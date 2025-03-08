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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 08 бер, 2025 20:37
akurt
105-и кг «ужас,
В Ля-сільпо ціни звичайно підросли, і кількість возиків, які викочуються нашим героєм з магазину на стоянку зменшилась, але не потрібно применшувати масштаб проблеми для дієтологів і кардіологів Дніпра , там як було 118 кг, так і залишилось.
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Додано: Суб 08 бер, 2025 22:42
akurt написав:
То з подробицями розказує, як із майна своєї бабусі Зельди Мордухаєвни - майже справжньої швейної машинки Zinger
Це шо, підробка якась?
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Додано: Нед 09 бер, 2025 09:24
akurt написав:
Здавалося б, у Талмуді просто сказано:
«Не лізь ослячим рилом у чужі труси» - але не доходить.
Я питав пана Барабашова стосовно його еміграції - мовчить. Напевно по темі Еміграція, заробітчанство
йому нічого сказати.
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Додано: Нед 09 бер, 2025 12:18
Hotab написав:akurt
105-и кг «ужас,
В Ля-сільпо ціни звичайно підросли, і кількість возиків, які викочуються нашим героєм з магазину на стоянку зменшилась, але не потрібно применшувати масштаб проблеми для дієтологів і кардіологів Дніпра , там як було 118 кг, так і залишилось.
Тільки Ле Сільпо. Ля це для об'єктів жіночого роду
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Додано: Нед 09 бер, 2025 12:29
BIGor написав: akurt написав:
Здавалося б, у Талмуді просто сказано:
«Не лізь ослячим рилом у чужі труси» - але не доходить.
Я питав пана Барабашова стосовно його еміграції - мовчить. Напевно по темі Еміграція, заробітчанство
йому нічого сказати.
Там насправді по більшості тем нема чого сказати. Тому потік інсультної маячні, по принципу «що знаю, те співаю». Про потужність і гальма автопрому різних країн 90 років , про 60-ті роки , Брежнєва і Сталіна, про музику яку він слухав , коли чолка була пофарбована. Просто потік , аби в роті не завонювалось.
Так як не сплутаних туманом думок там в голові небагато, то доволі легко переходить на улюблені теми: хто кого і де розпечатав в задній прохід, в кого скільки сантиметрів входить. Може на кічі посидіти встиг, хз. І там знайшли і відвідали чорний хід.
А в Стамбул то він за шубами на «Гранд-Базар» їздив. Невдоволений сортами людей в Україні , але сам є офіцер , який ні дня не захищав державу і має вільний виїзд/заїзд Який це сорт по шкалі, хз
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