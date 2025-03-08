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#<1 ... 2669267026712672 Додано: Суб 08 бер, 2025 13:12 Re: Еміграція, заробітчанство трудтабір із покращеним харчуваннм

flyman

Повідомлень: 38721 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1595 раз. Подякували: 2807 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 бер, 2025 17:36 барабашов написав: А чому із такою зарплатнею він собі щось краще ніж кітайський хлам не купив? Той же корвєт чи лесус єоек тричний? А чому із такою зарплатнею він собі щось краще ніж кітайський хлам не купив? Той же корвєт читричний?

Ну, коли живеш в гнидниках Чечеловки, то китайський хлам можна сприймати за палац.

А в корветах та " лесус єоек тричний" їздять тільки пустопоржні понтові мрійники.

На жаль - а може і слава Богу - мрії не перетворилися на автівку.



P.S. Для безлошадного мрійника - цифри по пам"яті.

У людини був в лізингу BMW M340і - новенький із салону.

До цього Mercedes C300 - теж в лізингу.

Новенький звісно.

Мрія кожного автовласника: 3 роки поїздив - та віддав.

Так ось саме цікаве з тим напівспортивним БМВ получилося: коли автівці було 2,5 роки - власнику подзвонив дилер БМВ та запропонував ДОСТРОКОВО (на 6 місяців раніше) повернути авто.

Справа в тому, що БМВ подорожчали за 2,5 роки (здається було 52 000 доларів а стало 65 000 доларів) і у дилера знайшовся клієнт на б/в (!) автівку.

Дилер запропонував відступні (!) - в сумі 6 000 доларів, якщо власник того авто поверне авто на 6 місяців раніше.



Хм... А чого і ні?

Авто повернув дилеру - реально отримав відступних 6 000 доларів.

І взяв собі новеньку Тесла 3 на таких умовах:

- перший внесок 4 500 доларів (Нагадаю: відступні склали 6 000 доларів).

- кредит на 5 років.

- ціна за прайс-листом 38 000 доларів.

- штат Каліфорнія повертає покупцеві 7 500 доларів за купівлю електрокара.



ВСЕ ПРОСТО. Без всяких там - вибачаюсь за ці слова - я іврит не знаю - " лесус єоек тричний"... Ну, коли живеш в гнидниках Чечеловки, то китайський хлам можна сприймати за палац.А в корветах та "тричний" їздять тільки пустопоржні понтові мрійники.На жаль - а може і слава Богу - мрії не перетворилися на автівку.Для безлошадного мрійника - цифри по пам"яті.У людини був в лізингу BMW M340і - новенький із салону.До цього Mercedes C300 - теж в лізингу.Новенький звісно.Мрія кожного автовласника: 3 роки поїздив - та віддав.Так ось саме цікаве з тим напівспортивним БМВ получилося: коли автівці було 2,5 роки - власнику подзвонив дилер БМВ та запропонував ДОСТРОКОВО (на 6 місяців раніше) повернути авто.Справа в тому, що БМВ подорожчали за 2,5 роки (здається було 52 000 доларів а стало 65 000 доларів) і у дилера знайшовся клієнт на б/в (!) автівку.Дилер запропонував відступні (!) - в сумі 6 000 доларів, якщо власник того авто поверне авто на 6 місяців раніше.Хм... А чого і ні?Авто повернув дилеру - реально отримав6 000 доларів.І взяв собі новеньку Тесла 3 на таких умовах:- перший внесок 4 500 доларів (Нагадаю: відступні склали 6 000 доларів).- кредит на 5 років.- ціна за прайс-листом 38 000 доларів.- штат Каліфорнія повертає покупцеві 7 500 доларів за купівлюВСЕ ПРОСТО. Без всяких там - вибачаюсь за ці слова - я іврит не знаю - "тричний"... Востаннє редагувалось akurt в Суб 08 бер, 2025 17:48, всього редагувалось 2 разів. akurt

Повідомлень: 10625 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3939 раз. Подякували: 1388 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 бер, 2025 17:41 akurt

На жаль - а може і слова Богу - мрії не перетворилися на автівку.



