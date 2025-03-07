Живеш у Нью-Йорку, береш квитки по 150-200 баксів до Мексики, бронюєш житло за 100 баксів (чи скільки там?). У чому принципова різниця?
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Додано: П'ят 07 бер, 2025 12:16
Живеш у Нью-Йорку, береш квитки по 150-200 баксів до Мексики, бронюєш житло за 100 баксів (чи скільки там?). У чому принципова різниця?
Додано: П'ят 07 бер, 2025 12:36
дадім странє угля мєлкого но много
хом"ячки з радістюю побігли ішачити по 12 год. в день, щоб створити супер-пупер ШІ який їх залишить без роботи (якість роботи стаханівців нівсчот, головне щоб відсвічувати в офісі: "здєсь мєрілом работьі счітают усталосць")
тим часом загниваючій Європі деякі ІТ контори намагаються впровадити 4 денний робочий тиждень
Додано: П'ят 07 бер, 2025 13:46
Ага, знайдіть спочатку по 150-200 баксів
Додано: П'ят 07 бер, 2025 15:23
Додано: П'ят 07 бер, 2025 15:53
Є океанські круїзи на Кариби по 200$ ледь не на тиждень.
Є спеціальні сайти, де ведуть продаж квитків на океанські круїзи там треба слідкувати за акційними пакетами. Тоді безкоштовно надають або 2 місця дитячі в каюті безкоштовно (харчування теж безкоштовно), або інтернет в океані, екскурсії при відвідуванні островів, а то і «алкогольний» пакет без меж.
Додано: П'ят 07 бер, 2025 19:15
ЭЭэ...скажем так, Вы не совсем правы.
Насколько я знаю, в одном очень крупном городе было по крайней мере одно предприятие на котором производились американские чипы. Насколько я знаю, в первый год войны по нему был прилет и не знаю или оно работает сейчас.
Поэтому и ранее это было не так.
А сейчас риски такого производства попасть под удар настолько велики, что не могу сказать или имеет смысл начинать.
МОжет на совсем западной границе и глубоко под землей.
Додано: П'ят 07 бер, 2025 20:21
Давайте разделим этот вопрос на несколько.
1. Стоимость жизни.
Основная часть расходов ложится на жилье. Размер этой статьи расходов - это то, что резко отличает американское общество от европейского.
Например, в моей локации сейчас очень тяжело найти хоть какое-то жилье за 2000 долларов в месяц. Скажем так, его стоит искать в диапазоне 2-2,5 куе. И это будет жилье эконом сегмента. Давайте запомним эту цифру.
Расходы на питание. Думаю, +/- сопоставимы с европейскими. Сейчас есть перекос из-за птичьего гриппа с ценами на яйца. Они превысили Х10 по сравнению со временем когда мы приехали. Для нашей семьи сейчас расходы на питание дома где-то в пределах 1500-1700 долларов в месяц. Это ДОМА, мы мало питаемся вне дома, но если уж Вы говорите об ОТ, то давайте считать минимум.
ОТ. Да, в 23 доллара в месяц не уложиться. Мы нерегулярно пользуемся ОТ, в последнее время намного чаще. 2.90 - одна поездка. Но если-бы делали это регулярно, то покупали-бы проездные - 120 (кажется) долларов в месяц на все виды.
Если говорить о людях, которые пользуются машиной, то...давно известно, что цены на американском рынке ниже как на машины так и на бензин, чем на европейском. Да, страховка дороже, но зависит от того места, где живешь. Например, в Бруклине за счастье 2К в год на 1 машину. А в Берген каунти НДж, знакомая 200 долларов в месяц платила за 3 машины. К слову, у меня за тогда новую машину, получалось 2 Куе в год в Киеве. Так что по авто расходам не много, относительно.
А в остальном стоимость жизни отличается просто от того, что отличается стиль жизни. Детские сады платные и дорогие - около 1 куе в месяц. Но не всем это и надо. Правда? Мои дети не ходили в детские сады в Украине.
Рестораны. Да, это дороже, чем в Европе. Опять-же, есть рестораны, где можно за 20 долларов перекусить или где можно оставить несколько сотен. Зависит от уровня ресторана и локации. Но можно и не питаться в ресторанах если мы говорим об ОТ и минимальном уровне жизни.
Медицина. Тут очень зависит от штата, уровня дохода и работодателя.
В НЙ и др дем щтатах есть страховки для бедных (медикейд/медикал) и субсидированные страховки для людей, чей доход не превышает определенный порог (он не такй и маленький). В НЙ на детей можно получить или бесплатную страховку или с символической платой. Мы платим по 30 долларов в месяц за ребенка в месяц. Это очень не напряжно.
Насчет отдыха. В основном американцы отдыхают или в Мексике или...в Европе.
Кстати, тут кто-то писал, что только белые только ездят. Недавно разговаривал с черным, работает сварщиком. Объездил много стран Европы. Что помню - Швеция, Мальта, Испания.
В США тоже много отдыхает. Мы отдыхали на курорте для среднего+ класса, ездили на машинах со знакомыми (то есть туда на транспорт не потратились но на такси ехали к ним (250+140 долларов туда и обратно)) и оставили там около 2-х моих недельных зарплат. Да, это было чуть меньше недели и мы взяли очень удачно бронь на отель. Можно было и в гораздо бОльшие деньги уложиться.
Я в Мексику и Доминикану не ездил, но знакомые часто ездят и говорили, что в 700 долларов на человека помещаются со всеми расходами.
Что действительно дорого - активити для детей. Любое - от 500 долларов на ребенка в месяц. Но многие без этого обходятся. Детские лагеря. Это тысячи и десятки тысяч долларов.
Ну и покупка жилья, ввиду его относительно высокой цены.
В целом, я-бы сказал, что жить дорого в США - это жить по американским финансовым привычкам. Есть в ресторанах, покупать в долг даже если можно без этого обойтись или купить за свои и тд.
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