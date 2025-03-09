Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 2672267326742675 Додано: Нед 09 бер, 2025 20:32 Bolt написав: Как не нужно эммигрировать в штаты.😳

https://youtu.be/Uh27EMzQ01E?si=Bcl77ZaHnd51kQEX

Это только кое у кого, сразу контракт на 500 куе по прибытию. Как не нужно эммигрировать в штаты.😳Это только кое у кого, сразу контракт на 500 куе по прибытию.

Ну не відразу - не цитуйте маячню від голодного flyman’a - я писав, що реально так зарплатню отримують ті НАШІ, хто пропрацював в пристойному місці на пристойній посаді, маючи пристойну кваліфікацію та пристойні навички в роботі 5..10 років.

Вчора опівночі (за часом аеропорту) в San Francisco приземлився літак а/к Alaska Airlines - рейс з Гавайського острова, то нашим українським людям з того числа дали місяця в бізнес-класі.

Зазвичай під час реєстрації можна зробити доплату приблизно в 500$ та отримати бізнес-клас. Але в даному випадку а/к бачила, що то нормальні (!) українці (!) та видали як заохочення для подальших подорожей.

Бачите, як все просто.



Головне в житті: цитувати першоджерело, а не красеня flyman’a. Ну не відразу - не цитуйте маячню від голодного flyman’a - я писав, що реально так зарплатню отримують ті НАШІ, хто пропрацював в пристойному місці на пристойній посаді, маючи пристойну кваліфікацію та пристойні навички в роботі 5..10 років.Вчора опівночі (за часом аеропорту) в San Francisco приземлився літак а/к Alaska Airlines - рейс з Гавайського острова, то нашим українським людям з того числа дали місяця в бізнес-класі.Зазвичай під час реєстрації можна зробити доплату приблизно в 500$ та отримати бізнес-клас. Але в даному випадку а/к бачила, що то нормальні (!) українці (!) та видали як заохочення для подальших подорожей.Бачите, як все просто.Головне в житті: цитувати першоджерело, а не красеня flyman’a. akurt

Повідомлень: 10630 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3939 раз. Подякували: 1388 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 бер, 2025 20:42 rjkz написав: [Тут мало у кого есть 24 рабочих дня отпуска. [Тут мало у кого есть 24 рабочих дня отпуска.

Супер! От пан rjkz завжди пише тверезу - можливо жорстку - правду.



Це те, про що я вже роками пишу одне і те ж:

«А що ви таке вмієте робити, за що ми вам будемо платити пристойну зарплатню?» - тепер буду додавати: «…і 24 дня оплачуваноі відпустки»… Супер! От пан rjkz завжди пише тверезу - можливо жорстку - правду.Це те, про що я вже роками пишу одне і те ж:«А що ви таке вмієте робити, за що ми вам будемо платити пристойну зарплатню?» - тепер буду додавати: «…і 24 дня оплачуваноі відпустки»… akurt

Повідомлень: 10630 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3939 раз. Подякували: 1388 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 бер, 2025 20:46 барабашов написав: rjkz написав: Bolt написав: Как не нужно эммигрировать в штаты.😳

https://youtu.be/Uh27EMzQ01E?si=Bcl77ZaHnd51kQEX

Это только кое у кого, сразу контракт на 500 куе по прибытию. Как не нужно эммигрировать в штаты.😳Это только кое у кого, сразу контракт на 500 куе по прибытию.



И такое бывает.

Был такой блогер Толстяк.

Работал в Киеве оператором на телеканале, переехал с женой в США с 800 долларами. Но пошли вместе в мебельный цех работать на 11 долларов в час каждый.

Почти год проработали прежде чем до них дошло, что их хозяин "имеет".

Потом не смотрел, какие-то скучные видосы. Это давно было.

А этот чувак - ну не подготовленный. Ни к жизни ни к эмиграции.

Из НЙ не надо было уезжать. И такое бывает.Был такой блогер Толстяк.Работал в Киеве оператором на телеканале, переехал с женой в США с 800 долларами. Но пошли вместе в мебельный цех работать на 11 долларов в час каждый.Почти год проработали прежде чем до них дошло, что их хозяин "имеет".Потом не смотрел, какие-то скучные видосы. Это давно было.А этот чувак - ну не подготовленный. Ни к жизни ни к эмиграции.Из НЙ не надо было уезжать.

