автобан з Кічево до Охріда
А що, з Тетово до Кічево вже є?
Ну і отой автобан під Скопье таке собі. Через скільки км там потрібно зупинятись і платити щоразу? Дуже нерозумно там все зроблено.
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Додано: Нед 09 бер, 2025 15:28
Bolt
А що, з Тетово до Кічево вже є?
Ну і отой автобан під Скопье таке собі. Через скільки км там потрібно зупинятись і платити щоразу? Дуже нерозумно там все зроблено.
Додано: Нед 09 бер, 2025 16:02
Якщо ви їздили тою дорогою, то мусите знати, що наявний автобан закінчується в Гостіварі, тобто він вже давно проходить через Тетово.
І там лишаються всього 100 км скакати до розвилки Охрід-Струга.
Ось македонці за моєї пам"ять вже дев" ть років мудохають кусочок від Кічево до Охріду.
Додано: Нед 09 бер, 2025 16:12
Я був в 2021 , і або мені ті 100 км від автобану до Охріду здалися вічністю, або з Гостівара до Тетово ще не було його.
Бо я в Охріді ввечері впав без задніх ніг, виїхавши після обід з Києва і заїхавши ще в Одесу. (невелика зупинка на годинку поспати була на трасі між Браїлою і Бухарестом) . І особливо мене вимотали останні кілька годин по серпантинам.
Додано: Нед 09 бер, 2025 16:37
Re: Еміграція, заробітчанство
Свічнутися з активами в 500Куе в США на пенсію можна і неповні 60, щоб дотягнути до соціалки в 62 і повноцінної в 67 (так що б на місяць мати під $4К чистого доходу на все-все-все)
Додано: Нед 09 бер, 2025 18:02
Как не нужно эммигрировать в штаты.😳
Это только кое у кого, сразу контракт на 500 куе по прибытию.
Додано: Нед 09 бер, 2025 18:22
В мене в все чітко.
9. 00 виїзд зі Львова.
14. 00 Д"якове-Halmeu
20.00 Захзл в Тімвщоару - жопінг.
22. 00 Моравіца-Вршац. Кордон з Сербією.Далі 100 з копійками км сербськими іпенями. Коло півночі виїзд в Смедереві на аатобан і там їду з. 2-3години поки не починаю вирубатись.(за цей час проїжджав відстань з 300 км, що лишається 100 км до Македонії) Зупиняють кімарю з 2-3 години. Зранку годинка до македонського кордону. Приблизно 6-7 ранку.
Македонія 200 з копійками км, може 3 з половиною години. Десь об 11.00 кордон з Албанію. Ну в там з 5 годин.
16.00 на точці в Маранді.
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