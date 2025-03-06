Еміграція, заробітчанство.

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Ось віддалений - не за часом, а за відстанню - факт, важливий та тривожніший: "Інформація для тих, хто раптом захоче відкрити бізнес / стати партнером в турецькій компанії. Банки не відкривають зараз рахунки компаніям, в яких засновники українці і росіяни, через війну. На жаль, ми з руськими в одному списку. Навіть є інформація від бухгалтерів, що закривають старі рахунки. Це не стосується рахунків особистих, тільки юр.осіб."
Повідомила знайома по Туреччині бухгалтер. Ось такі часи… все складно ...
Да это в очередной раз показывает отношение к украинцам как к людям даже не второго сорта...Я еще до войны как то приводил цифры,при первом сроке Трампа кстати,по колличеству визовых отказов в сравнении с соссиянами.Так интересная выплывала статистика,вражеский и деаметрально противоложный по идиологиям мордор,получал в среднем,вот точно не помню,но что то около 20% отказов+- незначительно...А "дружеская и европейская" Украина, с "демократическим устремлением"-получала порядка 36-38% отказов..Это явный показатель отношения и уважения!А теперь и вовсе-использовали как резиновое изделие и выбросили.....Уверен,что сейчас и с визами проблемы снова начнутся..
Да это в очередной раз показывает отношение к украинцам как к людям даже не второго сорта...Я еще до войны как то приводил цифры,при первом сроке Трампа кстати,по колличеству визовых отказов в сравнении с соссиянами.Так интересная выплывала статистика,вражеский и деаметрально противоложный по идиологиям мордор,получал в среднем,вот точно не помню,но что то около 20% отказов+- незначительно...А "дружеская и европейская" Украина, с "демократическим устремлением"-получала порядка 36-38% отказов..Это явный показатель отношения и уважения!А теперь и вовсе-использовали как резиновое изделие и выбросили.....Уверен,что сейчас и с визами проблемы снова начнутся..
Да, во время первого срока трампа отказ по раше был около 20%, а по Украине были моменты 70% отказов. Это по турвизам. Вообще, тут проходной двор для русских устроили. И, честно, говоря, не все далеко из них "белые и пушистые". Какой % из них работает на рашистские спецслужбы - только вопрос конкретной цифры. При Байдене их периодически ловили. При Трампе, думаю, им еще и помогать будут. Пересылка русскими чипов в обход санкций из США носит массовый характер.
rjkz написав:Да, во время первого срока трампа отказ по раше был около 20%, а по Украине были моменты 70% отказов. Это по турвизам. Вообще, тут проходной двор для русских устроили. И, честно, говоря, не все далеко из них "белые и пушистые". Какой % из них работает на рашистские спецслужбы - только вопрос конкретной цифры. При Байдене их периодически ловили. При Трампе, думаю, им еще и помогать будут. Пересылка русскими чипов в обход санкций из США носит массовый характер.
Так в том то и дело...что по турвизам.Это вообще дно днищенское-запрещать въезд в страну простым туристам,тем более явно не из Африки,или Средней Азии,где 90% видят как бы остаться,потому что дома жили в говне,а там-тем более не страшно..Но приравнивание Украины к бабуинам,всегда было на всех уровнях и это видно невооруженным глазом. Барыг чипами,не только ловили,но и демонстративно "пороли"...весьма внушительными сроками.Но то были единичные случаи..Да и думаю,чипы больше поставляют Китай и Тайвань...потому как Америка сама их покупает там же...Уши Тайваня кстати по поставкам в пидарашку,торчат как у зайца уже по длине..И там вообще никто никого не ловит..Санкции против нескольких бомжей,проституток и пары "покосившихся предприятий"-то такое,для отвода глаз лохтората...Иногда,мне кажется что санкциями обложили Украину..а теперь,скорее так и будет без всяких очковтирательств