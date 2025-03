Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2667266826692670 Додано: П'ят 07 бер, 2025 12:16 BIGor написав: Теж читав недавно - більшість американців не можуть собі дозволити відпочинок на морі. А от якщо живеш в ЄС, береш квитки райнейра по 50 баксів + бронюєш десь в Італії житло по 100 баксів. Можна навіть на вихідні - ВСЕ!

Живеш у Нью-Йорку, береш квитки по 150-200 баксів до Мексики, бронюєш житло за 100 баксів (чи скільки там?). У чому принципова різниця? Gastarbaiter Повідомлень: 3593 З нами з: 26.02.18

https://itc.ua/ua/novini/sergij-brin-go ... a-tyzhden/

Сергій Брін: Google першою запустить «сильний ШІ», але потрібно працювати з офісів — і не менше 60 годин на тиждень



У внутрішній записці, яку переглянув The New York Times, Брін радить співробітникам Google щоденно відвідувати офіс і працювати щонайменше 60 годин на тиждень (12 годин на робочий день з понеділка по п’ятницю) — бо це та «точка продуктивності», яка, на думку бізнесмена, може вивести пошукового гіганта уперед в перегонах за сильним ШІ.



«Деякі люди працюють менш як 60 годин, і певна частина витрачає мінімум, щоб прожити. Ця остання група не тільки непродуктивна, але й може бути дуже деморалізуючою для всіх інших», — підсумував Брін у зверненні.

Чувак в якого власний капітал: 135,2 мільярда дол. каже пересічним робітникам що треба запердалять по 12 год в день заради ШІ і щасливого майбутнього (в якому ШІ замінить тих лохів). Якщо чесно - схоже на СРСР.



ПС ну і ще чувак розсказує, що справжній ШІ створюється тільки в офісній обстановці. А з дому - ніяк ні Про американський ринок праці для ІТ-шниківЧувак в якого власний капітал:каже пересічним робітникам що треба запердалять по 12 год в день заради ШІ і щасливого майбутнього (в якому ШІ замінить тих лохів). Якщо чесно - схоже на СРСР.ПС ну і ще чувак розсказує, що справжній ШІ створюється тільки в офісній обстановці. А з дому - ніяк ні

хом"ячки з радістюю побігли ішачити по 12 год. в день, щоб створити супер-пупер ШІ який їх залишить без роботи (якість роботи стаханівців нівсчот, головне щоб відсвічувати в офісі: "здєсь мєрілом работьі счітают усталосць")



хом"ячки з радістюю побігли ішачити по 12 год. в день, щоб створити супер-пупер ШІ який їх залишить без роботи (якість роботи стаханівців нівсчот, головне щоб відсвічувати в офісі: "здєсь мєрілом работьі счітают усталосць")

тим часом загниваючій Європі деякі ІТ контори намагаються впровадити 4 денний робочий тиждень

flyman Повідомлень: 38711 З нами з: 09.03.14

Додано: П'ят 07 бер, 2025 13:46 Gastarbaiter написав: Живеш у Нью-Йорку, береш квитки по 150-200 баксів до Мексики, бронюєш житло за 100 баксів (чи скільки там?). У чому принципова різниця?

Ага, знайдіть спочатку по 150-200 баксів

BIGor Повідомлень: 9801 З нами з: 19.09.10

Живеш у Нью-Йорку, береш квитки по 150-200 баксів до Мексики, бронюєш житло за 100 баксів (чи скільки там?). У чому принципова різниця? Живеш у Нью-Йорку, береш квитки по 150-200 баксів до Мексики, бронюєш житло за 100 баксів (чи скільки там?). У чому принципова різниця?

Ага, знайдіть спочатку по 150-200 баксів Ага, знайдіть спочатку по 150-200 баксів BIGor

Додано: П'ят 07 бер, 2025 15:23 BIGor написав: Ага, знайдіть спочатку по 150-200 баксів

Ну знайшов. Що далі?

На Букінгу 3 ночі у 5* all inclusive - 1000 баксів, кімната в якомусь цоколі - можна у сотку вкластися (за ті самі 3 ночі).

Gastarbaiter Повідомлень: 3593 З нами з: 26.02.18

Ну знайшов. Що далі?

Додано: П'ят 07 бер, 2025 15:53 Є океанські круїзи на Кариби по 200$ ледь не на тиждень.

Є спеціальні сайти, де ведуть продаж квитків на океанські круїзи там треба слідкувати за акційними пакетами. Олі безкоштовно надають інтернет в океані, екскурсії при відвідуванні островів, а то і алкогольний пакт без меж.

akurt Повідомлень: 10616 З нами з: 12.02.09

Є спеціальні сайти, де ведуть продаж квитків на океанські круїзи там треба слідкувати за акційними пакетами. Олі безкоштовно надають інтернет в океані, екскурсії при відвідуванні островів, а то і алкогольний пакт без меж. akurt

