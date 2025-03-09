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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2671267226732674
Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 14:54

Еміграція, заробітчанство

News from Spain

Для мандрівників Іспанії з березня 2025 запроваджуються суворіші правила, включаючи більший контроль даних і вищі туристичні податки.
У 2025 році плата в Барселоні зросте до 15 євро за ніч, включаючи додаткові муніципальні збори, залежно від місця проживання.
На паспортному контролі відвідувачам (навіть одноденним) може знадобитися показати:
Квиток туди або назад.
Доказ вашої туристичної страховки.
Доказ того, що у вас достатньо грошей для проживання.
Підтвердження бронювання готелю або підтвердження адреси, якщо ви зупиняєтеся у власній власності.
Запрошення або підтвердження адреси, якщо ви проживаєте у третьої особи, друзів або родини.
Цікаво, що вводяться нові правила з метою боротьби з надмірним туризмом.
Джерело: https://www.holidaypirates.com/travel-m ... 21RhY2XjEg
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 15:04

  akurt написав:В США якісь незрозумілі ціни.
Вчора а гірськолижний центр в штат Uta прибув зі всією родиною колишній мешканець одного обласного центра України.
Я сам в шоці був: ski-pass 312$ для дорослого.
https://www.parkcitymountain.com/plan-y ... ckets.aspx
На дитину 203$

Я надеюсь, Вы с достаточным пиететом отнеслись к его информации, чтобы он не пожалел о выборе самого дорогого курорта в США? 😎
Для радости от такого выбора нужна аудитория 😎

Кстати, сколько стоит подобный абонемент в Куршевеле?


ЗЫ найти в США интересные горки с обонементом на подъемник до 100 баксов - вообще не проблема.
Уайтфиш в Монтане нашелся минуты за две.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 15:20

  Сибарит написав:Я надеюсь, Вы с достаточным пиететом отнеслись к его информации, чтобы он не пожалел о выборе самого дорогого курорта в США? 😎
Для радости от такого выбора нужна аудитория 😎
Кстати, сколько стоит подобный абонемент в Куршевеле?
ЗЫ найти в США интересные горки с обонементом на подъемник до 100 баксов - вообще не проблема.
Уайтфиш в Монтане нашелся минуты за две.

Та родина їздить багато років тільки туди: Park City. Я не впевнений - але можливо мають цілорічний абонемент.
Можливо десь і є Ski-pass за 100 доларів - але наші з Сан Францисько їздять в гірськолижний центр на озеро Тахо.
Ну ось Ski-pass на день 290 доларів:
https://www.skiresort.info/ski-resort/palisades-tahoe/

В Courchevel ціни можна сказати звичайні для Європи - 79 євро на 1 день.
6 днів - 395 євро.
Як я подивися максимальний термін квитка - 21 день - то для дуже завзятих лижників - 1193 євро:
https://www.skipasscourchevel.com
Востаннє редагувалось akurt в Нед 09 бер, 2025 15:31, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 15:28

Bolt

автобан з Кічево до Охріда


А що, з Тетово до Кічево вже є?
Ну і отой автобан під Скопье таке собі. Через скільки км там потрібно зупинятись і платити щоразу? Дуже нерозумно там все зроблено.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 16:02

  Hotab написав:Bolt

автобан з Кічево до Охріда


А що, з Тетово до Кічево вже є?
Ну і отой автобан під Скопье таке собі. Через скільки км там потрібно зупинятись і платити щоразу? Дуже нерозумно там все зроблено.

Якщо ви їздили тою дорогою, то мусите знати, що наявний автобан закінчується в Гостіварі, тобто він вже давно проходить через Тетово.
І там лишаються всього 100 км скакати до розвилки Охрід-Струга.
Ось македонці за моєї пам"ять вже дев" ть років мудохають кусочок від Кічево до Охріду.
https://youtu.be/cue_uvquEzM?si=eIuFoX9wT2kPPrPu
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 16:12

  Bolt написав:
  Hotab написав:Bolt

автобан з Кічево до Охріда


А що, з Тетово до Кічево вже є?
Ну і отой автобан під Скопье таке собі. Через скільки км там потрібно зупинятись і платити щоразу? Дуже нерозумно там все зроблено.

Якщо ви їздили тою дорогою, то мусите знати, що наявний автобан закінчується в Гостіварі, тобто він вже давно проходить через Тетово.
І там лишаються всього 100 км скакати до розвилки Охрід-Струга.
Ось македонці за моєї пам"ять вже дев" ть років мудохають кусочок від Кічево до Охріду.
https://youtu.be/cue_uvquEzM?si=eIuFoX9wT2kPPrPu

Я був в 2021 , і або мені ті 100 км від автобану до Охріду здалися вічністю, або з Гостівара до Тетово ще не було його.
Бо я в Охріді ввечері впав без задніх ніг, виїхавши після обід з Києва і заїхавши ще в Одесу. (невелика зупинка на годинку поспати була на трасі між Браїлою і Бухарестом) . І особливо мене вимотали останні кілька годин по серпантинам.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 16:37

Re: Еміграція, заробітчанство

Свічнутися з активами в 500Куе в США на пенсію можна і неповні 60, щоб дотягнути до соціалки в 62 і повноцінної в 67 (так що б на місяць мати під $4К чистого доходу на все-все-все)
flyman
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