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#<1 ... 2666266726682669 Додано: Чет 06 бер, 2025 20:24 переедут в канаду или европу-в чём проблема konstantin kirovograd

Повідомлень: 1613 З нами з: 20.01.09 Подякував: 58 раз. Подякували: 255 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 бер, 2025 21:58 Цікаве питання ви озвучили: переїдуть чи ні і куди саме.

Я на днях наводив думку нашої людини, яка 15 червня 2024 переїхала (в родині троє дітей) в США.

Так ось: хоче чи додому (Буча) чи в Європу.

В США медом не намазано.

Точніше намазано - тому весь світ і рухався туди - але НЕ для всіх.



Намазано для людей з високою кваліфікацією, які ще й можуть/змогли довести цю свою кваліфікацію, і підтвердженням дипломів і наповненням сірої рідини в верхній часті тіла.

Такі «на коні». Я наводив неодноразово приклади: і ІТ-ники, які реально отримують по 500k$ на рік, і лікарі, які можуть отримувати 2/3 від цієї цифри.



В інших випадках людина працює як папа Карло.

І дивиться по боках: винести-повернутися-терпіти…



Саме час робити висновки щодо ваших дітей: де вони навчаються та як.

Щоби не вийшло, як у сина мого приятеля, якого я в 2021 році консультував із питань вступу в університет США, а закінчилося доволі сумно.

Вступив на контракт в один з вишів Києва.

Досить відомий та доволі престижний.

Я на днях спитав, яка доля сина.

Ось цитата.

«Доброго дня. Останній семестр залишився. Але з таким навчанням, воно шо є, шо його немає. Він зараз більш сконцентрований на роботі, оскільки працює в американській логістичній фірмі». akurt

Повідомлень: 10615 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3936 раз. Подякували: 1388 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 бер, 2025 22:27 osafly написав: rjkz написав: Да, во время первого срока трампа отказ по раше был около 20%, а по Украине были моменты 70% отказов. Это по турвизам.

Вообще, тут проходной двор для русских устроили. И, честно, говоря, не все далеко из них "белые и пушистые". Какой % из них работает на рашистские спецслужбы - только вопрос конкретной цифры.

При Байдене их периодически ловили. При Трампе, думаю, им еще и помогать будут.

Пересылка русскими чипов в обход санкций из США носит массовый характер. Да, во время первого срока трампа отказ по раше был около 20%, а по Украине были моменты 70% отказов. Это по турвизам.Вообще, тут проходной двор для русских устроили. И, честно, говоря, не все далеко из них "белые и пушистые". Какой % из них работает на рашистские спецслужбы - только вопрос конкретной цифры.При Байдене их периодически ловили. При Трампе, думаю, им еще и помогать будут.Пересылка русскими чипов в обход санкций из США носит массовый характер.



Так в том то и дело...что по турвизам.Это вообще дно днищенское-запрещать въезд в страну простым туристам,тем более явно не из Африки,или Средней Азии,где 90% видят как бы остаться,потому что дома жили в говне,а там-тем более не страшно..Но приравнивание Украины к бабуинам,всегда было на всех уровнях и это видно невооруженным глазом.

Барыг чипами,не только ловили,но и демонстративно "пороли"...весьма внушительными сроками.Но то были единичные случаи..Да и думаю,чипы больше поставляют Китай и Тайвань...потому как Америка сама их покупает там же...Уши Тайваня кстати по поставкам в пидарашку,торчат как у зайца уже по длине..И там вообще никто никого не ловит..Санкции против нескольких бомжей,проституток и пары "покосившихся предприятий"-то такое,для отвода глаз лохтората...Иногда,мне кажется что санкциями обложили Украину..а теперь,скорее так и будет без всяких очковтирательств Так в том то и дело...что по турвизам.Это вообще дно днищенское-запрещать въезд в страну простым туристам,тем более явно не из Африки,или Средней Азии,где 90% видят как бы остаться,потому что дома жили в говне,а там-тем более не страшно..Но приравнивание Украины к бабуинам,всегда было на всех уровнях и это видно невооруженным глазом.Барыг чипами,не только ловили,но и демонстративно "пороли"...весьма внушительными сроками.Но то были единичные случаи..Да и думаю,чипы больше поставляют Китай и Тайвань...потому как Америка сама их покупает там же...Уши Тайваня кстати по поставкам в пидарашку,торчат как у зайца уже по длине..И там вообще никто никого не ловит..Санкции против нескольких бомжей,проституток и пары "покосившихся предприятий"-то такое,для отвода глаз лохтората...Иногда,мне кажется что санкциями обложили Украину..а теперь,скорее так и будет без всяких очковтирательств



