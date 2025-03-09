rjkz написав: akurt написав:
Пан rjkz!
Пʼять балів за це відео. 12 за українською шкалою! «А» за американською!
Так і хочеться процитувати знамените з Тік-Тока:
«А часики то тикают»…
Дивлюся із вдячністю.
Ваш пост опубликован через 8 минут после публикации поста с видео.
Само видео 34 минуты и 15 секунд.
Как такое получилось?
Все очень просто: я понял тему видео - вообще все "схватываю" очень быстро
- я реально умный чувак - написал пост - потом начал смотреть подробно.
Если мой метод - все схватывать "на лету" - вас не устраивает - удалю свой пост и удалю вам "+".
Кроме того: цитата "Дивлюся із вдячністю" - это НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ.
То есть я загрузил ваше видео в YouTube - параллельно смотрел не с форума а отдельно - БЕЗ РЕКЛАМЫ - так как у меня ПРЕМИУМ подписка (если Вы знаете, что это такое (не уверен)).
По видео:
- я реально все просмотрел.
- я реально БЫЛ благодарен за такое видео - не знал, что оскорблю вас просмотром.
- я согласен с автором в видео по поводу оружия, но он преувеличивает: оружие есть в семьях простых наших украинцев. Я лично в августе прошлого города осматривал сейфы с оружием в квартирах. И там были и пистолеты. И покруче пистолетов. В пятницу говорил с женой одной нашего парня - жена его в разговоре сказала, что "муж сейчас на стрельбище
". То есть в США это обычная история: и владеть орудием, и пользоваться им;
- я не согласен с автором видео начиная с 13-ой минуты - где он рассказывает о "весе паспорта".Эта часть видео НЕ ЗАСЛУЖИВАЕТ внимания.
Во-первых, так же как размер не определяется качество мужчины, так и количество стран, которые может посетить гражданин ОАЭ ничего не объясняет. Вы же в Монголию не собираетесь?
Во-вторых, лично я считаю, что нет ничего лучше украинского биометрического паспорта. Добавьте к нему визы США, Канады и Великой Британии (как у меня) - и лучше не придумаешь.
У вас лично нет паспорта гражданина США - вам и не понять. У меня тоже нет паспорта гражданина США, но я ежедневно на связи с теми украинцами, у которых есть УЖЕ паспорт граждан США. В этом смысле мне видней немного лучше, это хороший паспорт или "отстой".
Sir rjkz
!
Реально удивлен вашей реакций на мое позитивное мнение о вашем посте.
Постараюсь исправиться и НЕ ХВАЛИТЬ и не ставить"ПЛЮСЫ".Это моя ошибка: оценить по достоинству что-то полезное для участников форума.
Исправлюсь.P.S.
Поставленный мною ранее "+
" за вашу полезную публикацию удалил. Спасибо за науку. Исправлюсь.
Еще раз извиняюсь, что оценил позитивно ваш пост.
Я реально хотел на позитивное и полезное обратить внимательнее участников форума.
Но это была моя реальная ошибка: "8 минут" - это реально жестко для понимания дела и его сути.
8 (восемь) часов, или 8 (восемь) дней, или 8 (восемь) недель или 8 (восемь) месяцев - для определения - это "фуфло" или "фуфел", или команда начальника - и стоит ди выполнять - самое то!
А еще лучше 8 (восемь) лет.