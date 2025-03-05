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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2665266626672668
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 23:10

Еміграція, заробітчанство.

Ось віддалений - не за часом, а за відстанню - факт, важливий та тривожніший:
"Інформація для тих, хто раптом захоче відкрити бізнес / стати партнером в турецькій компанії. Банки не відкривають зараз рахунки компаніям, в яких засновники українці і росіяни, через війну. На жаль, ми з руськими в одному списку.
Навіть є інформація від бухгалтерів, що закривають старі рахунки. Це не стосується рахунків особистих, тільки юр.осіб."

Повідомила знайома по Туреччині бухгалтер.
Ось такі часи… все складно ...
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 02:38

Re: Еміграція, заробітчанство

rjkz
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  #<1 ... 2665266626672668
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