Определенного уровня чипы не делают в Китае и Тайване. Возможно и пересылаются через Китай.

Причем, что интересно, еще до 2014 года, чипы Фрискейл семикондактер делались в рашке, по крайней мере эта компания работала на расии.

Сейчас их находят внутри рашистских ракет.

Фирма - американская. Определенного уровня чипы не делают в Китае и Тайване. Возможно и пересылаются через Китай.Причем, что интересно, еще до 2014 года, чипы Фрискейл семикондактер делались в рашке, по крайней мере эта компания работала на расии.Сейчас их находят внутри рашистских ракет.Фирма - американская. rjkz

Повідомлень: 17027 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8491 раз. Подякували: 5359 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 бер, 2025 22:34 akurt написав: Цікаве питання ви озвучили: переїдуть чи ні і куди саме.

Я на днях наводив думку нашої людини, яка 15 червня 2024 переїхала (в родині троє дітей) в США.

Так ось: хоче чи додому (Буча) чи в Європу.

В США медом не намазано.

Точніше намазано - тому весь світ і рухався туди - але НЕ для всіх.



Намазано для людей з високою кваліфікацією, які ще й можуть/змогли довести цю свою кваліфікацію, і підтвердженням дипломів і наповненням сірої рідини в верхній часті тіла.

Такі «на коні». Я наводив неодноразово приклади: і ІТ-ники, які реально отримують по 500k$ на рік, і лікарі, які можуть отримувати 2/3 від цієї цифри.



В інших випадках людина працює як папа Карло.

І дивиться по боках: винести-повернутися-терпіти…



Саме час робити висновки щодо ваших дітей: де вони навчаються та як.

Щоби не вийшло, як у сина мого приятеля, якого я в 2021 році консультував із питань вступу в університет США, а закінчилося доволі сумно.

Вступив на контракт в один з вишів Києва.

Досить відомий та доволі престижний.

Я на днях спитав, яка доля сина.

Ось цитата.

«Доброго дня. Останній семестр залишився. Але з таким навчанням, воно шо є, шо його немає. Він зараз більш сконцентрований на роботі, оскільки працює в американській логістичній фірмі». Цікаве питання ви озвучили: переїдуть чи ні і куди саме.Я на днях наводив думку нашої людини, яка 15 червня 2024 переїхала (в родині троє дітей) в США.Так ось: хоче чи додому (Буча) чи в Європу.В США медом не намазано.Точніше намазано - тому весь світ і рухався туди - але НЕ для всіх.Намазано для людей з високою кваліфікацією, які ще й можуть/змогли довести цю свою кваліфікацію, і підтвердженням дипломів і наповненням сірої рідини в верхній часті тіла.Такі «на коні». Я наводив неодноразово приклади: і ІТ-ники, які реально отримують по 500k$ на рік, і лікарі, які можуть отримувати 2/3 від цієї цифри.В інших випадках людина працює як папа Карло.І дивиться по боках: винести-повернутися-терпіти…Саме час робити висновки щодо ваших дітей: де вони навчаються та як.Щоби не вийшло, як у сина мого приятеля, якого я в 2021 році консультував із питань вступу в університет США, а закінчилося доволі сумно.Вступив на контракт в один з вишів Києва.Досить відомий та доволі престижний.Я на днях спитав, яка доля сина.Ось цитата.«Доброго дня. Останній семестр залишився. Але з таким навчанням, воно шо є, шо його немає. Він зараз більш сконцентрований на роботі, оскільки працює в американській логістичній фірмі».



