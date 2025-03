Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

BIGor написав: Теж читав недавно - більшість американців не можуть собі дозволити відпочинок на морі. А от якщо живеш в ЄС, береш квитки райнейра по 50 баксів + бронюєш десь в Італії житло по 100 баксів. Можна навіть на вихідні - ВСЕ!

Живеш у Нью-Йорку, береш квитки по 150-200 баксів до Мексики, бронюєш житло за 100 баксів (чи скільки там?). У чому принципова різниця?

https://itc.ua/ua/novini/sergij-brin-go ... a-tyzhden/

Сергій Брін: Google першою запустить «сильний ШІ», але потрібно працювати з офісів — і не менше 60 годин на тиждень



У внутрішній записці, яку переглянув The New York Times, Брін радить співробітникам Google щоденно відвідувати офіс і працювати щонайменше 60 годин на тиждень (12 годин на робочий день з понеділка по п’ятницю) — бо це та «точка продуктивності», яка, на думку бізнесмена, може вивести пошукового гіганта уперед в перегонах за сильним ШІ.



«Деякі люди працюють менш як 60 годин, і певна частина витрачає мінімум, щоб прожити. Ця остання група не тільки непродуктивна, але й може бути дуже деморалізуючою для всіх інших», — підсумував Брін у зверненні.

Чувак в якого власний капітал: 135,2 мільярда дол. каже пересічним робітникам що треба запердалять по 12 год в день заради ШІ і щасливого майбутнього (в якому ШІ замінить тих лохів). Якщо чесно - схоже на СРСР.

ПС ну і ще чувак розсказує, що справжній ШІ створюється тільки в офісній обстановці. А з дому - ніяк ні



ПС ну і ще чувак розсказує, що справжній ШІ створюється тільки в офісній обстановці. А з дому - ніяк ні Про американський ринок праці для ІТ-шниківЧувак в якого власний капітал:каже пересічним робітникам що треба запердалять по 12 год в день заради ШІ і щасливого майбутнього (в якому ШІ замінить тих лохів). Якщо чесно - схоже на СРСР.ПС ну і ще чувак розсказує, що справжній ШІ створюється тільки в офісній обстановці. А з дому - ніяк ні

хом"ячки з радістюю побігли ішачити по 12 год. в день, щоб створити супер-пупер ШІ який їх залишить без роботи (якість роботи стаханівців нівсчот, головне щоб відсвічувати в офісі: "здєсь мєрілом работьі счітают усталосць")

тим часом загниваючій Європі деякі ІТ контори намагаються впровадити 4 денний робочий тиждень



тим часом загниваючій Європі деякі ІТ контори намагаються впровадити 4 денний робочий тиждень хом"ячки з радістюю побігли ішачити по 12 год. в день, щоб створити супер-пупер ШІ який їх залишить без роботи (якість роботи стаханівців нівсчот, головне щоб відсвічувати в офісі: "здєсь мєрілом работьі счітают усталосць")тим часом загниваючій Європі деякі ІТ контори намагаються впровадити 4 денний робочий тиждень flyman

BIGor написав: Теж читав недавно - більшість американців не можуть собі дозволити відпочинок на морі. А от якщо живеш в ЄС, береш квитки райнейра по 50 баксів + бронюєш десь в Італії житло по 100 баксів. Можна навіть на вихідні - ВСЕ!

Живеш у Нью-Йорку, береш квитки по 150-200 баксів до Мексики, бронюєш житло за 100 баксів (чи скільки там?). У чому принципова різниця?

Живеш у Нью-Йорку, береш квитки по 150-200 баксів до Мексики, бронюєш житло за 100 баксів (чи скільки там?). У чому принципова різниця? Живеш у Нью-Йорку, береш квитки по 150-200 баксів до Мексики, бронюєш житло за 100 баксів (чи скільки там?). У чому принципова різниця?

Ага, знайдіть спочатку по 150-200 баксів

Повідомлень: 9801 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1420 раз. Подякували: 1835 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 бер, 2025 15:23 BIGor написав: Ага, знайдіть спочатку по 150-200 баксів Ага, знайдіть спочатку по 150-200 баксів

Ну знайшов. Що далі?

Є океанські круїзи на Кариби по 200$ ледь не на тиждень.

