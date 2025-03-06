Еміграція, заробітчанство.
Ось віддалений - не за часом, а за відстанню - факт, важливий та тривожніший:
"Інформація для тих, хто раптом захоче відкрити бізнес / стати партнером в турецькій компанії. Банки не відкривають зараз рахунки компаніям, в яких засновники українці і росіяни, через війну. На жаль, ми з руськими в одному списку.
Навіть є інформація від бухгалтерів, що закривають старі рахунки. Це не стосується рахунків особистих, тільки юр.осіб."
Повідомила знайома по Туреччині бухгалтер.
Ось такі часи… все складно ...