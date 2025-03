Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2669267026712672> Додано: Суб 08 бер, 2025 08:04 при 500К в ІТ після універа, оренда за 4000 це халява





Синьор після 20-ти років в ойті, який живе в підвалі нахалбуду , зміг би з зп 0.5 млн орендувати таке житло за 4 кує/міс, чи просто витрачав би втричі більше часу на мрії, продовжуючи зрізати опеньки з фундаменту, подорожуючи по островам разом з ночкіним лише в межах ютьюбу? Синьор після 20-ти років в ойті, який живе в підвалі нахалбуду , зміг би з зп 0.5 млн орендувати таке житло за 4 кує/міс, чи просто витрачав би втричі більше часу на мрії, продовжуючи зрізати опеньки з фундаменту, подорожуючи по островам разом з ночкіним лише в межах ютьюбу? Hotab Повідомлень: 14339 З нами з: 15.02.09 Подякував: 381 раз. Подякували: 2323 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 бер, 2025 08:17 rjkz написав: BIGor написав: rjkz написав: В США медом не намазано - возможно.

В отличии от Германии (если судить по тому что пишут на этом форуме) никто за ничто деньги не дает (на самом деле дают, но не всем. В основном, это "обиженные" социальные группы, в которых бизнес по доению государственных программ поставлен на широкую ногу).

Но если говорить о тех, кто в принципе работает, то если не сравнивать врача с посудомойкой, то ПОКА все в пользу США.

И врачи и айти и сантехники и медсестры и тп. зарабатывают намного больше, чем в других странах. Да, надо пахать. Да, очень высокая конкуренция.

Но время жизни, потраченное на работу оплачивается намного выше. В США медом не намазано - возможно.В отличии от Германии (если судить по тому что пишут на этом форуме) никто за ничто деньги не дает (на самом деле дают, но не всем. В основном, это "обиженные" социальные группы, в которых бизнес по доению государственных программ поставлен на широкую ногу).Но если говорить о тех, кто в принципе работает, то если не сравнивать врача с посудомойкой, то ПОКА все в пользу США.И врачи и айти и сантехники и медсестры и тп. зарабатывают намного больше, чем в других странах. Да, надо пахать. Да, очень высокая конкуренция.Но время жизни, потраченное на работу оплачивается намного выше.

Ну так тоді треба порівнювати вартість життя. В інеті бачив недавно приклад порівняння цін відпочинку на гірськолижних курортах Австрії та Франції - і США. Так в США цінник був в 10 разів більше!

Інших приклад - вартість добирання на роботу і назад - мені наприклад проїзд по цілому місту коштує 23 долари США в місяць.



А от пересічний американець має добиратись на роботу на авто з субурбії (бензин, страховка, кредитний платіж за авто ітд) - не думаю що це 23 долари в місяць. Може навіть не 230 доларів.



Тому і зявляється ілюзія "високих" зарплат в США - насправді це фуфел.

Теж читав недавно - більшість американців не можуть собі дозволити відпочинок на морі. А от якщо живеш в ЄС, береш квитки райнейра по 50 баксів + бронюєш десь в Італії житло по 100 баксів. Можна навіть на вихідні - ВСЕ! Ну так тоді треба порівнювати вартість життя. В інеті бачив недавно приклад порівняння цін відпочинку на гірськолижних курортах Австрії та Франції - і США. Так в США цінник був в 10 разів більше!Інших приклад - вартість добирання на роботу і назад - мені наприклад проїзд по цілому місту коштує 23 долари США в місяць.А от пересічний американець має добиратись на роботу на авто з субурбії (бензин, страховка, кредитний платіж за авто ітд) - не думаю що це 23 долари в місяць. Може навіть не 230 доларів.Тому і зявляється ілюзія "високих" зарплат в США - насправді це фуфел.Теж читав недавно - більшість американців не можуть собі дозволити відпочинок на морі. А от якщо живеш в ЄС, береш квитки райнейра по 50 баксів + бронюєш десь в Італії житло по 100 баксів. Можна навіть на вихідні - ВСЕ!



Давайте разделим этот вопрос на несколько.

1. Стоимость жизни.