В США медом не намазано - возможно.

В отличии от Германии (если судить по тому что пишут на этом форуме) никто за ничто деньги не дает (на самом деле дают, но не всем. В основном, это "обиженные" социальные группы, в которых бизнес по доению государственных программ поставлен на широкую ногу).

Но если говорить о тех, кто в принципе работает, то если не сравнивать врача с посудомойкой, то ПОКА все в пользу США.

И врачи и айти и сантехники и медсестры и тп. зарабатывают намного больше, чем в других странах. Да, надо пахать. Да, очень высокая конкуренция.

Но время жизни, потраченное на работу оплачивается намного выше. В США медом не намазано - возможно.В отличии от Германии (если судить по тому что пишут на этом форуме) никто за ничто деньги не дает (на самом деле дают, но не всем. В основном, это "обиженные" социальные группы, в которых бизнес по доению государственных программ поставлен на широкую ногу).Но если говорить о тех, кто в принципе работает, то если не сравнивать врача с посудомойкой, то ПОКА все в пользу США.И врачи и айти и сантехники и медсестры и тп. зарабатывают намного больше, чем в других странах. Да, надо пахать. Да, очень высокая конкуренция.Но время жизни, потраченное на работу оплачивается намного выше. rjkz

Повідомлень: 17027 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8491 раз. Подякували: 5359 раз. Профіль 8 4 6 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 бер, 2025 08:34 konstantin kirovograd написав: переедут в канаду или европу-в чём проблема переедут в канаду или европу-в чём проблема

Навіть якщо всюди позакривають програми (але такого не буде бо всім треба освічені, працьовиті білі робітники) - Албанія і Північна Македонія всіх приймуть. Навіть якщо всюди позакривають програми (але такого не буде бо всім треба освічені, працьовиті білі робітники) - Албанія і Північна Македонія всіх приймуть. BIGor

Повідомлень: 9800 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1420 раз. Подякували: 1835 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 бер, 2025 08:38 rjkz написав: osafly написав: rjkz написав: Да, во время первого срока трампа отказ по раше был около 20%, а по Украине были моменты 70% отказов. Это по турвизам.

Вообще, тут проходной двор для русских устроили. И, честно, говоря, не все далеко из них "белые и пушистые". Какой % из них работает на рашистские спецслужбы - только вопрос конкретной цифры.

При Байдене их периодически ловили. При Трампе, думаю, им еще и помогать будут.

Пересылка русскими чипов в обход санкций из США носит массовый характер. Да, во время первого срока трампа отказ по раше был около 20%, а по Украине были моменты 70% отказов. Это по турвизам.Вообще, тут проходной двор для русских устроили. И, честно, говоря, не все далеко из них "белые и пушистые". Какой % из них работает на рашистские спецслужбы - только вопрос конкретной цифры.При Байдене их периодически ловили. При Трампе, думаю, им еще и помогать будут.Пересылка русскими чипов в обход санкций из США носит массовый характер.



Так в том то и дело...что по турвизам.Это вообще дно днищенское-запрещать въезд в страну простым туристам,тем более явно не из Африки,или Средней Азии,где 90% видят как бы остаться,потому что дома жили в говне,а там-тем более не страшно..Но приравнивание Украины к бабуинам,всегда было на всех уровнях и это видно невооруженным глазом.

Барыг чипами,не только ловили,но и демонстративно "пороли"...весьма внушительными сроками.Но то были единичные случаи..Да и думаю,чипы больше поставляют Китай и Тайвань...потому как Америка сама их покупает там же...Уши Тайваня кстати по поставкам в пидарашку,торчат как у зайца уже по длине..И там вообще никто никого не ловит..Санкции против нескольких бомжей,проституток и пары "покосившихся предприятий"-то такое,для отвода глаз лохтората...Иногда,мне кажется что санкциями обложили Украину..а теперь,скорее так и будет без всяких очковтирательств Так в том то и дело...что по турвизам.Это вообще дно днищенское-запрещать въезд в страну простым туристам,тем более явно не из Африки,или Средней Азии,где 90% видят как бы остаться,потому что дома жили в говне,а там-тем более не страшно..Но приравнивание Украины к бабуинам,всегда было на всех уровнях и это видно невооруженным глазом.Барыг чипами,не только ловили,но и демонстративно "пороли"...весьма внушительными сроками.Но то были единичные случаи..Да и думаю,чипы больше поставляют Китай и Тайвань...потому как Америка сама их покупает там же...Уши Тайваня кстати по поставкам в пидарашку,торчат как у зайца уже по длине..И там вообще никто никого не ловит..Санкции против нескольких бомжей,проституток и пары "покосившихся предприятий"-то такое,для отвода глаз лохтората...Иногда,мне кажется что санкциями обложили Украину..а теперь,скорее так и будет без всяких очковтирательств



