Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2670267126722673 Додано: Суб 08 бер, 2025 20:37 akurt





105-и кг «ужас,





В Ля-сільпо ціни звичайно підросли, і кількість возиків, які викочуються нашим героєм з магазину на стоянку зменшилась, але не потрібно применшувати масштаб проблеми для дієтологів і кардіологів Дніпра , там як було 118 кг, так і залишилось. В Ля-сільпо ціни звичайно підросли, і кількість возиків, які викочуються нашим героєм з магазину на стоянку зменшилась, але не потрібно применшувати масштаб проблеми для дієтологів і кардіологів Дніпра , там як було 118 кг, так і залишилось. Hotab Повідомлень: 14350 З нами з: 15.02.09 Подякував: 382 раз. Подякували: 2325 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 бер, 2025 22:42 akurt написав: То з подробицями розказує, як із майна своєї бабусі Зельди Мордухаєвни - майже справжньої швейної машинки Zinger То з подробицями розказує, як із майна своєї бабусі Зельди Мордухаєвни - майже справжньої швейної машинки

Це шо, підробка якась? Це шо, підробка якась? Water Повідомлень: 2867 З нами з: 06.03.12 Подякував: 61 раз. Подякували: 212 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 бер, 2025 09:24 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Здавалося б, у Талмуді просто сказано:

«Не лізь ослячим рилом у чужі труси» - але не доходить. Здавалося б, у Талмуді просто сказано:«Не лізь ослячим рилом у чужі труси» - але не доходить.

Я питав пана Барабашова стосовно його еміграції - мовчить. Напевно по темі Еміграція, заробітчанство йому нічого сказати. Я питав пана Барабашова стосовно його еміграції - мовчить. Напевно по темійому нічого сказати. BIGor

Повідомлень: 9806 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1421 раз. Подякували: 1835 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 бер, 2025 12:18 Re: Еміграція, заробітчанство Hotab написав: akurt





105-и кг «ужас,





В Ля-сільпо ціни звичайно підросли, і кількість возиків, які викочуються нашим героєм з магазину на стоянку зменшилась, але не потрібно применшувати масштаб проблеми для дієтологів і кардіологів Дніпра , там як було 118 кг, так і залишилось. В Ля-сільпо ціни звичайно підросли, і кількість возиків, які викочуються нашим героєм з магазину на стоянку зменшилась, але не потрібно применшувати масштаб проблеми для дієтологів і кардіологів Дніпра , там як було 118 кг, так і залишилось. Тільки Ле Сільпо. Ля це для об'єктів жіночого роду Тільки Ле Сільпо. Ля це для об'єктів жіночого роду Faceless

Модератор Повідомлень: 35474 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1470 раз. Подякували: 8146 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 бер, 2025 12:29 BIGor написав: akurt написав: Здавалося б, у Талмуді просто сказано:

«Не лізь ослячим рилом у чужі труси» - але не доходить. Здавалося б, у Талмуді просто сказано:«Не лізь ослячим рилом у чужі труси» - але не доходить.

Я питав пана Барабашова стосовно його еміграції - мовчить. Напевно по темі Еміграція, заробітчанство йому нічого сказати. Я питав пана Барабашова стосовно його еміграції - мовчить. Напевно по темійому нічого сказати.

Там насправді по більшості тем нема чого сказати. Тому потік інсультної маячні, по принципу «що знаю, те співаю». Про потужність і гальма автопрому різних країн 90 років , про 60-ті роки , Брежнєва і Сталіна, про музику яку він слухав , коли чолка була пофарбована. Просто потік , аби в роті не завонювалось.

Так як не сплутаних туманом думок там в голові небагато, то доволі легко переходить на улюблені теми: хто кого і де розпечатав в задній прохід, в кого скільки сантиметрів входить. Може на кічі посидіти встиг, хз. І там знайшли і відвідали чорний хід.

А в Стамбул то він за шубами на «Гранд-Базар» їздив. Невдоволений сортами людей в Україні , але сам є офіцер , який ні дня не захищав державу і має вільний виїзд/заїзд Який це сорт по шкалі, хз Там насправді по більшості тем нема чого сказати. Тому потік інсультної маячні, по принципу «що знаю, те співаю». Про потужність і гальма автопрому різних країн 90 років , про 60-ті роки , Брежнєва і Сталіна, про музику яку він слухав , коли чолка була пофарбована. Просто потік , аби в роті не завонювалось.Так як не сплутаних туманом думок там в голові небагато, то доволі легко переходить на улюблені теми: хто кого і де розпечатав в задній прохід, в кого скільки сантиметрів входить. Може на кічі посидіти встиг, хз. І там знайшли і відвідали чорний хід.А в Стамбул то він за шубами на «Гранд-Базар» їздив. Невдоволений сортами людей в Україні , але сам є офіцер , який ні дня не захищав державу і має вільний виїзд/заїзд Який це сорт по шкалі, хз Hotab Повідомлень: 14350 З нами з: 15.02.09 Подякував: 382 раз. Подякували: 2325 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2670267126722673 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Сибарит і 1 гістьМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор