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#<1 ... 2670267126722673 Додано: Суб 08 бер, 2025 20:16

Коли він чи не в кожному повідомленні пише про V8 за 100 + кує - зрозуміло , мріє, фруструється, не може заволодіти

Коли пише постійно про мужеложство і згвалтування … Стоп!! Не може бути!! Коли пацієнт постійно пише про киівську нерухомість , не маючи іі - ясно, мріє , але не може дозволити собіКоли він чи не в кожному повідомленні пише про V8 за 100 + кує - зрозуміло , мріє, фруструється, не може заволодітиКоли пише постійно про мужеложство і згвалтування … Стоп!! Не може бути!! Hotab Повідомлень: 14346 З нами з: 15.02.09 Подякував: 381 раз. Подякували: 2325 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 бер, 2025 20:25 Здавалося б, у Талмуді просто сказано:

«Не лізь ослячим рилом у чужі труси» - але не доходить.

Ах, часи, ах звичаї, ах, безгрошів'я, ах, недоїдання...

І найдивовижніше, що ці напади завжди починаються у нього після заходу сонця в п'ятницю, тобто в Шаббат... і завжди тривають усю суботу...

Але реально прикольно.

Нам потрібні такі: часи ж сумні.



P.S. З киян «причитается»: я своими геніталиями - точніше цікавістю цього «барабашова» до них - спасаю їх та їх дітей від того, що цей 105-и кг «ужас, летящий на крыльях ночи», щось би в них купив та пейсами трусив би чи по Позняках, чи по «Соломі», чи по - не дай Боже - Оболонський набережній, про яку за ціною «на дурняк» він так мріяв.

А так беру удар на себе.

Реально не жартую: душ прийняв з мочалкою та милом, надів свіжі труси (перевірив зараз спеціально, щоби не помилитися: чорного кольору з широкою гумовою стрічкою зверху), футболку (зараз перевірив - коричньового кольору), свіжі панчохи (зараз перевірив: сірого кольору) та нові спортивні штани - сиджу в кріслі, чекаю, зараз тушка підповзе на колінах і спитає:

«akurt, ти чоловік, чи жінка? З чого мені почати?»

Реально прикольно. Востаннє редагувалось akurt в Суб 08 бер, 2025 20:39, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10627 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3939 раз. Подякували: 1388 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 бер, 2025 20:37 akurt





105-и кг «ужас,





В Ля-сільпо ціни звичайно підросли, і кількість возиків, які викочуються нашим героєм з магазину на стоянку зменшилась, але не потрібно применшувати масштаб проблеми для дієтологів і кардіологів Дніпра , там як було 118 кг, так і залишилось. В Ля-сільпо ціни звичайно підросли, і кількість возиків, які викочуються нашим героєм з магазину на стоянку зменшилась, але не потрібно применшувати масштаб проблеми для дієтологів і кардіологів Дніпра , там як було 118 кг, так і залишилось. Hotab Повідомлень: 14346 З нами з: 15.02.09 Подякував: 381 раз. Подякували: 2325 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 бер, 2025 20:41 Фу, яка гидота.

Я сьогодні після душу перевірив: стабільно 84.1 кг при зрості 175 см.

Трохи є в мене зайвої ваги, але я над цим ретельно працюю. Щодня. Реально. akurt

Повідомлень: 10627 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3939 раз. Подякували: 1388 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2670267126722673 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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