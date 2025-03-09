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Еміграція, заробітчанство
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  #<1 ... 2671267226732674
Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 15:28

Bolt

автобан з Кічево до Охріда


А що, з Тетово до Кічево вже є?
Ну і отой автобан під Скопье таке собі. Через скільки км там потрібно зупинятись і платити щоразу? Дуже нерозумно там все зроблено.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 16:02

  Hotab написав:Bolt

автобан з Кічево до Охріда


А що, з Тетово до Кічево вже є?
Ну і отой автобан під Скопье таке собі. Через скільки км там потрібно зупинятись і платити щоразу? Дуже нерозумно там все зроблено.

Якщо ви їздили тою дорогою, то мусите знати, що наявний автобан закінчується в Гостіварі, тобто він вже давно проходить через Тетово.
І там лишаються всього 100 км скакати до розвилки Охрід-Струга.
Ось македонці за моєї пам"ять вже дев" ть років мудохають кусочок від Кічево до Охріду.
https://youtu.be/cue_uvquEzM?si=eIuFoX9wT2kPPrPu
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 16:12

  Bolt написав:
  Hotab написав:Bolt

автобан з Кічево до Охріда


А що, з Тетово до Кічево вже є?
Ну і отой автобан під Скопье таке собі. Через скільки км там потрібно зупинятись і платити щоразу? Дуже нерозумно там все зроблено.

Якщо ви їздили тою дорогою, то мусите знати, що наявний автобан закінчується в Гостіварі, тобто він вже давно проходить через Тетово.
І там лишаються всього 100 км скакати до розвилки Охрід-Струга.
Ось македонці за моєї пам"ять вже дев" ть років мудохають кусочок від Кічево до Охріду.
https://youtu.be/cue_uvquEzM?si=eIuFoX9wT2kPPrPu

Я був в 2021 , і або мені ті 100 км від автобану до Охріду здалися вічністю, або з Гостівара до Тетово ще не було його.
Бо я в Охріді ввечері впав без задніх ніг, виїхавши після обід з Києва і заїхавши ще в Одесу. (невелика зупинка на годинку поспати була на трасі між Браїлою і Бухарестом) . І особливо мене вимотали останні кілька годин по серпантинам.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 16:37

Re: Еміграція, заробітчанство

Свічнутися з активами в 500Куе в США на пенсію можна і неповні 60, щоб дотягнути до соціалки в 62 і повноцінної в 67 (так що б на місяць мати під $4К чистого доходу на все-все-все)
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 18:02

Как не нужно эммигрировать в штаты.😳
https://youtu.be/Uh27EMzQ01E?si=Bcl77ZaHnd51kQEX
Это только кое у кого, сразу контракт на 500 куе по прибытию.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 18:22

  Hotab написав:
  Bolt написав:Якщо ви їздили тою дорогою, то мусите знати, що наявний автобан закінчується в Гостіварі, тобто він вже давно проходить через Тетово.
І там лишаються всього 100 км скакати до розвилки Охрід-Струга.
Ось македонці за моєї пам"ять вже дев" ть років мудохають кусочок від Кічево до Охріду.
https://youtu.be/cue_uvquEzM?si=eIuFoX9wT2kPPrPu

Я був в 2021 , і або мені ті 100 км від автобану до Охріду здалися вічністю, або з Гостівара до Тетово ще не було його.
Бо я в Охріді ввечері впав без задніх ніг, виїхавши після обід з Києва і заїхавши ще в Одесу. (невелика зупинка на годинку поспати була на трасі між Браїлою і Бухарестом) . І особливо мене вимотали останні кілька годин по серпантинам.

В мене в все чітко.
9. 00 виїзд зі Львова.
14. 00 Д"якове-Halmeu
20.00 Захзл в Тімвщоару - жопінг.
22. 00 Моравіца-Вршац. Кордон з Сербією.Далі 100 з копійками км сербськими іпенями. Коло півночі виїзд в Смедереві на аатобан і там їду з. 2-3години поки не починаю вирубатись.(за цей час проїжджав відстань з 300 км, що лишається 100 км до Македонії) Зупиняють кімарю з 2-3 години. Зранку годинка до македонського кордону. Приблизно 6-7 ранку.
Македонія 200 з копійками км, може 3 з половиною години. Десь об 11.00 кордон з Албанію. Ну в там з 5 годин.
16.00 на точці в Маранді.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 19:18

  akurt написав:
  flyman написав:трудтабір із покращеним харчуваннм

Підтримую перегляд цього відео від пана flyman'a.
Реально корисна інформація. Варто дивитися та робити висновки.
В смислі хто і ким буде ваша дитина.

Зверніть увагу на те - ким працює пані - "в мене не дуже хороша робота"!
Ось і ключ для відповідей на всі питання.

