канаду за програмою CUAET працював в Польщі.

Нове відео досить цікаве: він аналізує нові рішення Уряду Канади щодо українців та на своєму прикладі наводить дані про те, що:

- українцям фактично продовжили офіційне перебування на 4 роки.

- найскладніше питання: отримати Вид на прожиття в Канаді. Шанси підвищуються.



Я звʼязався з хлопцем, до відʼїзду якого в Канаду його та його родини мав безпосереднє відношення (родина виїхала з України ще влітку 2021 року, до листопада 2022 мешкали в Анталії, старший син 21 рік виїхав в Канаду сам в листопаді, в березні 2023 року - батьки та молодший брат - зараз учень школи в місті Вінніпег) так він терміни вже вивчив, сказав, що в січні 2026 року подасть заявку на продовження свого перебування та роботи ще на три роки.

Повне відео тут:

https://youtu.be/Hs0tXzO9sQM?si=QH1AN-kixWg77Uzn Еміграція, заробітчанствоNews from CanadaДоволі цікаво веде свій власний канал з Канади наш пан Андрій (він взагалі чи з Луцька, чи з Тернополя) - до переїзду в Канаду за програмою CUAET працював в Польщі.Нове відео досить цікаве: він аналізує нові рішення Уряду Канади щодо українців та на своєму прикладі наводить дані про те, що:- українцям фактично продовжили офіційне перебування на 4 роки.- найскладніше питання: отримати Вид на прожиття в Канаді. Шанси підвищуються.Я звʼязався з хлопцем, до відʼїзду якого в Канаду його та його родини мав безпосереднє відношення (родина виїхала з України ще влітку 2021 року, до листопада 2022 мешкали в Анталії, старший син 21 рік виїхав в Канаду сам в листопаді, в березні 2023 року - батьки та молодший брат - зараз учень школи в місті Вінніпег) так він терміни вже вивчив, сказав, що в січні 2026 року подасть заявку на продовження свого перебування та роботи ще на три роки.Повне відео тут: akurt

Повідомлень: 10604 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3934 раз. Подякували: 1386 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 бер, 2025 14:01 BIGor написав: А питання товариша Фейслеса дуже цікаве, але думаю наврядчи хтось взагалі бував (або взагалі бував) більше одного дня в таких карликових країнах як Ліхтенштейн, Люксембург чи Сан-Марино навіть як турист. А питання товариша Фейслеса дуже цікаве, але думаю наврядчи хтось взагалі бував (або взагалі бував) більше одного дня в таких карликових країнах як Ліхтенштейн, Люксембург чи Сан-Марино навіть як турист.



Был в последних двух...Так и есть.Как правило,столица из одной-двух улиц,по сути-село селом,точнее типа любой перефирии,но с названием страны.Сан Марино,такая же хрень как и Андорра.По сути,городок на отвесной скале..живущий за счет отсутствия акцизов на косметику,алкоголь и сигареты,которые выгребают туристы и итальянцы с близлежащих окрестностей,мотающиеся туда на шопинг,а скорее не только на шопинг.

Та же хрень относится к Гибралтару,был еще до того,как Британия покинула Евросоюз...хотя и после,чтобы попасть,нужно было купить дневной тур в ближайшей Ла Линеи..турбюро...тем более и пляжи там весьма не плохие.Что интересно,в составе тургруп-можно было и без Британской визы,сейчас-не знаю,а в одиночку или парой-уже нет..Только виза.Хотя,казалось бы-куда ты с той скалы денешься?

Монако,такой же карлик под названием страна-атмосфера совершенно не та,что в Сан Марино и подобных местах..Там сигареты,никому вообще не вперлись И это реально ощущается Был в последних двух...Так и есть.Как правило,столица из одной-двух улиц,по сути-село селом,точнее типа любой перефирии,но с названием страны.Сан Марино,такая же хрень как и Андорра.По сути,городок на отвесной скале..живущий за счет отсутствия акцизов на косметику,алкоголь и сигареты,которые выгребают туристы и итальянцы с близлежащих окрестностей,мотающиеся туда на шопинг,а скорее не только на шопинг.Та же хрень относится к Гибралтару,был еще до того,как Британия покинула Евросоюз...хотя и после,чтобы попасть,нужно было купить дневной тур в ближайшей Ла Линеи..турбюро...тем более и пляжи там весьма не плохие.Что интересно,в составе тургруп-можно было и без Британской визы,сейчас-не знаю,а в одиночку или парой-уже нет..Только виза.Хотя,казалось бы-куда ты с той скалы денешься?Монако,такой же карлик под названием страна-атмосфера совершенно не та,что в Сан Марино и подобных местах..Там сигареты,никому вообще не вперлисьИ это реально ощущается osafly

Повідомлень: 2040 З нами з: 29.05.14 Подякував: 187 раз. Подякували: 943 раз. Профіль 14 6 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2663266426652666 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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