Так само як перебування з мрійливим виглядом на гілці КРЖН, вивчення назв всіх модних ЖК, введення в свій лексикон слів «тетрісоподібний» , «Печерськ» і т.д. не роблять з дніпропетровського торгаша ні киянина, ні київського лорда. Максимум - пил в очі новим візиторам гілки, які ще не знають що там пустота.

Ну, коли живеш в гнидниках Чечеловки





Просто ніс по вітру. Ще вчора завидкувато дивився на людей з дорогими авто (якби вони були жінки, то б «насосали», а так «накрали всі». . Зараз час гнобити І. Маска і Теслу. Так само як перебування з мрійливим виглядом на гілці КРЖН, вивчення назв всіх модних ЖК, введення в свій лексикон слів «тетрісоподібний» , «Печерськ» і т.д. не роблять з дніпропетровського торгаша ні киянина, ні київського лорда. Максимум - пил в очі новим візиторам гілки, які ще не знають що там пустота.Просто ніс по вітру. Ще вчора завидкувато дивився на людей з дорогими авто (якби вони були жінки, то б «насосали», а так «накрали всі». . Зараз час гнобити І. Маска і Теслу. Hotab Повідомлень: 14344 З нами з: 15.02.09 Подякував: 381 раз. Подякували: 2325 раз. Профіль 1 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 бер, 2025 17:55 Людина не знає ні реалій життя киян, куди думав швидко переселитися з гнидника, якщо кияни раптом стануть - "дурноголовими" (с) (з кінофільму) та віддадуть йому щось на Інститутській чи Банковій, або хоча б щось дворівневе на Оболонській набережній за ціною сараю на вулиці Шолом Алехема.

Але кияни люди розумні та таких хитромудрих не сприймають.

Вигнали такого покупця в шию.



Ну і реалій США він не бачив в останні 1/2 сторіччя і вже в найближчі 1/2 сторіччя на побачить - тому такі питання і задає.

Ну тут навіть цікаво відповідати - є мій допис вище.



Хі-хі: щось не радить він купити "корвет" або " лесус єоектричний " пану rjkz.

В якого зовсім немає авто. Бо воно йому не є потрібним в умовах життя в Нью-Йорку.



P.S. Я їздив на Тесла 3 - першу годину незвично трохи, потім звикаєш.

Компьютер на колесах. Для мого способу життя - не думаю, що підійшло б. akurt

Повідомлень: 10625 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3939 раз. Подякували: 1388 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 бер, 2025 18:07 akurt

А мені концепція гібридів і електро дуже подобається. Особливо коли паркують біля будинків , що характерно для 90+% київських ЖК.

Тихесенько і без вихлопів виїхав із двору, так само повернувся. Нікого не травив, нікому не шумів . І електронні варіатори, які характерні для більшості гібридів, дуже подобаються. Мʼякий розгін без тичків». Наче дійсно на гральних автоматах. Hotab Повідомлень: 14344 З нами з: 15.02.09 Подякував: 381 раз. Подякували: 2325 раз. Профіль 1 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 бер, 2025 18:14 flyman написав: трудтабір із покращеним харчуваннм

трудтабір із покращеним харчуваннм

Підтримую перегляд цього відео від пана flyman'a.

Реально корисна інформація. Варто дивитися та робити висновки.

В смислі хто і ким буде ваша дитина.



Зверніть увагу на те - ким працює пані - "в мене не дуже хороша робота"!

Ось і ключ для відповідей на всі питання.



У кваліфікованих людей в США відпустка нараховується найчастіше так:

- 2 дня відпустки за кожен відпрацьований місяць.

- тобто 24 дня на рік;

- можна брати відпустку за свій рахунок - але не зловживати цим. Найчастіше беруть додаткові 1-2 дня перед або після світ - тоді виходить несподівано велика святкова відпустка - згідно з календарем (субота, неділя, плюс свято - цікавий варіант).



Нагадаю: згідно з чинним законодавством України:

- У період дії воєнного стану щорічна основна оплачувана відпустка надається працівникам тривалістю 24 календарні дні.

