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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2671267226732674 Додано: Нед 09 бер, 2025 14:54 Еміграція, заробітчанство



News from Spain



Для мандрівників Іспанії з березня 2025 запроваджуються суворіші правила, включаючи більший контроль даних і вищі туристичні податки.

У 2025 році плата в Барселоні зросте до 15 євро за ніч, включаючи додаткові муніципальні збори, залежно від місця проживання.

На паспортному контролі відвідувачам (навіть одноденним) може знадобитися показати:

Квиток туди або назад.

Доказ вашої туристичної страховки.

Доказ того, що у вас достатньо грошей для проживання.

Підтвердження бронювання готелю або підтвердження адреси, якщо ви зупиняєтеся у власній власності.

Запрошення або підтвердження адреси, якщо ви проживаєте у третьої особи, друзів або родини.

Цікаво, що вводяться нові правила з метою боротьби з надмірним туризмом.

Джерело: https://www.holidaypirates.com/travel-m ... 21RhY2XjEg News from SpainДля мандрівників Іспанії з березня 2025 запроваджуються суворіші правила, включаючи більший контроль даних і вищі туристичні податки.У 2025 році плата в Барселоні зросте до 15 євро за ніч, включаючи додаткові муніципальні збори, залежно від місця проживання.відвідувачам (навіть одноденним) може знадобитися показати:Квиток туди або назад.Доказ вашої туристичної страховки.Доказ того, що у вас достатньо грошей для проживання.Підтвердження бронювання готелю або підтвердження адреси, якщо ви зупиняєтеся у власній власності.Запрошення або підтвердження адреси, якщо ви проживаєте у третьої особи, друзів або родини.Цікаво, що вводяться нові правилаДжерело: akurt

Повідомлень: 10628 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3940 раз. Подякували: 1388 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 бер, 2025 15:04 akurt написав: В США якісь незрозумілі ціни.

Вчора а гірськолижний центр в штат Uta прибув зі всією родиною колишній мешканець одного обласного центра України.

Я сам в шоці був: ski-pass 312$ для дорослого.

https://www.parkcitymountain.com/plan-y ... ckets.aspx

На дитину 203$ В США якісь незрозумілі ціни.Вчора а гірськолижний центр в штат Uta прибув зі всією родиною колишній мешканець одного обласного центра України.Я сам в шоці був: ski-pass 312$ для дорослого.На дитину 203$

Я надеюсь, Вы с достаточным пиететом отнеслись к его информации, чтобы он не пожалел о выборе самого дорогого курорта в США? 😎

Для радости от такого выбора нужна аудитория 😎



Кстати, сколько стоит подобный абонемент в Куршевеле?





ЗЫ найти в США интересные горки с обонементом на подъемник до 100 баксов - вообще не проблема.

Уайтфиш в Монтане нашелся минуты за две. Я надеюсь, Вы с достаточным пиететом отнеслись к его информации, чтобы он не пожалел о выборе самого дорогого курорта в США? 😎Для радости от такого выбора нужна аудитория 😎Кстати, сколько стоит подобный абонемент в Куршевеле?ЗЫ найти в США интересные горки с обонементом на подъемник до 100 баксов - вообще не проблема.Уайтфиш в Монтане нашелся минуты за две. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7848 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6409 раз. Подякували: 21418 раз. Профіль 129 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 бер, 2025 15:20 Сибарит написав: Я надеюсь, Вы с достаточным пиететом отнеслись к его информации, чтобы он не пожалел о выборе самого дорогого курорта в США? 😎

Для радости от такого выбора нужна аудитория 😎

Кстати, сколько стоит подобный абонемент в Куршевеле?

ЗЫ найти в США интересные горки с обонементом на подъемник до 100 баксов - вообще не проблема.

Уайтфиш в Монтане нашелся минуты за две. Я надеюсь, Вы с достаточным пиететом отнеслись к его информации, чтобы он не пожалел о выборе самого дорогого курорта в США? 😎Для радости от такого выбора нужна аудитория 😎Кстати, сколько стоит подобный абонемент в Куршевеле?ЗЫ найти в США интересные горки с обонементом на подъемник до 100 баксов - вообще не проблема.Уайтфиш в Монтане нашелся минуты за две.

Та родина їздить багато років тільки туди: Park City. Я не впевнений - але можливо мають цілорічний абонемент.

Можливо десь і є Ski-pass за 100 доларів - але наші з Сан Францисько їздять в гірськолижний центр на озеро Тахо.

Ну ось Ski-pass на день 290 доларів:

https://www.skiresort.info/ski-resort/palisades-tahoe/



В Courchevel ціни можна сказати звичайні для Європи - 79 євро на 1 день.

6 днів - 395 євро.

