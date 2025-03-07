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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2669267026712672>
Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 08:04

при 500К в ІТ після універа, оренда за 4000 це халява


Синьор після 20-ти років в ойті, який живе в підвалі нахалбуду , зміг би з зп 0.5 млн орендувати таке житло за 4 кує/міс, чи просто витрачав би втричі більше часу на мрії, продовжуючи зрізати опеньки з фундаменту, подорожуючи по островам разом з ночкіним лише в межах ютьюбу?
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 08:17

  rjkz написав:
  BIGor написав:
  rjkz написав:В США медом не намазано - возможно.
В отличии от Германии (если судить по тому что пишут на этом форуме) никто за ничто деньги не дает (на самом деле дают, но не всем. В основном, это "обиженные" социальные группы, в которых бизнес по доению государственных программ поставлен на широкую ногу).
Но если говорить о тех, кто в принципе работает, то если не сравнивать врача с посудомойкой, то ПОКА все в пользу США.
И врачи и айти и сантехники и медсестры и тп. зарабатывают намного больше, чем в других странах. Да, надо пахать. Да, очень высокая конкуренция.
Но время жизни, потраченное на работу оплачивается намного выше.

Ну так тоді треба порівнювати вартість життя. В інеті бачив недавно приклад порівняння цін відпочинку на гірськолижних курортах Австрії та Франції - і США. Так в США цінник був в 10 разів більше!
Інших приклад - вартість добирання на роботу і назад - мені наприклад проїзд по цілому місту коштує 23 долари США в місяць.

А от пересічний американець має добиратись на роботу на авто з субурбії (бензин, страховка, кредитний платіж за авто ітд) - не думаю що це 23 долари в місяць. Може навіть не 230 доларів.

Тому і зявляється ілюзія "високих" зарплат в США - насправді це фуфел.
Теж читав недавно - більшість американців не можуть собі дозволити відпочинок на морі. А от якщо живеш в ЄС, береш квитки райнейра по 50 баксів + бронюєш десь в Італії житло по 100 баксів. Можна навіть на вихідні - ВСЕ!


Давайте разделим этот вопрос на несколько.
1. Стоимость жизни.
Основная часть расходов ложится на жилье. Размер этой статьи расходов - это то, что резко отличает американское общество от европейского.
Например, в моей локации сейчас очень тяжело найти хоть какое-то жилье за 2000 долларов в месяц. Скажем так, его стоит искать в диапазоне 2-2,5 куе. И это будет жилье эконом сегмента. Давайте запомним эту цифру.
Расходы на питание. Думаю, +/- сопоставимы с европейскими. Сейчас есть перекос из-за птичьего гриппа с ценами на яйца. Они превысили Х10 по сравнению со временем когда мы приехали. Для нашей семьи сейчас расходы на питание дома где-то в пределах 1500-1700 долларов в месяц. Это ДОМА, мы мало питаемся вне дома, но если уж Вы говорите об ОТ, то давайте считать минимум.
ОТ. Да, в 23 доллара в месяц не уложиться. Мы нерегулярно пользуемся ОТ, в последнее время намного чаще. 2.90 - одна поездка. Но если-бы делали это регулярно, то покупали-бы проездные - 120 (кажется) долларов в месяц на все виды.
Если говорить о людях, которые пользуются машиной, то...давно известно, что цены на американском рынке ниже как на машины так и на бензин, чем на европейском. Да, страховка дороже, но зависит от того места, где живешь. Например, в Бруклине за счастье 2К в год на 1 машину. А в Берген каунти НДж, знакомая 200 долларов в месяц платила за 3 машины. К слову, у меня за тогда новую машину, получалось 2 Куе в год в Киеве. Так что по авто расходам не много, относительно.
А в остальном стоимость жизни отличается просто от того, что отличается стиль жизни. Детские сады платные и дорогие - около 1 куе в месяц. Но не всем это и надо. Правда? Мои дети не ходили в детские сады в Украине.
Рестораны. Да, это дороже, чем в Европе. Опять-же, есть рестораны, где можно за 20 долларов перекусить или где можно оставить несколько сотен. Зависит от уровня ресторана и локации. Но можно и не питаться в ресторанах если мы говорим об ОТ и минимальном уровне жизни.
Медицина. Тут очень зависит от штата, уровня дохода и работодателя.
В НЙ и др дем щтатах есть страховки для бедных (медикейд/медикал) и субсидированные страховки для людей, чей доход не превышает определенный порог (он не такй и маленький). В НЙ на детей можно получить или бесплатную страховку или с символической платой. Мы платим по 30 долларов в месяц за ребенка в месяц. Это очень не напряжно.
Насчет отдыха. В основном американцы отдыхают или в Мексике или...в Европе.
Кстати, тут кто-то писал, что только белые только ездят. Недавно разговаривал с черным, работает сварщиком. Объездил много стран Европы. Что помню - Швеция, Мальта, Испания.
В США тоже много отдыхает. Мы отдыхали на курорте для среднего+ класса, ездили на машинах со знакомыми (то есть туда на транспорт не потратились но на такси ехали к ним (250+140 долларов туда и обратно)) и оставили там около 2-х моих недельных зарплат. Да, это было чуть меньше недели и мы взяли очень удачно бронь на отель. Можно было и в гораздо бОльшие деньги уложиться.
Я в Мексику и Доминикану не ездил, но знакомые часто ездят и говорили, что в 700 долларов на человека помещаются со всеми расходами.
Что действительно дорого - активити для детей. Любое - от 500 долларов на ребенка в месяц. Но многие без этого обходятся. Детские лагеря. Это тысячи и десятки тысяч долларов.
Ну и покупка жилья, ввиду его относительно высокой цены.
В целом, я-бы сказал, что жить дорого в США - это жить по американским финансовым привычкам. Есть в ресторанах, покупать в долг даже если можно без этого обойтись или купить за свои и тд.