11 $ в час это когда было?

И как они, эти 11, соотносились с минималкой в том месте? 11 $ в час это когда было?И как они, эти 11, соотносились с минималкой в том месте?



Это год 2015 примерно был.

Портланд.

Но это очень мало. Может на тот момент и там это и было ок. Это год 2015 примерно был.Портланд.Но это очень мало. Может на тот момент и там это и было ок. rjkz

Повідомлень: 17037 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8491 раз. Подякували: 5364 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 бер, 2025 20:49 Re: Еміграція, заробітчанство Со многим тут согласен и это не дает покоя.

rjkz

Повідомлень: 17037 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8491 раз. Подякували: 5364 раз. Профіль 8 4 6 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 бер, 2025 20:57 Пан rjkz!

Пʼять балів за це відео. 12 за українською шкалою! «А» за американською!

Так і хочеться процитувати знамените з Тік-Тока:

«А часики то тикают»…

Дивлюся із вдячністю. akurt

Повідомлень: 10630 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3939 раз. Подякували: 1388 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 бер, 2025 21:09 rjkz написав: Bolt написав: Как не нужно эммигрировать в штаты.😳

https://youtu.be/Uh27EMzQ01E?si=Bcl77ZaHnd51kQEX

Это только кое у кого, сразу контракт на 500 куе по прибытию. Как не нужно эммигрировать в штаты.😳Это только кое у кого, сразу контракт на 500 куе по прибытию.



И такое бывает.

Был такой блогер Толстяк.

Работал в Киеве оператором на телеканале, переехал с женой в США с 800 долларами. Но пошли вместе в мебельный цех работать на 11 долларов в час каждый.

Почти год проработали прежде чем до них дошло, что их хозяин "имеет".

Потом не смотрел, какие-то скучные видосы. Это давно было.

А этот чувак - ну не подготовленный. Ни к жизни ни к эмиграции.

Из НЙ не надо было уезжать. И такое бывает.Был такой блогер Толстяк.Работал в Киеве оператором на телеканале, переехал с женой в США с 800 долларами. Но пошли вместе в мебельный цех работать на 11 долларов в час каждый.Почти год проработали прежде чем до них дошло, что их хозяин "имеет".Потом не смотрел, какие-то скучные видосы. Это давно было.А этот чувак - ну не подготовленный. Ни к жизни ни к эмиграции.Из НЙ не надо было уезжать.

Я его тоже смотрел. Он почти год в столярке отработал и его выгнали, вроде как хозяин обязан был перевести на более выгодные условия.

Потом в доставке Амазона работал.

В общем ленивый чувак.

Начали хейтить отключил комкнты.

Сейчас блог вроде как удалён. Но недавно нашёл ролик другого блогера про Толстяка. Короче у его жены удалили желчный , начался панкреатит. Короче она работать не может, а он фигачит ей на лекарства. Просил помощь в русскоязычной комьюнити. Ничего хорошего, одним словом Я его тоже смотрел. Он почти год в столярке отработал и его выгнали, вроде как хозяин обязан был перевести на более выгодные условия.Потом в доставке Амазона работал.В общем ленивый чувак.Начали хейтить отключил комкнты.Сейчас блог вроде как удалён. Но недавно нашёл ролик другого блогера про Толстяка. Короче у его жены удалили желчный , начался панкреатит. Короче она работать не может, а он фигачит ей на лекарства. Просил помощь в русскоязычной комьюнити. Ничего хорошего, одним словом Bolt Повідомлень: 3373 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 258 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 бер, 2025 21:15 akurt написав: Пан rjkz!

Пʼять балів за це відео. 12 за українською шкалою! «А» за американською!

Так і хочеться процитувати знамените з Тік-Тока:

«А часики то тикают»…

Дивлюся із вдячністю. Пан rjkz!Пʼять балів за це відео. 12 за українською шкалою! «А» за американською!Так і хочеться процитувати знамените з Тік-Тока:«А часики то тикают»…Дивлюся із вдячністю.



Ваш пост опубликован через 8 минут после публикации поста с видео.

Само видео 34 минуты и 15 секунд.

Как такое получилось?

