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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2673267426752676>
Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 20:32

  Bolt написав:Как не нужно эммигрировать в штаты.😳
https://youtu.be/Uh27EMzQ01E?si=Bcl77ZaHnd51kQEX
Это только кое у кого, сразу контракт на 500 куе по прибытию.

Ну не відразу - не цитуйте маячню від голодного flyman’a - я писав, що реально так зарплатню отримують ті НАШІ, хто пропрацював в пристойному місці на пристойній посаді, маючи пристойну кваліфікацію та пристойні навички в роботі 5..10 років.
Вчора опівночі (за часом аеропорту) в San Francisco приземлився літак а/к Alaska Airlines - рейс з Гавайського острова, то нашим українським людям з того числа дали місяця в бізнес-класі.
Зазвичай під час реєстрації можна зробити доплату приблизно в 500$ та отримати бізнес-клас. Але в даному випадку а/к бачила, що то нормальні (!) українці (!) та видали як заохочення для подальших подорожей.
Бачите, як все просто.
Зображення
Головне в житті: цитувати першоджерело, а не красеня flyman’a.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 20:42

  rjkz написав:[Тут мало у кого есть 24 рабочих дня отпуска.

Супер! От пан rjkz завжди пише тверезу - можливо жорстку - правду.

Це те, про що я вже роками пишу одне і те ж:
«А що ви таке вмієте робити, за що ми вам будемо платити пристойну зарплатню?» - тепер буду додавати: «…і 24 дня оплачуваноі відпустки»…
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 20:46

  барабашов написав:
  rjkz написав:
  Bolt написав:Как не нужно эммигрировать в штаты.😳
https://youtu.be/Uh27EMzQ01E?si=Bcl77ZaHnd51kQEX
Это только кое у кого, сразу контракт на 500 куе по прибытию.


И такое бывает.
Был такой блогер Толстяк.
Работал в Киеве оператором на телеканале, переехал с женой в США с 800 долларами. Но пошли вместе в мебельный цех работать на 11 долларов в час каждый.
Почти год проработали прежде чем до них дошло, что их хозяин "имеет".
Потом не смотрел, какие-то скучные видосы. Это давно было.
А этот чувак - ну не подготовленный. Ни к жизни ни к эмиграции.
Из НЙ не надо было уезжать.

11 $ в час это когда было?
И как они, эти 11, соотносились с минималкой в том месте?


Это год 2015 примерно был.
Портланд.
Но это очень мало. Может на тот момент и там это и было ок.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 20:49

Re: Еміграція, заробітчанство

Со многим тут согласен и это не дает покоя.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 20:57

Текст виправлено о 21:09 за часом Києва:
"Не дивиться відео вище. Повна дурня. В разі перевірки попадете на моніторинг. Ненебезпечно!"

Старий варіанти тексту (не читати):
"Пан rjkz!
Пʼять балів за це відео. 12 за українською шкалою! «А» за американською!
Так і хочеться процитувати знамените з Тік-Тока:
«А часики то тикают»…
Дивлюся із вдячністю."
Востаннє редагувалось akurt в Нед 09 бер, 2025 22:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 21:09

  rjkz написав:
  Bolt написав:Как не нужно эммигрировать в штаты.😳
https://youtu.be/Uh27EMzQ01E?si=Bcl77ZaHnd51kQEX
Это только кое у кого, сразу контракт на 500 куе по прибытию.


И такое бывает.
Был такой блогер Толстяк.
Работал в Киеве оператором на телеканале, переехал с женой в США с 800 долларами. Но пошли вместе в мебельный цех работать на 11 долларов в час каждый.
Почти год проработали прежде чем до них дошло, что их хозяин "имеет".
Потом не смотрел, какие-то скучные видосы. Это давно было.
А этот чувак - ну не подготовленный. Ни к жизни ни к эмиграции.
Из НЙ не надо было уезжать.

Я его тоже смотрел. Он почти год в столярке отработал и его выгнали, вроде как хозяин обязан был перевести на более выгодные условия.
Потом в доставке Амазона работал.
В общем ленивый чувак.
Начали хейтить отключил комкнты.
Сейчас блог вроде как удалён. Но недавно нашёл ролик другого блогера про Толстяка. Короче у его жены удалили желчный , начался панкреатит. Короче она работать не может, а он фигачит ей на лекарства. Просил помощь в русскоязычной комьюнити. Ничего хорошего, одним словом
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 21:15

  akurt написав:Пан rjkz!
Пʼять балів за це відео. 12 за українською шкалою! «А» за американською!
Так і хочеться процитувати знамените з Тік-Тока:
«А часики то тикают»…
Дивлюся із вдячністю.


Ваш пост опубликован через 8 минут после публикации поста с видео.
Само видео 34 минуты и 15 секунд.
Как такое получилось?
:lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 21:23

  Bolt написав:
  rjkz написав:
  Bolt написав:Как не нужно эммигрировать в штаты.😳
https://youtu.be/Uh27EMzQ01E?si=Bcl77ZaHnd51kQEX
Это только кое у кого, сразу контракт на 500 куе по прибытию.


И такое бывает.
Был такой блогер Толстяк.
Работал в Киеве оператором на телеканале, переехал с женой в США с 800 долларами. Но пошли вместе в мебельный цех работать на 11 долларов в час каждый.
Почти год проработали прежде чем до них дошло, что их хозяин "имеет".
Потом не смотрел, какие-то скучные видосы. Это давно было.
А этот чувак - ну не подготовленный. Ни к жизни ни к эмиграции.
Из НЙ не надо было уезжать.

