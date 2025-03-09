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#<1 ... 2671267226732674 Додано: Нед 09 бер, 2025 15:28 Bolt



автобан з Кічево до Охріда





А що, з Тетово до Кічево вже є?

Ну і отой автобан під Скопье таке собі. Через скільки км там потрібно зупинятись і платити щоразу? Дуже нерозумно там все зроблено. А що, з Тетово до Кічево вже є?Ну і отой автобан під Скопье таке собі. Через скільки км там потрібно зупинятись і платити щоразу? Дуже нерозумно там все зроблено. Hotab Повідомлень: 14357 З нами з: 15.02.09 Подякував: 382 раз. Подякували: 2325 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 бер, 2025 16:02 Hotab написав: Bolt



автобан з Кічево до Охріда





А що, з Тетово до Кічево вже є?

Ну і отой автобан під Скопье таке собі. Через скільки км там потрібно зупинятись і платити щоразу? Дуже нерозумно там все зроблено. А що, з Тетово до Кічево вже є?Ну і отой автобан під Скопье таке собі. Через скільки км там потрібно зупинятись і платити щоразу? Дуже нерозумно там все зроблено.

Якщо ви їздили тою дорогою, то мусите знати, що наявний автобан закінчується в Гостіварі, тобто він вже давно проходить через Тетово.

І там лишаються всього 100 км скакати до розвилки Охрід-Струга.

Ось македонці за моєї пам"ять вже дев" ть років мудохають кусочок від Кічево до Охріду.

https://youtu.be/cue_uvquEzM?si=eIuFoX9wT2kPPrPu Якщо ви їздили тою дорогою, то мусите знати, що наявний автобан закінчується в Гостіварі, тобто він вже давно проходить через Тетово.І там лишаються всього 100 км скакати до розвилки Охрід-Струга.Ось македонці за моєї пам"ять вже дев" ть років мудохають кусочок від Кічево до Охріду. Bolt Повідомлень: 3372 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 258 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 бер, 2025 16:12 Bolt написав: Hotab написав: Bolt



автобан з Кічево до Охріда





А що, з Тетово до Кічево вже є?

Ну і отой автобан під Скопье таке собі. Через скільки км там потрібно зупинятись і платити щоразу? Дуже нерозумно там все зроблено. А що, з Тетово до Кічево вже є?Ну і отой автобан під Скопье таке собі. Через скільки км там потрібно зупинятись і платити щоразу? Дуже нерозумно там все зроблено.

Якщо ви їздили тою дорогою, то мусите знати, що наявний автобан закінчується в Гостіварі, тобто він вже давно проходить через Тетово.

І там лишаються всього 100 км скакати до розвилки Охрід-Струга.

Ось македонці за моєї пам"ять вже дев" ть років мудохають кусочок від Кічево до Охріду.

https://youtu.be/cue_uvquEzM?si=eIuFoX9wT2kPPrPu Якщо ви їздили тою дорогою, то мусите знати, що наявний автобан закінчується в Гостіварі, тобто він вже давно проходить через Тетово.І там лишаються всього 100 км скакати до розвилки Охрід-Струга.Ось македонці за моєї пам"ять вже дев" ть років мудохають кусочок від Кічево до Охріду.

Я був в 2021 , і або мені ті 100 км від автобану до Охріду здалися вічністю, або з Гостівара до Тетово ще не було його.

Бо я в Охріді ввечері впав без задніх ніг, виїхавши після обід з Києва і заїхавши ще в Одесу. (невелика зупинка на годинку поспати була на трасі між Браїлою і Бухарестом) . І особливо мене вимотали останні кілька годин по серпантинам. Я був в 2021 , і або мені ті 100 км від автобану до Охріду здалися вічністю, або з Гостівара до Тетово ще не було його.Бо я в Охріді ввечері впав без задніх ніг, виїхавши після обід з Києва і заїхавши ще в Одесу. (невелика зупинка на годинку поспати була на трасі між Браїлою і Бухарестом) . І особливо мене вимотали останні кілька годин по серпантинам. Hotab Повідомлень: 14357 З нами з: 15.02.09 Подякував: 382 раз. Подякували: 2325 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 бер, 2025 16:37 Re: Еміграція, заробітчанство Свічнутися з активами в 500Куе в США на пенсію можна і неповні 60, щоб дотягнути до соціалки в 62 і повноцінної в 67 (так що б на місяць мати під $4К чистого доходу на все-все-все)

flyman

Повідомлень: 38738 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1595 раз. Подякували: 2807 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 бер, 2025 18:02

https://youtu.be/Uh27EMzQ01E?si=Bcl77ZaHnd51kQEX

Это только кое у кого, сразу контракт на 500 куе по прибытию. Как не нужно эммигрировать в штаты.😳Это только кое у кого, сразу контракт на 500 куе по прибытию. Bolt Повідомлень: 3372 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 258 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 бер, 2025 18:22 Hotab написав: Bolt написав: Якщо ви їздили тою дорогою, то мусите знати, що наявний автобан закінчується в Гостіварі, тобто він вже давно проходить через Тетово.

