трудтабір із покращеним харчуваннм
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Додано: Суб 08 бер, 2025 13:12
Re: Еміграція, заробітчанство
трудтабір із покращеним харчуваннм
Додано: Суб 08 бер, 2025 17:36
Ну, коли живеш в гнидниках Чечеловки, то китайський хлам можна сприймати за палац.
А в корветах та "лесус єоектричний" їздять тільки пустопоржні понтові мрійники.
На жаль - а може і слава Богу - мрії не перетворилися на автівку.
P.S. Для безлошадного мрійника - цифри по пам"яті.
У людини був в лізингу BMW M340і - новенький із салону.
До цього Mercedes C300 - теж в лізингу.
Новенький звісно.
Мрія кожного автовласника: 3 роки поїздив - та віддав.
Так ось саме цікаве з тим напівспортивним БМВ получилося: коли автівці було 2,5 роки - власнику подзвонив дилер БМВ та запропонував ДОСТРОКОВО (на 6 місяців раніше) повернути авто.
Справа в тому, що БМВ подорожчали за 2,5 роки (здається було 52 000 доларів а стало 65 000 доларів) і у дилера знайшовся клієнт на б/в (!) автівку.
Дилер запропонував відступні (!) - в сумі 6 000 доларів, якщо власник того авто поверне авто на 6 місяців раніше.
Хм... А чого і ні?
Авто повернув дилеру - реально отримав відступних 6 000 доларів.
І взяв собі новеньку Тесла 3 на таких умовах:
- перший внесок 4 500 доларів (Нагадаю: відступні склали 6 000 доларів).
- кредит на 5 років.
- ціна за прайс-листом 38 000 доларів.
- штат Каліфорнія повертає покупцеві 7 500 доларів за купівлю електрокара.
ВСЕ ПРОСТО. Без всяких там - вибачаюсь за ці слова - я іврит не знаю - "лесус єоектричний"...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 08 бер, 2025 17:48, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 08 бер, 2025 17:41
]akurt
Так само як перебування з мрійливим виглядом на гілці КРЖН, вивчення назв всіх модних ЖК, введення в свій лексикон слів «тетрісоподібний» , «Печерськ» і т.д. не роблять з дніпропетровського торгаша ні киянина, ні київського лорда. Максимум - пил в очі новим візиторам гілки, які ще не знають що там пустота.
Просто ніс по вітру. Ще вчора завидкувато дивився на людей з дорогими авто (якби вони були жінки, то б «насосали», а так «накрали всі». . Зараз час гнобити І. Маска і Теслу.
Додано: Суб 08 бер, 2025 17:55
Людина не знає ні реалій життя киян, куди думав швидко переселитися з гнидника, якщо кияни раптом стануть - "дурноголовими" (с) (з кінофільму) та віддадуть йому щось на Інститутській чи Банковій, або хоча б щось дворівневе на Оболонській набережній за ціною сараю на вулиці Шолом Алехема.
Але кияни люди розумні та таких хитромудрих не сприймають.
Вигнали такого покупця в шию.
Ну і реалій США він не бачив в останні 1/2 сторіччя і вже в найближчі 1/2 сторіччя на побачить - тому такі питання і задає.
Ну тут навіть цікаво відповідати - є мій допис вище.
Хі-хі: щось не радить він купити "корвет" або "лесус єоектричний" пану rjkz.
В якого зовсім немає авто. Бо воно йому не є потрібним в умовах життя в Нью-Йорку.
P.S. Я їздив на Тесла 3 - першу годину незвично трохи, потім звикаєш.
Компьютер на колесах. Для мого способу життя - не думаю, що підійшло б.
Додано: Суб 08 бер, 2025 18:07
akurt
А мені концепція гібридів і електро дуже подобається. Особливо коли паркують біля будинків , що характерно для 90+% київських ЖК.
Тихесенько і без вихлопів виїхав із двору, так само повернувся. Нікого не травив, нікому не шумів . І електронні варіатори, які характерні для більшості гібридів, дуже подобаються. Мʼякий розгін без тичків». Наче дійсно на гральних автоматах.
Додано: Суб 08 бер, 2025 18:14
Підтримую перегляд цього відео від пана flyman'a.
Реально корисна інформація. Варто дивитися та робити висновки.
В смислі хто і ким буде ваша дитина.
Зверніть увагу на те - ким працює пані - "в мене не дуже хороша робота"!
Ось і ключ для відповідей на всі питання.
У кваліфікованих людей в США відпустка нараховується найчастіше так:
- 2 дня відпустки за кожен відпрацьований місяць.
- тобто 24 дня на рік;
- можна брати відпустку за свій рахунок - але не зловживати цим. Найчастіше беруть додаткові 1-2 дня перед або після світ - тоді виходить несподівано велика святкова відпустка - згідно з календарем (субота, неділя, плюс свято - цікавий варіант).
Нагадаю: згідно з чинним законодавством України:
- У період дії воєнного стану щорічна основна оплачувана відпустка надається працівникам тривалістю 24 календарні дні.
- У період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури.
Додано: Суб 08 бер, 2025 18:21
В мене вже другий підряд гібрид від одного із самих відомих виробників.
Цікаво, що на першому поїздив рівно 2 роки - трапився покупець, який заплатив +1000 доларів до витраченої мною ціни - я миттєво продав. Профіт втрачати не варто - якщо він є.
В мене залишилася зимова гума - ось в листопаді 2024 подзвонив Покупцеві - думав подарувати - а виявилося, що він сам 1 рік поїздив - хлопець молодий - понти закінчилися, бо немає власного житла - продав. Сказав, що буде купувати квартиру.
Мені будо приємно почути, що я йому продав доглянуте нормальне авто, яке не мало проблем.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 08 бер, 2025 18:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 08 бер, 2025 18:24
akurt
А, ви про друге відео!
Бо перше також цікаве. Сам пан Флайман так винаймав у бабусі койкомісце, без оплати .
Довго вона не витримала горячого …Це був той щасливий період в житті, коли він купляв крадені велосипеди у циган , недорого.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 08 бер, 2025 18:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 08 бер, 2025 18:30
Так, я мав на увазі друге з двох оприлюднених ним відео.
Тому і мав на увазі, що треба думати в наш важкий буремний час головОМ, а не ногОМ - ким ти будеш в цьому світі.
Ось ще один бік медалі: відпустка у низькокваліфікованої людини 10 днів.
Жах.
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