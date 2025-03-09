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#<1 ... 2671267226732674 Додано: Нед 09 бер, 2025 15:28 Bolt



автобан з Кічево до Охріда





А що, з Тетово до Кічево вже є?

Ну і отой автобан під Скопье таке собі. Через скільки км там потрібно зупинятись і платити щоразу? Дуже нерозумно там все зроблено. А що, з Тетово до Кічево вже є?Ну і отой автобан під Скопье таке собі. Через скільки км там потрібно зупинятись і платити щоразу? Дуже нерозумно там все зроблено. Hotab Повідомлень: 14356 З нами з: 15.02.09 Подякував: 382 раз. Подякували: 2325 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 бер, 2025 16:02 Hotab написав: Bolt



автобан з Кічево до Охріда





А що, з Тетово до Кічево вже є?

Ну і отой автобан під Скопье таке собі. Через скільки км там потрібно зупинятись і платити щоразу? Дуже нерозумно там все зроблено. А що, з Тетово до Кічево вже є?Ну і отой автобан під Скопье таке собі. Через скільки км там потрібно зупинятись і платити щоразу? Дуже нерозумно там все зроблено.

Якщо ви їздили тою дорогою, то мусите знати, що наявний автобан закінчується в Гостіварі, тобто він вже давно проходить через Тетово.

І там лишаються всього 100 км скакати до розвилки Охрід-Струга.

Ось македонці за моєї пам"ять вже дев" ть років мудохають кусочок від Кічево до Охріду.

https://youtu.be/cue_uvquEzM?si=eIuFoX9wT2kPPrPu Якщо ви їздили тою дорогою, то мусите знати, що наявний автобан закінчується в Гостіварі, тобто він вже давно проходить через Тетово.І там лишаються всього 100 км скакати до розвилки Охрід-Струга.Ось македонці за моєї пам"ять вже дев" ть років мудохають кусочок від Кічево до Охріду. Bolt Повідомлень: 3372 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 258 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 бер, 2025 16:12 Bolt написав: Hotab написав: Bolt



автобан з Кічево до Охріда





А що, з Тетово до Кічево вже є?

Ну і отой автобан під Скопье таке собі. Через скільки км там потрібно зупинятись і платити щоразу? Дуже нерозумно там все зроблено. А що, з Тетово до Кічево вже є?Ну і отой автобан під Скопье таке собі. Через скільки км там потрібно зупинятись і платити щоразу? Дуже нерозумно там все зроблено.

Якщо ви їздили тою дорогою, то мусите знати, що наявний автобан закінчується в Гостіварі, тобто він вже давно проходить через Тетово.

І там лишаються всього 100 км скакати до розвилки Охрід-Струга.

Ось македонці за моєї пам"ять вже дев" ть років мудохають кусочок від Кічево до Охріду.

https://youtu.be/cue_uvquEzM?si=eIuFoX9wT2kPPrPu Якщо ви їздили тою дорогою, то мусите знати, що наявний автобан закінчується в Гостіварі, тобто він вже давно проходить через Тетово.І там лишаються всього 100 км скакати до розвилки Охрід-Струга.Ось македонці за моєї пам"ять вже дев" ть років мудохають кусочок від Кічево до Охріду.

Я був в 2021 , і або мені ті 100 км від автобану до Охріду здалися вічністю, або з Гостівара до Тетово ще не було його.

Бо я в Охріді ввечері впав без задніх ніг, виїхавши після обід з Києва і заїхавши ще в Одесу. (невелика зупинка на годинку поспати була на трасі між Браїлою і Бухарестом) . І особливо мене вимотали останні кілька годин по серпантинам. Я був в 2021 , і або мені ті 100 км від автобану до Охріду здалися вічністю, або з Гостівара до Тетово ще не було його.Бо я в Охріді ввечері впав без задніх ніг, виїхавши після обід з Києва і заїхавши ще в Одесу. (невелика зупинка на годинку поспати була на трасі між Браїлою і Бухарестом) . І особливо мене вимотали останні кілька годин по серпантинам. Hotab Повідомлень: 14356 З нами з: 15.02.09 Подякував: 382 раз. Подякували: 2325 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 бер, 2025 16:37 Re: Еміграція, заробітчанство Свічнутися з активами в 500Куе в США на пенсію можна і неповні 60, щоб дотягнути до соціалки в 62 і повноцінної в 67 (так що б на місяць мати під $4К чистого доходу на все-все-все)