Я его тоже смотрел. Он почти год в столярке отработал и его выгнали, вроде как хозяин обязан был перевести на более выгодные условия.
Потом в доставке Амазона работал.
В общем ленивый чувак.
Начали хейтить отключил комкнты.
Сейчас блог вроде как удалён. Но недавно нашёл ролик другого блогера про Толстяка. Короче у его жены удалили желчный , начался панкреатит. Короче она работать не может, а он фигачит ей на лекарства. Просил помощь в русскоязычной комьюнити. Ничего хорошего, одним словом


Не помню точно, но кажется тем дем штат.
Поэтому есть медицина для бедных.
Не знаю как он там фигачит на лекарства, если они с его доходами на шару.
Вы почему-то кроме "дяди Миши" выискиваете каких-то маргиналов. Типа Толстяка, ньюйоркера и тд.
Могу порекомендовать Емигрантвидео, чувак пошагово снимал весь процесс непростой эмиграции в США, начиная еще из Киева.
Сейчас владелец компании по продаже битков на территорию стран бсоюза, владелец дома через Гудзон от Манхеттена.
Есть Азимов, владелец десятка как минимум домов, есть куча каких угодно блогеров, которые в той или иной мере нашли свою нишу в США. От тракдрайверов и хендименов до владельцев довольно крупных компаний и бизнесов. Почему не смотреть их каналы?
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 21:50

  Bolt написав: Я его тоже смотрел. Он почти год в столярке отработал и его выгнали, вроде как хозяин обязан был перевести на более выгодные условия.

Хлопці! Якщо відкрити мою Трудову книжку, то другий запис буде такий:
"Столяр-стекольщик первого разряда".
Ви ж розумієте що так само, як не досвідченого хлопця взяли в міцну досвідчену бригаду працювати на найнижчу ставку, так і той "Толстяк" - чи як його там - заробляв мінімалку з мінімалок.
Не на тих же треба рівнятися...

В мене від тієї посади і тієї бригади (досі згадую з позитивом) тільки позитив: навчили корпоративним інтересам, які вище за особисті.
Бригада сказала просто: "Будеш грати за нашими правилами".
Уточню: "За нашими грошовими досить приємними правилами".
Я тоді зрозумів, що значить бути багатою людиною.
Це приємно.
Той "Толстяк" не зрозумів.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 22:01

  rjkz написав:
  akurt написав:Пан rjkz!
Пʼять балів за це відео. 12 за українською шкалою! «А» за американською!
Так і хочеться процитувати знамените з Тік-Тока:
«А часики то тикают»…
Дивлюся із вдячністю.


Ваш пост опубликован через 8 минут после публикации поста с видео.
Само видео 34 минуты и 15 секунд.
Как такое получилось?
:lol:


Все очень просто: я понял тему видео - вообще все "схватываю" очень быстро - я реально умный чувак - написал пост - потом начал смотреть подробно.
Если мой метод - все схватывать "на лету" - вас не устраивает - удалю свой пост и удалю вам "+".
Кроме того: цитата "Дивлюся із вдячністю" - это НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ.
То есть я загрузил ваше видео в YouTube - параллельно смотрел не с форума а отдельно - БЕЗ РЕКЛАМЫ - так как у меня ПРЕМИУМ подписка (если Вы знаете, что это такое (не уверен)).

По видео:
- я реально все просмотрел.
- я реально БЫЛ благодарен за такое видео - не знал, что оскорблю вас просмотром.
- я согласен с автором в видео по поводу оружия, но он преувеличивает: оружие есть в семьях простых наших украинцев. Я лично в августе прошлого города осматривал сейфы с оружием в квартирах. И там были и пистолеты. И покруче пистолетов. В пятницу говорил с женой одной нашего парня - жена его в разговоре сказала, что "муж сейчас на стрельбище". То есть в США это обычная история: и владеть орудием, и пользоваться им;
- я не согласен с автором видео начиная с 13-ой минуты - где он рассказывает о "весе паспорта".
Эта часть видео НЕ ЗАСЛУЖИВАЕТ внимания.
Во-первых, так же как размер не определяется качество мужчины, так и количество стран, которые может посетить гражданин ОАЭ ничего не объясняет. Вы же в Монголию не собираетесь?
Во-вторых, лично я считаю, что нет ничего лучше украинского биометрического паспорта. Добавьте к нему визы США, Канады и Великой Британии (как у меня) - и лучше не придумаешь.
У вас лично нет паспорта гражданина США - вам и не понять. У меня тоже нет паспорта гражданина США, но я ежедневно на связи с теми украинцами, у которых есть УЖЕ паспорт граждан США. В этом смысле мне видней немного лучше, это хороший паспорт или "отстой".

Sir rjkz!
Реально удивлен вашей реакций на мое позитивное мнение о вашем посте.
Постараюсь исправиться и НЕ ХВАЛИТЬ и не ставить"ПЛЮСЫ".

Это моя ошибка: оценить по достоинству что-то полезное для участников форума.
Исправлюсь.

P.S. Поставленный мною ранее "+" за вашу полезную публикацию удалил. Спасибо за науку. Исправлюсь.
Еще раз извиняюсь, что оценил позитивно ваш пост.
Я реально хотел на позитивное и полезное обратить внимательнее участников форума.
Но это была моя реальная ошибка: "8 минут" - это реально жестко для понимания дела и его сути.
8 (восемь) часов, или 8 (восемь) дней, или 8 (восемь) недель или 8 (восемь) месяцев - для определения - это "фуфло" или "фуфел", или команда начальника - и стоит ди выполнять - самое то!
А еще лучше 8 (восемь) лет.
akurt
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