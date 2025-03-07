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Цікаве питання ви озвучили: переїдуть чи ні і куди саме. Я на днях наводив думку нашої людини, яка 15 червня 2024 переїхала (в родині троє дітей) в США. Так ось: хоче чи додому (Буча) чи в Європу. В США медом не намазано. Точніше намазано - тому весь світ і рухався туди - але НЕ для всіх.
Намазано для людей з високою кваліфікацією, які ще й можуть/змогли довести цю свою кваліфікацію, і підтвердженням дипломів і наповненням сірої рідини в верхній часті тіла. Такі «на коні». Я наводив неодноразово приклади: і ІТ-ники, які реально отримують по 500k$ на рік, і лікарі, які можуть отримувати 2/3 від цієї цифри.
В інших випадках людина працює як папа Карло. І дивиться по боках: винести-повернутися-терпіти…
Саме час робити висновки щодо ваших дітей: де вони навчаються та як. Щоби не вийшло, як у сина мого приятеля, якого я в 2021 році консультував із питань вступу в університет США, а закінчилося доволі сумно. Вступив на контракт в один з вишів Києва. Досить відомий та доволі престижний. Я на днях спитав, яка доля сина. Ось цитата. «Доброго дня. Останній семестр залишився. Але з таким навчанням, воно шо є, шо його немає. Він зараз більш сконцентрований на роботі, оскільки працює в американській логістичній фірмі».
rjkz написав:Да, во время первого срока трампа отказ по раше был около 20%, а по Украине были моменты 70% отказов. Это по турвизам. Вообще, тут проходной двор для русских устроили. И, честно, говоря, не все далеко из них "белые и пушистые". Какой % из них работает на рашистские спецслужбы - только вопрос конкретной цифры. При Байдене их периодически ловили. При Трампе, думаю, им еще и помогать будут. Пересылка русскими чипов в обход санкций из США носит массовый характер.
Так в том то и дело...что по турвизам.Это вообще дно днищенское-запрещать въезд в страну простым туристам,тем более явно не из Африки,или Средней Азии,где 90% видят как бы остаться,потому что дома жили в говне,а там-тем более не страшно..Но приравнивание Украины к бабуинам,всегда было на всех уровнях и это видно невооруженным глазом. Барыг чипами,не только ловили,но и демонстративно "пороли"...весьма внушительными сроками.Но то были единичные случаи..Да и думаю,чипы больше поставляют Китай и Тайвань...потому как Америка сама их покупает там же...Уши Тайваня кстати по поставкам в пидарашку,торчат как у зайца уже по длине..И там вообще никто никого не ловит..Санкции против нескольких бомжей,проституток и пары "покосившихся предприятий"-то такое,для отвода глаз лохтората...Иногда,мне кажется что санкциями обложили Украину..а теперь,скорее так и будет без всяких очковтирательств
Определенного уровня чипы не делают в Китае и Тайване. Возможно и пересылаются через Китай. Причем, что интересно, еще до 2014 года, чипы Фрискейл семикондактер делались в рашке, по крайней мере эта компания работала на расии. Сейчас их находят внутри рашистских ракет. Фирма - американская.
akurt написав:Цікаве питання ви озвучили: переїдуть чи ні і куди саме. Я на днях наводив думку нашої людини, яка 15 червня 2024 переїхала (в родині троє дітей) в США. Так ось: хоче чи додому (Буча) чи в Європу. В США медом не намазано. Точніше намазано - тому весь світ і рухався туди - але НЕ для всіх.
Намазано для людей з високою кваліфікацією, які ще й можуть/змогли довести цю свою кваліфікацію, і підтвердженням дипломів і наповненням сірої рідини в верхній часті тіла. Такі «на коні». Я наводив неодноразово приклади: і ІТ-ники, які реально отримують по 500k$ на рік, і лікарі, які можуть отримувати 2/3 від цієї цифри.
В інших випадках людина працює як папа Карло. І дивиться по боках: винести-повернутися-терпіти…
Саме час робити висновки щодо ваших дітей: де вони навчаються та як. Щоби не вийшло, як у сина мого приятеля, якого я в 2021 році консультував із питань вступу в університет США, а закінчилося доволі сумно. Вступив на контракт в один з вишів Києва. Досить відомий та доволі престижний. Я на днях спитав, яка доля сина. Ось цитата. «Доброго дня. Останній семестр залишився. Але з таким навчанням, воно шо є, шо його немає. Він зараз більш сконцентрований на роботі, оскільки працює в американській логістичній фірмі».
