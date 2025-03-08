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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2670267126722673
Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 20:37

akurt


105-и кг «ужас,


В Ля-сільпо ціни звичайно підросли, і кількість возиків, які викочуються нашим героєм з магазину на стоянку зменшилась, але не потрібно применшувати масштаб проблеми для дієтологів і кардіологів Дніпра , там як було 118 кг, так і залишилось.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 22:42

  akurt написав:То з подробицями розказує, як із майна своєї бабусі Зельди Мордухаєвни - майже справжньої швейної машинки Zinger

Це шо, підробка якась?
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 09:24

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Здавалося б, у Талмуді просто сказано:
«Не лізь ослячим рилом у чужі труси» - але не доходить.

Я питав пана Барабашова стосовно його еміграції - мовчить. Напевно по темі Еміграція, заробітчанство йому нічого сказати.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 12:18

Re: Еміграція, заробітчанство

Hotab написав:akurt


105-и кг «ужас,


В Ля-сільпо ціни звичайно підросли, і кількість возиків, які викочуються нашим героєм з магазину на стоянку зменшилась, але не потрібно применшувати масштаб проблеми для дієтологів і кардіологів Дніпра , там як було 118 кг, так і залишилось.
Тільки Ле Сільпо. Ля це для об'єктів жіночого роду
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 12:29

  BIGor написав:
  akurt написав:Здавалося б, у Талмуді просто сказано:
«Не лізь ослячим рилом у чужі труси» - але не доходить.

Я питав пана Барабашова стосовно його еміграції - мовчить. Напевно по темі Еміграція, заробітчанство йому нічого сказати.

Там насправді по більшості тем нема чого сказати. Тому потік інсультної маячні, по принципу «що знаю, те співаю». Про потужність і гальма автопрому різних країн 90 років , про 60-ті роки , Брежнєва і Сталіна, про музику яку він слухав , коли чолка була пофарбована. Просто потік , аби в роті не завонювалось.
Так як не сплутаних туманом думок там в голові небагато, то доволі легко переходить на улюблені теми: хто кого і де розпечатав в задній прохід, в кого скільки сантиметрів входить. Може на кічі посидіти встиг, хз. І там знайшли і відвідали чорний хід.
А в Стамбул то він за шубами на «Гранд-Базар» їздив. Невдоволений сортами людей в Україні , але сам є офіцер , який ні дня не захищав державу і має вільний виїзд/заїзд Який це сорт по шкалі, хз
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 13:08

Re: Еміграція, заробітчанство

Переніс з КРЖН:

[quote="5834093:Bolt]
В Албанію просто заїжджаєш і рік просто можеш жити, нічого не оформлюючи.[/quote]

Албанія - це хіба померти там самому на старості))
Якщо думати ще про дітей (наявних чи майбутніх) , то в Албанії їм нема чого робити.
Ну і по логістиці: доїхати по серпантинам Пн. Македонії до умовної Вльори раз на 5 років заради відпочинку - ок. Але навіть раз за рік я б не хотів на авто їхати з берега Іонічного моря наприклад в Україну))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 13:16

  Hotab написав:доїхати по серпантинам Пн. Македонії до умовної Вльори раз на 5 років заради відпочинку - ок. Але навіть раз за рік я б не хотів на авто їхати з берега Іонічного моря наприклад в Україну))

Там з Саранди на Корфу є паром.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 13:38

  Faceless написав:Ля це для об'єктів жіночого роду

Таких?
https://www.youtube.com/shorts/NThBQlQa_SE
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 14:51

  Hotab написав:Переніс з КРЖН:

[quote="5834093:Bolt]
В Албанію просто заїжджаєш і рік просто можеш жити, нічого не оформлюючи.[/quote]

Албанія - це хіба померти там самому на старості))
Якщо думати ще про дітей (наявних чи майбутніх) , то в Албанії їм нема чого робити.
Ну і по логістиці: доїхати по серпантинам Пн. Македонії до умовної Вльори раз на 5 років заради відпочинку - ок. Але навіть раз за рік я б не хотів на авто їхати з берега Іонічного моря наприклад в Україну))[/quote]

В північній Македонії, я думаю, що о все-таки протягом 3 років доьулують автобан з Кічево до Охріда і Д сь на той сами час Албанці добудують Корідор N°8, з Македонського кордону до Елббасана з виходом на автобан Дуррес-Вльора
, там легко - 2 години буде.
https://youtu.be/AvNs9st7K1A?si=b-Kv7WopTksrhG7_
Bolt
 
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