Основная часть расходов ложится на жилье. Размер этой статьи расходов - это то, что резко отличает американское общество от европейского.

Например, в моей локации сейчас очень тяжело найти хоть какое-то жилье за 2000 долларов в месяц. Скажем так, его стоит искать в диапазоне 2-2,5 куе. И это будет жилье эконом сегмента. Давайте запомним эту цифру.

Расходы на питание. Думаю, +/- сопоставимы с европейскими. Сейчас есть перекос из-за птичьего гриппа с ценами на яйца. Они превысили Х10 по сравнению со временем когда мы приехали. Для нашей семьи сейчас расходы на питание дома где-то в пределах 1500-1700 долларов в месяц. Это ДОМА, мы мало питаемся вне дома, но если уж Вы говорите об ОТ, то давайте считать минимум.

ОТ. Да, в 23 доллара в месяц не уложиться. Мы нерегулярно пользуемся ОТ, в последнее время намного чаще. 2.90 - одна поездка. Но если-бы делали это регулярно, то покупали-бы проездные - 120 (кажется) долларов в месяц на все виды.

Если говорить о людях, которые пользуются машиной, то...давно известно, что цены на американском рынке ниже как на машины так и на бензин, чем на европейском. Да, страховка дороже, но зависит от того места, где живешь. Например, в Бруклине за счастье 2К в год на 1 машину. А в Берген каунти НДж, знакомая 200 долларов в месяц платила за 3 машины. К слову, у меня за тогда новую машину, получалось 2 Куе в год в Киеве. Так что по авто расходам не много, относительно.

А в остальном стоимость жизни отличается просто от того, что отличается стиль жизни. Детские сады платные и дорогие - около 1 куе в месяц. Но не всем это и надо. Правда? Мои дети не ходили в детские сады в Украине.

Рестораны. Да, это дороже, чем в Европе. Опять-же, есть рестораны, где можно за 20 долларов перекусить или где можно оставить несколько сотен. Зависит от уровня ресторана и локации. Но можно и не питаться в ресторанах если мы говорим об ОТ и минимальном уровне жизни.

Медицина. Тут очень зависит от штата, уровня дохода и работодателя.

В НЙ и др дем щтатах есть страховки для бедных (медикейд/медикал) и субсидированные страховки для людей, чей доход не превышает определенный порог (он не такй и маленький). В НЙ на детей можно получить или бесплатную страховку или с символической платой. Мы платим по 30 долларов в месяц за ребенка в месяц. Это очень не напряжно.

Насчет отдыха. В основном американцы отдыхают или в Мексике или...в Европе.

Кстати, тут кто-то писал, что только белые только ездят. Недавно разговаривал с черным, работает сварщиком. Объездил много стран Европы. Что помню - Швеция, Мальта, Испания.

В США тоже много отдыхает. Мы отдыхали на курорте для среднего+ класса, ездили на машинах со знакомыми (то есть туда на транспорт не потратились но на такси ехали к ним (250+140 долларов туда и обратно)) и оставили там около 2-х моих недельных зарплат. Да, это было чуть меньше недели и мы взяли очень удачно бронь на отель. Можно было и в гораздо бОльшие деньги уложиться.

Я в Мексику и Доминикану не ездил, но знакомые часто ездят и говорили, что в 700 долларов на человека помещаются со всеми расходами.

Что действительно дорого - активити для детей. Любое - от 500 долларов на ребенка в месяц. Но многие без этого обходятся. Детские лагеря. Это тысячи и десятки тысяч долларов.

Ну и покупка жилья, ввиду его относительно высокой цены.

В целом, я-бы сказал, что жить дорого в США - это жить по американским финансовым привычкам. Есть в ресторанах, покупать в долг даже если можно без этого обойтись или купить за свои и тд. Давайте разделим этот вопрос на несколько.1. Стоимость жизни.Основная часть расходов ложится на жилье. Размер этой статьи расходов - это то, что резко отличает американское общество от европейского.Например, в моей локации сейчас очень тяжело найти хоть какое-то жилье за 2000 долларов в месяц. Скажем так, его стоит искать в диапазоне 2-2,5 куе. И это будет жилье эконом сегмента. Давайте запомним эту цифру.Расходы на питание. Думаю, +/- сопоставимы с европейскими. Сейчас есть перекос из-за птичьего гриппа с ценами на яйца. Они превысили Х10 по сравнению со временем когда мы приехали. Для нашей семьи сейчас расходы на питание дома где-то в пределах 1500-1700 долларов в месяц. Это ДОМА, мы мало питаемся вне дома, но если уж Вы говорите об ОТ, то давайте считать минимум.ОТ. Да, в 23 доллара в месяц не уложиться. Мы нерегулярно пользуемся ОТ, в последнее время намного чаще. 2.90 - одна поездка. Но если-бы делали это регулярно, то покупали-бы проездные - 120 (кажется) долларов в месяц на все виды.Если говорить о людях, которые пользуются машиной, то...давно известно, что цены на американском рынке ниже как на машины так и на бензин, чем на европейском. Да, страховка дороже, но зависит от того места, где живешь. Например, в Бруклине за счастье 2К в год на 1 машину. А в Берген каунти НДж, знакомая 200 долларов в месяц платила за 3 машины. К слову, у меня за тогда новую машину, получалось 2 Куе в год в Киеве. Так что по авто расходам не много, относительно.А в остальном стоимость жизни отличается просто от того, что отличается стиль жизни. Детские сады платные и дорогие - около 1 куе в месяц. Но не всем это и надо. Правда? Мои дети не ходили в детские сады в Украине.Рестораны. Да, это дороже, чем в Европе. Опять-же, есть рестораны, где можно за 20 долларов перекусить или где можно оставить несколько сотен. Зависит от уровня ресторана и локации. Но можно и не питаться в ресторанах если мы говорим об ОТ и минимальном уровне жизни.Медицина. Тут очень зависит от штата, уровня дохода и работодателя.В НЙ и др дем щтатах есть страховки для бедных (медикейд/медикал) и субсидированные страховки для людей, чей доход не превышает определенный порог (он не такй и маленький). В НЙ на детей можно получить или бесплатную страховку или с символической платой. Мы платим по 30 долларов в месяц за ребенка в месяц. Это очень не напряжно.Насчет отдыха. В основном американцы отдыхают или в Мексике или...в Европе.Кстати, тут кто-то писал, что только белые только ездят. Недавно разговаривал с черным, работает сварщиком. Объездил много стран Европы. Что помню - Швеция, Мальта, Испания.В США тоже много отдыхает. Мы отдыхали на курорте для среднего+ класса, ездили на машинах со знакомыми (то есть туда на транспорт не потратились но на такси ехали к ним (250+140 долларов туда и обратно)) и оставили там около 2-х моих недельных зарплат. Да, это было чуть меньше недели и мы взяли очень удачно бронь на отель. Можно было и в гораздо бОльшие деньги уложиться.Я в Мексику и Доминикану не ездил, но знакомые часто ездят и говорили, что в 700 долларов на человека помещаются со всеми расходами.Что действительно дорого - активити для детей. Любое - от 500 долларов на ребенка в месяц. Но многие без этого обходятся. Детские лагеря. Это тысячи и десятки тысяч долларов.Ну и покупка жилья, ввиду его относительно высокой цены.В целом, я-бы сказал, что жить дорого в США - это жить по американским финансовым привычкам. Есть в ресторанах, покупать в долг даже если можно без этого обойтись или купить за свои и тд.

Згоден, що все випливає з укладу життя людей, але от цікаво було б побачити, як живуть самі-самі пересічні американці. Звичайно штат від штату має дуже велику різницю, як різні країни ЄС, але цікаво було б порівняти. Я раніше дуже захоплювався США і все таке, країна свободи, але чим більше читаєш місцевих - тим більше ця країна відторгає. Згоден, що все випливає з укладу життя людей, але от цікаво було б побачити, як живуть самі-самі пересічні американці. Звичайно штат від штату має дуже велику різницю, як різні країни ЄС, але цікаво було б порівняти. Я раніше дуже захоплювався США і все таке, країна свободи, але чим більше читаєш місцевих - тим більше ця країна відторгає. BIGor

Повідомлень: 9804 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1421 раз. Подякували: 1835 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 бер, 2025 08:18 Gastarbaiter написав: BIGor написав: Ага, знайдіть спочатку по 150-200 баксів Ага, знайдіть спочатку по 150-200 баксів

Ну знайшов. Що далі?

