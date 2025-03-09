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Ну не відразу - не цитуйте маячню від голодного flyman’a - я писав, що реально так зарплатню отримують ті НАШІ, хто пропрацював в пристойному місці на пристойній посаді, маючи пристойну кваліфікацію та пристойні навички в роботі 5..10 років. Вчора опівночі (за часом аеропорту) в San Francisco приземлився літак а/к Alaska Airlines - рейс з Гавайського острова, то нашим українським людям з того числа дали місяця в бізнес-класі. Зазвичай під час реєстрації можна зробити доплату приблизно в 500$ та отримати бізнес-клас. Але в даному випадку а/к бачила, що то нормальні (!) українці (!) та видали як заохочення для подальших подорожей. Бачите, як все просто. Головне в житті: цитувати першоджерело, а не красеня flyman’a.
И такое бывает. Был такой блогер Толстяк. Работал в Киеве оператором на телеканале, переехал с женой в США с 800 долларами. Но пошли вместе в мебельный цех работать на 11 долларов в час каждый. Почти год проработали прежде чем до них дошло, что их хозяин "имеет". Потом не смотрел, какие-то скучные видосы. Это давно было. А этот чувак - ну не подготовленный. Ни к жизни ни к эмиграции. Из НЙ не надо было уезжать.
11 $ в час это когда было? И как они, эти 11, соотносились с минималкой в том месте?
Это год 2015 примерно был. Портланд. Но это очень мало. Может на тот момент и там это и было ок.
И такое бывает. Был такой блогер Толстяк. Работал в Киеве оператором на телеканале, переехал с женой в США с 800 долларами. Но пошли вместе в мебельный цех работать на 11 долларов в час каждый. Почти год проработали прежде чем до них дошло, что их хозяин "имеет". Потом не смотрел, какие-то скучные видосы. Это давно было. А этот чувак - ну не подготовленный. Ни к жизни ни к эмиграции. Из НЙ не надо было уезжать.
Я его тоже смотрел. Он почти год в столярке отработал и его выгнали, вроде как хозяин обязан был перевести на более выгодные условия. Потом в доставке Амазона работал. В общем ленивый чувак. Начали хейтить отключил комкнты. Сейчас блог вроде как удалён. Но недавно нашёл ролик другого блогера про Толстяка. Короче у его жены удалили желчный , начался панкреатит. Короче она работать не может, а он фигачит ей на лекарства. Просил помощь в русскоязычной комьюнити. Ничего хорошего, одним словом
И такое бывает. Был такой блогер Толстяк. Работал в Киеве оператором на телеканале, переехал с женой в США с 800 долларами. Но пошли вместе в мебельный цех работать на 11 долларов в час каждый. Почти год проработали прежде чем до них дошло, что их хозяин "имеет". Потом не смотрел, какие-то скучные видосы. Это давно было. А этот чувак - ну не подготовленный. Ни к жизни ни к эмиграции. Из НЙ не надо было уезжать.
Я его тоже смотрел. Он почти год в столярке отработал и его выгнали, вроде как хозяин обязан был перевести на более выгодные условия. Потом в доставке Амазона работал. В общем ленивый чувак. Начали хейтить отключил комкнты. Сейчас блог вроде как удалён. Но недавно нашёл ролик другого блогера про Толстяка. Короче у его жены удалили желчный , начался панкреатит. Короче она работать не может, а он фигачит ей на лекарства. Просил помощь в русскоязычной комьюнити. Ничего хорошего, одним словом
Не помню точно, но кажется тем дем штат. Поэтому есть медицина для бедных. Не знаю как он там фигачит на лекарства, если они с его доходами на шару. Вы почему-то кроме "дяди Миши" выискиваете каких-то маргиналов. Типа Толстяка, ньюйоркера и тд. Могу порекомендовать Емигрантвидео, чувак пошагово снимал весь процесс непростой эмиграции в США, начиная еще из Киева. Сейчас владелец компании по продаже битков на территорию стран бсоюза, владелец дома через Гудзон от Манхеттена. Есть Азимов, владелец десятка как минимум домов, есть куча каких угодно блогеров, которые в той или иной мере нашли свою нишу в США. От тракдрайверов и хендименов до владельцев довольно крупных компаний и бизнесов. Почему не смотреть их каналы?