|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 05 бер, 2025 16:39
Еміграція, заробітчанство
News from Turkey
Ми це питання - повернення українців в Україну - обговорювали і висновок був такий, що 1/2 не повернеться.
Мене здивував мій приятель по Анталії: повертається. В обласний центр.
Погодьтеся, я не міг не задати питання: чому та як, бо прожив в Анталії 11 (!!!) років.
В житті завжди є місце подвигу: всі 11 років - в орендованій квартирі.
Тому повертатися досить легко; розпродаж деяке майно - а якесь майно просто дарує.
Нижче цитата відповіді:
«По-перше, ми виконали свою місію - онука вже доросла 13 років.
По-друге, Туреччина вже не та, що була 10 років тому...
По-третє, треба країну підіймати. Лікарів недостатньо.
Молоді лікарі ( жінки) повиїжджали за кордон.»
Кінець цитати. Ось так воно…
Додам, що повертається в обласний центр, який на сьогодні майже у фронтовій зоні.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 10606
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3935 раз.
- Подякували: 1386 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Сер 05 бер, 2025 17:33
akurt написав:
1/2 не повернеться.
Існує дуже багато змінних від яких залежить повернення. От в нас один зі студентів: виїхав на 2 курсі за програмою обміну в Польщу, там залишився, провчився 1.5 роки, а зараз повернувся в Україну, бо мама в нього захворіла і батьки перестали надсилати йому гроші.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 5097
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 823 раз.
- Подякували: 602 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 05 бер, 2025 18:01
Дюрі-бачі
ленивый просто.В польше можно заработать на подработках студенту.Да не разбогатешшь но на жизнь хватит.
-
konstantin kirovograd
-
-
- Повідомлень: 1599
- З нами з: 20.01.09
- Подякував: 58 раз.
- Подякували: 255 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
Додано: Сер 05 бер, 2025 20:07
konstantin kirovograd написав:Дюрі-бачі
ленивый просто.В польше можно заработать на подработках студенту.Да не разбогатешшь но на жизнь хватит.
20 злотых в час?!
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 3366
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 258 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 05 бер, 2025 20:20
Bolt написав:
20 злотых в час?!
до 26 з полеціалкою золоті часи
-
BeneFuckTor
-
-
- Повідомлень: 295
- З нами з: 21.11.19
- Подякував: 243 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 05 бер, 2025 20:23
Bolt написав: konstantin kirovograd написав:Дюрі-бачі
ленивый просто.В польше можно заработать на подработках студенту.Да не разбогатешшь но на жизнь хватит.
20 злотых в час?!
Дивився інтервью брали в укр. студента який підробляє на площі Ринок в Кракові як офіціант - каже 12 тис. має чистими (але до 26 років в Польші податки набагато менші і велика частина - чайові). За годину порахуйте самі.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 9793
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1420 раз.
- Подякували: 1835 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 05 бер, 2025 20:47
BIGor написав: Bolt написав: konstantin kirovograd написав:Дюрі-бачі
ленивый просто.В польше можно заработать на подработках студенту.Да не разбогатешшь но на жизнь хватит.
20 злотых в час?!
Дивився інтервью брали в укр. студента який підробляє на площі Ринок в Кракові як офіціант - каже 12 тис. має чистими (але до 26 років в Польші податки набагато менші і велика частина - чайові). За годину порахуйте самі.
Ок.
Дивлячись як зараз вчаться мої малі в універі і політесі, я охоче повірю, що є купа часу на підробіток, коли по 2 пари(до того ж зараз пара 80 за, а не 95, як раніше) в день.
Але коли я вчився то як правило було по 4мпари а лень, тобто з 8.30 до 16.00+якщо вчитись по нормальному, а не так, як зараз то декілька один в день на різні урсачі і розрахункові. Коли тоді, ще підробляти?
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 3366
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 258 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 05 бер, 2025 20:47
BIGor написав: Bolt написав: konstantin kirovograd написав:Дюрі-бачі
ленивый просто.В польше можно заработать на подработках студенту.Да не разбогатешшь но на жизнь хватит.
20 злотых в час?!
Дивився інтервью брали в укр. студента який підробляє на площі Ринок в Кракові як офіціант - каже 12 тис. має чистими (але до 26 років в Польші податки набагато менші і велика частина - чайові). За годину порахуйте самі.
Ок.
Дивлячись як зараз вчаться мої малі в універі і політесі, я охоче повірю, що є купа часу на підробіток, коли по 2 пари(до того ж зараз пара 80 за, а не 95, як раніше) в день.
Але коли я вчився то як правило було по 4мпари а лень, тобто з 8.30 до 16.00+якщо вчитись по нормальному, а не так, як зараз то декілька один в день на різні урсачі і розрахункові. Коли тоді, ще підробляти?
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 3366
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 258 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 05 бер, 2025 21:08
akurt написав:
Еміграція, заробітчанство
News from Turkey
Ми це питання - повернення українців в Україну - обговорювали і висновок був такий, що 1/2 не повернеться.
Мене здивував мій приятель по Анталії: повертається. В обласний центр.
Погодьтеся, я не міг не задати питання: чому та як, бо прожив в Анталії 11 (!!!) років.
В житті завжди є місце подвигу: всі 11 років - в орендованій квартирі.
Тому повертатися досить легко; розпродаж деяке майно - а якесь майно просто дарує.
Нижче цитата відповіді:
«По-перше, ми виконали свою місію - онука вже доросла 13 років.
По-друге, Туреччина вже не та, що була 10 років тому...
По-третє, треба країну підіймати. Лікарів недостатньо.
Молоді лікарі ( жінки) повиїжджали за кордон.»
Кінець цитати. Ось так воно…
Додам, що повертається в обласний центр, який на сьогодні майже у фронтовій зоні.
Це у Львів???
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 4909
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 289 раз.
- Подякували: 352 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|