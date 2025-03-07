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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2667266826692670
Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 12:16

  BIGor написав:Теж читав недавно - більшість американців не можуть собі дозволити відпочинок на морі. А от якщо живеш в ЄС, береш квитки райнейра по 50 баксів + бронюєш десь в Італії житло по 100 баксів. Можна навіть на вихідні - ВСЕ!

Живеш у Нью-Йорку, береш квитки по 150-200 баксів до Мексики, бронюєш житло за 100 баксів (чи скільки там?). У чому принципова різниця?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 12:36

дадім странє угля мєлкого но много

  BIGor написав:Про американський ринок праці для ІТ-шників
https://itc.ua/ua/novini/sergij-brin-go ... a-tyzhden/
Сергій Брін: Google першою запустить «сильний ШІ», але потрібно працювати з офісів — і не менше 60 годин на тиждень

У внутрішній записці, яку переглянув The New York Times, Брін радить співробітникам Google щоденно відвідувати офіс і працювати щонайменше 60 годин на тиждень (12 годин на робочий день з понеділка по п’ятницю) — бо це та «точка продуктивності», яка, на думку бізнесмена, може вивести пошукового гіганта уперед в перегонах за сильним ШІ.

«Деякі люди працюють менш як 60 годин, і певна частина витрачає мінімум, щоб прожити. Ця остання група не тільки непродуктивна, але й може бути дуже деморалізуючою для всіх інших», — підсумував Брін у зверненні.

Чувак в якого власний капітал: 135,2 мільярда дол. каже пересічним робітникам що треба запердалять по 12 год в день заради ШІ і щасливого майбутнього (в якому ШІ замінить тих лохів). Якщо чесно - схоже на СРСР.

ПС ну і ще чувак розсказує, що справжній ШІ створюється тільки в офісній обстановці. А з дому - ніяк ні :mrgreen:

хом"ячки з радістюю побігли ішачити по 12 год. в день, щоб створити супер-пупер ШІ який їх залишить без роботи (якість роботи стаханівців нівсчот, головне щоб відсвічувати в офісі: "здєсь мєрілом работьі счітают усталосць")

тим часом загниваючій Європі деякі ІТ контори намагаються впровадити 4 денний робочий тиждень
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 13:46

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Теж читав недавно - більшість американців не можуть собі дозволити відпочинок на морі. А от якщо живеш в ЄС, береш квитки райнейра по 50 баксів + бронюєш десь в Італії житло по 100 баксів. Можна навіть на вихідні - ВСЕ!

Живеш у Нью-Йорку, береш квитки по 150-200 баксів до Мексики, бронюєш житло за 100 баксів (чи скільки там?). У чому принципова різниця?

Ага, знайдіть спочатку по 150-200 баксів :mrgreen:
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 15:23

  BIGor написав:Ага, знайдіть спочатку по 150-200 баксів :mrgreen:

Ну знайшов. Що далі? :mrgreen: Зображення
На Букінгу 3 ночі у 5* all inclusive - 1000 баксів, кімната в якомусь цоколі - можна у сотку вкластися (за ті самі 3 ночі).
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 15:53

Є океанські круїзи на Кариби по 200$ ледь не на тиждень.
Є спеціальні сайти, де ведуть продаж квитків на океанські круїзи там треба слідкувати за акційними пакетами. Тоді безкоштовно надають або 2 місця дитячі в каюті безкоштовно (харчування теж безкоштовно), або інтернет в океані, екскурсії при відвідуванні островів, а то і «алкогольний» пакет без меж.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 19:15

  BIGor написав:
  rjkz написав:
  osafly написав:
Так в том то и дело...что по турвизам.Это вообще дно днищенское-запрещать въезд в страну простым туристам,тем более явно не из Африки,или Средней Азии,где 90% видят как бы остаться,потому что дома жили в говне,а там-тем более не страшно..Но приравнивание Украины к бабуинам,всегда было на всех уровнях и это видно невооруженным глазом.
Барыг чипами,не только ловили,но и демонстративно "пороли"...весьма внушительными сроками.Но то были единичные случаи..Да и думаю,чипы больше поставляют Китай и Тайвань...потому как Америка сама их покупает там же...Уши Тайваня кстати по поставкам в пидарашку,торчат как у зайца уже по длине..И там вообще никто никого не ловит..Санкции против нескольких бомжей,проституток и пары "покосившихся предприятий"-то такое,для отвода глаз лохтората...Иногда,мне кажется что санкциями обложили Украину..а теперь,скорее так и будет без всяких очковтирательств


