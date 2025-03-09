Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2673267426752676 Додано: Нед 09 бер, 2025 22:37 rjkz написав: Bolt написав: rjkz написав:

И такое бывает.

Был такой блогер Толстяк.

Работал в Киеве оператором на телеканале, переехал с женой в США с 800 долларами. Но пошли вместе в мебельный цех работать на 11 долларов в час каждый.

Почти год проработали прежде чем до них дошло, что их хозяин "имеет".

Потом не смотрел, какие-то скучные видосы. Это давно было.

А этот чувак - ну не подготовленный. Ни к жизни ни к эмиграции.

Из НЙ не надо было уезжать. И такое бывает.Был такой блогер Толстяк.Работал в Киеве оператором на телеканале, переехал с женой в США с 800 долларами. Но пошли вместе в мебельный цех работать на 11 долларов в час каждый.Почти год проработали прежде чем до них дошло, что их хозяин "имеет".Потом не смотрел, какие-то скучные видосы. Это давно было.А этот чувак - ну не подготовленный. Ни к жизни ни к эмиграции.Из НЙ не надо было уезжать.

Я его тоже смотрел. Он почти год в столярке отработал и его выгнали, вроде как хозяин обязан был перевести на более выгодные условия.

Потом в доставке Амазона работал.

В общем ленивый чувак.

Начали хейтить отключил комкнты.

Сейчас блог вроде как удалён. Но недавно нашёл ролик другого блогера про Толстяка. Короче у его жены удалили желчный , начался панкреатит. Короче она работать не может, а он фигачит ей на лекарства. Просил помощь в русскоязычной комьюнити. Ничего хорошего, одним словом Я его тоже смотрел. Он почти год в столярке отработал и его выгнали, вроде как хозяин обязан был перевести на более выгодные условия.Потом в доставке Амазона работал.В общем ленивый чувак.Начали хейтить отключил комкнты.Сейчас блог вроде как удалён. Но недавно нашёл ролик другого блогера про Толстяка. Короче у его жены удалили желчный , начался панкреатит. Короче она работать не может, а он фигачит ей на лекарства. Просил помощь в русскоязычной комьюнити. Ничего хорошего, одним словом



Не помню точно, но кажется тем дем штат.

Поэтому есть медицина для бедных.

Не знаю как он там фигачит на лекарства, если они с его доходами на шару.

Вы почему-то кроме "дяди Миши" выискиваете каких-то маргиналов. Типа Толстяка, ньюйоркера и тд.

Могу порекомендовать Емигрантвидео, чувак пошагово снимал весь процесс непростой эмиграции в США, начиная еще из Киева.

Сейчас владелец компании по продаже битков на территорию стран бсоюза, владелец дома через Гудзон от Манхеттена.

Есть Азимов, владелец десятка как минимум домов, есть куча каких угодно блогеров, которые в той или иной мере нашли свою нишу в США. От тракдрайверов и хендименов до владельцев довольно крупных компаний и бизнесов. Почему не смотреть их каналы? Не помню точно, но кажется тем дем штат.Поэтому есть медицина для бедных.Не знаю как он там фигачит на лекарства, если они с его доходами на шару.Вы почему-то кроме "дяди Миши" выискиваете каких-то маргиналов. Типа Толстяка, ньюйоркера и тд.Могу порекомендовать Емигрантвидео, чувак пошагово снимал весь процесс непростой эмиграции в США, начиная еще из Киева.Сейчас владелец компании по продаже битков на территорию стран бсоюза, владелец дома через Гудзон от Манхеттена.Есть Азимов, владелец десятка как минимум домов, есть куча каких угодно блогеров, которые в той или иной мере нашли свою нишу в США. От тракдрайверов и хендименов до владельцев довольно крупных компаний и бизнесов. Почему не смотреть их каналы?

Значит подписан, на.

СерегаТурбоманьяк(в последнее время как до 100 т ыс дошёл забил на канал), Ник USA, PG live( Чувак плитку клал и тп ремонты, но в последнее время в долбаные контейнеры ударился), это Вилкен(чувак был ИТшником в рашке, но в штатах до хендимена-плиточника дауншифтнулся), Ме Vova иногда под настроение, Билет на контракт(флипинг) Значит подписан, на.СерегаТурбоманьяк(в последнее время как до 100 т ыс дошёл забил на канал), Ник USA, PG live( Чувак плитку клал и тп ремонты, но в последнее время в долбаные контейнеры ударился), это Вилкен(чувак был ИТшником в рашке, но в штатах до хендимена-плиточника дауншифтнулся), Ме Vova иногда под настроение, Билет на контракт(флипинг) Bolt Повідомлень: 3376 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 258 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 бер, 2025 23:04 Bolt написав: rjkz написав: Bolt написав: Я его тоже смотрел. Он почти год в столярке отработал и его выгнали, вроде как хозяин обязан был перевести на более выгодные условия.