Згоден, що все випливає з укладу життя людей, але от цікаво було б побачити, як живуть самі-самі пересічні американці. Звичайно штат від штату має дуже велику різницю, як різні країни ЄС, але цікаво було б порівняти. Я раніше дуже захоплювався США і все таке, країна свободи, але чим більше читаєш місцевих - тим більше ця країна відторгає.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 08:18

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Ага, знайдіть спочатку по 150-200 баксів :mrgreen:

Ну знайшов. Що далі? :mrgreen: Зображення
На Букінгу 3 ночі у 5* all inclusive - 1000 баксів, кімната в якомусь цоколі - можна у сотку вкластися (за ті самі 3 ночі).

Згоден, був не правий, я не знайшов білетів дешевше 200 взагалі, але шукав на літо.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 08:20

  akurt написав:Важко знайти більш точну та об"єктивну картину життя в США, ніж написав вище rjkz.

Додам чисто для порівняння до пункту 1: на вихідних будуть переїжджати на нове місце життя наші ІТ-ники - місто San Jose (СА) - самий центр Силіконової долини.
В розмові було сказано: "Була оренда 4 000 на місяць (приватна оселя з великим подвір"ям для вигулу песика) - і буде 4 000 доларів на місяць".
Цікавий факт: власниця - китаянка - повертається з Китаю - бо отримала вся родина Грін-карти і тому повертається, вселяється, ще й вагітна...
Цікавий факт номер 2: виходить, що "якась там китаянка" має в такому особливому місці приватну - не нову - оселю. Власниця.
Орієнтир ціни 1 500 000 доларів.

Пане Акурт, стосовно орієнтира ціни, гуляє зараз мем американськими просторами, що показує ситуацію на ринку нерухомості США (ну і ЄС думаю також)

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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 09:09

  BIGor написав:
  rjkz написав:
  BIGor написав:Ну так тоді треба порівнювати вартість життя. В інеті бачив недавно приклад порівняння цін відпочинку на гірськолижних курортах Австрії та Франції - і США. Так в США цінник був в 10 разів більше!
Інших приклад - вартість добирання на роботу і назад - мені наприклад проїзд по цілому місту коштує 23 долари США в місяць.

А от пересічний американець має добиратись на роботу на авто з субурбії (бензин, страховка, кредитний платіж за авто ітд) - не думаю що це 23 долари в місяць. Може навіть не 230 доларів.