На Букінгу 3 ночі у 5* all inclusive - 1000 баксів, кімната в якомусь цоколі - можна у сотку вкластися (за ті самі 3 ночі). Ну знайшов. Що далі?На Букінгу 3 ночі у 5* all inclusive - 1000 баксів, кімната в якомусь цоколі - можна у сотку вкластися (за ті самі 3 ночі).

Згоден, був не правий, я не знайшов білетів дешевше 200 взагалі, але шукав на літо. Згоден, був не правий, я не знайшов білетів дешевше 200 взагалі, але шукав на літо. BIGor

Повідомлень: 9804 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1421 раз. Подякували: 1835 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 бер, 2025 08:20 akurt написав: Важко знайти більш точну та об"єктивну картину життя в США, ніж написав вище rjkz.



Додам чисто для порівняння до пункту 1: на вихідних будуть переїжджати на нове місце життя наші ІТ-ники - місто San Jose (СА) - самий центр Силіконової долини.

В розмові було сказано: "Була оренда 4 000 на місяць (приватна оселя з великим подвір"ям для вигулу песика) - і буде 4 000 доларів на місяць".

Цікавий факт: власниця - китаянка - повертається з Китаю - бо отримала вся родина Грін-карти і тому повертається, вселяється, ще й вагітна...

Цікавий факт номер 2: виходить, що "якась там китаянка" має в такому особливому місці приватну - не нову - оселю. Власниця.

Орієнтир ціни 1 500 000 доларів. Важко знайти більш точну та об"єктивну картину життя в США, ніж написав вищеДодам чисто для порівняння до пункту 1: на вихідних будуть переїжджати на нове місце життя наші ІТ-ники - місто San Jose (СА) - самий центр Силіконової долини.В розмові було сказано: "Була оренда 4 000 на місяць (приватна оселя з великим подвір"ям для вигулу песика) - і буде 4 000 доларів на місяць".Цікавий факт: власниця - китаянка - повертається з Китаю - бо отримала вся родина Грін-карти і тому повертається, вселяється, ще й вагітна...Цікавий факт номер 2: виходить, що "якась там китаянка" має в такому особливому місці приватну - не нову - оселю. Власниця.

Пане Акурт, стосовно орієнтира ціни, гуляє зараз мем американськими просторами, що показує ситуацію на ринку нерухомості США (ну і ЄС думаю також)



Пане Акурт, стосовно орієнтира ціни, гуляє зараз мем американськими просторами, що показує ситуацію на ринку нерухомості США (ну і ЄС думаю також) BIGor

Повідомлень: 9804 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1421 раз. Подякували: 1835 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 бер, 2025 09:09 BIGor написав: rjkz написав: BIGor написав: Ну так тоді треба порівнювати вартість життя. В інеті бачив недавно приклад порівняння цін відпочинку на гірськолижних курортах Австрії та Франції - і США. Так в США цінник був в 10 разів більше!

Інших приклад - вартість добирання на роботу і назад - мені наприклад проїзд по цілому місту коштує 23 долари США в місяць.



А от пересічний американець має добиратись на роботу на авто з субурбії (бензин, страховка, кредитний платіж за авто ітд) - не думаю що це 23 долари в місяць. Може навіть не 230 доларів.



Тому і зявляється ілюзія "високих" зарплат в США - насправді це фуфел.