Є спеціальні сайти, де ведуть продаж квитків на океанські круїзи там треба слідкувати за акційними пакетами. Тоді безкоштовно надають або 2 місця дитячі в каюті безкоштовно (харчування теж безкоштовно), або інтернет в океані, екскурсії при відвідуванні островів, а то і «алкогольний» пакет без меж.

Є спеціальні сайти, де ведуть продаж квитків на океанські круїзи там треба слідкувати за акційними пакетами. Тоді безкоштовно надають або 2 місця дитячі в каюті безкоштовно (харчування теж безкоштовно), або інтернет в океані, екскурсії при відвідуванні островів, а то і «алкогольний» пакет без меж. akurt

Повідомлень: 10617 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3937 раз. Подякували: 1388 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 бер, 2025 19:15 BIGor написав: rjkz написав: osafly написав:

Так в том то и дело...что по турвизам.Это вообще дно днищенское-запрещать въезд в страну простым туристам,тем более явно не из Африки,или Средней Азии,где 90% видят как бы остаться,потому что дома жили в говне,а там-тем более не страшно..Но приравнивание Украины к бабуинам,всегда было на всех уровнях и это видно невооруженным глазом.

Барыг чипами,не только ловили,но и демонстративно "пороли"...весьма внушительными сроками.Но то были единичные случаи..Да и думаю,чипы больше поставляют Китай и Тайвань...потому как Америка сама их покупает там же...Уши Тайваня кстати по поставкам в пидарашку,торчат как у зайца уже по длине..И там вообще никто никого не ловит..Санкции против нескольких бомжей,проституток и пары "покосившихся предприятий"-то такое,для отвода глаз лохтората...Иногда,мне кажется что санкциями обложили Украину..а теперь,скорее так и будет без всяких очковтирательств Так в том то и дело...что по турвизам.Это вообще дно днищенское-запрещать въезд в страну простым туристам,тем более явно не из Африки,или Средней Азии,где 90% видят как бы остаться,потому что дома жили в говне,а там-тем более не страшно..Но приравнивание Украины к бабуинам,всегда было на всех уровнях и это видно невооруженным глазом.Барыг чипами,не только ловили,но и демонстративно "пороли"...весьма внушительными сроками.Но то были единичные случаи..Да и думаю,чипы больше поставляют Китай и Тайвань...потому как Америка сама их покупает там же...Уши Тайваня кстати по поставкам в пидарашку,торчат как у зайца уже по длине..И там вообще никто никого не ловит..Санкции против нескольких бомжей,проституток и пары "покосившихся предприятий"-то такое,для отвода глаз лохтората...Иногда,мне кажется что санкциями обложили Украину..а теперь,скорее так и будет без всяких очковтирательств



Определенного уровня чипы не делают в Китае и Тайване. Возможно и пересылаются через Китай.

Причем, что интересно, еще до 2014 года, чипы Фрискейл семикондактер делались в рашке, по крайней мере эта компания работала на расии.

Сейчас их находят внутри рашистских ракет.

Фирма - американская. Определенного уровня чипы не делают в Китае и Тайване. Возможно и пересылаются через Китай.Причем, что интересно, еще до 2014 года, чипы Фрискейл семикондактер делались в рашке, по крайней мере эта компания работала на расии.Сейчас их находят внутри рашистских ракет.Фирма - американская.

Що заважає Україні використовувати американські чіпи для виготовлення власних "шахедів" і ракет? Що заважає Україні викупити старе обладннання для виготовлення своїх інтегральних схем? Хоч і старих, але на хвилиночку основа радянських ракет була створена в 1960хх роках. Нема просто бажання, а є бажання казати які американці пагані...



ЭЭэ...скажем так, Вы не совсем правы.

Насколько я знаю, в одном очень крупном городе было по крайней мере одно предприятие на котором производились американские чипы. Насколько я знаю, в первый год войны по нему был прилет и не знаю или оно работает сейчас.

Поэтому и ранее это было не так.

А сейчас риски такого производства попасть под удар настолько велики, что не могу сказать или имеет смысл начинать.

