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rjkz написав: Не помню точно, но кажется тем дем штат. Поэтому есть медицина для бедных. Не знаю как он там фигачит на лекарства, если они с его доходами на шару. Вы почему-то кроме "дяди Миши" выискиваете каких-то маргиналов. Типа Толстяка, ньюйоркера и тд. Могу порекомендовать Емигрантвидео, чувак пошагово снимал весь процесс непростой эмиграции в США, начиная еще из Киева. Сейчас владелец компании по продаже битков на территорию стран бсоюза, владелец дома через Гудзон от Манхеттена. Есть Азимов, владелец десятка как минимум домов, есть куча каких угодно блогеров, которые в той или иной мере нашли свою нишу в США. От тракдрайверов и хендименов до владельцев довольно крупных компаний и бизнесов. Почему не смотреть их каналы?
Значит подписан, на. СерегаТурбоманьяк(в последнее время как до 100 т ыс дошёл забил на канал), Ник USA, PG live( Чувак плитку клал и тп ремонты, но в последнее время в долбаные контейнеры ударился), это Вилкен(чувак был ИТшником в рашке, но в штатах до хендимена-плиточника дауншифтнулся), Ме Vova иногда под настроение, Билет на контракт(флипинг)
Кажется из всего этого только Вову несколько лет назад несколько раз смотрел. Остальных даже случайно не проскакивало. Другой вопрос - имеет ли такой интерес практический смысл? В США другие технологии как хендименства так и строительства. Поэтому в Украине мало что из этого можно применить. А чтобы применить это в США, надо сначала туда попасть. И не в качестве туриста. "Дядя Миша" "сеет умное, доброе, вечное", но он так давно в США и на таком абсолютно другом уровне, что его можно смотреть разве что для расширения кругозора.
Вова вообще мутный тип на Хендименстве Кибертраки меняет как перчатки, хотя вроде у него жена по медицинской части пошла, медсестра кажется.
Не помню насколько он мутный. Меня на тот момент (года 4 назад) интересовали расценки на такие работы и в чем вообще заключается хендименство. Машины менять тут несложно. Был такой Чиж, таксовал по НЙ. Взял какую-то хонду, поездил, вернул через неделю и взял другую. Распространена аренда. Относительно недорого. Вон Виталий Мирошниченко взял машину в крелит (БУ) с нулевым взносом. Другой вопрос в финансовой целесообразности "менять как перчатки". Мой знакомый покупал теслы,получал налоговый возврат и продавал их через некоторое время практически без потерь. Были огромные очереди за ними и люди готовы были переплачивать.
Не помню насколько он мутный. Меня на тот момент (года 4 назад) интересовали расценки на такие работы и в чем вообще заключается хендименство. Машины менять тут несложно. Был такой Чиж, таксовал по НЙ. Взял какую-то хонду, поездил, вернул через неделю и взял другую. Распространена аренда. Относительно недорого. Вон Виталий Мирошниченко взял машину в крелит (БУ) с нулевым взносом. Другой вопрос в финансовой целесообразности "менять как перчатки". Мой знакомый покупал теслы,получал налоговый возврат и продавал их через некоторое время практически без потерь. Были огромные очереди за ними и люди готовы были переплачивать.
А у вашего знакомого была возможность купить их без очереди?
Не помню насколько он мутный. Меня на тот момент (года 4 назад) интересовали расценки на такие работы и в чем вообще заключается хендименство. Машины менять тут несложно. Был такой Чиж, таксовал по НЙ. Взял какую-то хонду, поездил, вернул через неделю и взял другую. Распространена аренда. Относительно недорого. Вон Виталий Мирошниченко взял машину в крелит (БУ) с нулевым взносом. Другой вопрос в финансовой целесообразности "менять как перчатки". Мой знакомый покупал теслы,получал налоговый возврат и продавал их через некоторое время практически без потерь. Были огромные очереди за ними и люди готовы были переплачивать.
