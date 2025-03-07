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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2667266826692670
Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 12:16

  BIGor написав:Теж читав недавно - більшість американців не можуть собі дозволити відпочинок на морі. А от якщо живеш в ЄС, береш квитки райнейра по 50 баксів + бронюєш десь в Італії житло по 100 баксів. Можна навіть на вихідні - ВСЕ!

Живеш у Нью-Йорку, береш квитки по 150-200 баксів до Мексики, бронюєш житло за 100 баксів (чи скільки там?). У чому принципова різниця?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 12:36

дадім странє угля мєлкого но много

  BIGor написав:Про американський ринок праці для ІТ-шників
https://itc.ua/ua/novini/sergij-brin-go ... a-tyzhden/
Сергій Брін: Google першою запустить «сильний ШІ», але потрібно працювати з офісів — і не менше 60 годин на тиждень

У внутрішній записці, яку переглянув The New York Times, Брін радить співробітникам Google щоденно відвідувати офіс і працювати щонайменше 60 годин на тиждень (12 годин на робочий день з понеділка по п’ятницю) — бо це та «точка продуктивності», яка, на думку бізнесмена, може вивести пошукового гіганта уперед в перегонах за сильним ШІ.

«Деякі люди працюють менш як 60 годин, і певна частина витрачає мінімум, щоб прожити. Ця остання група не тільки непродуктивна, але й може бути дуже деморалізуючою для всіх інших», — підсумував Брін у зверненні.

Чувак в якого власний капітал: 135,2 мільярда дол. каже пересічним робітникам що треба запердалять по 12 год в день заради ШІ і щасливого майбутнього (в якому ШІ замінить тих лохів). Якщо чесно - схоже на СРСР.

ПС ну і ще чувак розсказує, що справжній ШІ створюється тільки в офісній обстановці. А з дому - ніяк ні :mrgreen:

хом"ячки з радістюю побігли ішачити по 12 год. в день, щоб створити супер-пупер ШІ який їх залишить без роботи (якість роботи стаханівців нівсчот, головне щоб відсвічувати в офісі: "здєсь мєрілом работьі счітают усталосць")

тим часом загниваючій Європі деякі ІТ контори намагаються впровадити 4 денний робочий тиждень
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 13:46

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Теж читав недавно - більшість американців не можуть собі дозволити відпочинок на морі. А от якщо живеш в ЄС, береш квитки райнейра по 50 баксів + бронюєш десь в Італії житло по 100 баксів. Можна навіть на вихідні - ВСЕ!

Живеш у Нью-Йорку, береш квитки по 150-200 баксів до Мексики, бронюєш житло за 100 баксів (чи скільки там?). У чому принципова різниця?

Ага, знайдіть спочатку по 150-200 баксів :mrgreen:
BIGor
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