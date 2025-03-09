Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Для мандрівників Іспанії з березня 2025 запроваджуються суворіші правила, включаючи більший контроль даних і вищі туристичні податки. У 2025 році плата в Барселоні зросте до 15 євро за ніч, включаючи додаткові муніципальні збори, залежно від місця проживання. На паспортному контролі відвідувачам (навіть одноденним) може знадобитися показати: Квиток туди або назад. Доказ вашої туристичної страховки. Доказ того, що у вас достатньо грошей для проживання. Підтвердження бронювання готелю або підтвердження адреси, якщо ви зупиняєтеся у власній власності. Запрошення або підтвердження адреси, якщо ви проживаєте у третьої особи, друзів або родини. Цікаво, що вводяться нові правила з метою боротьби з надмірним туризмом. Джерело: https://www.holidaypirates.com/travel-m ... 21RhY2XjEg
akurt написав:В США якісь незрозумілі ціни. Вчора а гірськолижний центр в штат Uta прибув зі всією родиною колишній мешканець одного обласного центра України. Я сам в шоці був: ski-pass 312$ для дорослого. https://www.parkcitymountain.com/plan-y ... ckets.aspx На дитину 203$
Я надеюсь, Вы с достаточным пиететом отнеслись к его информации, чтобы он не пожалел о выборе самого дорогого курорта в США? 😎 Для радости от такого выбора нужна аудитория 😎
Кстати, сколько стоит подобный абонемент в Куршевеле?
ЗЫ найти в США интересные горки с обонементом на подъемник до 100 баксов - вообще не проблема. Уайтфиш в Монтане нашелся минуты за две.
Сибарит написав:Я надеюсь, Вы с достаточным пиететом отнеслись к его информации, чтобы он не пожалел о выборе самого дорогого курорта в США? 😎 Для радости от такого выбора нужна аудитория 😎 Кстати, сколько стоит подобный абонемент в Куршевеле? ЗЫ найти в США интересные горки с обонементом на подъемник до 100 баксов - вообще не проблема. Уайтфиш в Монтане нашелся минуты за две.
Та родина їздить багато років тільки туди: Park City. Я не впевнений - але можливо мають цілорічний абонемент. Можливо десь і є Ski-pass за 100 доларів - але наші з Сан Францисько їздять в гірськолижний центр на озеро Тахо. Ну ось Ski-pass на день 290 доларів: https://www.skiresort.info/ski-resort/palisades-tahoe/
В Courchevel ціни можна сказати звичайні для Європи - 79 євро на 1 день. 6 днів - 395 євро. Як я подивися максимальний термін квитка - 21 день - то для дуже завзятих лижників - 1193 євро: https://www.skipasscourchevel.com
Востаннє редагувалось akurt в Нед 09 бер, 2025 15:31, всього редагувалось 1 раз.
А що, з Тетово до Кічево вже є? Ну і отой автобан під Скопье таке собі. Через скільки км там потрібно зупинятись і платити щоразу? Дуже нерозумно там все зроблено.
Якщо ви їздили тою дорогою, то мусите знати, що наявний автобан закінчується в Гостіварі, тобто він вже давно проходить через Тетово. І там лишаються всього 100 км скакати до розвилки Охрід-Струга. Ось македонці за моєї пам"ять вже дев" ть років мудохають кусочок від Кічево до Охріду. https://youtu.be/cue_uvquEzM?si=eIuFoX9wT2kPPrPu
А що, з Тетово до Кічево вже є? Ну і отой автобан під Скопье таке собі. Через скільки км там потрібно зупинятись і платити щоразу? Дуже нерозумно там все зроблено.
Якщо ви їздили тою дорогою, то мусите знати, що наявний автобан закінчується в Гостіварі, тобто він вже давно проходить через Тетово. І там лишаються всього 100 км скакати до розвилки Охрід-Струга. Ось македонці за моєї пам"ять вже дев" ть років мудохають кусочок від Кічево до Охріду. https://youtu.be/cue_uvquEzM?si=eIuFoX9wT2kPPrPu
Я був в 2021 , і або мені ті 100 км від автобану до Охріду здалися вічністю, або з Гостівара до Тетово ще не було його. Бо я в Охріді ввечері впав без задніх ніг, виїхавши після обід з Києва і заїхавши ще в Одесу. (невелика зупинка на годинку поспати була на трасі між Браїлою і Бухарестом) . І особливо мене вимотали останні кілька годин по серпантинам.