Определенного уровня чипы не делают в Китае и Тайване. Возможно и пересылаются через Китай.

Причем, что интересно, еще до 2014 года, чипы Фрискейл семикондактер делались в рашке, по крайней мере эта компания работала на расии.

Сейчас их находят внутри рашистских ракет.

Фирма - американская. Определенного уровня чипы не делают в Китае и Тайване. Возможно и пересылаются через Китай.Причем, что интересно, еще до 2014 года, чипы Фрискейл семикондактер делались в рашке, по крайней мере эта компания работала на расии.Сейчас их находят внутри рашистских ракет.Фирма - американская.

Що заважає Україні використовувати американські чіпи для виготовлення власних "шахедів" і ракет? Що заважає Україні викупити старе обладннання для виготовлення своїх інтегральних схем? Хоч і старих, але на хвилиночку основа радянських ракет була створена в 1960хх роках. Нема просто бажання, а є бажання казати які американці пагані... Що заважає Україні використовувати американські чіпи для виготовлення власних "шахедів" і ракет? Що заважає Україні викупити старе обладннання для виготовлення своїх інтегральних схем? Хоч і старих, але на хвилиночку основа радянських ракет була створена в 1960хх роках. Нема просто бажання, а є бажання казати які американці пагані... BIGor

Повідомлень: 9800 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1420 раз. Подякували: 1835 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 бер, 2025 08:49 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: В США медом не намазано - возможно.

В отличии от Германии (если судить по тому что пишут на этом форуме) никто за ничто деньги не дает (на самом деле дают, но не всем. В основном, это "обиженные" социальные группы, в которых бизнес по доению государственных программ поставлен на широкую ногу).

Но если говорить о тех, кто в принципе работает, то если не сравнивать врача с посудомойкой, то ПОКА все в пользу США.

И врачи и айти и сантехники и медсестры и тп. зарабатывают намного больше, чем в других странах. Да, надо пахать. Да, очень высокая конкуренция.

Но время жизни, потраченное на работу оплачивается намного выше. В США медом не намазано - возможно.В отличии от Германии (если судить по тому что пишут на этом форуме) никто за ничто деньги не дает (на самом деле дают, но не всем. В основном, это "обиженные" социальные группы, в которых бизнес по доению государственных программ поставлен на широкую ногу).Но если говорить о тех, кто в принципе работает, то если не сравнивать врача с посудомойкой, то ПОКА все в пользу США.И врачи и айти и сантехники и медсестры и тп. зарабатывают намного больше, чем в других странах. Да, надо пахать. Да, очень высокая конкуренция.Но время жизни, потраченное на работу оплачивается намного выше.

Ну так тоді треба порівнювати вартість життя. В інеті бачив недавно приклад порівняння цін відпочинку на гірськолижних курортах Австрії та Франції - і США. Так в США цінник був в 10 разів більше!

Інших приклад - вартість добирання на роботу і назад - мені наприклад проїзд по цілому місту коштує 23 долари США в місяць.



А от пересічний американець має добиратись на роботу на авто з субурбії (бензин, страховка, кредитний платіж за авто ітд) - не думаю що це 23 долари в місяць. Може навіть не 230 доларів.



Тому і зявляється ілюзія "високих" зарплат в США - насправді це фуфел.