Тому і зявляється ілюзія "високих" зарплат в США - насправді це фуфел.
Теж читав недавно - більшість американців не можуть собі дозволити відпочинок на морі. А от якщо живеш в ЄС, береш квитки райнейра по 50 баксів + бронюєш десь в Італії житло по 100 баксів. Можна навіть на вихідні - ВСЕ!


Давайте разделим этот вопрос на несколько.
1. Стоимость жизни.
Основная часть расходов ложится на жилье. Размер этой статьи расходов - это то, что резко отличает американское общество от европейского.
Например, в моей локации сейчас очень тяжело найти хоть какое-то жилье за 2000 долларов в месяц. Скажем так, его стоит искать в диапазоне 2-2,5 куе. И это будет жилье эконом сегмента. Давайте запомним эту цифру.
Расходы на питание. Думаю, +/- сопоставимы с европейскими. Сейчас есть перекос из-за птичьего гриппа с ценами на яйца. Они превысили Х10 по сравнению со временем когда мы приехали. Для нашей семьи сейчас расходы на питание дома где-то в пределах 1500-1700 долларов в месяц. Это ДОМА, мы мало питаемся вне дома, но если уж Вы говорите об ОТ, то давайте считать минимум.
ОТ. Да, в 23 доллара в месяц не уложиться. Мы нерегулярно пользуемся ОТ, в последнее время намного чаще. 2.90 - одна поездка. Но если-бы делали это регулярно, то покупали-бы проездные - 120 (кажется) долларов в месяц на все виды.
Если говорить о людях, которые пользуются машиной, то...давно известно, что цены на американском рынке ниже как на машины так и на бензин, чем на европейском. Да, страховка дороже, но зависит от того места, где живешь. Например, в Бруклине за счастье 2К в год на 1 машину. А в Берген каунти НДж, знакомая 200 долларов в месяц платила за 3 машины. К слову, у меня за тогда новую машину, получалось 2 Куе в год в Киеве. Так что по авто расходам не много, относительно.
А в остальном стоимость жизни отличается просто от того, что отличается стиль жизни. Детские сады платные и дорогие - около 1 куе в месяц. Но не всем это и надо. Правда? Мои дети не ходили в детские сады в Украине.
Рестораны. Да, это дороже, чем в Европе. Опять-же, есть рестораны, где можно за 20 долларов перекусить или где можно оставить несколько сотен. Зависит от уровня ресторана и локации. Но можно и не питаться в ресторанах если мы говорим об ОТ и минимальном уровне жизни.
Медицина. Тут очень зависит от штата, уровня дохода и работодателя.
В НЙ и др дем щтатах есть страховки для бедных (медикейд/медикал) и субсидированные страховки для людей, чей доход не превышает определенный порог (он не такй и маленький). В НЙ на детей можно получить или бесплатную страховку или с символической платой. Мы платим по 30 долларов в месяц за ребенка в месяц. Это очень не напряжно.
Насчет отдыха. В основном американцы отдыхают или в Мексике или...в Европе.
Кстати, тут кто-то писал, что только белые только ездят. Недавно разговаривал с черным, работает сварщиком. Объездил много стран Европы. Что помню - Швеция, Мальта, Испания.
В США тоже много отдыхает. Мы отдыхали на курорте для среднего+ класса, ездили на машинах со знакомыми (то есть туда на транспорт не потратились но на такси ехали к ним (250+140 долларов туда и обратно)) и оставили там около 2-х моих недельных зарплат. Да, это было чуть меньше недели и мы взяли очень удачно бронь на отель. Можно было и в гораздо бОльшие деньги уложиться.
Я в Мексику и Доминикану не ездил, но знакомые часто ездят и говорили, что в 700 долларов на человека помещаются со всеми расходами.
Что действительно дорого - активити для детей. Любое - от 500 долларов на ребенка в месяц. Но многие без этого обходятся. Детские лагеря. Это тысячи и десятки тысяч долларов.
Ну и покупка жилья, ввиду его относительно высокой цены.
В целом, я-бы сказал, что жить дорого в США - это жить по американским финансовым привычкам. Есть в ресторанах, покупать в долг даже если можно без этого обойтись или купить за свои и тд.