І там лишаються всього 100 км скакати до розвилки Охрід-Струга.

Ось македонці за моєї пам"ять вже дев" ть років мудохають кусочок від Кічево до Охріду.

https://youtu.be/cue_uvquEzM?si=eIuFoX9wT2kPPrPu Якщо ви їздили тою дорогою, то мусите знати, що наявний автобан закінчується в Гостіварі, тобто він вже давно проходить через Тетово.І там лишаються всього 100 км скакати до розвилки Охрід-Струга.Ось македонці за моєї пам"ять вже дев" ть років мудохають кусочок від Кічево до Охріду.https://youtu.be/cue_uvquEzM?si=eIuFoX9wT2kPPrPu

Я був в 2021 , і або мені ті 100 км від автобану до Охріду здалися вічністю, або з Гостівара до Тетово ще не було його.

Бо я в Охріді ввечері впав без задніх ніг, виїхавши після обід з Києва і заїхавши ще в Одесу. (невелика зупинка на годинку поспати була на трасі між Браїлою і Бухарестом) . І особливо мене вимотали останні кілька годин по серпантинам. Я був в 2021 , і або мені ті 100 км від автобану до Охріду здалися вічністю, або з Гостівара до Тетово ще не було його.Бо я в Охріді ввечері впав без задніх ніг, виїхавши після обід з Києва і заїхавши ще в Одесу. (невелика зупинка на годинку поспати була на трасі між Браїлою і Бухарестом) . І особливо мене вимотали останні кілька годин по серпантинам.

В мене в все чітко.

9. 00 виїзд зі Львова.

14. 00 Д"якове-Halmeu

20.00 Захзл в Тімвщоару - жопінг.

22. 00 Моравіца-Вршац. Кордон з Сербією.Далі 100 з копійками км сербськими іпенями. Коло півночі виїзд в Смедереві на аатобан і там їду з. 2-3години поки не починаю вирубатись.(за цей час проїжджав відстань з 300 км, що лишається 100 км до Македонії) Зупиняють кімарю з 2-3 години. Зранку годинка до македонського кордону. Приблизно 6-7 ранку.

Македонія 200 з копійками км, може 3 з половиною години. Десь об 11.00 кордон з Албанію. Ну в там з 5 годин.

16.00 на точці в Маранді. В мене в все чітко.9. 00 виїзд зі Львова.14. 00 Д"якове-Halmeu20.00 Захзл в Тімвщоару - жопінг.22. 00 Моравіца-Вршац. Кордон з Сербією.Далі 100 з копійками км сербськими іпенями. Коло півночі виїзд в Смедереві на аатобан і там їду з. 2-3години поки не починаю вирубатись.(за цей час проїжджав відстань з 300 км, що лишається 100 км до Македонії) Зупиняють кімарю з 2-3 години. Зранку годинка до македонського кордону. Приблизно 6-7 ранку.Македонія 200 з копійками км, може 3 з половиною години. Десь об 11.00 кордон з Албанію. Ну в там з 5 годин.16.00 на точці в Маранді. Bolt Повідомлень: 3372 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 258 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 бер, 2025 19:18 akurt написав: flyman написав: трудтабір із покращеним харчуваннм

трудтабір із покращеним харчуваннм

Підтримую перегляд цього відео від пана flyman'a.

Реально корисна інформація. Варто дивитися та робити висновки.

В смислі хто і ким буде ваша дитина.



Зверніть увагу на те - ким працює пані - "в мене не дуже хороша робота"!

Ось і ключ для відповідей на всі питання.



У кваліфікованих людей в США відпустка нараховується найчастіше так:

- 2 дня відпустки за кожен відпрацьований місяць.

- тобто 24 дня на рік;

- можна брати відпустку за свій рахунок - але не зловживати цим. Найчастіше беруть додаткові 1-2 дня перед або після світ - тоді виходить несподівано велика святкова відпустка - згідно з календарем (субота, неділя, плюс свято - цікавий варіант).



Нагадаю: згідно з чинним законодавством України:

- У період дії воєнного стану щорічна основна оплачувана відпустка надається працівникам тривалістю 24 календарні дні.