Определенного уровня чипы не делают в Китае и Тайване. Возможно и пересылаются через Китай.
Причем, что интересно, еще до 2014 года, чипы Фрискейл семикондактер делались в рашке, по крайней мере эта компания работала на расии.
Сейчас их находят внутри рашистских ракет.
Фирма - американская.

Що заважає Україні використовувати американські чіпи для виготовлення власних "шахедів" і ракет? Що заважає Україні викупити старе обладннання для виготовлення своїх інтегральних схем? Хоч і старих, але на хвилиночку основа радянських ракет була створена в 1960хх роках. Нема просто бажання, а є бажання казати які американці пагані...


ЭЭэ...скажем так, Вы не совсем правы.
Насколько я знаю, в одном очень крупном городе было по крайней мере одно предприятие на котором производились американские чипы. Насколько я знаю, в первый год войны по нему был прилет и не знаю или оно работает сейчас.
Поэтому и ранее это было не так.
А сейчас риски такого производства попасть под удар настолько велики, что не могу сказать или имеет смысл начинать.
МОжет на совсем западной границе и глубоко под землей.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 20:21

  BIGor написав:
  rjkz написав:В США медом не намазано - возможно.
В отличии от Германии (если судить по тому что пишут на этом форуме) никто за ничто деньги не дает (на самом деле дают, но не всем. В основном, это "обиженные" социальные группы, в которых бизнес по доению государственных программ поставлен на широкую ногу).
Но если говорить о тех, кто в принципе работает, то если не сравнивать врача с посудомойкой, то ПОКА все в пользу США.
И врачи и айти и сантехники и медсестры и тп. зарабатывают намного больше, чем в других странах. Да, надо пахать. Да, очень высокая конкуренция.
Но время жизни, потраченное на работу оплачивается намного выше.

Ну так тоді треба порівнювати вартість життя. В інеті бачив недавно приклад порівняння цін відпочинку на гірськолижних курортах Австрії та Франції - і США. Так в США цінник був в 10 разів більше!
Інших приклад - вартість добирання на роботу і назад - мені наприклад проїзд по цілому місту коштує 23 долари США в місяць.

А от пересічний американець має добиратись на роботу на авто з субурбії (бензин, страховка, кредитний платіж за авто ітд) - не думаю що це 23 долари в місяць. Може навіть не 230 доларів.

Тому і зявляється ілюзія "високих" зарплат в США - насправді це фуфел.
Теж читав недавно - більшість американців не можуть собі дозволити відпочинок на морі. А от якщо живеш в ЄС, береш квитки райнейра по 50 баксів + бронюєш десь в Італії житло по 100 баксів. Можна навіть на вихідні - ВСЕ!


