#<1 ... 2664266526662667 Додано: Сер 05 бер, 2025 16:39 Еміграція, заробітчанство



News from Turkey



Ми це питання - повернення українців в Україну - обговорювали і висновок був такий, що 1/2 не повернеться.



Мене здивував мій приятель по Анталії: повертається. В обласний центр.

Погодьтеся, я не міг не задати питання: чому та як, бо прожив в Анталії 11 (!!!) років.

В житті завжди є місце подвигу: всі 11 років - в орендованій квартирі.

Тому повертатися досить легко; розпродаж деяке майно - а якесь майно просто дарує.

Нижче цитата відповіді:



«По-перше, ми виконали свою місію - онука вже доросла 13 років.

По-друге, Туреччина вже не та, що була 10 років тому...

По-третє, треба країну підіймати. Лікарів недостатньо.

Молоді лікарі ( жінки) повиїжджали за кордон.»



Кінець цитати. Ось так воно…

Додам, що повертається в обласний центр, який на сьогодні майже у фронтовій зоні.

akurt написав: 1/2 не повернеться.

Існує дуже багато змінних від яких залежить повернення. От в нас один зі студентів: виїхав на 2 курсі за програмою обміну в Польщу, там залишився, провчився 1.5 роки, а зараз повернувся в Україну, бо мама в нього захворіла і батьки перестали надсилати йому гроші.

Існує дуже багато змінних від яких залежить повернення. От в нас один зі студентів: виїхав на 2 курсі за програмою обміну в Польщу, там залишився, провчився 1.5 роки, а зараз повернувся в Україну, бо мама в нього захворіла і батьки перестали надсилати йому гроші. Існує дуже багато змінних від яких залежить повернення. От в нас один зі студентів: виїхав на 2 курсі за програмою обміну в Польщу, там залишився, провчився 1.5 роки, а зараз повернувся в Україну, бо мама в нього захворіла і батьки перестали надсилати йому гроші. Дюрі-бачі

Дюрі-бачі

ленивый просто.В польше можно заработать на подработках студенту.Да не разбогатешшь но на жизнь хватит.

konstantin kirovograd

ленивый просто.В польше можно заработать на подработках студенту.Да не разбогатешшь но на жизнь хватит. ленивый просто.В польше можно заработать на подработках студенту.Да не разбогатешшь но на жизнь хватит.

20 злотых в час?!



до 26 з полеціалкою золоті часи

ленивый просто.В польше можно заработать на подработках студенту.Да не разбогатешшь но на жизнь хватит. ленивый просто.В польше можно заработать на подработках студенту.Да не разбогатешшь но на жизнь хватит.

20 злотых в час?! 20 злотых в час?!

Дивився інтервью брали в укр. студента який підробляє на площі Ринок в Кракові як офіціант - каже 12 тис. має чистими (але до 26 років в Польші податки набагато менші і велика частина - чайові). За годину порахуйте самі.

Повідомлень: 9793 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1420 раз. Подякували: 1835 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 бер, 2025 20:47 BIGor написав: Bolt написав: konstantin kirovograd написав: Дюрі-бачі

ленивый просто.В польше можно заработать на подработках студенту.Да не разбогатешшь но на жизнь хватит. ленивый просто.В польше можно заработать на подработках студенту.Да не разбогатешшь но на жизнь хватит.

20 злотых в час?! 20 злотых в час?!

Дивився інтервью брали в укр. студента який підробляє на площі Ринок в Кракові як офіціант - каже 12 тис. має чистими (але до 26 років в Польші податки набагато менші і велика частина - чайові). За годину порахуйте самі. Дивився інтервью брали в укр. студента який підробляє на площі Ринок в Кракові як офіціант - каже 12 тис. має чистими (але до 26 років в Польші податки набагато менші і велика частина - чайові). За годину порахуйте самі.

Ок.

Дивлячись як зараз вчаться мої малі в універі і політесі, я охоче повірю, що є купа часу на підробіток, коли по 2 пари(до того ж зараз пара 80 за, а не 95, як раніше) в день.

Ок.
Дивлячись як зараз вчаться мої малі в універі і політесі, я охоче повірю, що є купа часу на підробіток, коли по 2 пари(до того ж зараз пара 80 за, а не 95, як раніше) в день.
Але коли я вчився то як правило було по 4мпари а лень, тобто з 8.30 до 16.00+якщо вчитись по нормальному, а не так, як зараз то декілька один в день на різні урсачі і розрахункові. Коли тоді, ще підробляти?

ленивый просто.В польше можно заработать на подработках студенту.Да не разбогатешшь но на жизнь хватит. ленивый просто.В польше можно заработать на подработках студенту.Да не разбогатешшь но на жизнь хватит.

20 злотых в час?! 20 злотых в час?!

Дивився інтервью брали в укр. студента який підробляє на площі Ринок в Кракові як офіціант - каже 12 тис. має чистими (але до 26 років в Польші податки набагато менші і велика частина - чайові). За годину порахуйте самі. Дивився інтервью брали в укр. студента який підробляє на площі Ринок в Кракові як офіціант - каже 12 тис. має чистими (але до 26 років в Польші податки набагато менші і велика частина - чайові). За годину порахуйте самі.

Ок.

Дивлячись як зараз вчаться мої малі в універі і політесі, я охоче повірю, що є купа часу на підробіток, коли по 2 пари(до того ж зараз пара 80 за, а не 95, як раніше) в день.

Але коли я вчився то як правило було по 4мпари а лень, тобто з 8.30 до 16.00+якщо вчитись по нормальному, а не так, як зараз то декілька один в день на різні урсачі і розрахункові. Коли тоді, ще підробляти? Ок.Дивлячись як зараз вчаться мої малі в універі і політесі, я охоче повірю, що є купа часу на підробіток, коли по 2 пари(до того ж зараз пара 80 за, а не 95, як раніше) в день.Але коли я вчився то як правило було по 4мпари а лень, тобто з 8.30 до 16.00+якщо вчитись по нормальному, а не так, як зараз то декілька один в день на різні урсачі і розрахункові. Коли тоді, ще підробляти? Bolt Повідомлень: 3366 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 258 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 бер, 2025 21:08 akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from Turkey



Ми це питання - повернення українців в Україну - обговорювали і висновок був такий, що 1/2 не повернеться.



Мене здивував мій приятель по Анталії: повертається. В обласний центр.

Погодьтеся, я не міг не задати питання: чому та як, бо прожив в Анталії 11 (!!!) років.

В житті завжди є місце подвигу: всі 11 років - в орендованій квартирі.

Тому повертатися досить легко; розпродаж деяке майно - а якесь майно просто дарує.

Нижче цитата відповіді:



«По-перше, ми виконали свою місію - онука вже доросла 13 років.

По-друге, Туреччина вже не та, що була 10 років тому...

По-третє, треба країну підіймати. Лікарів недостатньо.

Молоді лікарі ( жінки) повиїжджали за кордон.»



Кінець цитати. Ось так воно…

Додам, що повертається в обласний центр, який на сьогодні майже у фронтовій зоні. Еміграція, заробітчанствоNews from TurkeyМи це питання - повернення українців в Україну - обговорювали і висновок був такий, що 1/2 не повернеться.Мене здивував мій приятель по Анталії: повертається. В обласний центр.Погодьтеся, я не міг не задати питання: чому та як, бо прожив в Анталії 11 (!!!) років.В житті завжди є місце подвигу: всі 11 років - в орендованій квартирі.Тому повертатися досить легко; розпродаж деяке майно - а якесь майно просто дарує.Нижче цитата відповіді:«По-перше, ми виконали свою місію - онука вже доросла 13 років.По-друге, Туреччина вже не та, що була 10 років тому...По-третє, треба країну підіймати. Лікарів недостатньо.Молоді лікарі ( жінки) повиїжджали за кордон.»Кінець цитати. Ось так воно…Додам, що повертається в обласний центр, який на сьогодні майже у фронтовій зоні.

Це у Львів???

