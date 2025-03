Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2674267526762677> Додано: Нед 09 бер, 2025 23:18 rjkz написав: Bolt написав: rjkz написав:

Не помню точно, но кажется тем дем штат.

Поэтому есть медицина для бедных.

Не знаю как он там фигачит на лекарства, если они с его доходами на шару.

Вы почему-то кроме "дяди Миши" выискиваете каких-то маргиналов. Типа Толстяка, ньюйоркера и тд.

Могу порекомендовать Емигрантвидео, чувак пошагово снимал весь процесс непростой эмиграции в США, начиная еще из Киева.

Сейчас владелец компании по продаже битков на территорию стран бсоюза, владелец дома через Гудзон от Манхеттена.

Есть Азимов, владелец десятка как минимум домов, есть куча каких угодно блогеров, которые в той или иной мере нашли свою нишу в США. От тракдрайверов и хендименов до владельцев довольно крупных компаний и бизнесов. Почему не смотреть их каналы? Не помню точно, но кажется тем дем штат.Поэтому есть медицина для бедных.Не знаю как он там фигачит на лекарства, если они с его доходами на шару.Вы почему-то кроме "дяди Миши" выискиваете каких-то маргиналов. Типа Толстяка, ньюйоркера и тд.Могу порекомендовать Емигрантвидео, чувак пошагово снимал весь процесс непростой эмиграции в США, начиная еще из Киева.Сейчас владелец компании по продаже битков на территорию стран бсоюза, владелец дома через Гудзон от Манхеттена.Есть Азимов, владелец десятка как минимум домов, есть куча каких угодно блогеров, которые в той или иной мере нашли свою нишу в США. От тракдрайверов и хендименов до владельцев довольно крупных компаний и бизнесов. Почему не смотреть их каналы?

Значит подписан, на.

СерегаТурбоманьяк(в последнее время как до 100 т ыс дошёл забил на канал), Ник USA, PG live( Чувак плитку клал и тп ремонты, но в последнее время в долбаные контейнеры ударился), это Вилкен(чувак был ИТшником в рашке, но в штатах до хендимена-плиточника дауншифтнулся), Ме Vova иногда под настроение, Билет на контракт(флипинг) Значит подписан, на.СерегаТурбоманьяк(в последнее время как до 100 т ыс дошёл забил на канал), Ник USA, PG live( Чувак плитку клал и тп ремонты, но в последнее время в долбаные контейнеры ударился), это Вилкен(чувак был ИТшником в рашке, но в штатах до хендимена-плиточника дауншифтнулся), Ме Vova иногда под настроение, Билет на контракт(флипинг)



Кажется из всего этого только Вову несколько лет назад несколько раз смотрел.

Остальных даже случайно не проскакивало.

Другой вопрос - имеет ли такой интерес практический смысл?

В США другие технологии как хендименства так и строительства.

Поэтому в Украине мало что из этого можно применить.

А чтобы применить это в США, надо сначала туда попасть.

И не в качестве туриста.

"Дядя Миша" "сеет умное, доброе, вечное", но он так давно в США и на таком абсолютно другом уровне, что его можно смотреть разве что для расширения кругозора. Кажется из всего этого только Вову несколько лет назад несколько раз смотрел.Остальных даже случайно не проскакивало.Другой вопрос - имеет ли такой интерес практический смысл?В США другие технологии как хендименства так и строительства.Поэтому в Украине мало что из этого можно применить.А чтобы применить это в США, надо сначала туда попасть.И не в качестве туриста."Дядя Миша" "сеет умное, доброе, вечное", но он так давно в США и на таком абсолютно другом уровне, что его можно смотреть разве что для расширения кругозора.

Вова вообще мутный тип на Хендименстве Кибертраки меняет как перчатки, хотя вроде у него жена по медицинской части пошла, медсестра кажется. Вова вообще мутный тип на Хендименстве Кибертраки меняет как перчатки, хотя вроде у него жена по медицинской части пошла, медсестра кажется. Bolt Повідомлень: 3376 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 258 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 бер, 2025 23:32 Bolt



Не помню насколько он мутный.