Потом в доставке Амазона работал.

В общем ленивый чувак.

Начали хейтить отключил комкнты.

Сейчас блог вроде как удалён. Но недавно нашёл ролик другого блогера про Толстяка. Короче у его жены удалили желчный , начался панкреатит. Короче она работать не может, а он фигачит ей на лекарства. Просил помощь в русскоязычной комьюнити. Ничего хорошего, одним словом Я его тоже смотрел. Он почти год в столярке отработал и его выгнали, вроде как хозяин обязан был перевести на более выгодные условия.Потом в доставке Амазона работал.В общем ленивый чувак.Начали хейтить отключил комкнты.Сейчас блог вроде как удалён. Но недавно нашёл ролик другого блогера про Толстяка. Короче у его жены удалили желчный , начался панкреатит. Короче она работать не может, а он фигачит ей на лекарства. Просил помощь в русскоязычной комьюнити. Ничего хорошего, одним словом



Не помню точно, но кажется тем дем штат.

Поэтому есть медицина для бедных.

Не знаю как он там фигачит на лекарства, если они с его доходами на шару.

Вы почему-то кроме "дяди Миши" выискиваете каких-то маргиналов. Типа Толстяка, ньюйоркера и тд.

Могу порекомендовать Емигрантвидео, чувак пошагово снимал весь процесс непростой эмиграции в США, начиная еще из Киева.

Сейчас владелец компании по продаже битков на территорию стран бсоюза, владелец дома через Гудзон от Манхеттена.

Есть Азимов, владелец десятка как минимум домов, есть куча каких угодно блогеров, которые в той или иной мере нашли свою нишу в США. От тракдрайверов и хендименов до владельцев довольно крупных компаний и бизнесов. Почему не смотреть их каналы? Не помню точно, но кажется тем дем штат.Поэтому есть медицина для бедных.Не знаю как он там фигачит на лекарства, если они с его доходами на шару.Вы почему-то кроме "дяди Миши" выискиваете каких-то маргиналов. Типа Толстяка, ньюйоркера и тд.Могу порекомендовать Емигрантвидео, чувак пошагово снимал весь процесс непростой эмиграции в США, начиная еще из Киева.Сейчас владелец компании по продаже битков на территорию стран бсоюза, владелец дома через Гудзон от Манхеттена.Есть Азимов, владелец десятка как минимум домов, есть куча каких угодно блогеров, которые в той или иной мере нашли свою нишу в США. От тракдрайверов и хендименов до владельцев довольно крупных компаний и бизнесов. Почему не смотреть их каналы?

Значит подписан, на.

СерегаТурбоманьяк(в последнее время как до 100 т ыс дошёл забил на канал), Ник USA, PG live( Чувак плитку клал и тп ремонты, но в последнее время в долбаные контейнеры ударился), это Вилкен(чувак был ИТшником в рашке, но в штатах до хендимена-плиточника дауншифтнулся), Ме Vova иногда под настроение, Билет на контракт(флипинг) Значит подписан, на.СерегаТурбоманьяк(в последнее время как до 100 т ыс дошёл забил на канал), Ник USA, PG live( Чувак плитку клал и тп ремонты, но в последнее время в долбаные контейнеры ударился), это Вилкен(чувак был ИТшником в рашке, но в штатах до хендимена-плиточника дауншифтнулся), Ме Vova иногда под настроение, Билет на контракт(флипинг)



Кажется из всего этого только Вову несколько лет назад несколько раз смотрел.

Остальных даже случайно не проскакивало.

Другой вопрос - имеет ли такой интерес практический смысл?

В США другие технологии как хендименства так и строительства.

Поэтому в Украине мало что из этого можно применить.

А чтобы применить это в США, надо сначала туда попасть.

И не в качестве туриста.

