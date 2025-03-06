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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 06 бер, 2025 20:24
переедут в канаду или европу-в чём проблема
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konstantin kirovograd
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Додано: Чет 06 бер, 2025 21:58
Цікаве питання ви озвучили: переїдуть чи ні і куди саме.
Я на днях наводив думку нашої людини, яка 15 червня 2024 переїхала (в родині троє дітей) в США.
Так ось: хоче чи додому (Буча) чи в Європу.
В США медом не намазано.
Точніше намазано - тому весь світ і рухався туди - але НЕ для всіх.
Намазано для людей з високою кваліфікацією, які ще й можуть/змогли довести цю свою кваліфікацію, і підтвердженням дипломів і наповненням сірої рідини в верхній часті тіла.
Такі «на коні». Я наводив неодноразово приклади: і ІТ-ники, які реально отримують по 500k$ на рік, і лікарі, які можуть отримувати 2/3 від цієї цифри.
В інших випадках людина працює як папа Карло.
І дивиться по боках: винести-повернутися-терпіти…
Саме час робити висновки щодо ваших дітей: де вони навчаються та як.
Щоби не вийшло, як у сина мого приятеля, якого я в 2021 році консультував із питань вступу в університет США, а закінчилося доволі сумно.
Вступив на контракт в один з вишів Києва.
Досить відомий та доволі престижний.
Я на днях спитав, яка доля сина.
Ось цитата.
«Доброго дня. Останній семестр залишився. Але з таким навчанням, воно шо є, шо його немає. Він зараз більш сконцентрований на роботі, оскільки працює в американській логістичній фірмі».
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akurt
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Додано: Чет 06 бер, 2025 22:27
osafly написав: rjkz написав:
Да, во время первого срока трампа отказ по раше был около 20%, а по Украине были моменты 70% отказов. Это по турвизам.
Вообще, тут проходной двор для русских устроили. И, честно, говоря, не все далеко из них "белые и пушистые". Какой % из них работает на рашистские спецслужбы - только вопрос конкретной цифры.
При Байдене их периодически ловили. При Трампе, думаю, им еще и помогать будут.
Пересылка русскими чипов в обход санкций из США носит массовый характер.
Так в том то и дело...что по турвизам.Это вообще дно днищенское-запрещать въезд в страну простым туристам,тем более явно не из Африки,или Средней Азии,где 90% видят как бы остаться,потому что дома жили в говне,а там-тем более не страшно..Но приравнивание Украины к бабуинам,всегда было на всех уровнях и это видно невооруженным глазом.
Барыг чипами,не только ловили,но и демонстративно "пороли"...весьма внушительными сроками.Но то были единичные случаи..Да и думаю,чипы больше поставляют Китай и Тайвань...потому как Америка сама их покупает там же...Уши Тайваня кстати по поставкам в пидарашку,торчат как у зайца уже по длине..И там вообще никто никого не ловит..Санкции против нескольких бомжей,проституток и пары "покосившихся предприятий"-то такое,для отвода глаз лохтората...Иногда,мне кажется что санкциями обложили Украину..а теперь,скорее так и будет без всяких очковтирательств
Определенного уровня чипы не делают в Китае и Тайване. Возможно и пересылаются через Китай.
Причем, что интересно, еще до 2014 года, чипы Фрискейл семикондактер делались в рашке, по крайней мере эта компания работала на расии.
Сейчас их находят внутри рашистских ракет.
Фирма - американская.
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rjkz
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Додано: Чет 06 бер, 2025 22:34
akurt написав:
Цікаве питання ви озвучили: переїдуть чи ні і куди саме.
Я на днях наводив думку нашої людини, яка 15 червня 2024 переїхала (в родині троє дітей) в США.
Так ось: хоче чи додому (Буча) чи в Європу.
В США медом не намазано.
Точніше намазано - тому весь світ і рухався туди - але НЕ для всіх.
Намазано для людей з високою кваліфікацією, які ще й можуть/змогли довести цю свою кваліфікацію, і підтвердженням дипломів і наповненням сірої рідини в верхній часті тіла.
Такі «на коні». Я наводив неодноразово приклади: і ІТ-ники, які реально отримують по 500k$ на рік, і лікарі, які можуть отримувати 2/3 від цієї цифри.
В інших випадках людина працює як папа Карло.
І дивиться по боках: винести-повернутися-терпіти…
Саме час робити висновки щодо ваших дітей: де вони навчаються та як.
Щоби не вийшло, як у сина мого приятеля, якого я в 2021 році консультував із питань вступу в університет США, а закінчилося доволі сумно.
Вступив на контракт в один з вишів Києва.
Досить відомий та доволі престижний.
Я на днях спитав, яка доля сина.
Ось цитата.
«Доброго дня. Останній семестр залишився. Але з таким навчанням, воно шо є, шо його немає. Він зараз більш сконцентрований на роботі, оскільки працює в американській логістичній фірмі».
В США медом не намазано - возможно.
В отличии от Германии (если судить по тому что пишут на этом форуме) никто за ничто деньги не дает (на самом деле дают, но не всем. В основном, это "обиженные" социальные группы, в которых бизнес по доению государственных программ поставлен на широкую ногу).
Но если говорить о тех, кто в принципе работает, то если не сравнивать врача с посудомойкой, то ПОКА все в пользу США.
И врачи и айти и сантехники и медсестры и тп. зарабатывают намного больше, чем в других странах. Да, надо пахать. Да, очень высокая конкуренция.
Но время жизни, потраченное на работу оплачивается намного выше.
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rjkz
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