А у вашего знакомого была возможность купить их без очереди?
Не думаю. Скорей всего он отстаивал свою очередь, покупал, становился на очередь, покупал и продавал "старую". Кроме того, нехватка была периодической.
Мама студента Варшавської політехніки - поки син, починаючи з березня 2022 - спочатку закінчував школу, потім готувався до вступу в університет, не лежала в Польщі на пічі: - вчила польську мову та здала на рівень В2; - підтвердила диплом лікаря українського медичного університету; - отримала направлення на роботу під Варшавою - лікарем; - готує документи на отримання польського ВНП. - зарплатня поки що всього 6 300 злотих. Ну, треба ж з чогось починати…
Колишній чоловік (Ой, як весілля «співало та танцювало») десь ховається в Україні…
Сумні звістки надходять із литовського порту Клайпеда, де перебувають українські моряки з родинами. Говорив як раз з однією такой родиною - колись мешканці Херсону. Литва не спішить надавати безпритульним безробітним морякам тимчасовий захист. А він рапортом став потрібним, бо моряки з Філіппін активно витіснили по всіх позиціях наших українців. Метод дуже простий: філіппінці погоджуються на зарплатню матроса в 1100$ на місяць, в той час як наші весь час отримували по 1400..1500$. От же ж часи які… оточують з усіх боків…
Сумні звістки надходять із литовського порту Клайпеда, де перебувають українські моряки з родинами. Говорив як раз з однією такой родиною - колись мешканці Херсону. Литва не спішить надавати безпритульним безробітним морякам тимчасовий захист. А він рапортом став потрібним, бо моряки з Філіппін активно витіснили по всіх позиціях наших українців. Метод дуже простий: філіппінці погоджуються на зарплатню матроса в 1100$ на місяць, в той час як наші весь час отримували по 1400..1500$. От же ж часи які… оточують з усіх боків…
Це таємний план Філіппін по монополізації світової торгівлі. Коли 99% матросів на 99% світового флоту будуть філіппінці - можна буде шантажувати і Штати,і Європу
А що, на березі в Литві не має як 1500 євродолярів заробити?
А що, на березі в Литві не має як 1500 євродолярів заробити?
Ви собі погано уявляєте ситуацію. В Херсоні двієчник , який всю школу курив на уроках під туалетом, спокійно ішов в мореходку, де за гроші робили документи. Потім один рейс стажером за копійки (а можна і безкоштовно), натаскався досвіду і почав їздити за 1000-1.5 в місяць. Якщо не де-біл, то через кілька років росте . Вже 3-5 тис. Деякий відсоток ще йде заочно в ту саму моракадемію за вищою освітою. Ці виростуть ще колись. Хтось стане капітаном з зп під 15. Але треба розуміти , що більшість з них (за винятком толкових одиниць) не знає що робити на березі. І не вміє нічого
Мама студента Варшавської політехніки - поки син, починаючи з березня 2022 - спочатку закінчував школу, потім готувався до вступу в університет, не лежала в Польщі на пічі: - вчила польську мову та здала на рівень В2; - підтвердила диплом лікаря українського медичного університету; - отримала направлення на роботу під Варшавою - лікарем; - готує документи на отримання польського ВНП. - зарплатня поки що всього 6 300 злотих. Ну, треба ж з чогось починати…
Колишній чоловік (Ой, як весілля «співало та танцювало») десь ховається в Україні…
Немає такого в Польщі -підтвердила діплом лікаря, спочатку треба скласти іспити, а це потребує як мінімум рік підготовки, потім треба здати іспити на знання польської медичної мови, потім треба практика ще 13 місяців і тільки потім можна працювати але ні як лікар, а помічник. Потім інтернатура 5 років. Так що я не знаю куди вона поїхала і ким працювати, але точно діплом не підтвердила і точно не як лікар спеціаліст