"Дядя Миша" "сеет умное, доброе, вечное", но он так давно в США и на таком абсолютно другом уровне, что его можно смотреть разве что для расширения кругозора. Кажется из всего этого только Вову несколько лет назад несколько раз смотрел.Остальных даже случайно не проскакивало.Другой вопрос - имеет ли такой интерес практический смысл?В США другие технологии как хендименства так и строительства.Поэтому в Украине мало что из этого можно применить.А чтобы применить это в США, надо сначала туда попасть.И не в качестве туриста."Дядя Миша" "сеет умное, доброе, вечное", но он так давно в США и на таком абсолютно другом уровне, что его можно смотреть разве что для расширения кругозора. rjkz

Повідомлень: 17040 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8491 раз. Подякували: 5363 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 бер, 2025 23:05 akurt написав: rjkz написав: akurt написав: Пан rjkz!

Пʼять балів за це відео. 12 за українською шкалою! «А» за американською!

Так і хочеться процитувати знамените з Тік-Тока:

«А часики то тикают»…

Дивлюся із вдячністю. Пан rjkz!Пʼять балів за це відео. 12 за українською шкалою! «А» за американською!Так і хочеться процитувати знамените з Тік-Тока:«А часики то тикают»…Дивлюся із вдячністю.



Ваш пост опубликован через 8 минут после публикации поста с видео.

Само видео 34 минуты и 15 секунд.

Как такое получилось?

Ваш пост опубликован через 8 минут после публикации поста с видео.Само видео 34 минуты и 15 секунд.Как такое получилось?



Все очень просто: я понял тему видео - вообще все "схватываю" очень быстро - я реально умный чувак - написал пост - потом начал смотреть подробно.

Если мой метод - все схватывать "на лету" - вас не устраивает - удалю свой пост и удалю вам "+".

Кроме того: цитата "Дивлюся із вдячністю" - это НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ.

То есть я загрузил ваше видео в YouTube - параллельно смотрел не с форума а отдельно - БЕЗ РЕКЛАМЫ - так как у меня ПРЕМИУМ подписка (если Вы знаете, что это такое (не уверен)).



По видео:

- я реально все просмотрел.

- я реально БЫЛ благодарен за такое видео - не знал, что оскорблю вас просмотром.

- я согласен с автором в видео по поводу оружия, но он преувеличивает: оружие есть в семьях простых наших украинцев. Я лично в августе прошлого города осматривал сейфы с оружием в квартирах. И там были и пистолеты. И покруче пистолетов. В пятницу говорил с женой одной нашего парня - жена его в разговоре сказала, что "муж сейчас на стрельбище". То есть в США это обычная история: и владеть орудием, и пользоваться им;

- я не согласен с автором видео начиная с 13-ой минуты - где он рассказывает о "весе паспорта".

Эта часть видео НЕ ЗАСЛУЖИВАЕТ внимания.

Во-первых, так же как размер не определяется качество мужчины, так и количество стран, которые может посетить гражданин ОАЭ ничего не объясняет. Вы же в Монголию не собираетесь?

Во-вторых, лично я считаю, что нет ничего лучше украинского биометрического паспорта. Добавьте к нему визы США, Канады и Великой Британии (как у меня) - и лучше не придумаешь.

У вас лично нет паспорта гражданина США - вам и не понять. У меня тоже нет паспорта гражданина США, но я ежедневно на связи с теми украинцами, у которых есть УЖЕ паспорт граждан США. В этом смысле мне видней немного лучше, это хороший паспорт или "отстой".



Sir rjkz!

Реально удивлен вашей реакций на мое позитивное мнение о вашем посте.

Постараюсь исправиться и НЕ ХВАЛИТЬ и не ставить"ПЛЮСЫ".



Это моя ошибка: оценить по достоинству что-то полезное для участников форума.

Исправлюсь.



P.S. Поставленный мною ранее "+" за вашу полезную публикацию удалил. Спасибо за науку. Исправлюсь.

Еще раз извиняюсь, что оценил позитивно ваш пост.

Я реально хотел на позитивное и полезное обратить внимательнее участников форума.

Но это была моя реальная ошибка: "8 минут" - это реально жестко для понимания дела и его сути.

8 (восемь) часов, или 8 (восемь) дней, или 8 (восемь) недель или 8 (восемь) месяцев - для определения - это "фуфло" или "фуфел", или команда начальника - и стоит ди выполнять - самое то!

