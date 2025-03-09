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Еміграція, заробітчанство
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Додано: Нед 09 бер, 2025 22:37
rjkz написав: Bolt написав: rjkz написав:
И такое бывает.
Был такой блогер Толстяк.
Работал в Киеве оператором на телеканале, переехал с женой в США с 800 долларами. Но пошли вместе в мебельный цех работать на 11 долларов в час каждый.
Почти год проработали прежде чем до них дошло, что их хозяин "имеет".
Потом не смотрел, какие-то скучные видосы. Это давно было.
А этот чувак - ну не подготовленный. Ни к жизни ни к эмиграции.
Из НЙ не надо было уезжать.
Я его тоже смотрел. Он почти год в столярке отработал и его выгнали, вроде как хозяин обязан был перевести на более выгодные условия.
Потом в доставке Амазона работал.
В общем ленивый чувак.
Начали хейтить отключил комкнты.
Сейчас блог вроде как удалён. Но недавно нашёл ролик другого блогера про Толстяка. Короче у его жены удалили желчный , начался панкреатит. Короче она работать не может, а он фигачит ей на лекарства. Просил помощь в русскоязычной комьюнити. Ничего хорошего, одним словом
Не помню точно, но кажется тем дем штат.
Поэтому есть медицина для бедных.
Не знаю как он там фигачит на лекарства, если они с его доходами на шару.
Вы почему-то кроме "дяди Миши" выискиваете каких-то маргиналов. Типа Толстяка, ньюйоркера и тд.
Могу порекомендовать Емигрантвидео, чувак пошагово снимал весь процесс непростой эмиграции в США, начиная еще из Киева.
Сейчас владелец компании по продаже битков на территорию стран бсоюза, владелец дома через Гудзон от Манхеттена.
Есть Азимов, владелец десятка как минимум домов, есть куча каких угодно блогеров, которые в той или иной мере нашли свою нишу в США. От тракдрайверов и хендименов до владельцев довольно крупных компаний и бизнесов. Почему не смотреть их каналы?
Значит подписан, на.
СерегаТурбоманьяк(в последнее время как до 100 т ыс дошёл забил на канал), Ник USA, PG live( Чувак плитку клал и тп ремонты, но в последнее время в долбаные контейнеры ударился), это Вилкен(чувак был ИТшником в рашке, но в штатах до хендимена-плиточника дауншифтнулся), Ме Vova иногда под настроение, Билет на контракт(флипинг)
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Bolt
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Додано: Нед 09 бер, 2025 23:04
Bolt написав: rjkz написав: Bolt написав:
Я его тоже смотрел. Он почти год в столярке отработал и его выгнали, вроде как хозяин обязан был перевести на более выгодные условия.
Потом в доставке Амазона работал.
В общем ленивый чувак.
Начали хейтить отключил комкнты.
Сейчас блог вроде как удалён. Но недавно нашёл ролик другого блогера про Толстяка. Короче у его жены удалили желчный , начался панкреатит. Короче она работать не может, а он фигачит ей на лекарства. Просил помощь в русскоязычной комьюнити. Ничего хорошего, одним словом
Не помню точно, но кажется тем дем штат.
Поэтому есть медицина для бедных.
Не знаю как он там фигачит на лекарства, если они с его доходами на шару.
Вы почему-то кроме "дяди Миши" выискиваете каких-то маргиналов. Типа Толстяка, ньюйоркера и тд.
Могу порекомендовать Емигрантвидео, чувак пошагово снимал весь процесс непростой эмиграции в США, начиная еще из Киева.
Сейчас владелец компании по продаже битков на территорию стран бсоюза, владелец дома через Гудзон от Манхеттена.
Есть Азимов, владелец десятка как минимум домов, есть куча каких угодно блогеров, которые в той или иной мере нашли свою нишу в США. От тракдрайверов и хендименов до владельцев довольно крупных компаний и бизнесов. Почему не смотреть их каналы?
Значит подписан, на.
СерегаТурбоманьяк(в последнее время как до 100 т ыс дошёл забил на канал), Ник USA, PG live( Чувак плитку клал и тп ремонты, но в последнее время в долбаные контейнеры ударился), это Вилкен(чувак был ИТшником в рашке, но в штатах до хендимена-плиточника дауншифтнулся), Ме Vova иногда под настроение, Билет на контракт(флипинг)
Кажется из всего этого только Вову несколько лет назад несколько раз смотрел.
Остальных даже случайно не проскакивало.
Другой вопрос - имеет ли такой интерес практический смысл?
В США другие технологии как хендименства так и строительства.
Поэтому в Украине мало что из этого можно применить.
А чтобы применить это в США, надо сначала туда попасть.
И не в качестве туриста.
"Дядя Миша" "сеет умное, доброе, вечное", но он так давно в США и на таком абсолютно другом уровне, что его можно смотреть разве что для расширения кругозора.
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rjkz
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Додано: Нед 09 бер, 2025 23:05
akurt написав: rjkz написав: akurt написав:
Пан rjkz!
Пʼять балів за це відео. 12 за українською шкалою! «А» за американською!
Так і хочеться процитувати знамените з Тік-Тока:
«А часики то тикают»…
Дивлюся із вдячністю.
Ваш пост опубликован через 8 минут после публикации поста с видео.
Само видео 34 минуты и 15 секунд.
Как такое получилось?
Все очень просто: я понял тему видео - вообще все "схватываю" очень быстро
- я реально умный чувак - написал пост - потом начал смотреть подробно.
Если мой метод - все схватывать "на лету" - вас не устраивает - удалю свой пост и удалю вам "+".
Кроме того: цитата "Дивлюся із вдячністю" - это НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ.
То есть я загрузил ваше видео в YouTube - параллельно смотрел не с форума а отдельно - БЕЗ РЕКЛАМЫ - так как у меня ПРЕМИУМ подписка (если Вы знаете, что это такое (не уверен)).
По видео:
- я реально все просмотрел.
- я реально БЫЛ благодарен за такое видео - не знал, что оскорблю вас просмотром.
- я согласен с автором в видео по поводу оружия, но он преувеличивает: оружие есть в семьях простых наших украинцев. Я лично в августе прошлого города осматривал сейфы с оружием в квартирах. И там были и пистолеты. И покруче пистолетов. В пятницу говорил с женой одной нашего парня - жена его в разговоре сказала, что "муж сейчас на стрельбище
". То есть в США это обычная история: и владеть орудием, и пользоваться им;
- я не согласен с автором видео начиная с 13-ой минуты - где он рассказывает о "весе паспорта".Эта часть видео НЕ ЗАСЛУЖИВАЕТ внимания.
Во-первых, так же как размер не определяется качество мужчины, так и количество стран, которые может посетить гражданин ОАЭ ничего не объясняет. Вы же в Монголию не собираетесь?
Во-вторых, лично я считаю, что нет ничего лучше украинского биометрического паспорта. Добавьте к нему визы США, Канады и Великой Британии (как у меня) - и лучше не придумаешь.
У вас лично нет паспорта гражданина США - вам и не понять. У меня тоже нет паспорта гражданина США, но я ежедневно на связи с теми украинцами, у которых есть УЖЕ паспорт граждан США. В этом смысле мне видней немного лучше, это хороший паспорт или "отстой".
Sir rjkz
!
Реально удивлен вашей реакций на мое позитивное мнение о вашем посте.
Постараюсь исправиться и НЕ ХВАЛИТЬ и не ставить"ПЛЮСЫ".Это моя ошибка: оценить по достоинству что-то полезное для участников форума.
Исправлюсь.P.S.
Поставленный мною ранее "+
" за вашу полезную публикацию удалил. Спасибо за науку. Исправлюсь.
Еще раз извиняюсь, что оценил позитивно ваш пост.
Я реально хотел на позитивное и полезное обратить внимательнее участников форума.
Но это была моя реальная ошибка: "8 минут" - это реально жестко для понимания дела и его сути.
8 (восемь) часов, или 8 (восемь) дней, или 8 (восемь) недель или 8 (восемь) месяцев - для определения - это "фуфло" или "фуфел", или команда начальника - и стоит ди выполнять - самое то!
А еще лучше 8 (восемь) лет.
Ок.
Удивительная реакция.
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rjkz
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Додано: Нед 09 бер, 2025 23:18
rjkz написав: Bolt написав: rjkz написав:
Не помню точно, но кажется тем дем штат.
Поэтому есть медицина для бедных.
Не знаю как он там фигачит на лекарства, если они с его доходами на шару.
Вы почему-то кроме "дяди Миши" выискиваете каких-то маргиналов. Типа Толстяка, ньюйоркера и тд.
Могу порекомендовать Емигрантвидео, чувак пошагово снимал весь процесс непростой эмиграции в США, начиная еще из Киева.
Сейчас владелец компании по продаже битков на территорию стран бсоюза, владелец дома через Гудзон от Манхеттена.
Есть Азимов, владелец десятка как минимум домов, есть куча каких угодно блогеров, которые в той или иной мере нашли свою нишу в США. От тракдрайверов и хендименов до владельцев довольно крупных компаний и бизнесов. Почему не смотреть их каналы?
Значит подписан, на.
СерегаТурбоманьяк(в последнее время как до 100 т ыс дошёл забил на канал), Ник USA, PG live( Чувак плитку клал и тп ремонты, но в последнее время в долбаные контейнеры ударился), это Вилкен(чувак был ИТшником в рашке, но в штатах до хендимена-плиточника дауншифтнулся), Ме Vova иногда под настроение, Билет на контракт(флипинг)
Кажется из всего этого только Вову несколько лет назад несколько раз смотрел.
Остальных даже случайно не проскакивало.
Другой вопрос - имеет ли такой интерес практический смысл?
В США другие технологии как хендименства так и строительства.
Поэтому в Украине мало что из этого можно применить.
А чтобы применить это в США, надо сначала туда попасть.
И не в качестве туриста.
"Дядя Миша" "сеет умное, доброе, вечное", но он так давно в США и на таком абсолютно другом уровне, что его можно смотреть разве что для расширения кругозора.
Вова вообще мутный тип на Хендименстве Кибертраки меняет как перчатки, хотя вроде у него жена по медицинской части пошла, медсестра кажется.
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Bolt
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