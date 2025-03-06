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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2666266726682669
Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 20:24

переедут в канаду или европу-в чём проблема
konstantin kirovograd
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  #<1 ... 2666266726682669
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