Давайте разделим этот вопрос на несколько.
1. Стоимость жизни.
Основная часть расходов ложится на жилье. Размер этой статьи расходов - это то, что резко отличает американское общество от европейского.
Например, в моей локации сейчас очень тяжело найти хоть какое-то жилье за 2000 долларов в месяц. Скажем так, его стоит искать в диапазоне 2-2,5 куе. И это будет жилье эконом сегмента. Давайте запомним эту цифру.
Расходы на питание. Думаю, +/- сопоставимы с европейскими. Сейчас есть перекос из-за птичьего гриппа с ценами на яйца. Они превысили Х10 по сравнению со временем когда мы приехали. Для нашей семьи сейчас расходы на питание дома где-то в пределах 1500-1700 долларов в месяц. Это ДОМА, мы мало питаемся вне дома, но если уж Вы говорите об ОТ, то давайте считать минимум.
ОТ. Да, в 23 доллара в месяц не уложиться. Мы нерегулярно пользуемся ОТ, в последнее время намного чаще. 2.90 - одна поездка. Но если-бы делали это регулярно, то покупали-бы проездные - 120 (кажется) долларов в месяц на все виды.
Если говорить о людях, которые пользуются машиной, то...давно известно, что цены на американском рынке ниже как на машины так и на бензин, чем на европейском. Да, страховка дороже, но зависит от того места, где живешь. Например, в Бруклине за счастье 2К в год на 1 машину. А в Берген каунти НДж, знакомая 200 долларов в месяц платила за 3 машины. К слову, у меня за тогда новую машину, получалось 2 Куе в год в Киеве. Так что по авто расходам не много, относительно.
А в остальном стоимость жизни отличается просто от того, что отличается стиль жизни. Детские сады платные и дорогие - около 1 куе в месяц. Но не всем это и надо. Правда? Мои дети не ходили в детские сады в Украине.
Рестораны. Да, это дороже, чем в Европе. Опять-же, есть рестораны, где можно за 20 долларов перекусить или где можно оставить несколько сотен. Зависит от уровня ресторана и локации. Но можно и не питаться в ресторанах если мы говорим об ОТ и минимальном уровне жизни.
Медицина. Тут очень зависит от штата, уровня дохода и работодателя.
В НЙ и др дем щтатах есть страховки для бедных (медикейд/медикал) и субсидированные страховки для людей, чей доход не превышает определенный порог (он не такй и маленький). В НЙ на детей можно получить или бесплатную страховку или с символической платой. Мы платим по 30 долларов в месяц за ребенка в месяц. Это очень не напряжно.
Насчет отдыха. В основном американцы отдыхают или в Мексике или...в Европе.
Кстати, тут кто-то писал, что только белые только ездят. Недавно разговаривал с черным, работает сварщиком. Объездил много стран Европы. Что помню - Швеция, Мальта, Испания.
В США тоже много отдыхает. Мы отдыхали на курорте для среднего+ класса, ездили на машинах со знакомыми (то есть туда на транспорт не потратились но на такси ехали к ним (250+140 долларов туда и обратно)) и оставили там около 2-х моих недельных зарплат. Да, это было чуть меньше недели и мы взяли очень удачно бронь на отель. Можно было и в гораздо бОльшие деньги уложиться.
Я в Мексику и Доминикану не ездил, но знакомые часто ездят и говорили, что в 700 долларов на человека помещаются со всеми расходами.
Что действительно дорого - активити для детей. Любое - от 500 долларов на ребенка в месяц. Но многие без этого обходятся. Детские лагеря. Это тысячи и десятки тысяч долларов.
Ну и покупка жилья, ввиду его относительно высокой цены.
В целом, я-бы сказал, что жить дорого в США - это жить по американским финансовым привычкам. Есть в ресторанах, покупать в долг даже если можно без этого обойтись или купить за свои и тд.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 21:31

  rjkz написав:Я в Мексику и Доминикану не ездил, но знакомые часто ездят и говорили, что в 700 долларов на человека помещаются со всеми расходами.


В Німечині також можна вкластись в 700 євро на тиждень в Єгипет.
Знаю людей які виловлювали менше ніж за 500 євро.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 21:58

Важко знайти більш точну та об"єктивну картину життя в США, ніж написав вище rjkz.

Додам чисто для порівняння до пункту 1: на вихідних будуть переїжджати на нове місце життя наші ІТ-ники - місто San Jose (СА) - самий центр Силіконової долини.
В розмові було сказано: "Була оренда 4 000 на місяць (приватна оселя з великим подвір"ям для вигулу песика) - і буде 4 000 доларів на місяць".
Цікавий факт: власниця - китаянка - повертається з Китаю - бо отримала вся родина Грін-карти і тому повертається, вселяється, ще й вагітна...
Цікавий факт номер 2: виходить, що "якась там китаянка" має в такому особливому місці приватну - не нову - оселю. Власниця.
Орієнтир ціни 1 500 000 доларів.
akurt
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