А еще лучше 8 (восемь) лет. Все очень просто: я понял тему видео -- я реально умный чувак - написал пост - потом начал смотреть подробно.Если мой метод - все схватывать "на лету" - вас не устраивает - удалю свой пост и удалю вам "+".Кроме того: цитата "Дивлюся із вдячністю" - это НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ.То есть я загрузил ваше видео в YouTube - параллельно смотрел не с форума а отдельно - БЕЗ РЕКЛАМЫ - так как у меня ПРЕМИУМ подписка (если Вы знаете, что это такое (не уверен)).По видео:- я реально все просмотрел.- я реально БЫЛ благодарен за такое видео -- я согласен с автором в видео по поводу оружия, но он преувеличивает: оружие есть в семьях простых наших украинцев. Я лично в августе прошлого города осматривал сейфы с оружием в квартирах. И там были и пистолеты. И покруче пистолетов. В пятницу говорил с женой одной нашего парня - жена его в разговоре сказала, что "". То есть в США это обычная история: и владеть орудием, и пользоваться им;- я не согласен с автором видео начиная с 13-ой минуты - где он рассказывает о "весе паспорта".Во-первых, так же как размер не определяется качество мужчины, так и количество стран, которые может посетить гражданин ОАЭ ничего не объясняет. Вы же в Монголию не собираетесь?Во-вторых, лично я считаю, что нет ничего лучше украинского биометрического паспорта. Добавьте к нему визы США, Канады и Великой Британии (как у меня) - и лучше не придумаешь.У вас лично нет паспорта гражданина США - вам и не понять. У меня тоже нет паспорта гражданина США, но я ежедневно на связи с теми украинцами, у которых есть УЖЕ паспорт граждан США. В этом смысле мне видней немного лучше, это хороший паспорт или "отстой".SirРеально удивлен вашей реакций на мое позитивное мнение о вашем посте.Постараюсь исправиться и НЕ ХВАЛИТЬ и не ставить"ПЛЮСЫ".Исправлюсь.Поставленный мною ранее "" за вашу полезную публикацию удалил. Спасибо за науку. Исправлюсь.Еще раз извиняюсь, что оценил позитивно ваш пост.Я реально хотел на позитивное и полезное обратить внимательнее участников форума.Но это была моя реальная ошибка: "8 минут" - это реально жестко для понимания дела и его сути.8 (восемь) часов, или 8 (восемь) дней, или 8 (восемь) недель или 8 (восемь) месяцев - для определения - это "фуфло" или "фуфел", или команда начальника - и стоит ди выполнять - самое то!А еще лучше 8 (восемь) лет.



Ок.

Удивительная реакция. Ок.Удивительная реакция. rjkz

Повідомлень: 17040 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8491 раз. Подякували: 5363 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 бер, 2025 23:18 rjkz написав: Bolt написав: rjkz написав:

Не помню точно, но кажется тем дем штат.

Поэтому есть медицина для бедных.

Не знаю как он там фигачит на лекарства, если они с его доходами на шару.

Вы почему-то кроме "дяди Миши" выискиваете каких-то маргиналов. Типа Толстяка, ньюйоркера и тд.

Могу порекомендовать Емигрантвидео, чувак пошагово снимал весь процесс непростой эмиграции в США, начиная еще из Киева.

Сейчас владелец компании по продаже битков на территорию стран бсоюза, владелец дома через Гудзон от Манхеттена.

Есть Азимов, владелец десятка как минимум домов, есть куча каких угодно блогеров, которые в той или иной мере нашли свою нишу в США. От тракдрайверов и хендименов до владельцев довольно крупных компаний и бизнесов. Почему не смотреть их каналы? Не помню точно, но кажется тем дем штат.Поэтому есть медицина для бедных.Не знаю как он там фигачит на лекарства, если они с его доходами на шару.Вы почему-то кроме "дяди Миши" выискиваете каких-то маргиналов. Типа Толстяка, ньюйоркера и тд.Могу порекомендовать Емигрантвидео, чувак пошагово снимал весь процесс непростой эмиграции в США, начиная еще из Киева.Сейчас владелец компании по продаже битков на территорию стран бсоюза, владелец дома через Гудзон от Манхеттена.Есть Азимов, владелец десятка как минимум домов, есть куча каких угодно блогеров, которые в той или иной мере нашли свою нишу в США. От тракдрайверов и хендименов до владельцев довольно крупных компаний и бизнесов. Почему не смотреть их каналы?

Значит подписан, на.