МОжет на совсем западной границе и глубоко под землей. ЭЭэ...скажем так, Вы не совсем правы.Насколько я знаю, в одном очень крупном городе было по крайней мере одно предприятие на котором производились американские чипы. Насколько я знаю, в первый год войны по нему был прилет и не знаю или оно работает сейчас.Поэтому и ранее это было не так.А сейчас риски такого производства попасть под удар настолько велики, что не могу сказать или имеет смысл начинать.МОжет на совсем западной границе и глубоко под землей. rjkz

Повідомлень: 17029 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8491 раз. Подякували: 5360 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 бер, 2025 20:21 BIGor написав: rjkz написав: В США медом не намазано - возможно.

В отличии от Германии (если судить по тому что пишут на этом форуме) никто за ничто деньги не дает (на самом деле дают, но не всем. В основном, это "обиженные" социальные группы, в которых бизнес по доению государственных программ поставлен на широкую ногу).

Но если говорить о тех, кто в принципе работает, то если не сравнивать врача с посудомойкой, то ПОКА все в пользу США.

И врачи и айти и сантехники и медсестры и тп. зарабатывают намного больше, чем в других странах. Да, надо пахать. Да, очень высокая конкуренция.

Но время жизни, потраченное на работу оплачивается намного выше. В США медом не намазано - возможно.В отличии от Германии (если судить по тому что пишут на этом форуме) никто за ничто деньги не дает (на самом деле дают, но не всем. В основном, это "обиженные" социальные группы, в которых бизнес по доению государственных программ поставлен на широкую ногу).Но если говорить о тех, кто в принципе работает, то если не сравнивать врача с посудомойкой, то ПОКА все в пользу США.И врачи и айти и сантехники и медсестры и тп. зарабатывают намного больше, чем в других странах. Да, надо пахать. Да, очень высокая конкуренция.Но время жизни, потраченное на работу оплачивается намного выше.

Ну так тоді треба порівнювати вартість життя. В інеті бачив недавно приклад порівняння цін відпочинку на гірськолижних курортах Австрії та Франції - і США. Так в США цінник був в 10 разів більше!

Інших приклад - вартість добирання на роботу і назад - мені наприклад проїзд по цілому місту коштує 23 долари США в місяць.



А от пересічний американець має добиратись на роботу на авто з субурбії (бензин, страховка, кредитний платіж за авто ітд) - не думаю що це 23 долари в місяць. Може навіть не 230 доларів.



Тому і зявляється ілюзія "високих" зарплат в США - насправді це фуфел.

Теж читав недавно - більшість американців не можуть собі дозволити відпочинок на морі. А от якщо живеш в ЄС, береш квитки райнейра по 50 баксів + бронюєш десь в Італії житло по 100 баксів. Можна навіть на вихідні - ВСЕ! Ну так тоді треба порівнювати вартість життя. В інеті бачив недавно приклад порівняння цін відпочинку на гірськолижних курортах Австрії та Франції - і США. Так в США цінник був в 10 разів більше!Інших приклад - вартість добирання на роботу і назад - мені наприклад проїзд по цілому місту коштує 23 долари США в місяць.А от пересічний американець має добиратись на роботу на авто з субурбії (бензин, страховка, кредитний платіж за авто ітд) - не думаю що це 23 долари в місяць. Може навіть не 230 доларів.Тому і зявляється ілюзія "високих" зарплат в США - насправді це фуфел.Теж читав недавно - більшість американців не можуть собі дозволити відпочинок на морі. А от якщо живеш в ЄС, береш квитки райнейра по 50 баксів + бронюєш десь в Італії житло по 100 баксів. Можна навіть на вихідні - ВСЕ!



Давайте разделим этот вопрос на несколько.

1. Стоимость жизни.

Основная часть расходов ложится на жилье. Размер этой статьи расходов - это то, что резко отличает американское общество от европейского.

Например, в моей локации сейчас очень тяжело найти хоть какое-то жилье за 2000 долларов в месяц. Скажем так, его стоит искать в диапазоне 2-2,5 куе. И это будет жилье эконом сегмента. Давайте запомним эту цифру.

Расходы на питание. Думаю, +/- сопоставимы с европейскими. Сейчас есть перекос из-за птичьего гриппа с ценами на яйца. Они превысили Х10 по сравнению со временем когда мы приехали. Для нашей семьи сейчас расходы на питание дома где-то в пределах 1500-1700 долларов в месяц. Это ДОМА, мы мало питаемся вне дома, но если уж Вы говорите об ОТ, то давайте считать минимум.