flyman

Повідомлень: 38738 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1595 раз. Подякували: 2807 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 бер, 2025 18:02

https://youtu.be/Uh27EMzQ01E?si=Bcl77ZaHnd51kQEX

Это только кое у кого, сразу контракт на 500 куе по прибытию. Как не нужно эммигрировать в штаты.😳Это только кое у кого, сразу контракт на 500 куе по прибытию. Bolt Повідомлень: 3372 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 258 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 бер, 2025 18:22 Hotab написав: Bolt написав: Якщо ви їздили тою дорогою, то мусите знати, що наявний автобан закінчується в Гостіварі, тобто він вже давно проходить через Тетово.

І там лишаються всього 100 км скакати до розвилки Охрід-Струга.

Ось македонці за моєї пам"ять вже дев" ть років мудохають кусочок від Кічево до Охріду.

https://youtu.be/cue_uvquEzM?si=eIuFoX9wT2kPPrPu Якщо ви їздили тою дорогою, то мусите знати, що наявний автобан закінчується в Гостіварі, тобто він вже давно проходить через Тетово.І там лишаються всього 100 км скакати до розвилки Охрід-Струга.Ось македонці за моєї пам"ять вже дев" ть років мудохають кусочок від Кічево до Охріду.https://youtu.be/cue_uvquEzM?si=eIuFoX9wT2kPPrPu

Я був в 2021 , і або мені ті 100 км від автобану до Охріду здалися вічністю, або з Гостівара до Тетово ще не було його.

Бо я в Охріді ввечері впав без задніх ніг, виїхавши після обід з Києва і заїхавши ще в Одесу. (невелика зупинка на годинку поспати була на трасі між Браїлою і Бухарестом) . І особливо мене вимотали останні кілька годин по серпантинам. Я був в 2021 , і або мені ті 100 км від автобану до Охріду здалися вічністю, або з Гостівара до Тетово ще не було його.Бо я в Охріді ввечері впав без задніх ніг, виїхавши після обід з Києва і заїхавши ще в Одесу. (невелика зупинка на годинку поспати була на трасі між Браїлою і Бухарестом) . І особливо мене вимотали останні кілька годин по серпантинам.

В мене в все чітко.

9. 00 виїзд зі Львова.

14. 00 Д"якове-Halmeu

20.00 Захзл в Тімвщоару - жопінг.

22. 00 Моравіца-Вршац. Кордон з Сербією.Далі 100 з копійками км сербськими іпенями. Коло півночі виїзд в Смедереві на аатобан і там їду з. 2-3години поки не починаю вирубатись.(за цей час проїжджав відстань з 300 км, що лишається 100 км до Македонії) Зупиняють кімарю з 2-3 години. Зранку годинка до македонського кордону. Приблизно 6-7 ранку.

Македонія 200 з копійками км, може 3 з половиною години. Десь об 11.00 кордон з Албанію. Ну в там з 5 годин.

16.00 на точці в Маранді. В мене в все чітко.9. 00 виїзд зі Львова.14. 00 Д"якове-Halmeu20.00 Захзл в Тімвщоару - жопінг.22. 00 Моравіца-Вршац. Кордон з Сербією.Далі 100 з копійками км сербськими іпенями. Коло півночі виїзд в Смедереві на аатобан і там їду з. 2-3години поки не починаю вирубатись.(за цей час проїжджав відстань з 300 км, що лишається 100 км до Македонії) Зупиняють кімарю з 2-3 години. Зранку годинка до македонського кордону. Приблизно 6-7 ранку.Македонія 200 з копійками км, може 3 з половиною години. Десь об 11.00 кордон з Албанію. Ну в там з 5 годин.16.00 на точці в Маранді. Bolt Повідомлень: 3372 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 258 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2671267226732674 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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