Теж читав недавно - більшість американців не можуть собі дозволити відпочинок на морі. А от якщо живеш в ЄС, береш квитки райнейра по 50 баксів + бронюєш десь в Італії житло по 100 баксів. Можна навіть на вихідні - ВСЕ! Ну так тоді треба порівнювати вартість життя. В інеті бачив недавно приклад порівняння цін відпочинку на гірськолижних курортах Австрії та Франції - і США. Так в США цінник був в 10 разів більше!Інших приклад - вартість добирання на роботу і назад - мені наприклад проїзд по цілому місту коштує 23 долари США в місяць.А от пересічний американець має добиратись на роботу на авто з субурбії (бензин, страховка, кредитний платіж за авто ітд) - не думаю що це 23 долари в місяць. Може навіть не 230 доларів.Тому і зявляється ілюзія "високих" зарплат в США - насправді це фуфел.Теж читав недавно - більшість американців не можуть собі дозволити відпочинок на морі. А от якщо живеш в ЄС, береш квитки райнейра по 50 баксів + бронюєш десь в Італії житло по 100 баксів. Можна навіть на вихідні - ВСЕ! Востаннє редагувалось BIGor в П'ят 07 бер, 2025 08:59, всього редагувалось 1 раз. BIGor

Повідомлень: 9800 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1420 раз. Подякували: 1835 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 бер, 2025 08:56 Re: Еміграція, заробітчанство

https://www.tiktok.com/@margarettomczak ... 2486501674



(Відкривається без необхідності створення акаунту) Поляки переслали - про стан речей в США (Нью-Йорк)(Відкривається без необхідності створення акаунту) BIGor

Повідомлень: 9800 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1420 раз. Подякували: 1835 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 бер, 2025 09:23 Re: Еміграція, заробітчанство

https://itc.ua/ua/novini/sergij-brin-go ... a-tyzhden/

Сергій Брін: Google першою запустить «сильний ШІ», але потрібно працювати з офісів — і не менше 60 годин на тиждень



У внутрішній записці, яку переглянув The New York Times, Брін радить співробітникам Google щоденно відвідувати офіс і працювати щонайменше 60 годин на тиждень (12 годин на робочий день з понеділка по п’ятницю) — бо це та «точка продуктивності», яка, на думку бізнесмена, може вивести пошукового гіганта уперед в перегонах за сильним ШІ.



«Деякі люди працюють менш як 60 годин, і певна частина витрачає мінімум, щоб прожити. Ця остання група не тільки непродуктивна, але й може бути дуже деморалізуючою для всіх інших», — підсумував Брін у зверненні.

Чувак в якого власний капітал: 135,2 мільярда дол. каже пересічним робітникам що треба запердалять по 12 год в день заради ШІ і щасливого майбутнього (в якому ШІ замінить тих лохів). Якщо чесно - схоже на СРСР.



ПС ну і ще чувак розсказує, що справжній ШІ створюється тільки в офісній обстановці. А з дому - ніяк ні Про американський ринок праці для ІТ-шниківЧувак в якого власний капітал:каже пересічним робітникам що треба запердалять по 12 год в день заради ШІ і щасливого майбутнього (в якому ШІ замінить тих лохів). Якщо чесно - схоже на СРСР.ПС ну і ще чувак розсказує, що справжній ШІ створюється тільки в офісній обстановці. А з дому - ніяк ні BIGor

Повідомлень: 9800 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1420 раз. Подякували: 1835 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 бер, 2025 10:14 BIGor написав: Ну так тоді треба порівнювати вартість життя. В інеті бачив недавно приклад порівняння цін відпочинку на гірськолижних курортах Австрії та Франції - і США. Так в США цінник був в 10 разів більше! Ну так тоді треба порівнювати вартість життя. В інеті бачив недавно приклад порівняння цін відпочинку на гірськолижних курортах Австрії та Франції - і США. Так в США цінник був в 10 разів більше!

Не може бути цінник в 10 раз більшим.



Якщо й може бути, то дорожче в окремих випадках.

Приклад 1: в США традиційно дуже високі ціни на гірськолижний відпочинок: ціна skipass на 1 день може бути 250$ (!). Для порівняння: в гірськолижних центрах Австрії skipass коштує 75€, зараз в Jasna катається на борді племінник, то ціна

63…69€.