Теж читав недавно - більшість американців не можуть собі дозволити відпочинок на морі. А от якщо живеш в ЄС, береш квитки райнейра по 50 баксів + бронюєш десь в Італії житло по 100 баксів. Можна навіть на вихідні - ВСЕ! Ну так тоді треба порівнювати вартість життя. В інеті бачив недавно приклад порівняння цін відпочинку на гірськолижних курортах Австрії та Франції - і США. Так в США цінник був в 10 разів більше!Інших приклад - вартість добирання на роботу і назад - мені наприклад проїзд по цілому місту коштує 23 долари США в місяць.А от пересічний американець має добиратись на роботу на авто з субурбії (бензин, страховка, кредитний платіж за авто ітд) - не думаю що це 23 долари в місяць. Може навіть не 230 доларів.Тому і зявляється ілюзія "високих" зарплат в США - насправді це фуфел.Теж читав недавно - більшість американців не можуть собі дозволити відпочинок на морі. А от якщо живеш в ЄС, береш квитки райнейра по 50 баксів + бронюєш десь в Італії житло по 100 баксів. Можна навіть на вихідні - ВСЕ!



Давайте разделим этот вопрос на несколько.

1. Стоимость жизни.

Основная часть расходов ложится на жилье. Размер этой статьи расходов - это то, что резко отличает американское общество от европейского.

Например, в моей локации сейчас очень тяжело найти хоть какое-то жилье за 2000 долларов в месяц. Скажем так, его стоит искать в диапазоне 2-2,5 куе. И это будет жилье эконом сегмента. Давайте запомним эту цифру.

Расходы на питание. Думаю, +/- сопоставимы с европейскими. Сейчас есть перекос из-за птичьего гриппа с ценами на яйца. Они превысили Х10 по сравнению со временем когда мы приехали. Для нашей семьи сейчас расходы на питание дома где-то в пределах 1500-1700 долларов в месяц. Это ДОМА, мы мало питаемся вне дома, но если уж Вы говорите об ОТ, то давайте считать минимум.

ОТ. Да, в 23 доллара в месяц не уложиться. Мы нерегулярно пользуемся ОТ, в последнее время намного чаще. 2.90 - одна поездка. Но если-бы делали это регулярно, то покупали-бы проездные - 120 (кажется) долларов в месяц на все виды.

Если говорить о людях, которые пользуются машиной, то...давно известно, что цены на американском рынке ниже как на машины так и на бензин, чем на европейском. Да, страховка дороже, но зависит от того места, где живешь. Например, в Бруклине за счастье 2К в год на 1 машину. А в Берген каунти НДж, знакомая 200 долларов в месяц платила за 3 машины. К слову, у меня за тогда новую машину, получалось 2 Куе в год в Киеве. Так что по авто расходам не много, относительно.

А в остальном стоимость жизни отличается просто от того, что отличается стиль жизни. Детские сады платные и дорогие - около 1 куе в месяц. Но не всем это и надо. Правда? Мои дети не ходили в детские сады в Украине.

Рестораны. Да, это дороже, чем в Европе. Опять-же, есть рестораны, где можно за 20 долларов перекусить или где можно оставить несколько сотен. Зависит от уровня ресторана и локации. Но можно и не питаться в ресторанах если мы говорим об ОТ и минимальном уровне жизни.

Медицина. Тут очень зависит от штата, уровня дохода и работодателя.

В НЙ и др дем щтатах есть страховки для бедных (медикейд/медикал) и субсидированные страховки для людей, чей доход не превышает определенный порог (он не такй и маленький). В НЙ на детей можно получить или бесплатную страховку или с символической платой. Мы платим по 30 долларов в месяц за ребенка в месяц. Это очень не напряжно.

Насчет отдыха. В основном американцы отдыхают или в Мексике или...в Европе.

Кстати, тут кто-то писал, что только белые только ездят. Недавно разговаривал с черным, работает сварщиком. Объездил много стран Европы. Что помню - Швеция, Мальта, Испания.

В США тоже много отдыхает. Мы отдыхали на курорте для среднего+ класса, ездили на машинах со знакомыми (то есть туда на транспорт не потратились но на такси ехали к ним (250+140 долларов туда и обратно)) и оставили там около 2-х моих недельных зарплат. Да, это было чуть меньше недели и мы взяли очень удачно бронь на отель. Можно было и в гораздо бОльшие деньги уложиться.

Я в Мексику и Доминикану не ездил, но знакомые часто ездят и говорили, что в 700 долларов на человека помещаются со всеми расходами.