- У період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури. Підтримую перегляд цього відео від пана'a.Реально корисна інформація. Варто дивитисяВ смислі хто і ким буде ваша дитина.Зверніть увагу на те - ким працює пані - ""!У кваліфікованих людей в США відпустка нараховується найчастіше так:- 2 дня відпустки за кожен відпрацьований місяць.- тобто 24 дня на рік;- можна брати відпустку за свій рахунок - але не зловживати цим. Найчастіше беруть додаткові 1-2 дня перед або після світ - тоді виходить несподівано велика святкова відпустка - згідно з календарем (субота, неділя, плюс свято - цікавий варіант).Нагадаю: згідно з чинним законодавством України:- У період дії воєнного стану щорічна основна оплачувана відпустка надається працівникам тривалістю 24 календарні дні.- У період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури. akurt

Повідомлень: 10625 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3939 раз. Подякували: 1388 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 бер, 2025 18:21 Hotab написав: akurt

А мені концепція гібридів і електро дуже подобається. Особливо коли паркують біля будинків , що характерно для 90+% київських ЖК.

Тихесенько і без вихлопів виїхав із двору, так само повернувся. Нікого не травив, нікому не шумів . І електронні варіатори, які характерні для більшості гібридів, дуже подобаються. Мʼякий розгін без тичків». Наче дійсно на гральних автоматах. А мені концепція гібридів і електро дуже подобається. Особливо коли паркують біля будинків , що характерно для 90+% київських ЖК.Тихесенько і без вихлопів виїхав із двору, так само повернувся. Нікого не травив, нікому не шумів . І електронні варіатори, які характерні для більшості гібридів, дуже подобаються. Мʼякий розгін без тичків». Наче дійсно на гральних автоматах.

В мене вже другий підряд гібрид від одного із самих відомих виробників.

Цікаво, що на першому поїздив рівно 2 роки - трапився покупець, який заплатив +1000 доларів до витраченої мною ціни - я миттєво продав. Профіт втрачати не варто - якщо він є.

В мене залишилася зимова гума - ось в листопаді 2024 подзвонив Покупцеві - думав подарувати - а виявилося, що він сам 1 рік поїздив - хлопець молодий - понти закінчилися, бо немає власного житла - продав. Сказав, що буде купувати квартиру.

Мені будо приємно почути, що я йому продав доглянуте нормальне авто, яке не мало проблем. В мене вже другий підряд гібрид від одного із самих відомих виробників.Цікаво, що на першому поїздив рівно 2 роки - трапився покупець, який заплатив1000 доларів до витраченої мною ціни - я миттєво продав. Профіт втрачати не варто - якщо він є.В мене залишилася зимова гума - ось в листопаді 2024 подзвонив Покупцеві - думав подарувати - а виявилося, що він сам 1 рік поїздив - хлопець молодий -, бо немає власного житла - продав. Сказав, що буде купувати квартиру.Мені будо приємно почути, що я йому продав доглянуте нормальне авто, яке не мало проблем. Востаннє редагувалось akurt в Суб 08 бер, 2025 18:24, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10625 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3939 раз. Подякували: 1388 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 бер, 2025 18:24 akurt



відео від пана flyman'a.

Реально корисна інформація. Варто дивитися та робити висновки.

В смислі хто і ким буде ваша дитина.



А, ви про друге відео!

Бо перше також цікаве. Сам пан Флайман так винаймав у бабусі койкомісце, без оплати .

Довго вона не витримала горячого …Це був той щасливий період в житті, коли він купляв крадені велосипеди у циган , недорого. А, ви про друге відео!Бо перше також цікаве. Сам пан Флайман так винаймав у бабусі койкомісце, без оплати .Довго вона не витримала горячого …Це був той щасливий період в житті, коли він купляв крадені велосипеди у циган , недорого. Востаннє редагувалось Hotab в Суб 08 бер, 2025 18:30, всього редагувалось 1 раз. Hotab Повідомлень: 14344 З нами з: 15.02.09 Подякував: 381 раз. Подякували: 2325 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 бер, 2025 18:30 Так, я мав на увазі друге з двох оприлюднених ним відео.



Тому і мав на увазі, що треба думати в наш важкий буремний час головОМ, а не ногОМ - ким ти будеш в цьому світі.

Ось ще один бік медалі: відпустка у низькокваліфікованої людини 10 днів.

Жах. akurt

Повідомлень: 10625 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3939 раз. Подякували: 1388 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2669267026712672 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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