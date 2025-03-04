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#<1 ... 2664266526662667 Додано: Вів 04 бер, 2025 17:55 Re: Еміграція, заробітчанство Насчет спектакля, который произошел в Белом доме.

Было даже дежа-вю.

Сам был в таких-же ситуациях, когда происходит абсолютная хрень только лишь для того, чтобы был формальный повод для конфликта.

Никого не парит, что это все "шито белыми нитками" и никто не верит ни единому слову. Даже не пытаются придать какое-то правдоподобие. rjkz

Повідомлень: 17021 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8491 раз. Подякували: 5358 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 бер, 2025 18:45 rjkz написав: Насчет спектакля, который произошел в Белом доме.

Было даже дежа-вю.

Сам был в таких-же ситуациях, когда происходит абсолютная хрень только лишь для того, чтобы был формальный повод для конфликта.

Никого не парит, что это все "шито белыми нитками" и никто не верит ни единому слову. Даже не пытаются придать какое-то правдоподобие. Насчет спектакля, который произошел в Белом доме.Было даже дежа-вю.Сам был в таких-же ситуациях, когда происходит абсолютная хрень только лишь для того, чтобы был формальный повод для конфликта.Никого не парит, что это все "шито белыми нитками" и никто не верит ни единому слову. Даже не пытаются придать какое-то правдоподобие.



Смотрите глубже..Никого не парит факт что убийца-насильник вместе с копом договорились сообща ограбить жертву и сказать,что она сама виновата.Это как если к Вам в дом в Америке,ввалится ганстерская группа,займет одну комнату,разнесет еще две в пух и прах,соседи и Вы вызовете полицию,которая приедет и скажет,что Вы сами виноваты,потому как Ваш дом был довольно красивым и привлекающим внимание,но теперь пару комнат-прийдется отдать бандитам и с этих пор они будут здесь жить...ведь они "потратили свое время"-захватывая Вас,а если Вы не согласны-вот прям сейчас,они позволят бандитам Вас вообще убить,потому что копы никак не хотят портить с бандитами отношения и вообще...Вы должны еще отдать копам свою придомовую территорию под личные нужды и оплатить штраф,тысяч 20...за "ложный вызов". Причем,соседи Ваши,все это видят...толпа любопытных тоже,но все разворачиваются,пожимают плечами и расходятся...Всем пох..

В Америке,такая ситуация возможна при вызове полиции?? Скажете дурдом...Нет.Это сегодняшняя политика Соединенных Штатов.Давно говорил и говорю везде.Мир ипанулся...Только третья мировая расставит снова все по нужным местам.Soon! Смотрите глубже..Никого не парит факт что убийца-насильник вместе с копом договорились сообща ограбить жертву и сказать,что она сама виновата.Это как если к Вам в дом в Америке,ввалится ганстерская группа,займет одну комнату,разнесет еще две в пух и прах,соседи и Вы вызовете полицию,которая приедет и скажет,что Вы сами виноваты,потому как Ваш дом был довольно красивым и привлекающим внимание,но теперь пару комнат-прийдется отдать бандитам и с этих пор они будут здесь жить...ведь они "потратили свое время"-захватывая Вас,а если Вы не согласны-вот прям сейчас,они позволят бандитам Вас вообще убить,потому что копы никак не хотят портить с бандитами отношения и вообще...Вы должны еще отдать копам свою придомовую территорию под личные нужды и оплатить штраф,тысяч 20...за "ложный вызов". Причем,соседи Ваши,все это видят...толпа любопытных тоже,но все разворачиваются,пожимают плечами и расходятся...Всем пох..В Америке,такая ситуация возможна при вызове полиции??Скажете дурдом...Нет.Это сегодняшняя политика Соединенных Штатов.Давно говорил и говорю везде.Мир ипанулся...Только третья мировая расставит снова все по нужным местам.Soon! osafly

Повідомлень: 2053 З нами з: 29.05.14 Подякував: 187 раз. Подякували: 950 раз. Профіль 14 6 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 бер, 2025 21:07 Re: Еміграція, заробітчанство osafly написав: Только третья мировая расставит снова все по нужным местам.Soon! Только третья мировая расставит снова все по нужным местам.Soon!

Перезапустить еволюцію? Перезапустить еволюцію? Ой+

Повідомлень: 6853 З нами з: 19.04.12 Подякував: 105 раз. Подякували: 1085 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 бер, 2025 22:26 osafly написав: rjkz написав: Насчет спектакля, который произошел в Белом доме.

Было даже дежа-вю.

Сам был в таких-же ситуациях, когда происходит абсолютная хрень только лишь для того, чтобы был формальный повод для конфликта.

Никого не парит, что это все "шито белыми нитками" и никто не верит ни единому слову. Даже не пытаются придать какое-то правдоподобие. Насчет спектакля, который произошел в Белом доме.Было даже дежа-вю.Сам был в таких-же ситуациях, когда происходит абсолютная хрень только лишь для того, чтобы был формальный повод для конфликта.Никого не парит, что это все "шито белыми нитками" и никто не верит ни единому слову. Даже не пытаются придать какое-то правдоподобие.