Что действительно дорого - активити для детей. Любое - от 500 долларов на ребенка в месяц. Но многие без этого обходятся. Детские лагеря. Это тысячи и десятки тысяч долларов.

Ну и покупка жилья, ввиду его относительно высокой цены.

В целом, я-бы сказал, что жить дорого в США - это жить по американским финансовым привычкам. Есть в ресторанах, покупать в долг даже если можно без этого обойтись или купить за свои и тд. Давайте разделим этот вопрос на несколько.1. Стоимость жизни.Основная часть расходов ложится на жилье. Размер этой статьи расходов - это то, что резко отличает американское общество от европейского.Например, в моей локации сейчас очень тяжело найти хоть какое-то жилье за 2000 долларов в месяц. Скажем так, его стоит искать в диапазоне 2-2,5 куе. И это будет жилье эконом сегмента. Давайте запомним эту цифру.Расходы на питание. Думаю, +/- сопоставимы с европейскими. Сейчас есть перекос из-за птичьего гриппа с ценами на яйца. Они превысили Х10 по сравнению со временем когда мы приехали. Для нашей семьи сейчас расходы на питание дома где-то в пределах 1500-1700 долларов в месяц. Это ДОМА, мы мало питаемся вне дома, но если уж Вы говорите об ОТ, то давайте считать минимум.ОТ. Да, в 23 доллара в месяц не уложиться. Мы нерегулярно пользуемся ОТ, в последнее время намного чаще. 2.90 - одна поездка. Но если-бы делали это регулярно, то покупали-бы проездные - 120 (кажется) долларов в месяц на все виды.Если говорить о людях, которые пользуются машиной, то...давно известно, что цены на американском рынке ниже как на машины так и на бензин, чем на европейском. Да, страховка дороже, но зависит от того места, где живешь. Например, в Бруклине за счастье 2К в год на 1 машину. А в Берген каунти НДж, знакомая 200 долларов в месяц платила за 3 машины. К слову, у меня за тогда новую машину, получалось 2 Куе в год в Киеве. Так что по авто расходам не много, относительно.А в остальном стоимость жизни отличается просто от того, что отличается стиль жизни. Детские сады платные и дорогие - около 1 куе в месяц. Но не всем это и надо. Правда? Мои дети не ходили в детские сады в Украине.Рестораны. Да, это дороже, чем в Европе. Опять-же, есть рестораны, где можно за 20 долларов перекусить или где можно оставить несколько сотен. Зависит от уровня ресторана и локации. Но можно и не питаться в ресторанах если мы говорим об ОТ и минимальном уровне жизни.Медицина. Тут очень зависит от штата, уровня дохода и работодателя.В НЙ и др дем щтатах есть страховки для бедных (медикейд/медикал) и субсидированные страховки для людей, чей доход не превышает определенный порог (он не такй и маленький). В НЙ на детей можно получить или бесплатную страховку или с символической платой. Мы платим по 30 долларов в месяц за ребенка в месяц. Это очень не напряжно.Насчет отдыха. В основном американцы отдыхают или в Мексике или...в Европе.Кстати, тут кто-то писал, что только белые только ездят. Недавно разговаривал с черным, работает сварщиком. Объездил много стран Европы. Что помню - Швеция, Мальта, Испания.В США тоже много отдыхает. Мы отдыхали на курорте для среднего+ класса, ездили на машинах со знакомыми (то есть туда на транспорт не потратились но на такси ехали к ним (250+140 долларов туда и обратно)) и оставили там около 2-х моих недельных зарплат. Да, это было чуть меньше недели и мы взяли очень удачно бронь на отель. Можно было и в гораздо бОльшие деньги уложиться.Я в Мексику и Доминикану не ездил, но знакомые часто ездят и говорили, что в 700 долларов на человека помещаются со всеми расходами.Что действительно дорого - активити для детей. Любое - от 500 долларов на ребенка в месяц. Но многие без этого обходятся. Детские лагеря. Это тысячи и десятки тысяч долларов.Ну и покупка жилья, ввиду его относительно высокой цены.В целом, я-бы сказал, что жить дорого в США - это жить по американским финансовым привычкам. Есть в ресторанах, покупать в долг даже если можно без этого обойтись или купить за свои и тд.