Згоден, що все випливає з укладу життя людей, але от цікаво було б побачити, як живуть самі-самі пересічні американці. Звичайно штат від штату має дуже велику різницю, як різні країни ЄС, але цікаво було б порівняти. Я раніше дуже захоплювався США і все таке, країна свободи, але чим більше читаєш місцевих - тим більше ця країна відторгає.


"-Что все нашли в этом Карузо? Хрипит, шепелявит,в ноты не попадает.
- О! Вы слышали Карузо?
-Нет, но мне кое-что напел Цеперович."
Пока сам не прочувствуешь - не поймешь.
И еще раз.
НЙ - это не Америка, а Бруклин - это не НЙ.
90% моего опыта - это НЙ и Бруклин.
Сам хочу в Америке пожить, пока не вырвался.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 09:50

Щодо дорогого - по відношенню до Європи - відпочинку. Гірськолижний - і я писав про це вище - погоджуюся.
В США якісь незрозумілі ціни.
Вчора а гірськолижний центр в штат Uta прибув зі всією родиною колишній мешканець одного обласного центра України.
Я сам в шоці був: ski-pass 312$ для дорослого.
https://www.parkcitymountain.com/plan-y ... ckets.aspx
На дитину 203$.
Беремо калькулятор:
2*312+3*203=1233$ на день.
Сноубордисти.
Виклали мені відео, то я би сказав, що траси непідготовлені.
Страшний снігопад.
Отак вони і живуть…
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 11:56

Аренда навіть не за комуналь

flyman
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 12:14

  flyman написав:при 500К в ІТ після універа, оренда за 4000 це халява

Звісно, після університету, за базовою спеціальністю M.D. in Computer science.
Не самоучки ж якісь підпарканні...

До речі, ще спитав:
- ШРТ не користуються, їздять на Тесла 3.
- міський транспорт є - але навіщо, якщо Тесла 3 заряджається безкоштовно на роботі.
- до роботи їхати на авто не більше 20 хвилин.
- на роботу зараз їздять щоденно - на 09:00.

Як казали моя мама - полтавчанка "Мудрим ніхто не вродився, а навчився".
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 12:29

  flyman написав:Оренда навіть не за комуналь


Там же така справа - хто на що вчився.
Ось тут в Ірландії мій колишній підлеглий - товаришуємо досить тісно весь час - має нерухомість.
https://maps.app.goo.gl/vkirbfifdUkaeuG99
Купив десь 5...7 років тому в кредит.
Повна ціна була здається 75 000 євро.
Перший внесок - 25 000 євро - гроші за продану в Україні квартиру.
Кредит вже - в 2024 - виплатив.
Здає останні чи 3 чи 4 років:
- спочатку за 800 євро на місяць;
- потім зробив косметичний ремонт та поставив кондиціонер (таке досягнення - навіть косметичний ремонт - і в Україні для декого є недосяжним) - підняв плату до 850 євро.
- зараз встановив плату 900 євро на місяць.

Ці гроші - саме така сума - йому конче потрібні: виплачує кредит за приватний будинок в Бельгії, де мешкає останні 3 чи 4 роки.
Ініціатором переїзду в Бельгію була його дружина.
Для довідки: "Дружина - (подру́жжя, подру́жжячко, жінка, жона, рідко супру́га) — особа жіночої статі щодо чоловіка, з яким перебуває у шлюбі" (З Вікіпедії).
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 12:57

  akurt написав:
  flyman написав:при 500К в ІТ після універа, оренда за 4000 це халява

Звісно, після університету, за базовою спеціальністю M.D. in Computer science.
Не самоучки ж якісь підпарканні...

До речі, ще спитав:
- ШРТ не користуються, їздять на Тесла 3.
- міський транспорт є - але навіщо, якщо Тесла 3 заряджається безкоштовно на роботі.
- до роботи їхати на авто не більше 20 хвилин.
- на роботу зараз їздять щоденно - на 09:00.

Як казали моя мама - полтавчанка "Мудрим ніхто не вродився, а навчився".

А чому із такою зарплатнею він собі щось краще ніж кітайський хлам не купив? Той же корвєт чи лесус єоектричний?
барабашов
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