Меня на тот момент (года 4 назад) интересовали расценки на такие работы и в чем вообще заключается хендименство.

Машины менять тут несложно.

Был такой Чиж, таксовал по НЙ.

Взял какую-то хонду, поездил, вернул через неделю и взял другую.

Распространена аренда. Относительно недорого.

Вон Виталий Мирошниченко взял машину в крелит (БУ) с нулевым взносом.

Другой вопрос в финансовой целесообразности "менять как перчатки".

Мой знакомый покупал теслы,получал налоговый возврат и продавал их через некоторое время практически без потерь. Были огромные очереди за ними и люди готовы были переплачивать. rjkz

Повідомлень: 17041 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8491 раз. Подякували: 5364 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 бер, 2025 23:52 rjkz написав: Bolt



Не помню насколько он мутный.

Меня на тот момент (года 4 назад) интересовали расценки на такие работы и в чем вообще заключается хендименство.

Машины менять тут несложно.

Был такой Чиж, таксовал по НЙ.

Взял какую-то хонду, поездил, вернул через неделю и взял другую.

Распространена аренда. Относительно недорого.

Вон Виталий Мирошниченко взял машину в крелит (БУ) с нулевым взносом.

Другой вопрос в финансовой целесообразности "менять как перчатки".

Мой знакомый покупал теслы,получал налоговый возврат и продавал их через некоторое время практически без потерь. Были огромные очереди за ними и люди готовы были переплачивать. Не помню насколько он мутный.Меня на тот момент (года 4 назад) интересовали расценки на такие работы и в чем вообще заключается хендименство.Машины менять тут несложно.Был такой Чиж, таксовал по НЙ.Взял какую-то хонду, поездил, вернул через неделю и взял другую.Распространена аренда. Относительно недорого.Вон Виталий Мирошниченко взял машину в крелит (БУ) с нулевым взносом.Другой вопрос в финансовой целесообразности "менять как перчатки".Мой знакомый покупал теслы,получал налоговый возврат и продавал их через некоторое время практически без потерь. Были огромные очереди за ними и люди готовы были переплачивать.

А у вашего знакомого была возможность купить их без очереди? А у вашего знакомого была возможность купить их без очереди? Bolt Повідомлень: 3376 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 258 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 бер, 2025 04:55 Bolt написав: rjkz написав: Bolt



Не помню насколько он мутный.

Меня на тот момент (года 4 назад) интересовали расценки на такие работы и в чем вообще заключается хендименство.

Машины менять тут несложно.

Был такой Чиж, таксовал по НЙ.

Взял какую-то хонду, поездил, вернул через неделю и взял другую.

Распространена аренда. Относительно недорого.

Вон Виталий Мирошниченко взял машину в крелит (БУ) с нулевым взносом.

Другой вопрос в финансовой целесообразности "менять как перчатки".

Мой знакомый покупал теслы,получал налоговый возврат и продавал их через некоторое время практически без потерь. Были огромные очереди за ними и люди готовы были переплачивать. Не помню насколько он мутный.Меня на тот момент (года 4 назад) интересовали расценки на такие работы и в чем вообще заключается хендименство.Машины менять тут несложно.Был такой Чиж, таксовал по НЙ.Взял какую-то хонду, поездил, вернул через неделю и взял другую.Распространена аренда. Относительно недорого.Вон Виталий Мирошниченко взял машину в крелит (БУ) с нулевым взносом.Другой вопрос в финансовой целесообразности "менять как перчатки".Мой знакомый покупал теслы,получал налоговый возврат и продавал их через некоторое время практически без потерь. Были огромные очереди за ними и люди готовы были переплачивать.

А у вашего знакомого была возможность купить их без очереди? А у вашего знакомого была возможность купить их без очереди?



Не думаю.