Згоден, що все випливає з укладу життя людей, але от цікаво було б побачити, як живуть самі-самі пересічні американці. Звичайно штат від штату має дуже велику різницю, як різні країни ЄС, але цікаво було б порівняти. Я раніше дуже захоплювався США і все таке, країна свободи, але чим більше читаєш місцевих - тим більше ця країна відторгає. Згоден, що все випливає з укладу життя людей, але от цікаво було б побачити, як живуть самі-самі пересічні американці. Звичайно штат від штату має дуже велику різницю, як різні країни ЄС, але цікаво було б порівняти. Я раніше дуже захоплювався США і все таке, країна свободи,



"-Что все нашли в этом Карузо? Хрипит, шепелявит,в ноты не попадает.

- О! Вы слышали Карузо?

-Нет, но мне кое-что напел Цеперович."

Пока сам не прочувствуешь - не поймешь.

И еще раз.

НЙ - это не Америка, а Бруклин - это не НЙ.

90% моего опыта - это НЙ и Бруклин.

Сам хочу в Америке пожить, пока не вырвался. "-Что все нашли в этом Карузо? Хрипит, шепелявит,в ноты не попадает.- О! Вы слышали Карузо?-Нет, но мне кое-что напел Цеперович."Пока сам не прочувствуешь - не поймешь.И еще раз.НЙ - это не Америка, а Бруклин - это не НЙ.90% моего опыта - это НЙ и Бруклин.Сам хочу в Америке пожить, пока не вырвался. rjkz

Повідомлень: 17030 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8491 раз. Подякували: 5362 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 бер, 2025 09:50

В США якісь незрозумілі ціни.

Вчора а гірськолижний центр в штат Uta прибув зі всією родиною колишній мешканець одного обласного центра України.

Я сам в шоці був: ski-pass 312$ для дорослого.

https://www.parkcitymountain.com/plan-y ... ckets.aspx

На дитину 203$.

Беремо калькулятор:

2*312+3*203=1233$ на день.

Сноубордисти.

Виклали мені відео, то я би сказав, що траси непідготовлені.

Страшний снігопад.

Отак вони і живуть… Щодо дорогого - по відношенню до Європи - відпочинку. Гірськолижний - і я писав про це вище - погоджуюся.В США якісь незрозумілі ціни.Вчора а гірськолижний центр в штат Uta прибув зі всією родиною колишній мешканець одного обласного центра України.Я сам в шоці був: ski-pass 312$ для дорослого.На дитину 203$.Беремо калькулятор:2*312+3*203=1233$ на день.Сноубордисти.Виклали мені відео, то я би сказав, що траси непідготовлені.Страшний снігопад.Отак вони і живуть… akurt

Повідомлень: 10620 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3937 раз. Подякували: 1388 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 бер, 2025 11:56 Аренда навіть не за комуналь flyman

Повідомлень: 38719 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1595 раз. Подякували: 2807 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 бер, 2025 12:14 flyman написав: при 500К в ІТ після універа, оренда за 4000 це халява при 500К в ІТ після універа, оренда за 4000 це халява

Звісно, після університету, за базовою спеціальністю M.D. in Computer science.

Не самоучки ж якісь підпарканні...



До речі, ще спитав:

- ШРТ не користуються, їздять на Тесла 3.

- міський транспорт є - але навіщо, якщо Тесла 3 заряджається безкоштовно на роботі.

- до роботи їхати на авто не більше 20 хвилин.

- на роботу зараз їздять щоденно - на 09:00.



Як казали моя мама - полтавчанка "Мудрим ніхто не вродився, а навчився". Звісно, після університету, за базовою спеціальністю M.D. in Computer science.Не самоучки ж якісь підпарканні...До речі, ще спитав:- ШРТ не користуються, їздять на Тесла 3.- міський транспорт є - але навіщо, якщо Тесла 3 заряджається безкоштовно на роботі.- до роботи їхати на авто не більше 20 хвилин.- на роботу зараз їздять щоденно - на 09:00.Як казали моя мама - полтавчанка "Мудрим ніхто не вродився, а навчився". akurt

Повідомлень: 10620 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3937 раз. Подякували: 1388 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 бер, 2025 12:29 flyman написав: О ренда навіть не за комуналь ренда навіть не за комуналь



Там же така справа - хто на що вчився.

