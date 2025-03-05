RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2664266526662667
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 16:39

Еміграція, заробітчанство

News from Turkey

Ми це питання - повернення українців в Україну - обговорювали і висновок був такий, що 1/2 не повернеться.

Мене здивував мій приятель по Анталії: повертається. В обласний центр.
Погодьтеся, я не міг не задати питання: чому та як, бо прожив в Анталії 11 (!!!) років.
В житті завжди є місце подвигу: всі 11 років - в орендованій квартирі.
Тому повертатися досить легко; розпродаж деяке майно - а якесь майно просто дарує.
Нижче цитата відповіді:

«По-перше, ми виконали свою місію - онука вже доросла 13 років.
По-друге, Туреччина вже не та, що була 10 років тому...
По-третє, треба країну підіймати. Лікарів недостатньо.
Молоді лікарі ( жінки) повиїжджали за кордон.»

Кінець цитати. Ось так воно…
Додам, що повертається в обласний центр, який на сьогодні майже у фронтовій зоні.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10606
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3935 раз.
Подякували: 1386 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 17:33

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:1/2 не повернеться.

Існує дуже багато змінних від яких залежить повернення. От в нас один зі студентів: виїхав на 2 курсі за програмою обміну в Польщу, там залишився, провчився 1.5 роки, а зараз повернувся в Україну, бо мама в нього захворіла і батьки перестали надсилати йому гроші.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5097
З нами з: 29.07.22
Подякував: 823 раз.
Подякували: 602 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 18:01

Дюрі-бачі
ленивый просто.В польше можно заработать на подработках студенту.Да не разбогатешшь но на жизнь хватит.
konstantin kirovograd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1599
З нами з: 20.01.09
Подякував: 58 раз.
Подякували: 255 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 20:07

  konstantin kirovograd написав:Дюрі-бачі
ленивый просто.В польше можно заработать на подработках студенту.Да не разбогатешшь но на жизнь хватит.

20 злотых в час?!
Bolt
 
Повідомлень: 3366
З нами з: 09.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 20:20

Re: Еміграція, заробітчанство

  Bolt написав:20 злотых в час?!


до 26 з полеціалкою золоті часи
BeneFuckTor
 
Повідомлень: 295
З нами з: 21.11.19
Подякував: 243 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 20:23

  Bolt написав:
  konstantin kirovograd написав:Дюрі-бачі
ленивый просто.В польше можно заработать на подработках студенту.Да не разбогатешшь но на жизнь хватит.

20 злотых в час?!

Дивився інтервью брали в укр. студента який підробляє на площі Ринок в Кракові як офіціант - каже 12 тис. має чистими (але до 26 років в Польші податки набагато менші і велика частина - чайові). За годину порахуйте самі.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9793
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1420 раз.
Подякували: 1835 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 20:47

  BIGor написав:
  Bolt написав:
  konstantin kirovograd написав:Дюрі-бачі
ленивый просто.В польше можно заработать на подработках студенту.Да не разбогатешшь но на жизнь хватит.

20 злотых в час?!

Дивився інтервью брали в укр. студента який підробляє на площі Ринок в Кракові як офіціант - каже 12 тис. має чистими (але до 26 років в Польші податки набагато менші і велика частина - чайові). За годину порахуйте самі.

Ок.
Дивлячись як зараз вчаться мої малі в універі і політесі, я охоче повірю, що є купа часу на підробіток, коли по 2 пари(до того ж зараз пара 80 за, а не 95, як раніше) в день.
Але коли я вчився то як правило було по 4мпари а лень, тобто з 8.30 до 16.00+якщо вчитись по нормальному, а не так, як зараз то декілька один в день на різні урсачі і розрахункові. Коли тоді, ще підробляти?
Bolt
 
Повідомлень: 3366
З нами з: 09.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 20:47

  BIGor написав:
  Bolt написав:
  konstantin kirovograd написав:Дюрі-бачі
ленивый просто.В польше можно заработать на подработках студенту.Да не разбогатешшь но на жизнь хватит.

20 злотых в час?!

Дивився інтервью брали в укр. студента який підробляє на площі Ринок в Кракові як офіціант - каже 12 тис. має чистими (але до 26 років в Польші податки набагато менші і велика частина - чайові). За годину порахуйте самі.

Ок.
Дивлячись як зараз вчаться мої малі в універі і політесі, я охоче повірю, що є купа часу на підробіток, коли по 2 пари(до того ж зараз пара 80 за, а не 95, як раніше) в день.
Але коли я вчився то як правило було по 4мпари а лень, тобто з 8.30 до 16.00+якщо вчитись по нормальному, а не так, як зараз то декілька один в день на різні урсачі і розрахункові. Коли тоді, ще підробляти?
Bolt
 
Повідомлень: 3366
З нами з: 09.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 21:08

  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

News from Turkey

Ми це питання - повернення українців в Україну - обговорювали і висновок був такий, що 1/2 не повернеться.

Мене здивував мій приятель по Анталії: повертається. В обласний центр.
Погодьтеся, я не міг не задати питання: чому та як, бо прожив в Анталії 11 (!!!) років.
В житті завжди є місце подвигу: всі 11 років - в орендованій квартирі.
Тому повертатися досить легко; розпродаж деяке майно - а якесь майно просто дарує.
Нижче цитата відповіді:

«По-перше, ми виконали свою місію - онука вже доросла 13 років.
По-друге, Туреччина вже не та, що була 10 років тому...
По-третє, треба країну підіймати. Лікарів недостатньо.
Молоді лікарі ( жінки) повиїжджали за кордон.»

Кінець цитати. Ось так воно…
Додам, що повертається в обласний центр, який на сьогодні майже у фронтовій зоні.

Це у Львів???
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4909
З нами з: 16.06.15
Подякував: 289 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 2664266526662667
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1430)
05.03.2025 20:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.