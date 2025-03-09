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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2672267326742675
Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 20:32

  Bolt написав:Как не нужно эммигрировать в штаты.😳
https://youtu.be/Uh27EMzQ01E?si=Bcl77ZaHnd51kQEX
Это только кое у кого, сразу контракт на 500 куе по прибытию.

Ну не відразу - не цитуйте маячню від голодного flyman’a - я писав, що реально так зарплатню отримують ті НАШІ, хто пропрацював в пристойному місці на пристойній посаді, маючи пристойну кваліфікацію та пристойні навички в роботі 5..10 років.
Вчора опівночі (за часом аеропорту) в San Francisco приземлився літак а/к Alaska Airlines - рейс з Гавайського острова, то нашим українським людям з того числа дали місяця в бізнес-класі.
Зазвичай під час реєстрації можна зробити доплату приблизно в 500$ та отримати бізнес-клас. Але в даному випадку а/к бачила, що то нормальні (!) українці (!) та видали як заохочення для подальших подорожей.
Бачите, як все просто.
Зображення
Головне в житті: цитувати першоджерело, а не красеня flyman’a.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 20:42

  rjkz написав:[Тут мало у кого есть 24 рабочих дня отпуска.

Супер! От пан rjkz завжди пише тверезу - можливо жорстку - правду.

Це те, про що я вже роками пишу одне і те ж:
«А що ви таке вмієте робити, за що ми вам будемо платити пристойну зарплатню?» - тепер буду додавати: «…і 24 дня оплачуваноі відпустки»…
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 20:46

  барабашов написав:
  rjkz написав:
  Bolt написав:Как не нужно эммигрировать в штаты.😳
https://youtu.be/Uh27EMzQ01E?si=Bcl77ZaHnd51kQEX
Это только кое у кого, сразу контракт на 500 куе по прибытию.


И такое бывает.
Был такой блогер Толстяк.
Работал в Киеве оператором на телеканале, переехал с женой в США с 800 долларами. Но пошли вместе в мебельный цех работать на 11 долларов в час каждый.
Почти год проработали прежде чем до них дошло, что их хозяин "имеет".
Потом не смотрел, какие-то скучные видосы. Это давно было.
А этот чувак - ну не подготовленный. Ни к жизни ни к эмиграции.
Из НЙ не надо было уезжать.

11 $ в час это когда было?
И как они, эти 11, соотносились с минималкой в том месте?


Это год 2015 примерно был.
Портланд.
Но это очень мало. Может на тот момент и там это и было ок.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 20:49

Re: Еміграція, заробітчанство

Со многим тут согласен и это не дает покоя.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 20:57

Пан rjkz!
Пʼять балів за це відео. 12 за українською шкалою! «А» за американською!
Так і хочеться процитувати знамените з Тік-Тока:
«А часики то тикают»…
Дивлюся із вдячністю.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 21:09

  rjkz написав:
  Bolt написав:Как не нужно эммигрировать в штаты.😳
https://youtu.be/Uh27EMzQ01E?si=Bcl77ZaHnd51kQEX
Это только кое у кого, сразу контракт на 500 куе по прибытию.


И такое бывает.
Был такой блогер Толстяк.
Работал в Киеве оператором на телеканале, переехал с женой в США с 800 долларами. Но пошли вместе в мебельный цех работать на 11 долларов в час каждый.
Почти год проработали прежде чем до них дошло, что их хозяин "имеет".
Потом не смотрел, какие-то скучные видосы. Это давно было.
А этот чувак - ну не подготовленный. Ни к жизни ни к эмиграции.
Из НЙ не надо было уезжать.

Я его тоже смотрел. Он почти год в столярке отработал и его выгнали, вроде как хозяин обязан был перевести на более выгодные условия.
Потом в доставке Амазона работал.
В общем ленивый чувак.
Начали хейтить отключил комкнты.
Сейчас блог вроде как удалён. Но недавно нашёл ролик другого блогера про Толстяка. Короче у его жены удалили желчный , начался панкреатит. Короче она работать не может, а он фигачит ей на лекарства. Просил помощь в русскоязычной комьюнити. Ничего хорошего, одним словом
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 21:15

  akurt написав:Пан rjkz!
Пʼять балів за це відео. 12 за українською шкалою! «А» за американською!
Так і хочеться процитувати знамените з Тік-Тока:
«А часики то тикают»…
Дивлюся із вдячністю.


Ваш пост опубликован через 8 минут после публикации поста с видео.
Само видео 34 минуты и 15 секунд.
Как такое получилось?
:lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 21:23

  Bolt написав:
  rjkz написав:
  Bolt написав:Как не нужно эммигрировать в штаты.😳
https://youtu.be/Uh27EMzQ01E?si=Bcl77ZaHnd51kQEX
Это только кое у кого, сразу контракт на 500 куе по прибытию.


И такое бывает.
Был такой блогер Толстяк.
Работал в Киеве оператором на телеканале, переехал с женой в США с 800 долларами. Но пошли вместе в мебельный цех работать на 11 долларов в час каждый.
Почти год проработали прежде чем до них дошло, что их хозяин "имеет".
Потом не смотрел, какие-то скучные видосы. Это давно было.
А этот чувак - ну не подготовленный. Ни к жизни ни к эмиграции.
Из НЙ не надо было уезжать.

Я его тоже смотрел. Он почти год в столярке отработал и его выгнали, вроде как хозяин обязан был перевести на более выгодные условия.
Потом в доставке Амазона работал.
В общем ленивый чувак.
Начали хейтить отключил комкнты.
Сейчас блог вроде как удалён. Но недавно нашёл ролик другого блогера про Толстяка. Короче у его жены удалили желчный , начался панкреатит. Короче она работать не может, а он фигачит ей на лекарства. Просил помощь в русскоязычной комьюнити. Ничего хорошего, одним словом


Не помню точно, но кажется тем дем штат.
Поэтому есть медицина для бедных.
Не знаю как он там фигачит на лекарства, если они с его доходами на шару.
Вы почему-то кроме "дяди Миши" выискиваете каких-то маргиналов. Типа Толстяка, ньюйоркера и тд.
Могу порекомендовать Емигрантвидео, чувак пошагово снимал весь процесс непростой эмиграции в США, начиная еще из Киева.
Сейчас владелец компании по продаже битков на территорию стран бсоюза, владелец дома через Гудзон от Манхеттена.
Есть Азимов, владелец десятка как минимум домов, есть куча каких угодно блогеров, которые в той или иной мере нашли свою нишу в США. От тракдрайверов и хендименов до владельцев довольно крупных компаний и бизнесов. Почему не смотреть их каналы?
rjkz
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