В той же час неймовірно пільгова ціна в США на skipass для постійних користувачів: на рік (!) може коштувати 400$. Це на рік!



Приклад 2. Один з найдешевших та найприємніших видів відпочинку - це подорож на Гавайі. Саме в ці дня і там насолоджується пляжами родина наших українських ІТ-ників.

Розпитав про витрати:

- авіапереліт - ціна кваитка може коливатися від 180 до 400$ туди і назад. В даному випадку - авіаквитки отримали безкоштовно, тому що мали спеціальні «подарункові» купони: часто літають, крім того, а/к видають компенсаційні ваучери в разі затримки рейсів або в інших випадках. Ось зараз реально - переліт на острів Мауі - безкоштовно.

- Оренда авто BMW X3 - 500$ на тиждень. Цікаво, що якщо орендувати це авто з Європи, то ціна буцім то буде 300$ (не перевіряв: так сказали).

Готель на тиждень може мати звісно дуже різну ціну. Ця родина має свої погляди на це тому орендують тільки те, до чого звикли, здається 1500$ на тиждень. Якщо врахувати, що в США як правило немає готелів за ціною нижче 120$ за добу, то ціна досить пристойна.

- Поїсти в ресторації в США як правило коштує не менше 18$ на людину. В Європі ті самі 18, але вже в євро, який на днях подорожчав суттєво.

Можна знайти в Європі щось і не дорого (наприклад, ми вчора обідали в ресторації Buffalo Grill (по дорозі з Тулузи заїхали) - то там вдень можна попасти на «комплексний обід» за 9,99€. Але регулярні ціни - від 14€ на саме дешеве блюдо.



Ну як бачите, в 10 разів не виходить.

Але у мешканців США існує думка, що Європа є досить дешевим континентом. Не може бути цінник в 10 раз більшим.Якщо й може бути, то дорожче в окремих випадках.Приклад 1: в США традиційно дуже високі ціни на гірськолижний відпочинок: ціна skipass на 1 день може бути 250$ (!). Для порівняння: в гірськолижних центрах Австрії skipass коштує 75€, зараз в Jasna катається на борді племінник, то ціна63…69€.В той же час неймовірно пільгова ціна в США на skipass для постійних користувачів: на рік (!) може коштувати 400$. Це на рік!Приклад 2. Один з найдешевших та найприємніших видів відпочинку - це подорож на Гавайі. Саме в ці дня і там насолоджується пляжами родина наших українських ІТ-ників.Розпитав про витрати:- авіапереліт - ціна кваитка може коливатися від 180 до 400$ туди і назад. В даному випадку - авіаквитки отримали безкоштовно, тому що мали спеціальні «подарункові» купони: часто літають, крім того, а/к видають компенсаційні ваучери в разі затримки рейсів або в інших випадках. Ось зараз реально - переліт на острів Мауі - безкоштовно.- Оренда авто BMW X3 - 500$ на тиждень. Цікаво, що якщо орендувати це авто з Європи, то ціна буцім то буде 300$ (не перевіряв: так сказали).Готель на тиждень може мати звісно дуже різну ціну. Ця родина має свої погляди на це тому орендують тільки те, до чого звикли, здається 1500$ на тиждень. Якщо врахувати, що в США як правило немає готелів за ціною нижче 120$ за добу, то ціна досить пристойна.- Поїсти в ресторації в США як правило коштує не менше 18$ на людину. В Європі ті самі 18, але вже в євро, який на днях подорожчав суттєво.Можна знайти в Європі щось і не дорого (наприклад, ми вчора обідали в ресторації Buffalo Grill (по дорозі з Тулузи заїхали) - то там вдень можна попасти на «комплексний обід» за 9,99€. Але регулярні ціни - від 14€ на саме дешеве блюдо.Ну як бачите, в 10 разів не виходить.Але у мешканців США існує думка, що Європа є досить дешевим континентом. akurt

Повідомлень: 10615 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3936 раз. Подякували: 1388 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2666266726682669 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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