ОТ. Да, в 23 доллара в месяц не уложиться. Мы нерегулярно пользуемся ОТ, в последнее время намного чаще. 2.90 - одна поездка. Но если-бы делали это регулярно, то покупали-бы проездные - 120 (кажется) долларов в месяц на все виды.

Если говорить о людях, которые пользуются машиной, то...давно известно, что цены на американском рынке ниже как на машины так и на бензин, чем на европейском. Да, страховка дороже, но зависит от того места, где живешь. Например, в Бруклине за счастье 2К в год на 1 машину. А в Берген каунти НДж, знакомая 200 долларов в месяц платила за 3 машины. К слову, у меня за тогда новую машину, получалось 2 Куе в год в Киеве. Так что по авто расходам не много, относительно.

А в остальном стоимость жизни отличается просто от того, что отличается стиль жизни. Детские сады платные и дорогие - около 1 куе в месяц. Но не всем это и надо. Правда? Мои дети не ходили в детские сады в Украине.

Рестораны. Да, это дороже, чем в Европе. Опять-же, есть рестораны, где можно за 20 долларов перекусить или где можно оставить несколько сотен. Зависит от уровня ресторана и локации. Но можно и не питаться в ресторанах если мы говорим об ОТ и минимальном уровне жизни.

Медицина. Тут очень зависит от штата, уровня дохода и работодателя.

В НЙ и др дем щтатах есть страховки для бедных (медикейд/медикал) и субсидированные страховки для людей, чей доход не превышает определенный порог (он не такй и маленький). В НЙ на детей можно получить или бесплатную страховку или с символической платой. Мы платим по 30 долларов в месяц за ребенка в месяц. Это очень не напряжно.

Насчет отдыха. В основном американцы отдыхают или в Мексике или...в Европе.

Кстати, тут кто-то писал, что только белые только ездят. Недавно разговаривал с черным, работает сварщиком. Объездил много стран Европы. Что помню - Швеция, Мальта, Испания.

В США тоже много отдыхает. Мы отдыхали на курорте для среднего+ класса, ездили на машинах со знакомыми (то есть туда на транспорт не потратились но на такси ехали к ним (250+140 долларов туда и обратно)) и оставили там около 2-х моих недельных зарплат. Да, это было чуть меньше недели и мы взяли очень удачно бронь на отель. Можно было и в гораздо бОльшие деньги уложиться.

Я в Мексику и Доминикану не ездил, но знакомые часто ездят и говорили, что в 700 долларов на человека помещаются со всеми расходами.

Что действительно дорого - активити для детей. Любое - от 500 долларов на ребенка в месяц. Но многие без этого обходятся. Детские лагеря. Это тысячи и десятки тысяч долларов.

Ну и покупка жилья, ввиду его относительно высокой цены.