Як я подивися максимальний термін квитка - 21 день - то для дуже завзятих лижників - 1193 євро:

https://www.skipasscourchevel.com Та родина їздить багато років тільки туди: Park City. Я не впевнений - але можливо мають цілорічний абонемент.Можливо десь і є Ski-pass за 100 доларів - але наші з Сан Францисько їздять в гірськолижний центр на озеро Тахо.Ну ось Ski-pass на день 290 доларів:В Courchevel ціни можна сказати звичайні для Європи - 79 євро на 1 день.6 днів - 395 євро.Як я подивися максимальний термін квитка - 21 день - то для дуже завзятих лижників - 1193 євро: Востаннє редагувалось akurt в Нед 09 бер, 2025 15:31, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10628 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3940 раз. Подякували: 1388 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 бер, 2025 15:28 Bolt



автобан з Кічево до Охріда





А що, з Тетово до Кічево вже є?

Ну і отой автобан під Скопье таке собі. Через скільки км там потрібно зупинятись і платити щоразу? Дуже нерозумно там все зроблено. А що, з Тетово до Кічево вже є?Ну і отой автобан під Скопье таке собі. Через скільки км там потрібно зупинятись і платити щоразу? Дуже нерозумно там все зроблено. Hotab Повідомлень: 14355 З нами з: 15.02.09 Подякував: 382 раз. Подякували: 2327 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 бер, 2025 16:02 Hotab написав: Bolt



автобан з Кічево до Охріда





А що, з Тетово до Кічево вже є?

Ну і отой автобан під Скопье таке собі. Через скільки км там потрібно зупинятись і платити щоразу? Дуже нерозумно там все зроблено. А що, з Тетово до Кічево вже є?Ну і отой автобан під Скопье таке собі. Через скільки км там потрібно зупинятись і платити щоразу? Дуже нерозумно там все зроблено.

Якщо ви їздили тою дорогою, то мусите знати, що наявний автобан закінчується в Гостіварі, тобто він вже давно проходить через Тетово.

І там лишаються всього 100 км скакати до розвилки Охрід-Струга.

Ось македонці за моєї пам"ять вже дев" ть років мудохають кусочок від Кічево до Охріду.

https://youtu.be/cue_uvquEzM?si=eIuFoX9wT2kPPrPu Якщо ви їздили тою дорогою, то мусите знати, що наявний автобан закінчується в Гостіварі, тобто він вже давно проходить через Тетово.І там лишаються всього 100 км скакати до розвилки Охрід-Струга.Ось македонці за моєї пам"ять вже дев" ть років мудохають кусочок від Кічево до Охріду. Bolt Повідомлень: 3370 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 258 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 бер, 2025 16:12 Bolt написав: Hotab написав: Bolt



автобан з Кічево до Охріда





А що, з Тетово до Кічево вже є?

Ну і отой автобан під Скопье таке собі. Через скільки км там потрібно зупинятись і платити щоразу? Дуже нерозумно там все зроблено. А що, з Тетово до Кічево вже є?Ну і отой автобан під Скопье таке собі. Через скільки км там потрібно зупинятись і платити щоразу? Дуже нерозумно там все зроблено.

Якщо ви їздили тою дорогою, то мусите знати, що наявний автобан закінчується в Гостіварі, тобто він вже давно проходить через Тетово.

І там лишаються всього 100 км скакати до розвилки Охрід-Струга.

Ось македонці за моєї пам"ять вже дев" ть років мудохають кусочок від Кічево до Охріду.

https://youtu.be/cue_uvquEzM?si=eIuFoX9wT2kPPrPu Якщо ви їздили тою дорогою, то мусите знати, що наявний автобан закінчується в Гостіварі, тобто він вже давно проходить через Тетово.І там лишаються всього 100 км скакати до розвилки Охрід-Струга.Ось македонці за моєї пам"ять вже дев" ть років мудохають кусочок від Кічево до Охріду.

Я був в 2021 , і або мені ті 100 км від автобану до Охріду здалися вічністю, або з Гостівара до Тетово ще не було його.

Бо я в Охріді ввечері впав без задніх ніг, виїхавши після обід з Києва і заїхавши ще в Одесу. (невелика зупинка на годинку поспати була на трасі між Браїлою і Бухарестом) . І особливо мене вимотали останні кілька годин по серпантинам. Я був в 2021 , і або мені ті 100 км від автобану до Охріду здалися вічністю, або з Гостівара до Тетово ще не було його.Бо я в Охріді ввечері впав без задніх ніг, виїхавши після обід з Києва і заїхавши ще в Одесу. (невелика зупинка на годинку поспати була на трасі між Браїлою і Бухарестом) . І особливо мене вимотали останні кілька годин по серпантинам. Hotab Повідомлень: 14355 З нами з: 15.02.09 Подякував: 382 раз. Подякували: 2327 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 бер, 2025 16:37 Re: Еміграція, заробітчанство Свічнутися з активами в 500Куе в США на пенсію можна і неповні 60, щоб дотягнути до соціалки в 62 і повноцінної в 67 (так що б на місяць мати під $4К чистого доходу на все-все-все)

flyman

Повідомлень: 38730 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1595 раз. Подякували: 2807 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2671267226732674 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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