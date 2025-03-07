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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2666266726682669
Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 20:24

переедут в канаду или европу-в чём проблема
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 21:58

Цікаве питання ви озвучили: переїдуть чи ні і куди саме.
Я на днях наводив думку нашої людини, яка 15 червня 2024 переїхала (в родині троє дітей) в США.
Так ось: хоче чи додому (Буча) чи в Європу.
В США медом не намазано.
Точніше намазано - тому весь світ і рухався туди - але НЕ для всіх.

Намазано для людей з високою кваліфікацією, які ще й можуть/змогли довести цю свою кваліфікацію, і підтвердженням дипломів і наповненням сірої рідини в верхній часті тіла.
Такі «на коні». Я наводив неодноразово приклади: і ІТ-ники, які реально отримують по 500k$ на рік, і лікарі, які можуть отримувати 2/3 від цієї цифри.

В інших випадках людина працює як папа Карло.
І дивиться по боках: винести-повернутися-терпіти…

Саме час робити висновки щодо ваших дітей: де вони навчаються та як.
Щоби не вийшло, як у сина мого приятеля, якого я в 2021 році консультував із питань вступу в університет США, а закінчилося доволі сумно.
Вступив на контракт в один з вишів Києва.
Досить відомий та доволі престижний.
Я на днях спитав, яка доля сина.
Ось цитата.
«Доброго дня. Останній семестр залишився. Але з таким навчанням, воно шо є, шо його немає. Він зараз більш сконцентрований на роботі, оскільки працює в американській логістичній фірмі».
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 22:27

  osafly написав:
  rjkz написав:Да, во время первого срока трампа отказ по раше был около 20%, а по Украине были моменты 70% отказов. Это по турвизам.
Вообще, тут проходной двор для русских устроили. И, честно, говоря, не все далеко из них "белые и пушистые". Какой % из них работает на рашистские спецслужбы - только вопрос конкретной цифры.
При Байдене их периодически ловили. При Трампе, думаю, им еще и помогать будут.
Пересылка русскими чипов в обход санкций из США носит массовый характер.


Так в том то и дело...что по турвизам.Это вообще дно днищенское-запрещать въезд в страну простым туристам,тем более явно не из Африки,или Средней Азии,где 90% видят как бы остаться,потому что дома жили в говне,а там-тем более не страшно..Но приравнивание Украины к бабуинам,всегда было на всех уровнях и это видно невооруженным глазом.
Барыг чипами,не только ловили,но и демонстративно "пороли"...весьма внушительными сроками.Но то были единичные случаи..Да и думаю,чипы больше поставляют Китай и Тайвань...потому как Америка сама их покупает там же...Уши Тайваня кстати по поставкам в пидарашку,торчат как у зайца уже по длине..И там вообще никто никого не ловит..Санкции против нескольких бомжей,проституток и пары "покосившихся предприятий"-то такое,для отвода глаз лохтората...Иногда,мне кажется что санкциями обложили Украину..а теперь,скорее так и будет без всяких очковтирательств


Определенного уровня чипы не делают в Китае и Тайване. Возможно и пересылаются через Китай.
Причем, что интересно, еще до 2014 года, чипы Фрискейл семикондактер делались в рашке, по крайней мере эта компания работала на расии.
Сейчас их находят внутри рашистских ракет.
Фирма - американская.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 22:34

  akurt написав:Цікаве питання ви озвучили: переїдуть чи ні і куди саме.
Я на днях наводив думку нашої людини, яка 15 червня 2024 переїхала (в родині троє дітей) в США.
Так ось: хоче чи додому (Буча) чи в Європу.
В США медом не намазано.
Точніше намазано - тому весь світ і рухався туди - але НЕ для всіх.

Намазано для людей з високою кваліфікацією, які ще й можуть/змогли довести цю свою кваліфікацію, і підтвердженням дипломів і наповненням сірої рідини в верхній часті тіла.
Такі «на коні». Я наводив неодноразово приклади: і ІТ-ники, які реально отримують по 500k$ на рік, і лікарі, які можуть отримувати 2/3 від цієї цифри.

В інших випадках людина працює як папа Карло.
І дивиться по боках: винести-повернутися-терпіти…

Саме час робити висновки щодо ваших дітей: де вони навчаються та як.
Щоби не вийшло, як у сина мого приятеля, якого я в 2021 році консультував із питань вступу в університет США, а закінчилося доволі сумно.
Вступив на контракт в один з вишів Києва.
Досить відомий та доволі престижний.
Я на днях спитав, яка доля сина.
Ось цитата.
«Доброго дня. Останній семестр залишився. Але з таким навчанням, воно шо є, шо його немає. Він зараз більш сконцентрований на роботі, оскільки працює в американській логістичній фірмі».