- У період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури. Підтримую перегляд цього відео від пана'a.Реально корисна інформація. Варто дивитисяВ смислі хто і ким буде ваша дитина.Зверніть увагу на те - ким працює пані - ""!У кваліфікованих людей в США відпустка нараховується найчастіше так:- 2 дня відпустки за кожен відпрацьований місяць.- тобто 24 дня на рік;- можна брати відпустку за свій рахунок - але не зловживати цим. Найчастіше беруть додаткові 1-2 дня перед або після світ - тоді виходить несподівано велика святкова відпустка - згідно з календарем (субота, неділя, плюс свято - цікавий варіант).Нагадаю: згідно з чинним законодавством України:- У період дії воєнного стану щорічна основна оплачувана відпустка надається працівникам тривалістю 24 календарні дні.- У період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури.



Не смотрел именно это видео Робинзоны, хотя смотрю ее иногда.

"Не очень хорошая работа" - это она работает то-ли копирайтером то-ли модератором на компанию в Калифорнии удаленно, кроме того, дает удаленно уроки Инглиша.

В Киеве работала преподавателем Инглиша в Бритиш кансл. "Одна из" или "самая" крутая школа Инглиша. Одна из 2-х организаций, которая имела право принимать АЙЛТС.

Если я не ощибаюсь, то ее зп 20 или 25 уе в час.

Жила в Мичигане, депрессивном штате, в каком-то маленьком городке, переехала в Чикаго. Причем, выбирала между НЙ и Чикаго. Из того, что знаю про НЙ и Чикаго - сделала неправильный выбор.

В НЙ, с ее отличным Инглишем, со старта думаю, смогла-бы найти работу сейчас на примерно 25-30 долларов в час в офисе в Манхеттене с перспективой роста до 50 в течении пары лет.

Тут стоит пояснить, Манхеттен по сравнению с остальными боро имеет сушественно более высокий уровень зп. Конечно, это касается не стартовых работ, хотя и они чуть выше оплачиваются.

Но вот с бенефитами - это очень по-разному. Где-то их вообще нет. Где-то есть, но не много. Много бенефитов (в том числе отпуски, больничные и праздники) - это в организациях, где есть юнионы (профсоюзы). Но по ее складу не похоже, что ей уж очень оно подойдет по складу характера. У нее несколько творческая натура, а там в основном "винтики" работают. Да и смысла особого ей в юнионы идти (это долгосрочные работы с прицелом работать до получения пенсии от юниона - 5-10 лет стажа минимум), если она по Ю4Ю приехала и ее могут депортировать.

Судя по всему, активно ишет вариант выйти замуж за гражданина США и получить таким образом возможность перейти на эмиграционный статус. Не смотрел именно это видео Робинзоны, хотя смотрю ее иногда."Не очень хорошая работа" - это она работает то-ли копирайтером то-ли модератором на компанию в Калифорнии удаленно, кроме того, дает удаленно уроки Инглиша.В Киеве работала преподавателем Инглиша в Бритиш кансл. "Одна из" или "самая" крутая школа Инглиша. Одна из 2-х организаций, которая имела право принимать АЙЛТС.Если я не ощибаюсь, то ее зп 20 или 25 уе в час.Жила в Мичигане, депрессивном штате, в каком-то маленьком городке, переехала в Чикаго. Причем, выбирала между НЙ и Чикаго. Из того, что знаю про НЙ и Чикаго - сделала неправильный выбор.В НЙ, с ее отличным Инглишем, со старта думаю, смогла-бы найти работу сейчас на примерно 25-30 долларов в час в офисе в Манхеттене с перспективой роста до 50 в течении пары лет.Тут стоит пояснить, Манхеттен по сравнению с остальными боро имеет сушественно более высокий уровень зп. Конечно, это касается не стартовых работ, хотя и они чуть выше оплачиваются.Но вот с бенефитами - это очень по-разному. Где-то их вообще нет. Где-то есть, но не много. Много бенефитов (в том числе отпуски, больничные и праздники) - это в организациях, где есть юнионы (профсоюзы). Но по ее складу не похоже, что ей уж очень оно подойдет по складу характера. У нее несколько творческая натура, а там в основном "винтики" работают. Да и смысла особого ей в юнионы идти (это долгосрочные работы с прицелом работать до получения пенсии от юниона - 5-10 лет стажа минимум), если она по Ю4Ю приехала и ее могут депортировать.Судя по всему, активно ишет вариант выйти замуж за гражданина США и получить таким образом возможность перейти на эмиграционный статус. rjkz

Повідомлень: 17033 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8491 раз. Подякували: 5363 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 бер, 2025 19:23 akurt написав: Так, я мав на увазі друге з двох оприлюднених ним відео.



