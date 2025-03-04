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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 04 бер, 2025 17:55
Насчет спектакля, который произошел в Белом доме.
Было даже дежа-вю.
Сам был в таких-же ситуациях, когда происходит абсолютная хрень только лишь для того, чтобы был формальный повод для конфликта.
Никого не парит, что это все "шито белыми нитками" и никто не верит ни единому слову. Даже не пытаются придать какое-то правдоподобие.
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Додано: Вів 04 бер, 2025 18:45
rjkz написав:
Насчет спектакля, который произошел в Белом доме.
Было даже дежа-вю.
Сам был в таких-же ситуациях, когда происходит абсолютная хрень только лишь для того, чтобы был формальный повод для конфликта.
Никого не парит, что это все "шито белыми нитками" и никто не верит ни единому слову. Даже не пытаются придать какое-то правдоподобие.
Смотрите глубже..Никого не парит факт что убийца-насильник вместе с копом договорились сообща ограбить жертву и сказать,что она сама виновата.Это как если к Вам в дом в Америке,ввалится ганстерская группа,займет одну комнату,разнесет еще две в пух и прах,соседи и Вы вызовете полицию,которая приедет и скажет,что Вы сами виноваты,потому как Ваш дом был довольно красивым и привлекающим внимание,но теперь пару комнат-прийдется отдать бандитам и с этих пор они будут здесь жить...ведь они "потратили свое время"-захватывая Вас,а если Вы не согласны-вот прям сейчас,они позволят бандитам Вас вообще убить,потому что копы никак не хотят портить с бандитами отношения и вообще...Вы должны еще отдать копам свою придомовую территорию под личные нужды и оплатить штраф,тысяч 20...за "ложный вызов". Причем,соседи Ваши,все это видят...толпа любопытных тоже,но все разворачиваются,пожимают плечами и расходятся...Всем пох..
В Америке,такая ситуация возможна при вызове полиции??
Скажете дурдом...Нет.Это сегодняшняя политика Соединенных Штатов.Давно говорил и говорю везде.Мир ипанулся...Только третья мировая расставит снова все по нужным местам.Soon!
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osafly
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Додано: Вів 04 бер, 2025 21:07
osafly написав:
Только третья мировая расставит снова все по нужным местам.Soon!
Перезапустить еволюцію?
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Додано: Вів 04 бер, 2025 22:26
osafly написав: rjkz написав:
Насчет спектакля, который произошел в Белом доме.
Было даже дежа-вю.
Сам был в таких-же ситуациях, когда происходит абсолютная хрень только лишь для того, чтобы был формальный повод для конфликта.
Никого не парит, что это все "шито белыми нитками" и никто не верит ни единому слову. Даже не пытаются придать какое-то правдоподобие.
Смотрите глубже..Никого не парит факт что убийца-насильник вместе с копом договорились сообща ограбить жертву и сказать,что она сама виновата.Это как если к Вам в дом в Америке,ввалится ганстерская группа,займет одну комнату,разнесет еще две в пух и прах,соседи и Вы вызовете полицию,которая приедет и скажет,что Вы сами виноваты,потому как Ваш дом был довольно красивым и привлекающим внимание,но теперь пару комнат-прийдется отдать бандитам и с этих пор они будут здесь жить...ведь они "потратили свое время"-захватывая Вас,а если Вы не согласны-вот прям сейчас,они позволят бандитам Вас вообще убить,потому что копы никак не хотят портить с бандитами отношения и вообще...Вы должны еще отдать копам свою придомовую территорию под личные нужды и оплатить штраф,тысяч 20...за "ложный вызов". Причем,соседи Ваши,все это видят...толпа любопытных тоже,но все разворачиваются,пожимают плечами и расходятся...Всем пох..
В Америке,такая ситуация возможна при вызове полиции??
Скажете дурдом...Нет.Это сегодняшняя политика Соединенных Штатов.Давно говорил и говорю везде.Мир ипанулся...Только третья мировая расставит снова все по нужным местам.Soon!
Абсолютно согласен.
Тоже тут некоторым пытался на примере дома объяснить почему Украина не должна отказываться от территорий.
На самом деле, если говорить иносказательно, то бандиты не только захватили часть дома и присвоили часть имущества, но и убили, пытали, калечили, насиловали законных обитателей этого дома.
Но все-же я своим постом хотел сказать, что это очень по американски, то что произошло в Белом доме. Абсолютно срежиссированный цирк, в который никто не верит, но и режиссеров этого перфоманса абсолютно не чешет чье-то мнение.
Украинскому политикуму не помешало-бы немного разобраться в американских приемах ведения дел.
Принцип номер раз - Абсолютная циничность и беспринципность.
Принцип номер два - Выгода. Личная выгода. Финансовая и\Или политическая.
Я хочу также напомнить на некоторые нелогичные с обычной логики события, которые происходили за некоторое время до выборов.
А именно - мотание Карлсона и Орбана между кремлем и Трампом.
А еще...посмотрите внимательно это:
Я не готов категорически утверждать, но выглядит так, что "кто-то" заплатил "кому-то" за "что-то". Теперь "кому-то" делает "что-то" чтобы отработать эти деньги.
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rjkz
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Додано: Вів 04 бер, 2025 23:50
Ой+ написав: osafly написав:
Только третья мировая расставит снова все по нужным местам.Soon!
Перезапустить еволюцію?
Скорее,уничтожить N-ное колличество расплодившихся до полного безумия непуганных идиотов всех мастей.Весь "цирк уродов",терпил и покуистов.Эволюция с человеком достигла уже своего апогея и давно повернула вспять..и чтобы приводить "человечество в чувство" нужны опустошающие войны,или мор....По другому,до них ничего не доходит..
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osafly
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