В США медом не намазано - возможно.
В отличии от Германии (если судить по тому что пишут на этом форуме) никто за ничто деньги не дает (на самом деле дают, но не всем. В основном, это "обиженные" социальные группы, в которых бизнес по доению государственных программ поставлен на широкую ногу).
Но если говорить о тех, кто в принципе работает, то если не сравнивать врача с посудомойкой, то ПОКА все в пользу США.
И врачи и айти и сантехники и медсестры и тп. зарабатывают намного больше, чем в других странах. Да, надо пахать. Да, очень высокая конкуренция.
Но время жизни, потраченное на работу оплачивается намного выше.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 08:34

  konstantin kirovograd написав:переедут в канаду или европу-в чём проблема

Навіть якщо всюди позакривають програми (але такого не буде бо всім треба освічені, працьовиті білі робітники) - Албанія і Північна Македонія всіх приймуть.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 08:38

  rjkz написав:
  osafly написав:
  rjkz написав:Да, во время первого срока трампа отказ по раше был около 20%, а по Украине были моменты 70% отказов. Это по турвизам.
Вообще, тут проходной двор для русских устроили. И, честно, говоря, не все далеко из них "белые и пушистые". Какой % из них работает на рашистские спецслужбы - только вопрос конкретной цифры.
При Байдене их периодически ловили. При Трампе, думаю, им еще и помогать будут.
Пересылка русскими чипов в обход санкций из США носит массовый характер.


Так в том то и дело...что по турвизам.Это вообще дно днищенское-запрещать въезд в страну простым туристам,тем более явно не из Африки,или Средней Азии,где 90% видят как бы остаться,потому что дома жили в говне,а там-тем более не страшно..Но приравнивание Украины к бабуинам,всегда было на всех уровнях и это видно невооруженным глазом.
Барыг чипами,не только ловили,но и демонстративно "пороли"...весьма внушительными сроками.Но то были единичные случаи..Да и думаю,чипы больше поставляют Китай и Тайвань...потому как Америка сама их покупает там же...Уши Тайваня кстати по поставкам в пидарашку,торчат как у зайца уже по длине..И там вообще никто никого не ловит..Санкции против нескольких бомжей,проституток и пары "покосившихся предприятий"-то такое,для отвода глаз лохтората...Иногда,мне кажется что санкциями обложили Украину..а теперь,скорее так и будет без всяких очковтирательств


Определенного уровня чипы не делают в Китае и Тайване. Возможно и пересылаются через Китай.
Причем, что интересно, еще до 2014 года, чипы Фрискейл семикондактер делались в рашке, по крайней мере эта компания работала на расии.
Сейчас их находят внутри рашистских ракет.
Фирма - американская.

Що заважає Україні використовувати американські чіпи для виготовлення власних "шахедів" і ракет? Що заважає Україні викупити старе обладннання для виготовлення своїх інтегральних схем? Хоч і старих, але на хвилиночку основа радянських ракет була створена в 1960хх роках. Нема просто бажання, а є бажання казати які американці пагані...
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 08:49

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:В США медом не намазано - возможно.
В отличии от Германии (если судить по тому что пишут на этом форуме) никто за ничто деньги не дает (на самом деле дают, но не всем. В основном, это "обиженные" социальные группы, в которых бизнес по доению государственных программ поставлен на широкую ногу).
Но если говорить о тех, кто в принципе работает, то если не сравнивать врача с посудомойкой, то ПОКА все в пользу США.
И врачи и айти и сантехники и медсестры и тп. зарабатывают намного больше, чем в других странах. Да, надо пахать. Да, очень высокая конкуренция.
Но время жизни, потраченное на работу оплачивается намного выше.

Ну так тоді треба порівнювати вартість життя. В інеті бачив недавно приклад порівняння цін відпочинку на гірськолижних курортах Австрії та Франції - і США. Так в США цінник був в 10 разів більше!
Інших приклад - вартість добирання на роботу і назад - мені наприклад проїзд по цілому місту коштує 23 долари США в місяць.

А от пересічний американець має добиратись на роботу на авто з субурбії (бензин, страховка, кредитний платіж за авто ітд) - не думаю що це 23 долари в місяць. Може навіть не 230 доларів.