У кваліфікованих людей в США відпустка нараховується найчастіше так:
- 2 дня відпустки за кожен відпрацьований місяць.
- тобто 24 дня на рік;
- можна брати відпустку за свій рахунок - але не зловживати цим. Найчастіше беруть додаткові 1-2 дня перед або після світ - тоді виходить несподівано велика святкова відпустка - згідно з календарем (субота, неділя, плюс свято - цікавий варіант).

Нагадаю: згідно з чинним законодавством України:
- У період дії воєнного стану щорічна основна оплачувана відпустка надається працівникам тривалістю 24 календарні дні.
- У період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури.


Не смотрел именно это видео Робинзоны, хотя смотрю ее иногда.
"Не очень хорошая работа" - это она работает то-ли копирайтером то-ли модератором на компанию в Калифорнии удаленно, кроме того, дает удаленно уроки Инглиша.
В Киеве работала преподавателем Инглиша в Бритиш кансл. "Одна из" или "самая" крутая школа Инглиша. Одна из 2-х организаций, которая имела право принимать АЙЛТС.
Если я не ощибаюсь, то ее зп 20 или 25 уе в час.
Жила в Мичигане, депрессивном штате, в каком-то маленьком городке, переехала в Чикаго. Причем, выбирала между НЙ и Чикаго. Из того, что знаю про НЙ и Чикаго - сделала неправильный выбор.
В НЙ, с ее отличным Инглишем, со старта думаю, смогла-бы найти работу сейчас на примерно 25-30 долларов в час в офисе в Манхеттене с перспективой роста до 50 в течении пары лет.
Тут стоит пояснить, Манхеттен по сравнению с остальными боро имеет сушественно более высокий уровень зп. Конечно, это касается не стартовых работ, хотя и они чуть выше оплачиваются.
Но вот с бенефитами - это очень по-разному. Где-то их вообще нет. Где-то есть, но не много. Много бенефитов (в том числе отпуски, больничные и праздники) - это в организациях, где есть юнионы (профсоюзы). Но по ее складу не похоже, что ей уж очень оно подойдет по складу характера. У нее несколько творческая натура, а там в основном "винтики" работают. Да и смысла особого ей в юнионы идти (это долгосрочные работы с прицелом работать до получения пенсии от юниона - 5-10 лет стажа минимум), если она по Ю4Ю приехала и ее могут депортировать.
Судя по всему, активно ишет вариант выйти замуж за гражданина США и получить таким образом возможность перейти на эмиграционный статус.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 19:23

  akurt написав:Так, я мав на увазі друге з двох оприлюднених ним відео.

Тому і мав на увазі, що треба думати в наш важкий буремний час головОМ, а не ногОМ - ким ти будеш в цьому світі.
Ось ще один бік медалі: відпустка у низькокваліфікованої людини 10 днів.
Жах.


Повтрюсь - для США это среднестатистически.
Я, например, имею столько-же, знакомая имела ноль больничных и ноль отпускных, работая бухгалтером в Бруклине на русскоязычный бизнес, после перехода на американского работодателя, ездит час в каждый конец и имеет 10 дней отпуска и 10 больничных. Это рабочие дни, то есть,2 недели. Тут мало у кого есть 24 рабочих дня отпуска. Юнион и очень большой стаж только могут такое дать. Даже в юнионах (они бывают разные), есть такие, где 10 дней.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 19:46

  Bolt написав:Как не нужно эммигрировать в штаты.😳
https://youtu.be/Uh27EMzQ01E?si=Bcl77ZaHnd51kQEX
Это только кое у кого, сразу контракт на 500 куе по прибытию.


И такое бывает.
Был такой блогер Толстяк.
Работал в Киеве оператором на телеканале, переехал с женой в США с 800 долларами. Но пошли вместе в мебельный цех работать на 11 долларов в час каждый.
Почти год проработали прежде чем до них дошло, что их хозяин "имеет".
Потом не смотрел, какие-то скучные видосы. Это давно было.
А этот чувак - ну не подготовленный. Ни к жизни ни к эмиграции.
Из НЙ не надо было уезжать.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 20:03

  rjkz написав:
  Bolt написав:Как не нужно эммигрировать в штаты.😳
https://youtu.be/Uh27EMzQ01E?si=Bcl77ZaHnd51kQEX
Это только кое у кого, сразу контракт на 500 куе по прибытию.


И такое бывает.
Был такой блогер Толстяк.
Работал в Киеве оператором на телеканале, переехал с женой в США с 800 долларами. Но пошли вместе в мебельный цех работать на 11 долларов в час каждый.
Почти год проработали прежде чем до них дошло, что их хозяин "имеет".
Потом не смотрел, какие-то скучные видосы. Это давно было.
А этот чувак - ну не подготовленный. Ни к жизни ни к эмиграции.
Из НЙ не надо было уезжать.

11 $ в час это когда было?
И как они, эти 11, соотносились с минималкой в том месте?
барабашов
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