Тому і мав на увазі, що треба думати в наш важкий буремний час головОМ, а не ногОМ - ким ти будеш в цьому світі.

Ось ще один бік медалі: відпустка у низькокваліфікованої людини 10 днів.

Жах. Так, я мав на увазі друге з двох оприлюднених ним відео.Тому і мав на увазі, що треба думати в наш важкий буремний час головОМ, а не ногОМ - ким ти будеш в цьому світі.Ось ще один бік медалі: відпустка улюдини 10 днів.Жах.



Повтрюсь - для США это среднестатистически.

Я, например, имею столько-же, знакомая имела ноль больничных и ноль отпускных, работая бухгалтером в Бруклине на русскоязычный бизнес, после перехода на американского работодателя, ездит час в каждый конец и имеет 10 дней отпуска и 10 больничных. Это рабочие дни, то есть,2 недели. Тут мало у кого есть 24 рабочих дня отпуска. Юнион и очень большой стаж только могут такое дать. Даже в юнионах (они бывают разные), есть такие, где 10 дней. Повтрюсь - для США это среднестатистически.Я, например, имею столько-же, знакомая имела ноль больничных и ноль отпускных, работая бухгалтером в Бруклине на русскоязычный бизнес, после перехода на американского работодателя, ездит час в каждый конец и имеет 10 дней отпуска и 10 больничных. Это рабочие дни, то есть,2 недели. Тут мало у кого есть 24 рабочих дня отпуска. Юнион и очень большой стаж только могут такое дать. Даже в юнионах (они бывают разные), есть такие, где 10 дней. rjkz

Повідомлень: 17033 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8491 раз. Подякували: 5363 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 бер, 2025 19:46 Bolt написав: Как не нужно эммигрировать в штаты.😳

https://youtu.be/Uh27EMzQ01E?si=Bcl77ZaHnd51kQEX

Это только кое у кого, сразу контракт на 500 куе по прибытию. Как не нужно эммигрировать в штаты.😳Это только кое у кого, сразу контракт на 500 куе по прибытию.



И такое бывает.

Был такой блогер Толстяк.

Работал в Киеве оператором на телеканале, переехал с женой в США с 800 долларами. Но пошли вместе в мебельный цех работать на 11 долларов в час каждый.

Почти год проработали прежде чем до них дошло, что их хозяин "имеет".

Потом не смотрел, какие-то скучные видосы. Это давно было.

А этот чувак - ну не подготовленный. Ни к жизни ни к эмиграции.

Из НЙ не надо было уезжать. И такое бывает.Был такой блогер Толстяк.Работал в Киеве оператором на телеканале, переехал с женой в США с 800 долларами. Но пошли вместе в мебельный цех работать на 11 долларов в час каждый.Почти год проработали прежде чем до них дошло, что их хозяин "имеет".Потом не смотрел, какие-то скучные видосы. Это давно было.А этот чувак - ну не подготовленный. Ни к жизни ни к эмиграции.Из НЙ не надо было уезжать. rjkz

Повідомлень: 17033 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8491 раз. Подякували: 5363 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 бер, 2025 20:03 rjkz написав: Bolt написав: Как не нужно эммигрировать в штаты.😳

https://youtu.be/Uh27EMzQ01E?si=Bcl77ZaHnd51kQEX

Это только кое у кого, сразу контракт на 500 куе по прибытию. Как не нужно эммигрировать в штаты.😳Это только кое у кого, сразу контракт на 500 куе по прибытию.



И такое бывает.

Был такой блогер Толстяк.

Работал в Киеве оператором на телеканале, переехал с женой в США с 800 долларами. Но пошли вместе в мебельный цех работать на 11 долларов в час каждый.

Почти год проработали прежде чем до них дошло, что их хозяин "имеет".

Потом не смотрел, какие-то скучные видосы. Это давно было.

А этот чувак - ну не подготовленный. Ни к жизни ни к эмиграции.

Из НЙ не надо было уезжать. И такое бывает.Был такой блогер Толстяк.Работал в Киеве оператором на телеканале, переехал с женой в США с 800 долларами. Но пошли вместе в мебельный цех работать на 11 долларов в час каждый.Почти год проработали прежде чем до них дошло, что их хозяин "имеет".Потом не смотрел, какие-то скучные видосы. Это давно было.А этот чувак - ну не подготовленный. Ни к жизни ни к эмиграции.Из НЙ не надо было уезжать.

11 $ в час это когда было?

И как они, эти 11, соотносились с минималкой в том месте? 11 $ в час это когда было?И как они, эти 11, соотносились с минималкой в том месте? барабашов

Повідомлень: 4920 З нами з: 16.06.15 Подякував: 289 раз. Подякували: 352 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2671267226732674 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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