В целом, я-бы сказал, что жить дорого в США - это жить по американским финансовым привычкам. Есть в ресторанах, покупать в долг даже если можно без этого обойтись или купить за свои и тд. Давайте разделим этот вопрос на несколько.1. Стоимость жизни.Основная часть расходов ложится на жилье. Размер этой статьи расходов - это то, что резко отличает американское общество от европейского.Например, в моей локации сейчас очень тяжело найти хоть какое-то жилье за 2000 долларов в месяц. Скажем так, его стоит искать в диапазоне 2-2,5 куе. И это будет жилье эконом сегмента. Давайте запомним эту цифру.Расходы на питание. Думаю, +/- сопоставимы с европейскими. Сейчас есть перекос из-за птичьего гриппа с ценами на яйца. Они превысили Х10 по сравнению со временем когда мы приехали. Для нашей семьи сейчас расходы на питание дома где-то в пределах 1500-1700 долларов в месяц. Это ДОМА, мы мало питаемся вне дома, но если уж Вы говорите об ОТ, то давайте считать минимум.ОТ. Да, в 23 доллара в месяц не уложиться. Мы нерегулярно пользуемся ОТ, в последнее время намного чаще. 2.90 - одна поездка. Но если-бы делали это регулярно, то покупали-бы проездные - 120 (кажется) долларов в месяц на все виды.Если говорить о людях, которые пользуются машиной, то...давно известно, что цены на американском рынке ниже как на машины так и на бензин, чем на европейском. Да, страховка дороже, но зависит от того места, где живешь. Например, в Бруклине за счастье 2К в год на 1 машину. А в Берген каунти НДж, знакомая 200 долларов в месяц платила за 3 машины. К слову, у меня за тогда новую машину, получалось 2 Куе в год в Киеве. Так что по авто расходам не много, относительно.А в остальном стоимость жизни отличается просто от того, что отличается стиль жизни. Детские сады платные и дорогие - около 1 куе в месяц. Но не всем это и надо. Правда? Мои дети не ходили в детские сады в Украине.Рестораны. Да, это дороже, чем в Европе. Опять-же, есть рестораны, где можно за 20 долларов перекусить или где можно оставить несколько сотен. Зависит от уровня ресторана и локации. Но можно и не питаться в ресторанах если мы говорим об ОТ и минимальном уровне жизни.Медицина. Тут очень зависит от штата, уровня дохода и работодателя.В НЙ и др дем щтатах есть страховки для бедных (медикейд/медикал) и субсидированные страховки для людей, чей доход не превышает определенный порог (он не такй и маленький). В НЙ на детей можно получить или бесплатную страховку или с символической платой. Мы платим по 30 долларов в месяц за ребенка в месяц. Это очень не напряжно.Насчет отдыха. В основном американцы отдыхают или в Мексике или...в Европе.Кстати, тут кто-то писал, что только белые только ездят. Недавно разговаривал с черным, работает сварщиком. Объездил много стран Европы. Что помню - Швеция, Мальта, Испания.В США тоже много отдыхает. Мы отдыхали на курорте для среднего+ класса, ездили на машинах со знакомыми (то есть туда на транспорт не потратились но на такси ехали к ним (250+140 долларов туда и обратно)) и оставили там около 2-х моих недельных зарплат. Да, это было чуть меньше недели и мы взяли очень удачно бронь на отель. Можно было и в гораздо бОльшие деньги уложиться.Я в Мексику и Доминикану не ездил, но знакомые часто ездят и говорили, что в 700 долларов на человека помещаются со всеми расходами.Что действительно дорого - активити для детей. Любое - от 500 долларов на ребенка в месяц. Но многие без этого обходятся. Детские лагеря. Это тысячи и десятки тысяч долларов.Ну и покупка жилья, ввиду его относительно высокой цены.В целом, я-бы сказал, что жить дорого в США - это жить по американским финансовым привычкам. Есть в ресторанах, покупать в долг даже если можно без этого обойтись или купить за свои и тд. rjkz

Повідомлень: 17029 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8491 раз. Подякували: 5360 раз. Профіль 8 4 6 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 бер, 2025 21:31 rjkz написав: Я в Мексику и Доминикану не ездил, но знакомые часто ездят и говорили, что в 700 долларов на человека помещаются со всеми расходами.

Я в Мексику и Доминикану не ездил, но знакомые часто ездят и говорили, что в 700 долларов на человека помещаются со всеми расходами.



В Німечині також можна вкластись в 700 євро на тиждень в Єгипет.

Знаю людей які виловлювали менше ніж за 500 євро. В Німечині також можна вкластись в 700 євро на тиждень в Єгипет.Знаю людей які виловлювали менше ніж за 500 євро. Хомякоид Повідомлень: 2523 З нами з: 19.09.14 Подякував: 3004 раз. Подякували: 406 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 бер, 2025 21:58 Важко знайти більш точну та об"єктивну картину життя в США, ніж написав вище rjkz.



Додам чисто для порівняння до пункту 1: на вихідних будуть переїжджати на нове місце життя наші ІТ-ники - місто San Jose (СА) - самий центр Силіконової долини.

В розмові було сказано: "Була оренда 4 000 на місяць (приватна оселя з великим подвір"ям для вигулу песика) - і буде 4 000 доларів на місяць".

Цікавий факт: власниця - китаянка - повертається з Китаю - бо отримала вся родина Грін-карти і тому повертається, вселяється, ще й вагітна...

Цікавий факт номер 2: виходить, що "якась там китаянка" має в такому особливому місці приватну - не нову - оселю. Власниця.

Орієнтир ціни 1 500 000 доларів. akurt