Скорей всего он отстаивал свою очередь, покупал, становился на очередь, покупал и продавал "старую". Кроме того, нехватка была периодической. Не думаю.Скорей всего он отстаивал свою очередь, покупал, становился на очередь, покупал и продавал "старую". Кроме того, нехватка была периодической. rjkz

Повідомлень: 17041 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8491 раз. Подякували: 5364 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 бер, 2025 10:30 Еміграція, заробітчанство



News from Poland



Мама студента Варшавської політехніки - поки син, починаючи з березня 2022 - спочатку закінчував школу, потім готувався до вступу в університет, не лежала в Польщі на пічі:

- вчила польську мову та здала на рівень В2;

- підтвердила диплом лікаря українського медичного університету;

- отримала направлення на роботу під Варшавою - лікарем;

- готує документи на отримання польського ВНП.

- зарплатня поки що всього 6 300 злотих.

Ну, треба ж з чогось починати…



Колишній чоловік (Ой, як весілля «співало та танцювало») десь ховається в Україні… akurt

Повідомлень: 10634 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3938 раз. Подякували: 1388 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 бер, 2025 19:06 Еміграція, заробітчанство



News from Lithuania



Сумні звістки надходять із литовського порту Клайпеда, де перебувають українські моряки з родинами. Говорив як раз з однією такой родиною - колись мешканці Херсону.

Литва не спішить надавати безпритульним безробітним морякам тимчасовий захист.

А він рапортом став потрібним, бо моряки з Філіппін активно витіснили по всіх позиціях наших українців.

Метод дуже простий: філіппінці погоджуються на зарплатню матроса в 1100$ на місяць, в той час як наші весь час отримували по 1400..1500$.

От же ж часи які… оточують з усіх боків… akurt

Повідомлень: 10634 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3938 раз. Подякували: 1388 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 бер, 2025 19:31 akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from Lithuania



Сумні звістки надходять із литовського порту Клайпеда, де перебувають українські моряки з родинами. Говорив як раз з однією такой родиною - колись мешканці Херсону.

Литва не спішить надавати безпритульним безробітним морякам тимчасовий захист.

А він рапортом став потрібним, бо моряки з Філіппін активно витіснили по всіх позиціях наших українців.

Метод дуже простий: філіппінці погоджуються на зарплатню матроса в 1100$ на місяць, в той час як наші весь час отримували по 1400..1500$.

От же ж часи які… оточують з усіх боків… Еміграція, заробітчанствоNews from LithuaniaСумні звістки надходять із литовського порту Клайпеда, де перебувають українські моряки з родинами. Говорив як раз з однією такой родиною - колись мешканці Херсону.Литва не спішить надавати безпритульним безробітним морякам тимчасовий захист.А він рапортом став потрібним, бо моряки з Філіппін активно витіснили по всіх позиціях наших українців.Метод дуже простий: філіппінці погоджуються на зарплатню матроса в 1100$ на місяць, в той час як наші весь час отримували по 1400..1500$.От же ж часи які… оточують з усіх боків…

Це таємний план Філіппін по монополізації світової торгівлі. Коли 99% матросів на 99% світового флоту будуть філіппінці - можна буде шантажувати і Штати,і Європу



А що, на березі в Литві не має як 1500 євродолярів заробити? Це таємний план Філіппін по монополізації світової торгівлі. Коли 99% матросів на 99% світового флоту будуть філіппінці - можна буде шантажувати і Штати,і ЄвропуА що, на березі в Литві не має як 1500 євродолярів заробити? Gastarbaiter Повідомлень: 3594 З нами з: 26.02.18 Подякував: 697 раз. Подякували: 591 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 бер, 2025 20:25 Gastarbaiter



А що, на березі в Литві не має як 1500 євродолярів заробити?





Ви собі погано уявляєте ситуацію. В Херсоні двієчник , який всю школу курив на уроках під туалетом, спокійно ішов в мореходку, де за гроші робили документи. Потім один рейс стажером за копійки (а можна і безкоштовно), натаскався досвіду і почав їздити за 1000-1.5 в місяць. Якщо не де-біл, то через кілька років росте . Вже 3-5 тис. Деякий відсоток ще йде заочно в ту саму моракадемію за вищою освітою. Ці виростуть ще колись. Хтось стане капітаном з зп під 15.

Але треба розуміти , що більшість з них (за винятком толкових одиниць) не знає що робити на березі. І не вміє нічого Ви собі погано уявляєте ситуацію. В Херсоні двієчник , який всю школу курив на уроках під туалетом, спокійно ішов в мореходку, де за гроші робили документи. Потім один рейс стажером за копійки (а можна і безкоштовно), натаскався досвіду і почав їздити за 1000-1.5 в місяць. Якщо не де-біл, то через кілька років росте . Вже 3-5 тис. Деякий відсоток ще йде заочно в ту саму моракадемію за вищою освітою. Ці виростуть ще колись. Хтось стане капітаном з зп під 15.Але треба розуміти , що більшість з них (за винятком толкових одиниць) не знає що робити на березі. І не вміє нічого Hotab Повідомлень: 14360 З нами з: 15.02.09 Подякував: 382 раз. Подякували: 2325 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 бер, 2025 20:41 Все больше американцев теперь стремятся получить гражданство Великобритании. Трое из них рассказали нам, почему - https://www.theguardian.com/uk-news/2025/mar/09/more-americans-are-now-seeking-uk-citizenship-three-of-them-tell-us-why

Понимаю, что это не массово, но насколько это распространено? Понимаю, что это не массово, но насколько это распространено? ЛАД 2 Повідомлень: 33445 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5288 раз. Подякували: 4827 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 бер, 2025 20:57 akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from Poland



Мама студента Варшавської політехніки - поки син, починаючи з березня 2022 - спочатку закінчував школу, потім готувався до вступу в університет, не лежала в Польщі на пічі:

- вчила польську мову та здала на рівень В2;

- підтвердила диплом лікаря українського медичного університету;

- отримала направлення на роботу під Варшавою - лікарем;

- готує документи на отримання польського ВНП.

- зарплатня поки що всього 6 300 злотих.

Ну, треба ж з чогось починати…



Колишній чоловік (Ой, як весілля «співало та танцювало») десь ховається в Україні… Еміграція, заробітчанствоNews from PolandМама студента Варшавської політехніки - поки син, починаючи з березня 2022 - спочатку закінчував школу, потім готувався до вступу в університет, не лежала в Польщі на пічі:- вчила польську мову та здала на рівень В2;- підтвердила диплом лікаря українського медичного університету;- отримала направлення на роботу під Варшавою - лікарем;- готує документи на отримання польського ВНП.- зарплатня поки що всього 6 300 злотих.Ну, треба ж з чогось починати…Колишній чоловік (Ой, як весілля «співало та танцювало») десь ховається в Україні…



Немає такого в Польщі -підтвердила діплом лікаря, спочатку треба скласти іспити, а це потребує як мінімум рік підготовки, потім треба здати іспити на знання польської медичної мови, потім треба практика ще 13 місяців і тільки потім можна працювати але ні як лікар, а помічник. Потім інтернатура 5 років.

Так що я не знаю куди вона поїхала і ким працювати, але точно діплом не підтвердила і точно не як лікар спеціаліст Немає такого в Польщі -підтвердила діплом лікаря, спочатку треба скласти іспити, а це потребує як мінімум рік підготовки, потім треба здати іспити на знання польської медичної мови, потім треба практика ще 13 місяців і тільки потім можна працювати але ні як лікар, а помічник. Потім інтернатура 5 років.Так що я не знаю куди вона поїхала і ким працювати, але точно діплом не підтвердила і точно не як лікар спеціаліст Tangens Повідомлень: 12 З нами з: 04.10.24 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2674267526762677> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: барабашов gonchik74 і 5 гостейМодератори: Faceless