Смотрите глубже..Никого не парит факт что убийца-насильник вместе с копом договорились сообща ограбить жертву и сказать,что она сама виновата.Это как если к Вам в дом в Америке,ввалится ганстерская группа,займет одну комнату,разнесет еще две в пух и прах,соседи и Вы вызовете полицию,которая приедет и скажет,что Вы сами виноваты,потому как Ваш дом был довольно красивым и привлекающим внимание,но теперь пару комнат-прийдется отдать бандитам и с этих пор они будут здесь жить...ведь они "потратили свое время"-захватывая Вас,а если Вы не согласны-вот прям сейчас,они позволят бандитам Вас вообще убить,потому что копы никак не хотят портить с бандитами отношения и вообще...Вы должны еще отдать копам свою придомовую территорию под личные нужды и оплатить штраф,тысяч 20...за "ложный вызов". Причем,соседи Ваши,все это видят...толпа любопытных тоже,но все разворачиваются,пожимают плечами и расходятся...Всем пох..

В Америке,такая ситуация возможна при вызове полиции?? Скажете дурдом...Нет.Это сегодняшняя политика Соединенных Штатов.Давно говорил и говорю везде.Мир ипанулся...Только третья мировая расставит снова все по нужным местам.Soon! Смотрите глубже..Никого не парит факт что убийца-насильник вместе с копом договорились сообща ограбить жертву и сказать,что она сама виновата.Это как если к Вам в дом в Америке,ввалится ганстерская группа,займет одну комнату,разнесет еще две в пух и прах,соседи и Вы вызовете полицию,которая приедет и скажет,что Вы сами виноваты,потому как Ваш дом был довольно красивым и привлекающим внимание,но теперь пару комнат-прийдется отдать бандитам и с этих пор они будут здесь жить...ведь они "потратили свое время"-захватывая Вас,а если Вы не согласны-вот прям сейчас,они позволят бандитам Вас вообще убить,потому что копы никак не хотят портить с бандитами отношения и вообще...Вы должны еще отдать копам свою придомовую территорию под личные нужды и оплатить штраф,тысяч 20...за "ложный вызов". Причем,соседи Ваши,все это видят...толпа любопытных тоже,но все разворачиваются,пожимают плечами и расходятся...Всем пох..В Америке,такая ситуация возможна при вызове полиции??Скажете дурдом...Нет.Это сегодняшняя политика Соединенных Штатов.Давно говорил и говорю везде.Мир ипанулся...Только третья мировая расставит снова все по нужным местам.Soon!



Абсолютно согласен.

Тоже тут некоторым пытался на примере дома объяснить почему Украина не должна отказываться от территорий.

На самом деле, если говорить иносказательно, то бандиты не только захватили часть дома и присвоили часть имущества, но и убили, пытали, калечили, насиловали законных обитателей этого дома.

Но все-же я своим постом хотел сказать, что это очень по американски, то что произошло в Белом доме. Абсолютно срежиссированный цирк, в который никто не верит, но и режиссеров этого перфоманса абсолютно не чешет чье-то мнение.

Украинскому политикуму не помешало-бы немного разобраться в американских приемах ведения дел.

Принцип номер раз - Абсолютная циничность и беспринципность.

Принцип номер два - Выгода. Личная выгода. Финансовая и\Или политическая.

Я хочу также напомнить на некоторые нелогичные с обычной логики события, которые происходили за некоторое время до выборов.

А именно - мотание Карлсона и Орбана между кремлем и Трампом.

А еще...посмотрите внимательно это:



Я не готов категорически утверждать, но выглядит так, что "кто-то" заплатил "кому-то" за "что-то". Теперь "кому-то" делает "что-то" чтобы отработать эти деньги. Абсолютно согласен.Тоже тут некоторым пытался на примере дома объяснить почему Украина не должна отказываться от территорий.На самом деле, если говорить иносказательно, то бандиты не только захватили часть дома и присвоили часть имущества, но и убили, пытали, калечили, насиловали законных обитателей этого дома.Но все-же я своим постом хотел сказать, что это очень по американски, то что произошло в Белом доме. Абсолютно срежиссированный цирк, в который никто не верит, но и режиссеров этого перфоманса абсолютно не чешет чье-то мнение.Украинскому политикуму не помешало-бы немного разобраться в американских приемах ведения дел.Принцип номер раз - Абсолютная циничность и беспринципность.Принцип номер два - Выгода. Личная выгода. Финансовая и\Или политическая.Я хочу также напомнить на некоторые нелогичные с обычной логики события, которые происходили за некоторое время до выборов.А именно - мотание Карлсона и Орбана между кремлем и Трампом.А еще...посмотрите внимательно это:Я не готов категорически утверждать, но выглядит так, что "кто-то" заплатил "кому-то" за "что-то". Теперь "кому-то" делает "что-то" чтобы отработать эти деньги. rjkz

Повідомлень: 17021 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8491 раз. Подякували: 5358 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 бер, 2025 23:50 Ой+ написав: osafly написав: Только третья мировая расставит снова все по нужным местам.Soon! Только третья мировая расставит снова все по нужным местам.Soon!

Перезапустить еволюцію? Перезапустить еволюцію?



Скорее,уничтожить N-ное колличество расплодившихся до полного безумия непуганных идиотов всех мастей.Весь "цирк уродов",терпил и покуистов.Эволюция с человеком достигла уже своего апогея и давно повернула вспять..и чтобы приводить "человечество в чувство" нужны опустошающие войны,или мор....По другому,до них ничего не доходит.. Скорее,уничтожить N-ное колличество расплодившихся до полного безумия непуганных идиотов всех мастей.Весь "цирк уродов",терпил и покуистов.Эволюция с человеком достигла уже своего апогея и давно повернула вспять..и чтобы приводить "человечество в чувство" нужны опустошающие войны,или мор....По другому,до них ничего не доходит.. osafly

Повідомлень: 2053 З нами з: 29.05.14 Подякував: 187 раз. Подякували: 950 раз. Профіль 14 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 2664266526662667 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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