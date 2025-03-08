RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2670267126722673
Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 20:16

Коли пацієнт постійно пише про киівську нерухомість , не маючи іі - ясно, мріє , але не може дозволити собі
Коли він чи не в кожному повідомленні пише про V8 за 100 + кує - зрозуміло , мріє, фруструється, не може заволодіти
Коли пише постійно про мужеложство і згвалтування … Стоп!! Не може бути!! :shock: :lol:
Hotab
 
Повідомлень: 14349
З нами з: 15.02.09
Подякував: 382 раз.
Подякували: 2325 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 20:25

Здавалося б, у Талмуді просто сказано:
«Не лізь ослячим рилом у чужі труси» - але не доходить.
Ах, часи, ах звичаї, ах, безгрошів'я, ах, недоїдання...
І найдивовижніше, що ці напади завжди починаються у нього після заходу сонця в п'ятницю, тобто в Шаббат... і завжди тривають усю суботу...
Але реально прикольно.
Нам потрібні такі: часи ж сумні.

P.S. З киян «причитается»: я своими геніталиями - точніше цікавістю цього «барабашова» до них - спасаю їх та їх дітей від того, що цей 105-и кг «ужас, летящий на крыльях ночи», щось би в них купив та пейсами трусив би чи по Позняках, чи по «Соломі», чи по - не дай Боже - Оболонський набережній, про яку за ціною «на дурняк» він так мріяв.
А так беру удар на себе.
Реально не жартую: душ прийняв з мочалкою та милом, надів свіжі труси (перевірив зараз спеціально, щоби не помилитися: чорного кольору з широкою гумовою стрічкою зверху), футболку (зараз перевірив - коричньового кольору), свіжі панчохи (зараз перевірив: сірого кольору) та нові спортивні штани - сиджу в кріслі, чекаю, зараз тушка підповзе на колінах і спитає:
«akurt, ти чоловік, чи жінка? З чого мені почати?»
Реально прикольно.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 08 бер, 2025 20:39, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10627
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3939 раз.
Подякували: 1389 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 20:37

akurt


105-и кг «ужас,


В Ля-сільпо ціни звичайно підросли, і кількість возиків, які викочуються нашим героєм з магазину на стоянку зменшилась, але не потрібно применшувати масштаб проблеми для дієтологів і кардіологів Дніпра , там як було 118 кг, так і залишилось.
Hotab
 
Повідомлень: 14349
З нами з: 15.02.09
Подякував: 382 раз.
Подякували: 2325 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 20:41

Фу, яка гидота.
Я сьогодні після душу перевірив: стабільно 84,0…84,1 кг при зрості 175 см.
Трохи є в мене зайвої ваги, але я над цим ретельно працюю. Щодня. Реально.

P.S. Чесно: не розумію, навіщо воно позориться, і «світится» тут: то розказує на «київській гілці» як в далекій Чечеловці свого часу швидко та вдало робили обрізання, наче кияни знають, де та нещасна Чечеловка, та поїдуть робити обрізання саме в Чечеловку. То розказував киянам (!), що по пʼятницях краще купувати самогон на «Клінчику», наче кияни знають, до той Богом забутий «Клінчик» - заведуть автівки та поїдуть туди за 450 км купувати самогон саме у баби Цилі. То з подробицями розказує, як із майна своєї бабусі Зельди Мордухаєвни - майже справжньої швейної машинки Zinger - намагався зробити 12-ти циліндровий Мерседес, наче це актуально в наш час…
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10627
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3939 раз.
Подякували: 1389 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 22:42

  akurt написав:То з подробицями розказує, як із майна своєї бабусі Зельди Мордухаєвни - майже справжньої швейної машинки Zinger

Це шо, підробка якась?
Water
 
Повідомлень: 2867
З нами з: 06.03.12
Подякував: 61 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 09:24

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Здавалося б, у Талмуді просто сказано:
«Не лізь ослячим рилом у чужі труси» - але не доходить.

Я питав пана Барабашова стосовно його еміграції - мовчить. Напевно по темі Еміграція, заробітчанство йому нічого сказати.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9805
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1421 раз.
Подякували: 1835 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 2670267126722673
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4672)
09.03.2025 08:51
Ринок ОВДП (7872)
08.03.2025 18:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.