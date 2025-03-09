автобан з Кічево до Охріда
А що, з Тетово до Кічево вже є?
Ну і отой автобан під Скопье таке собі. Через скільки км там потрібно зупинятись і платити щоразу? Дуже нерозумно там все зроблено.
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Додано: Нед 09 бер, 2025 15:28
Bolt
А що, з Тетово до Кічево вже є?
Ну і отой автобан під Скопье таке собі. Через скільки км там потрібно зупинятись і платити щоразу? Дуже нерозумно там все зроблено.
Додано: Нед 09 бер, 2025 16:02
Якщо ви їздили тою дорогою, то мусите знати, що наявний автобан закінчується в Гостіварі, тобто він вже давно проходить через Тетово.
І там лишаються всього 100 км скакати до розвилки Охрід-Струга.
Ось македонці за моєї пам"ять вже дев" ть років мудохають кусочок від Кічево до Охріду.
Додано: Нед 09 бер, 2025 16:12
Я був в 2021 , і або мені ті 100 км від автобану до Охріду здалися вічністю, або з Гостівара до Тетово ще не було його.
Бо я в Охріді ввечері впав без задніх ніг, виїхавши після обід з Києва і заїхавши ще в Одесу. (невелика зупинка на годинку поспати була на трасі між Браїлою і Бухарестом) . І особливо мене вимотали останні кілька годин по серпантинам.
Додано: Нед 09 бер, 2025 16:37
Re: Еміграція, заробітчанство
Свічнутися з активами в 500Куе в США на пенсію можна і неповні 60, щоб дотягнути до соціалки в 62 і повноцінної в 67 (так що б на місяць мати під $4К чистого доходу на все-все-все)
Додано: Нед 09 бер, 2025 18:02
Как не нужно эммигрировать в штаты.😳
Это только кое у кого, сразу контракт на 500 куе по прибытию.
Додано: Нед 09 бер, 2025 18:22
В мене в все чітко.
9. 00 виїзд зі Львова.
14. 00 Д"якове-Halmeu
20.00 Захзл в Тімвщоару - жопінг.
22. 00 Моравіца-Вршац. Кордон з Сербією.Далі 100 з копійками км сербськими іпенями. Коло півночі виїзд в Смедереві на аатобан і там їду з. 2-3години поки не починаю вирубатись.(за цей час проїжджав відстань з 300 км, що лишається 100 км до Македонії) Зупиняють кімарю з 2-3 години. Зранку годинка до македонського кордону. Приблизно 6-7 ранку.
Македонія 200 з копійками км, може 3 з половиною години. Десь об 11.00 кордон з Албанію. Ну в там з 5 годин.
16.00 на точці в Маранді.
Додано: Нед 09 бер, 2025 19:18
Не смотрел именно это видео Робинзоны, хотя смотрю ее иногда.
"Не очень хорошая работа" - это она работает то-ли копирайтером то-ли модератором на компанию в Калифорнии удаленно, кроме того, дает удаленно уроки Инглиша.
В Киеве работала преподавателем Инглиша в Бритиш кансл. "Одна из" или "самая" крутая школа Инглиша. Одна из 2-х организаций, которая имела право принимать АЙЛТС.
Если я не ощибаюсь, то ее зп 20 или 25 уе в час.
Жила в Мичигане, депрессивном штате, в каком-то маленьком городке, переехала в Чикаго. Причем, выбирала между НЙ и Чикаго. Из того, что знаю про НЙ и Чикаго - сделала неправильный выбор.
В НЙ, с ее отличным Инглишем, со старта думаю, смогла-бы найти работу сейчас на примерно 25-30 долларов в час в офисе в Манхеттене с перспективой роста до 50 в течении пары лет.
Тут стоит пояснить, Манхеттен по сравнению с остальными боро имеет сушественно более высокий уровень зп. Конечно, это касается не стартовых работ, хотя и они чуть выше оплачиваются.
Но вот с бенефитами - это очень по-разному. Где-то их вообще нет. Где-то есть, но не много. Много бенефитов (в том числе отпуски, больничные и праздники) - это в организациях, где есть юнионы (профсоюзы). Но по ее складу не похоже, что ей уж очень оно подойдет по складу характера. У нее несколько творческая натура, а там в основном "винтики" работают. Да и смысла особого ей в юнионы идти (это долгосрочные работы с прицелом работать до получения пенсии от юниона - 5-10 лет стажа минимум), если она по Ю4Ю приехала и ее могут депортировать.
Судя по всему, активно ишет вариант выйти замуж за гражданина США и получить таким образом возможность перейти на эмиграционный статус.
Додано: Нед 09 бер, 2025 19:23
Повтрюсь - для США это среднестатистически.
Я, например, имею столько-же, знакомая имела ноль больничных и ноль отпускных, работая бухгалтером в Бруклине на русскоязычный бизнес, после перехода на американского работодателя, ездит час в каждый конец и имеет 10 дней отпуска и 10 больничных. Это рабочие дни, то есть,2 недели. Тут мало у кого есть 24 рабочих дня отпуска. Юнион и очень большой стаж только могут такое дать. Даже в юнионах (они бывают разные), есть такие, где 10 дней.
Додано: Нед 09 бер, 2025 19:46
И такое бывает.
Был такой блогер Толстяк.
Работал в Киеве оператором на телеканале, переехал с женой в США с 800 долларами. Но пошли вместе в мебельный цех работать на 11 долларов в час каждый.
Почти год проработали прежде чем до них дошло, что их хозяин "имеет".
Потом не смотрел, какие-то скучные видосы. Это давно было.
А этот чувак - ну не подготовленный. Ни к жизни ни к эмиграции.
Из НЙ не надо было уезжать.
Додано: Нед 09 бер, 2025 20:03
11 $ в час это когда было?
И как они, эти 11, соотносились с минималкой в том месте?
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