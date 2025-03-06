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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2666266726682669>
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 23:10

Еміграція, заробітчанство.

Ось віддалений - не за часом, а за відстанню - факт, важливий та тривожніший:
"Інформація для тих, хто раптом захоче відкрити бізнес / стати партнером в турецькій компанії. Банки не відкривають зараз рахунки компаніям, в яких засновники українці і росіяни, через війну. На жаль, ми з руськими в одному списку.
Навіть є інформація від бухгалтерів, що закривають старі рахунки. Це не стосується рахунків особистих, тільки юр.осіб."

Повідомила знайома по Туреччині бухгалтер.
Ось такі часи… все складно ...
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 13:35

Світова економіка, тенденції
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 15:16

Re: Еміграція, заробітчанство

А от і більш офіційно для тих, хто не ввірить, що Українців виженуть із США:
https://www.reuters.com/world/us/trump- ... 025-03-06/
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 16:57

Re: Еміграція, заробітчанство

Сорри за оффтоп.
Вопрос к модераторам.
Почему при попытке посмотреть "Ваши сообщения" появляется надпись, что мне запрещено пользоваться поиском?
Спасибо за ответ, можно в ЛС.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 17:00

Пошук вже певний час не працює з технічних причин.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 17:27

akurt
ok, спасибо.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 19:28

  Дюрі-бачі написав:А от і більш офіційно для тих, хто не ввірить, що Українців виженуть із США:
https://www.reuters.com/world/us/trump- ... 025-03-06/


Да это в очередной раз показывает отношение к украинцам как к людям даже не второго сорта...Я еще до войны как то приводил цифры,при первом сроке Трампа кстати,по колличеству визовых отказов в сравнении с соссиянами.Так интересная выплывала статистика,вражеский и деаметрально противоложный по идиологиям мордор,получал в среднем,вот точно не помню,но что то около 20% отказов+- незначительно...А "дружеская и европейская" Украина, с "демократическим устремлением"-получала порядка 36-38% отказов..Это явный показатель отношения и уважения!А теперь и вовсе-использовали как резиновое изделие и выбросили.....Уверен,что сейчас и с визами проблемы снова начнутся..
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 19:51

  Дюрі-бачі написав:А от і більш офіційно для тих, хто не ввірить, що Українців виженуть із США:
https://www.reuters.com/world/us/trump- ... 025-03-06/


Білий дім заперечив повідомлення про буцімто позбавлення 240 000 українців легального статусу у США
https://www.holosameryky.com/a/ukrainia ... VyI9nx7G7w

"Жодного рішення не було прийнято на теперішній час", - написала речниця Білого дому Левітт у соцмережі Х.
Вона засудила за використання "анонімних джерел, які не знають, про що говорять.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 19:55

  osafly написав:
  Дюрі-бачі написав:А от і більш офіційно для тих, хто не ввірить, що Українців виженуть із США:
https://www.reuters.com/world/us/trump- ... 025-03-06/


Да это в очередной раз показывает отношение к украинцам как к людям даже не второго сорта...Я еще до войны как то приводил цифры,при первом сроке Трампа кстати,по колличеству визовых отказов в сравнении с соссиянами.Так интересная выплывала статистика,вражеский и деаметрально противоложный по идиологиям мордор,получал в среднем,вот точно не помню,но что то около 20% отказов+- незначительно...А "дружеская и европейская" Украина, с "демократическим устремлением"-получала порядка 36-38% отказов..Это явный показатель отношения и уважения!А теперь и вовсе-использовали как резиновое изделие и выбросили.....Уверен,что сейчас и с визами проблемы снова начнутся..


Да, во время первого срока трампа отказ по раше был около 20%, а по Украине были моменты 70% отказов. Это по турвизам.
Вообще, тут проходной двор для русских устроили. И, честно, говоря, не все далеко из них "белые и пушистые". Какой % из них работает на рашистские спецслужбы - только вопрос конкретной цифры.
При Байдене их периодически ловили. При Трампе, думаю, им еще и помогать будут.
Пересылка русскими чипов в обход санкций из США носит массовый характер.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 20:12

  rjkz написав:Да, во время первого срока трампа отказ по раше был около 20%, а по Украине были моменты 70% отказов. Это по турвизам.
Вообще, тут проходной двор для русских устроили. И, честно, говоря, не все далеко из них "белые и пушистые". Какой % из них работает на рашистские спецслужбы - только вопрос конкретной цифры.
При Байдене их периодически ловили. При Трампе, думаю, им еще и помогать будут.
Пересылка русскими чипов в обход санкций из США носит массовый характер.


Так в том то и дело...что по турвизам.Это вообще дно днищенское-запрещать въезд в страну простым туристам,тем более явно не из Африки,или Средней Азии,где 90% видят как бы остаться,потому что дома жили в говне,а там-тем более не страшно..Но приравнивание Украины к бабуинам,всегда было на всех уровнях и это видно невооруженным глазом.
Барыг чипами,не только ловили,но и демонстративно "пороли"...весьма внушительными сроками.Но то были единичные случаи..Да и думаю,чипы больше поставляют Китай и Тайвань...потому как Америка сама их покупает там же...Уши Тайваня кстати по поставкам в пидарашку,торчат как у зайца уже по длине..И там вообще никто никого не ловит..Санкции против нескольких бомжей,проституток и пары "покосившихся предприятий"-то такое,для отвода глаз лохтората...Иногда,мне кажется что санкциями обложили Украину..а теперь,скорее так и будет без всяких очковтирательств
osafly
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