Ваш пост опубликован через 8 минут после публикации поста с видео.Само видео 34 минуты и 15 секунд.Как такое получилось? rjkz

Повідомлень: 17037 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8491 раз. Подякували: 5364 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 бер, 2025 21:23 Bolt написав: rjkz написав: Bolt написав: Как не нужно эммигрировать в штаты.😳

https://youtu.be/Uh27EMzQ01E?si=Bcl77ZaHnd51kQEX

Это только кое у кого, сразу контракт на 500 куе по прибытию. Как не нужно эммигрировать в штаты.😳Это только кое у кого, сразу контракт на 500 куе по прибытию.



И такое бывает.

Был такой блогер Толстяк.

Работал в Киеве оператором на телеканале, переехал с женой в США с 800 долларами. Но пошли вместе в мебельный цех работать на 11 долларов в час каждый.

Почти год проработали прежде чем до них дошло, что их хозяин "имеет".

Потом не смотрел, какие-то скучные видосы. Это давно было.

А этот чувак - ну не подготовленный. Ни к жизни ни к эмиграции.

Из НЙ не надо было уезжать. И такое бывает.Был такой блогер Толстяк.Работал в Киеве оператором на телеканале, переехал с женой в США с 800 долларами. Но пошли вместе в мебельный цех работать на 11 долларов в час каждый.Почти год проработали прежде чем до них дошло, что их хозяин "имеет".Потом не смотрел, какие-то скучные видосы. Это давно было.А этот чувак - ну не подготовленный. Ни к жизни ни к эмиграции.Из НЙ не надо было уезжать.

Я его тоже смотрел. Он почти год в столярке отработал и его выгнали, вроде как хозяин обязан был перевести на более выгодные условия.

Потом в доставке Амазона работал.

В общем ленивый чувак.

Начали хейтить отключил комкнты.

Сейчас блог вроде как удалён. Но недавно нашёл ролик другого блогера про Толстяка. Короче у его жены удалили желчный , начался панкреатит. Короче она работать не может, а он фигачит ей на лекарства. Просил помощь в русскоязычной комьюнити. Ничего хорошего, одним словом Я его тоже смотрел. Он почти год в столярке отработал и его выгнали, вроде как хозяин обязан был перевести на более выгодные условия.Потом в доставке Амазона работал.В общем ленивый чувак.Начали хейтить отключил комкнты.Сейчас блог вроде как удалён. Но недавно нашёл ролик другого блогера про Толстяка. Короче у его жены удалили желчный , начался панкреатит. Короче она работать не может, а он фигачит ей на лекарства. Просил помощь в русскоязычной комьюнити. Ничего хорошего, одним словом



Не помню точно, но кажется тем дем штат.

Поэтому есть медицина для бедных.

Не знаю как он там фигачит на лекарства, если они с его доходами на шару.

Вы почему-то кроме "дяди Миши" выискиваете каких-то маргиналов. Типа Толстяка, ньюйоркера и тд.

Могу порекомендовать Емигрантвидео, чувак пошагово снимал весь процесс непростой эмиграции в США, начиная еще из Киева.

Сейчас владелец компании по продаже битков на территорию стран бсоюза, владелец дома через Гудзон от Манхеттена.

Есть Азимов, владелец десятка как минимум домов, есть куча каких угодно блогеров, которые в той или иной мере нашли свою нишу в США. От тракдрайверов и хендименов до владельцев довольно крупных компаний и бизнесов. Почему не смотреть их каналы? Не помню точно, но кажется тем дем штат.Поэтому есть медицина для бедных.Не знаю как он там фигачит на лекарства, если они с его доходами на шару.Вы почему-то кроме "дяди Миши" выискиваете каких-то маргиналов. Типа Толстяка, ньюйоркера и тд.Могу порекомендовать Емигрантвидео, чувак пошагово снимал весь процесс непростой эмиграции в США, начиная еще из Киева.Сейчас владелец компании по продаже битков на территорию стран бсоюза, владелец дома через Гудзон от Манхеттена.Есть Азимов, владелец десятка как минимум домов, есть куча каких угодно блогеров, которые в той или иной мере нашли свою нишу в США. От тракдрайверов и хендименов до владельцев довольно крупных компаний и бизнесов. Почему не смотреть их каналы? rjkz

Повідомлень: 17037 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8491 раз. Подякували: 5364 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 2672267326742675 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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