Ось тут в Ірландії мій колишній підлеглий - товаришуємо досить тісно весь час - має нерухомість.

https://maps.app.goo.gl/vkirbfifdUkaeuG99

Купив десь 5...7 років тому в кредит.

Повна ціна була здається 75 000 євро.

Перший внесок - 25 000 євро - гроші за продану в Україні квартиру.

Кредит вже - в 2024 - виплатив.

Здає останні чи 3 чи 4 років:

- спочатку за 800 євро на місяць;

- потім зробив косметичний ремонт та поставив кондиціонер (таке досягнення - навіть косметичний ремонт - і в Україні для декого є недосяжним) - підняв плату до 850 євро.

- зараз встановив плату 900 євро на місяць.



Ці гроші - саме така сума - йому конче потрібні: виплачує кредит за приватний будинок в Бельгії, де мешкає останні 3 чи 4 роки.

Ініціатором переїзду в Бельгію була його дружина.

Для довідки: "Дружина - (подру́жжя, подру́жжячко, жінка, жона, рідко супру́га) — особа жіночої статі щодо чоловіка, з яким перебуває у шлюбі" (З Вікіпедії). Там же така справа - хто на що вчився.Ось тут в Ірландії мій колишній підлеглий - товаришуємо досить тісно весь час - має нерухомість.Купив десь 5...7 років тому в кредит.Повна ціна була здається 75 000 євро.Перший внесок - 25 000 євро - гроші за продану в Україні квартиру.Кредит вже - в 2024 - виплатив.Здає останні чи 3 чи 4 років:- спочатку за 800 євро на місяць;- потім зробив косметичний ремонт та поставив кондиціонер (таке досягнення - навіть косметичний ремонт - і в Україні для декого є недосяжним) - підняв плату до 850 євро.- зараз встановив плату 900 євро на місяць.Ці гроші - саме така сума - йому конче потрібні: виплачує кредит за приватний будинок в Бельгії, де мешкає останні 3 чи 4 роки.Ініціатором переїзду в Бельгію була його дружина.Для довідки: "Дружина - (подру́жжя, подру́жжячко, жінка, жона, рідко супру́га) — особа жіночої статі щодо чоловіка, з яким перебуває у шлюбі" (З Вікіпедії). akurt

Повідомлень: 10620 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3937 раз. Подякували: 1388 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 бер, 2025 12:57 akurt написав: flyman написав: при 500К в ІТ після універа, оренда за 4000 це халява при 500К в ІТ після універа, оренда за 4000 це халява

Звісно, після університету, за базовою спеціальністю M.D. in Computer science.

Не самоучки ж якісь підпарканні...



До речі, ще спитав:

- ШРТ не користуються, їздять на Тесла 3.

- міський транспорт є - але навіщо, якщо Тесла 3 заряджається безкоштовно на роботі.

- до роботи їхати на авто не більше 20 хвилин.

- на роботу зараз їздять щоденно - на 09:00.



Як казали моя мама - полтавчанка "Мудрим ніхто не вродився, а навчився". Звісно, після університету, за базовою спеціальністю M.D. in Computer science.Не самоучки ж якісь підпарканні...До речі, ще спитав:- ШРТ не користуються, їздять на Тесла 3.- міський транспорт є - але навіщо, якщо Тесла 3 заряджається безкоштовно на роботі.- до роботи їхати на авто не більше 20 хвилин.- на роботу зараз їздять щоденно - на 09:00.Як казали моя мама - полтавчанка "Мудрим ніхто не вродився, а навчився".

А чому із такою зарплатнею він собі щось краще ніж кітайський хлам не купив? Той же корвєт чи лесус єоектричний? А чому із такою зарплатнею він собі щось краще ніж кітайський хлам не купив? Той же корвєт чи лесус єоектричний? барабашов

Повідомлень: 4920 З нами з: 16.06.15 Подякував: 289 раз. Подякували: 352 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2669267026712672> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор