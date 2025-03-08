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В Ля-сільпо ціни звичайно підросли, і кількість возиків, які викочуються нашим героєм з магазину на стоянку зменшилась, але не потрібно применшувати масштаб проблеми для дієтологів і кардіологів Дніпра , там як було 118 кг, так і залишилось.
В Ля-сільпо ціни звичайно підросли, і кількість возиків, які викочуються нашим героєм з магазину на стоянку зменшилась, але не потрібно применшувати масштаб проблеми для дієтологів і кардіологів Дніпра , там як було 118 кг, так і залишилось.
Тільки Ле Сільпо. Ля це для об'єктів жіночого роду
akurt написав:Здавалося б, у Талмуді просто сказано: «Не лізь ослячим рилом у чужі труси» - але не доходить.
Я питав пана Барабашова стосовно його еміграції - мовчить. Напевно по темі Еміграція, заробітчанство йому нічого сказати.
Там насправді по більшості тем нема чого сказати. Тому потік інсультної маячні, по принципу «що знаю, те співаю». Про потужність і гальма автопрому різних країн 90 років , про 60-ті роки , Брежнєва і Сталіна, про музику яку він слухав , коли чолка була пофарбована. Просто потік , аби в роті не завонювалось. Так як не сплутаних туманом думок там в голові небагато, то доволі легко переходить на улюблені теми: хто кого і де розпечатав в задній прохід, в кого скільки сантиметрів входить. Може на кічі посидіти встиг, хз. І там знайшли і відвідали чорний хід. А в Стамбул то він за шубами на «Гранд-Базар» їздив. Невдоволений сортами людей в Україні , але сам є офіцер , який ні дня не захищав державу і має вільний виїзд/заїзд Який це сорт по шкалі, хз
[quote="5834093:Bolt] В Албанію просто заїжджаєш і рік просто можеш жити, нічого не оформлюючи.[/quote]
Албанія - це хіба померти там самому на старості)) Якщо думати ще про дітей (наявних чи майбутніх) , то в Албанії їм нема чого робити. Ну і по логістиці: доїхати по серпантинам Пн. Македонії до умовної Вльори раз на 5 років заради відпочинку - ок. Але навіть раз за рік я б не хотів на авто їхати з берега Іонічного моря наприклад в Україну))
Hotab написав:доїхати по серпантинам Пн. Македонії до умовної Вльори раз на 5 років заради відпочинку - ок. Але навіть раз за рік я б не хотів на авто їхати з берега Іонічного моря наприклад в Україну))
[quote="5834093:Bolt] В Албанію просто заїжджаєш і рік просто можеш жити, нічого не оформлюючи.[/quote]
Албанія - це хіба померти там самому на старості)) Якщо думати ще про дітей (наявних чи майбутніх) , то в Албанії їм нема чого робити. Ну і по логістиці: доїхати по серпантинам Пн. Македонії до умовної Вльори раз на 5 років заради відпочинку - ок. Але навіть раз за рік я б не хотів на авто їхати з берега Іонічного моря наприклад в Україну))[/quote]
В північній Македонії, я думаю, що о все-таки протягом 3 років доьулують автобан з Кічево до Охріда і Д сь на той сами час Албанці добудують Корідор N°8, з Македонського кордону до Елббасана з виходом на автобан Дуррес-Вльора , там легко - 2 години буде. https://youtu.be/AvNs9st7K1A?si=b-Kv7WopTksrhG7_