СерегаТурбоманьяк(в последнее время как до 100 т ыс дошёл забил на канал), Ник USA, PG live( Чувак плитку клал и тп ремонты, но в последнее время в долбаные контейнеры ударился), это Вилкен(чувак был ИТшником в рашке, но в штатах до хендимена-плиточника дауншифтнулся), Ме Vova иногда под настроение, Билет на контракт(флипинг) Значит подписан, на.СерегаТурбоманьяк(в последнее время как до 100 т ыс дошёл забил на канал), Ник USA, PG live( Чувак плитку клал и тп ремонты, но в последнее время в долбаные контейнеры ударился), это Вилкен(чувак был ИТшником в рашке, но в штатах до хендимена-плиточника дауншифтнулся), Ме Vova иногда под настроение, Билет на контракт(флипинг)



Кажется из всего этого только Вову несколько лет назад несколько раз смотрел.

Остальных даже случайно не проскакивало.

Другой вопрос - имеет ли такой интерес практический смысл?

В США другие технологии как хендименства так и строительства.

Поэтому в Украине мало что из этого можно применить.

А чтобы применить это в США, надо сначала туда попасть.

И не в качестве туриста.

"Дядя Миша" "сеет умное, доброе, вечное", но он так давно в США и на таком абсолютно другом уровне, что его можно смотреть разве что для расширения кругозора. Кажется из всего этого только Вову несколько лет назад несколько раз смотрел.Остальных даже случайно не проскакивало.Другой вопрос - имеет ли такой интерес практический смысл?В США другие технологии как хендименства так и строительства.Поэтому в Украине мало что из этого можно применить.А чтобы применить это в США, надо сначала туда попасть.И не в качестве туриста."Дядя Миша" "сеет умное, доброе, вечное", но он так давно в США и на таком абсолютно другом уровне, что его можно смотреть разве что для расширения кругозора.

Вова вообще мутный тип на Хендименстве Кибертраки меняет как перчатки, хотя вроде у него жена по медицинской части пошла, медсестра кажется. Вова вообще мутный тип на Хендименстве Кибертраки меняет как перчатки, хотя вроде у него жена по медицинской части пошла, медсестра кажется. Bolt Повідомлень: 3376 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 258 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 бер, 2025 23:32 Bolt



Не помню насколько он мутный.

Меня на тот момент (года 4 назад) интересовали расценки на такие работы и в чем вообще заключается хендименство.

Машины менять тут несложно.

Был такой Чиж, таксовал по НЙ.

Взял какую-то хонду, поездил, вернул через неделю и взял другую.

Распространена аренда. Относительно недорого.

Вон Виталий Мирошниченко взял машину в крелит (БУ) с нулевым взносом.

Другой вопрос в финансовой целесообразности "менять как перчатки".

Мой знакомый покупал теслы,получал налоговый возврат и продавал их через некоторое время практически без потерь. Были огромные очереди за ними и люди готовы были переплачивать. rjkz

Повідомлень: 17040 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8491 раз. Подякували: 5363 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 бер, 2025 23:52 rjkz написав: Bolt



Не помню насколько он мутный.

Меня на тот момент (года 4 назад) интересовали расценки на такие работы и в чем вообще заключается хендименство.

Машины менять тут несложно.

Был такой Чиж, таксовал по НЙ.

Взял какую-то хонду, поездил, вернул через неделю и взял другую.

Распространена аренда. Относительно недорого.

Вон Виталий Мирошниченко взял машину в крелит (БУ) с нулевым взносом.

Другой вопрос в финансовой целесообразности "менять как перчатки".

Мой знакомый покупал теслы,получал налоговый возврат и продавал их через некоторое время практически без потерь. Были огромные очереди за ними и люди готовы были переплачивать. Не помню насколько он мутный.Меня на тот момент (года 4 назад) интересовали расценки на такие работы и в чем вообще заключается хендименство.Машины менять тут несложно.Был такой Чиж, таксовал по НЙ.Взял какую-то хонду, поездил, вернул через неделю и взял другую.Распространена аренда. Относительно недорого.Вон Виталий Мирошниченко взял машину в крелит (БУ) с нулевым взносом.Другой вопрос в финансовой целесообразности "менять как перчатки".Мой знакомый покупал теслы,получал налоговый возврат и продавал их через некоторое время практически без потерь. Были огромные очереди за ними и люди готовы были переплачивать.

А у вашего знакомого была возможность купить их без очереди? А у вашего знакомого была возможность купить их без очереди? Bolt Повідомлень: 3376 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 258 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2673267426752676 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостейМодератори: Faceless