В США медом не намазано - возможно. В отличии от Германии (если судить по тому что пишут на этом форуме) никто за ничто деньги не дает (на самом деле дают, но не всем. В основном, это "обиженные" социальные группы, в которых бизнес по доению государственных программ поставлен на широкую ногу). Но если говорить о тех, кто в принципе работает, то если не сравнивать врача с посудомойкой, то ПОКА все в пользу США. И врачи и айти и сантехники и медсестры и тп. зарабатывают намного больше, чем в других странах. Да, надо пахать. Да, очень высокая конкуренция. Но время жизни, потраченное на работу оплачивается намного выше.
rjkz написав:Да, во время первого срока трампа отказ по раше был около 20%, а по Украине были моменты 70% отказов. Это по турвизам. Вообще, тут проходной двор для русских устроили. И, честно, говоря, не все далеко из них "белые и пушистые". Какой % из них работает на рашистские спецслужбы - только вопрос конкретной цифры. При Байдене их периодически ловили. При Трампе, думаю, им еще и помогать будут. Пересылка русскими чипов в обход санкций из США носит массовый характер.
Так в том то и дело...что по турвизам.Это вообще дно днищенское-запрещать въезд в страну простым туристам,тем более явно не из Африки,или Средней Азии,где 90% видят как бы остаться,потому что дома жили в говне,а там-тем более не страшно..Но приравнивание Украины к бабуинам,всегда было на всех уровнях и это видно невооруженным глазом. Барыг чипами,не только ловили,но и демонстративно "пороли"...весьма внушительными сроками.Но то были единичные случаи..Да и думаю,чипы больше поставляют Китай и Тайвань...потому как Америка сама их покупает там же...Уши Тайваня кстати по поставкам в пидарашку,торчат как у зайца уже по длине..И там вообще никто никого не ловит..Санкции против нескольких бомжей,проституток и пары "покосившихся предприятий"-то такое,для отвода глаз лохтората...Иногда,мне кажется что санкциями обложили Украину..а теперь,скорее так и будет без всяких очковтирательств
Определенного уровня чипы не делают в Китае и Тайване. Возможно и пересылаются через Китай. Причем, что интересно, еще до 2014 года, чипы Фрискейл семикондактер делались в рашке, по крайней мере эта компания работала на расии. Сейчас их находят внутри рашистских ракет. Фирма - американская.
Що заважає Україні використовувати американські чіпи для виготовлення власних "шахедів" і ракет? Що заважає Україні викупити старе обладннання для виготовлення своїх інтегральних схем? Хоч і старих, але на хвилиночку основа радянських ракет була створена в 1960хх роках. Нема просто бажання, а є бажання казати які американці пагані...
rjkz написав:В США медом не намазано - возможно. В отличии от Германии (если судить по тому что пишут на этом форуме) никто за ничто деньги не дает (на самом деле дают, но не всем. В основном, это "обиженные" социальные группы, в которых бизнес по доению государственных программ поставлен на широкую ногу). Но если говорить о тех, кто в принципе работает, то если не сравнивать врача с посудомойкой, то ПОКА все в пользу США. И врачи и айти и сантехники и медсестры и тп. зарабатывают намного больше, чем в других странах. Да, надо пахать. Да, очень высокая конкуренция. Но время жизни, потраченное на работу оплачивается намного выше.
Ну так тоді треба порівнювати вартість життя. В інеті бачив недавно приклад порівняння цін відпочинку на гірськолижних курортах Австрії та Франції - і США. Так в США цінник був в 10 разів більше! Інших приклад - вартість добирання на роботу і назад - мені наприклад проїзд по цілому місту коштує 23 долари США в місяць.
А от пересічний американець має добиратись на роботу на авто з субурбії (бензин, страховка, кредитний платіж за авто ітд) - не думаю що це 23 долари в місяць. Може навіть не 230 доларів.
Тому і зявляється ілюзія "високих" зарплат в США - насправді це фуфел. Теж читав недавно - більшість американців не можуть собі дозволити відпочинок на морі. А от якщо живеш в ЄС, береш квитки райнейра по 50 баксів + бронюєш десь в Італії житло по 100 баксів. Можна навіть на вихідні - ВСЕ!
Востаннє редагувалось BIGor в П'ят 07 бер, 2025 08:59, всього редагувалось 1 раз.