Тому і зявляється ілюзія "високих" зарплат в США - насправді це фуфел.
Теж читав недавно - більшість американців не можуть собі дозволити відпочинок на морі. А от якщо живеш в ЄС, береш квитки райнейра по 50 баксів + бронюєш десь в Італії житло по 100 баксів. Можна навіть на вихідні - ВСЕ!
Востаннє редагувалось BIGor в П'ят 07 бер, 2025 08:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 08:56

Re: Еміграція, заробітчанство

Поляки переслали - про стан речей в США (Нью-Йорк)
https://www.tiktok.com/@margarettomczak ... 2486501674

(Відкривається без необхідності створення акаунту)
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 09:23

Re: Еміграція, заробітчанство

Про американський ринок праці для ІТ-шників
https://itc.ua/ua/novini/sergij-brin-go ... a-tyzhden/
Сергій Брін: Google першою запустить «сильний ШІ», але потрібно працювати з офісів — і не менше 60 годин на тиждень

У внутрішній записці, яку переглянув The New York Times, Брін радить співробітникам Google щоденно відвідувати офіс і працювати щонайменше 60 годин на тиждень (12 годин на робочий день з понеділка по п’ятницю) — бо це та «точка продуктивності», яка, на думку бізнесмена, може вивести пошукового гіганта уперед в перегонах за сильним ШІ.

«Деякі люди працюють менш як 60 годин, і певна частина витрачає мінімум, щоб прожити. Ця остання група не тільки непродуктивна, але й може бути дуже деморалізуючою для всіх інших», — підсумував Брін у зверненні.

Чувак в якого власний капітал: 135,2 мільярда дол. каже пересічним робітникам що треба запердалять по 12 год в день заради ШІ і щасливого майбутнього (в якому ШІ замінить тих лохів). Якщо чесно - схоже на СРСР.

ПС ну і ще чувак розсказує, що справжній ШІ створюється тільки в офісній обстановці. А з дому - ніяк ні :mrgreen:
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 10:14

  BIGor написав:Ну так тоді треба порівнювати вартість життя. В інеті бачив недавно приклад порівняння цін відпочинку на гірськолижних курортах Австрії та Франції - і США. Так в США цінник був в 10 разів більше!

Не може бути цінник в 10 раз більшим.

Якщо й може бути, то дорожче в окремих випадках.
Приклад 1: в США традиційно дуже високі ціни на гірськолижний відпочинок: ціна skipass на 1 день може бути 250$ (!). Для порівняння: в гірськолижних центрах Австрії skipass коштує 75€, зараз в Jasna катається на борді племінник, то ціна
63…69€.
В той же час неймовірно пільгова ціна в США на skipass для постійних користувачів: на рік (!) може коштувати 400$. Це на рік!

Приклад 2. Один з найдешевших та найприємніших видів відпочинку - це подорож на Гавайі. Саме в ці дня і там насолоджується пляжами родина наших українських ІТ-ників.
Розпитав про витрати:
- авіапереліт - ціна кваитка може коливатися від 180 до 400$ туди і назад. В даному випадку - авіаквитки отримали безкоштовно, тому що мали спеціальні «подарункові» купони: часто літають, крім того, а/к видають компенсаційні ваучери в разі затримки рейсів або в інших випадках. Ось зараз реально - переліт на острів Мауі - безкоштовно.
- Оренда авто BMW X3 - 500$ на тиждень. Цікаво, що якщо орендувати це авто з Європи, то ціна буцім то буде 300$ (не перевіряв: так сказали).
Готель на тиждень може мати звісно дуже різну ціну. Ця родина має свої погляди на це тому орендують тільки те, до чого звикли, здається 1500$ на тиждень. Якщо врахувати, що в США як правило немає готелів за ціною нижче 120$ за добу, то ціна досить пристойна.
- Поїсти в ресторації в США як правило коштує не менше 18$ на людину. В Європі ті самі 18, але вже в євро, який на днях подорожчав суттєво.
Можна знайти в Європі щось і не дорого (наприклад, ми вчора обідали в ресторації Buffalo Grill (по дорозі з Тулузи заїхали) - то там вдень можна попасти на «комплексний обід» за 9,99€. Але регулярні ціни - від 14€ на саме дешеве блюдо.

Ну як бачите, в 10 разів не виходить.
Але у мешканців США існує думка, що Європа є досить дешевим континентом.
akurt
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